Cách tính lương công chức trước và sau khi cải cách tiền lương

1. Cách tính lương công chức trước cải cách tiền lương

Cách tính lương công chức 2024 trước khi cải cách tiền lương:

Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, tiền lương cán bộ công chức viên chức được tính bằng công thức:

Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương

Ví dụ: Công chức loại A1 có hệ số lương khởi điểm là 2,34. Nếu tính theo mức lương cơ sở hiện hành là 1.800.000 đồng/tháng thì tiền lương mà công chức đó nhận được là 4.212.000 đồng/tháng.

2. Cách tính lương công chức sau khi cải cách tiền lương

Cách tính lương công chức, viên chức 2024 sau khi cải cách tiền lương:

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, khi thực hiện cải cách tiền lương thì sẽ thiết kế cơ cấu tiền lương mới với cán bộ công chức, viên chức bao gồm:

Lương cán bộ, công chức, viên chức = Lương cơ bản (70% tổng quỹ lương) + Phụ cấp (30% quỹ lương).

Bên cạnh đó, bổ sung thêm tiền thưởng chiếm khoảng 10% quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

Như vậy, đã có sự thay đổi trong việc tính lương của cán bộ, công chức, viên chức trước và sau khi cải cách tiền lương. Tuy nhiên, việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới của cán bộ công chức viên chức bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Cách tính lương công chức sau khi cải cách tiền lương

3. Cách tính phụ cấp với công chức

Theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư 10/2023/TT-BNV, phụ cấp được tính như sau:

Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, khi thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2024 sẽ sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, đảm bảo tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương.

Tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước. Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để đảm bảo tương quan tiền lương với công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Quy định mới chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

Thực hiện nhất quán khoán quỹ phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố trên tỷ lệ chi thường xuyên của UBND cấp xã. Đồng thời, quy định số lượng tối đa những người hoạt động không chuyên trách theo từng loại hình cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở đó, UBND cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể chức danh được hưởng phụ cấp theo đúng hướng một chức danh có thể đảm nhiệm nhiều công việc nhưng phải đảm bảo chất lượng, và hiệu quả công việc được giao.

Cách tính phụ cấp với cán bộ, công chức, viên chức

4. Các yếu tố xây dựng bảng lương công chức mới

Theo Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018, những yếu tố xây dựng bảng lương công chức mới như sau:

Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Không áp dụng bảng lương công chức đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp).

Xác định mức tiền lương thấp nhất của công chức trong khu vực công là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

Mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương, từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương của khu vực doanh nghiệp phù hợp với nguồn lực của Nhà nước.

Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức phù hợp với quy định của bảng lương mới.

Tìm hiểu về các yếu tố xây dựng bảng lương công chức mới hiện nay

Trên đây là một số thông tin mới nhất về cách tính lương công chức trước và sau khi cải cách tiền lương.