Top những cách telesales hiệu quả giúp tăng tỷ lệ chốt đơn, bứt phá doanh số

1. Telesales là gì?

Telesales (Teleselling) là hình thức bán hàng qua điện thoại, sử dụng điện thoại để kết nối trực tiếp với khách hàng tiềm năng nhằm giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, tư vấn và chốt đơn hàng. Hoạt động telesales diễn ra theo quy trình chuyên nghiệp, với sự hỗ trợ của hệ thống phần mềm quản lý và kịch bản telesales bài bản.

Mặc dù có nhiều phương pháp hiệu quả khác nhau, nhưng telesales vẫn giữ vị trí then chốt và mang lại kết quả tích cực cho nhiều doanh nghiệp. Vai trò của telesales trong việc tiếp cận khách hàng vô cùng quan trọng:

Tiếp cận khách hàng tiềm năng: Thực hiện các cách telesales hiệu quả giúp doanh nghiệp tiếp cận lượng lớn khách hàng tiềm năng một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí so với các hình thức bán hàng truyền thống.

Tăng tỷ lệ chuyển đổi: Nhân viên telesales được đào tạo bài bản về kỹ năng thuyết phục, có thể nhanh chóng tư vấn và chốt đơn hàng, từ đó giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực tế.

Nâng cao nhận thức thương hiệu: Những cách telesales hiệu quả cũng giúp giới thiệu sản phẩm/dịch vụ và thương hiệu của doanh nghiệp đến nhiều khách hàng, góp phần nâng cao nhận thức thương hiệu.

Thúc đẩy doanh số bán hàng: Nhờ khả năng tiếp cận khách hàng tiềm năng rộng rãi và chốt đơn nhanh chóng, telesales đóng vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp.

Thu thập thông tin khách hàng: Thông qua việc trò chuyện trực tiếp với khách hàng tiềm năng, telesales giúp doanh nghiệp thu thập thông tin chi tiết về nhu cầu, thị hiếu và hành vi của họ, từ đó có cơ sở để điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp.

Áp dụng những cách telesales hiệu quả giúp doanh nghiệp tăng doanh số

2. Những cách telesales hiệu quả giúp bứt phá doanh số

Telesales là kênh bán hàng tiềm năng giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng một cách trực tiếp và hiệu quả. Tuy nhiên, để thành công với telesales, bạn cần trang bị cho mình những kỹ năng và chiến lược phù hợp. Dưới đây là những cách telesales hiệu quả giúp bạn tăng tỷ lệ chốt đơn và gia tăng doanh số bán hàng:

2.1. Luôn lắng nghe khách hàng

Mở đầu cuộc trò chuyện telesales không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Nhiều khách hàng hiện nay tỏ ra khó chịu khi nhận được cuộc gọi từ số lạ, đặc biệt là những cuộc gọi mang tính chất quấy rối, chào hàng. Bí quyết để chinh phục khách hàng trong telesales chính là kỹ năng lắng nghe.

Hãy kiên nhẫn lắng nghe khách hàng một cách chủ động và thấu hiểu. Bạn cần tập trung hoàn toàn vào những gì họ nói, đặt câu hỏi mở để khách hàng chia sẻ, ghi chép thông tin quan trọng để tư vấn phù hợp. Đồng thời, sử dụng ngôn ngữ tích cực, khích lệ, thể hiện sự đồng cảm với khách hàng.

2.2. Cách telesales hiệu quả khi bị khách hàng từ chối

Khách hàng từ chối là điều thường xuyên xảy ra trong telesales.Tuy nhiên, cách bạn xử lý những phản hồi tiêu cực này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công việc và uy tín của doanh nghiệp. Dưới đây là bí quyết giúp bạn xử lý khi bị từ chối hiệu quả:

Giữ bình tĩnh và thấu hiểu: Lắng nghe cẩn thận lý do khách hàng từ chối. Thể hiện sự thấu hiểu và tránh tranh cãi. Giữ thái độ chuyên nghiệp và tận tâm.

Đưa ra giải pháp thay thế: Đề xuất những lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng của khách hàng. Luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng.

Tôn trọng quyết định của khách hàng: Kết thúc cuộc gọi một cách lịch sự. Ghi nhớ phản hồi của khách hàng để cải thiện chiến lược telesales.



2.3. Lên kế hoạch chi tiết cho cuộc telesales

Một trong những cách telesales hiệu quả là chuẩn bị kịch bản cho từng bước trong cuộc gọi, bao gồm lời chào, giới thiệu bản thân, giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc và chốt đơn để có một cuộc trò chuyện suôn sẻ. Chọn thời điểm gọi điện phù hợp cũng là yếu tố quan trọng, hãy tránh những giờ nghỉ ngơi hoặc quá muộn.

Tận dụng các công cụ hỗ trợ telesales như phần mềm CRM và hệ thống quay số tự động để tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả. Sau mỗi cuộc gọi, hãy ghi chép kết quả, phân tích để rút kinh nghiệm và cải thiện cho những lần sau.

Lên kế hoạch chi tiết cho từng bước trong cuộc gọi giúp tăng hiệu quả tối đa

2.4. Xây dựng kịch bản chi tiết cũng là cách telesales hiệu quả

Xây dựng kịch bản chi tiết cũng là cách telesales hiệu quả bạn nên thực hiện để có định hướng rõ ràng, tự tin giao tiếp và xử lý linh hoạt mọi tình huống bất ngờ. Đầu tư thời gian xây dựng kịch bản chi tiết và luyện tập kỹ lưỡng giúp bạn dễ dàng chinh phục khách hàng và đạt được mục tiêu đề ra.

Kịch bản cần đảm bảo thông tin đầy đủ, súc tích và phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu. Ngoài ra, bạn nên thực hành kịch bản nhiều lần để điều chỉnh ngữ điệu, tốc độ nói và cách xử lý tình huống một cách linh hoạt.

2.5. Sắp xếp công việc và ghi chép cẩn thận

Thành công trong telesales phụ thuộc nhiều vào việc sắp xếp công việc và ghi chép kỹ lưỡng. Mỗi ngày, với khối lượng công việc lớn, việc ghi chép đầy đủ thông tin giúp tránh bỏ sót và tăng hiệu quả chăm sóc khách hàng.

Ghi chép chi tiết nội dung cuộc trò chuyện, nhu cầu và phản hồi của khách hàng là một phần không thể thiếu trong quá trình làm việc. Do đó, việc sử dụng công cụ phù hợp, luyện tập tốc độ viết, sử dụng hệ thống ký hiệu, ghi chép ngay sau cuộc gọi và xem lại để chỉnh sửa là những mẹo giúp bạn ghi chép hiệu quả hơn.

Ghi chép đầy đủ thông tin giúp tránh bỏ sót và tăng hiệu quả chăm sóc khách hàng

2.6. Rèn luyện giọng nói

Giọng nói và cách ứng xử đóng vai trò quan trọng tạo sự hiệu quả trong quá trình chốt đơn. Vì vậy, rèn luyện giọng nói thu hút và ứng xử thông minh là điều vô cùng cần thiết để tạo ấn tượng và chinh phục khách hàng.

Việc điều chỉnh âm lượng và tốc độ của giọng nói là điểm rất quan trọng. Bạn nên nói với âm lượng vừa phải, rõ ràng, tránh quá to hoặc quá nhỏ. Tốc độ nói cũng cần vừa phải, tránh nói quá nhanh hoặc quá chậm. Đồng thời, giọng điệu cần phản ánh sự vui vẻ, nhiệt tình, tự tin và chuyên nghiệp để tạo thiện cảm với khách hàng từ đầu.

2.7. Duy trì sự tập trung

Một trong những cách telesales hiệu quả chính là luôn duy trì sự tập trung khi trò chuyện với khách hàng. Thay vì chỉ tập trung vào việc giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, hãy nêu vào những lợi ích mà chúng mang lại cho khách hàng.

Việc tập trung vào lợi ích sẽ khiến khách hàng cảm thấy được quan tâm và trân trọng. Họ sẽ dễ dàng hình dung ra cách thức sản phẩm/dịch vụ của bạn có thể cải thiện cuộc sống của họ và từ đó, có nhiều khả năng mua hàng hơn.

2.8. Nhiệt tình và chân thành

Trong telesales, sự nhiệt tình và quan tâm chân thành là cũng là cách hiệu quả để chinh phục khách hàng và thúc đẩy doanh số. Sự nhiệt tình của bạn sẽ lan tỏa, tạo cảm giác gần gũi và truyền cảm hứng cho khách hàng.

Khách hàng luôn mong muốn được lắng nghe và thấu hiểu nên hãy dành thời gian để đặt câu hỏi, tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của họ. Ngoài ra, thể hiện sự quan tâm thực sự đến những vấn đề họ gặp phải và những gì họ cần.

2.9. Giúp khách hàng giải quyết vấn đề

Việc đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng tuy không phải lúc nào cũng khả thi, nhưng bạn hoàn toàn có thể hướng đến giải pháp tối ưu mang lại lợi ích cho cả hai bên. Bạn hãy lắng nghe cẩn thận những gì khách hàng chia sẻ thể tìm ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của họ.

Tuy nhiên, song song với việc thấu hiểu khách hàng, bạn cũng cần nắm rõ chính sách của doanh nghiệp để đảm bảo rằng giải pháp đưa ra không vi phạm quyền lợi của cả hai bên. Bên cạnh đó, bạn nên linh hoạt trong việc đàm phán, nhưng luôn giữ thái độ lịch sự và chuyên nghiệp để tạo ấn tượng tốt đẹp với khách hàng.

2.10. Phản hồi khách hàng nhanh và kịp thời

Khi khách hàng chủ động liên hệ và đặt câu hỏi, họ thể hiện sự quan tâm và mong muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm/dịch vụ của bạn. Do đó, việc phản hồi nhanh chóng và kịp thời sẽ giúp bạn nắm bắt cơ hội, giải đáp thắc mắc của khách hàng và dẫn dắt họ đến quyết định mua hàng.

Không chỉ vậy, việc chờ đợi quá lâu có thể khiến khách hàng cảm thấy bực bội và mất hứng thú, dẫn đến việc họ chuyển hướng sang đối thủ cạnh tranh.

3. Theo dõi và đánh giá những cách telesales hiệu quả

Theo dõi và đánh giá hiệu quả là cách giúp nâng cao năng suất và chất lượng công việc telesales. Việc này giúp bạn xác định điểm mạnh, điểm yếu, từ đó điều chỉnh chiến lược và cải thiện hiệu quả theo thời gian.

3.1. Theo dõi hiệu suất công việc

Để đánh giá hiệu quả hoạt động telesales của bạn, việc đầu tiên là theo dõi số lượng cuộc gọi mà bạn thực hiện trong mỗi khoảng thời gian, bao gồm cả ngày, tuần và tháng. Bằng cách so sánh số liệu này với mục tiêu đề ra, bạn có thể đánh giá được mức độ đạt được của bạn.

Tỷ lệ chốt đơn là một chỉ số quan trọng khác cần được theo dõi. Điều này đo lường tỷ lệ khách hàng đồng ý mua sản phẩm hoặc dịch vụ sau khi được tư vấn qua điện thoại. Đánh giá tỷ lệ này cho biết khả năng thuyết phục và chốt đơn của bạn.

Một chỉ số quan trọng khác giúp đánh giá cách telesales của bạn có hiệu quả không là doanh thu tạo ra từ các cuộc gọi telesales. Bằng cách theo dõi doanh thu thực tế so với mục tiêu đề ra, bạn có thể đánh giá được hiệu quả của công việc của bạn và đề xuất các điều chỉnh cần thiết.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả là cách giúp nâng cao năng suất và chất lượng công việc telesales

3.2. Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng

Thực hiện khảo sát ngắn gọn sau mỗi cuộc gọi để đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng tư vấn, thái độ phục vụ của bạn. Bên cạnh đó, thu thập phản hồi từ khách hàng qua email, tin nhắn, mạng xã hội... giúp hiểu rõ hơn về trải nghiệm của họ khi sử dụng dịch vụ telesales.

Đồng thời, bạn có thể theo dõi tỷ lệ khách hàng quay lại mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ sau khi được tư vấn qua điện thoại. Đây là một chỉ số quan trọng để đánh giá mức độ gắn kết và hài lòng của khách hàng.

Telesales đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh số bán hàng và phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đầu tư vào đội ngũ nhân viên telesales chuyên nghiệp, có kỹ năng giao tiếp tốt và am hiểu sản phẩm/dịch vụ để thực hiện những cách telesales hiệu quả cao nhất.