Cách trả lời mail xác nhận phỏng vấn chuyên nghiệp, ấn tượng

Cách trả lời mail xác nhận phỏng vấn khéo léo không chỉ là một hành động xác nhận mà còn thể hiện lòng biết ơn và sự tôn trọng của bạn đối với nhà tuyển dụng. Trong nhiều tình huống, hành động này có thể giúp bạn tự cứu chính mình. Vậy viết như thế nào để nhà tuyển dụng ưng ý ngay? Những mẫu viết được Job3s giới thiệu ngay sau đây chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn.

1. Cách trả lời mail xác nhận phỏng vấn ngắn gọn

Email xác nhận phỏng vấn là cách giao tiếp hiệu quả giữa bạn và nhà tuyển dụng. Do vậy, bạn chỉ cần viết đủ ý, đúng trọng tâm theo cấu trúc như sau:

Tiêu đề Email: Viết rõ ràng để người nhận có thể xác định nội dung email một cách dễ dàng.

Ví dụ chi tiết cách trả lời mail xác nhận phỏng vấn chuyên nghiệp (Nguồn: Internet)

2. Mẫu trả lời mail xác nhận phỏng vấn

Nếu bạn chưa biết cách trả lời mail xác nhận tham gia phỏng vấn sao cho hợp lý nhất, có thể tham khảo một số mẫu được ứng viên yêu thích và sử dụng phổ biến ở mọi ngành nghề dưới đây:

2.1. Mẫu trả lời email xác nhận phỏng vấn tiếng Việt

Nếu bạn ứng tuyển vào các công ty được đầu tư vốn từ người Việt, hãy sử dụng mẫu trả lời mail xác nhận phỏng vấn bằng tiếng Việt, dưới đây là 2 mẫu gợi ý:

Mẫu số 1

Kính chào: Anh/chị + [tên và chức vụ của người nhận thư] Cảm ơn anh/chị đã mời tôi đến phỏng vấn cho vị trí [chức danh công việc]. Tôi rất hào hứng để tìm hiểu thêm về cơ hội này và mong được sớm gặp anh/chị. Tôi xác nhận thời gian phỏng vấn mà anh/chị đã đề nghị. Tôi nghĩ rằng sẽ nói chuyện với anh/chị và một vài người khác. Nếu như vậy, xin vui lòng chia sẻ tên và chức danh công việc của những người khác sẽ phỏng vấn tôi. Tôi rất trân trọng cơ hội được tìm hiểu thêm về các vị trí việc làm tại [Công ty]. Cảm ơn Quý công ty một lần nữa cho lời mời này. Trân trọng, [Chữ ký] [Tên đầy đủ của bạn] [Số điện thoại liên lạc]

Mẫu số 2

Kính chào: Anh/Chị [Tên người gửi] + [chức vụ của người nhận thư] Tôi rất vui khi nhận được thư mời tham gia cuộc phỏng vấn tại [Tên Công Ty] vào ngày [ngày] lúc [giờ] tại địa chỉ [địa điểm]. Tôi xin xác nhận sẽ tham gia cuộc phỏng vấn vào thời gian và địa điểm đã được chỉ định. Tôi sẽ đến đúng giờ và sẵn sàng để thảo luận về cơ hội làm việc tại [Tên Công Ty]. Nếu có bất kỳ thông tin hoặc tài liệu cần thiết khác mà tôi cần chuẩn bị trước cuộc phỏng vấn, xin vui lòng cho tôi biết. Tôi mong chờ cơ hội được gặp gỡ và thảo luận cùng với bạn và đội ngũ của [Tên Công Ty]. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tạo ra cơ hội này dành cho tôi. Trân trọng, [Tên của bạn]

2.2. Mẫu trả lời mail xác nhận phỏng vấn bằng tiếng Anh

Các công ty đa quốc gia hoặc công ty đặc thù sử dụng tiếng Anh trong công việc và giao tiếp hằng ngày sẽ đề cao khả năng sử dụng tiếng Anh của bạn. Do đó, bạn nên ưu tiên tham khảo mẫu trả lời email xác nhận phỏng vấn tiếng Anh sau đây:

Mẫu số 1

Subject: Confirmation of Interview [Position] + [your name] Dear Mr/Ms. [Tên người gửi], I hope this email finds you well. I would like to express my gratitude for considering me for the [Tên vị trí] position at [Tên Công Ty]. I am excited about the opportunity to interview for this role. I am writing to confirm my availability for the interview scheduled for [ngày] at [giờ] AM/PM. I will be at [địa điểm] promptly and am looking forward to discussing my qualifications and potential contributions to [Tên Công Ty]. Please let me know if there are any specific materials or information I should prepare in advance of the interview. I want to ensure that I am fully prepared for our meeting. Once again, thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to meet with you and the team at [Tên Công Ty] on [ngày]. Best Regards, [Tên của bạn]

Mẫu số 2

Dear Ms./Mr, It’s great to hear from you and thank you very much for the interview invitation for the position… I am really excited and look forward to meeting you at [address of company]. As the dates you suggested, I am available in… [date in detail]. I also have some questions about the interview as below: – How long does the interview last? – I want to make a short presentation about my research? Can I use your technology to show? – Who will interview me and if it will be a group interview? Thank you for scheduling and sending the interview invitation! I am looking forward to hearing from you. Best regards, [Your name]

3. Nguyên tắc cần biết khi trả lời email xác nhận phỏng vấn

Mặc dù cách trả lời mail xác nhận phỏng vấn có thể góp phần tạo ấn tượng tích cực với nhà tuyển dụng, thế nhưng, bạn cần biết một số nguyên tắc dưới đây để hành động này phát huy tác dụng tối đa nhé.

Gửi mail càng sớm càng tốt

Thời điểm tốt nhất để bạn gửi mail cho nhà tuyển dụng là trong vòng 24 – 48 giờ sau khi nhận được email từ họ. Bạn đừng để nhà tuyển dụng đợi lâu, vì sẽ tạo cơ hội cho mail của ứng viên khác có thể thế chỗ email của bạn.

Đặt câu hỏi và xác nhận những gì cần mang

Nếu bạn không biết sẽ có bao nhiêu vòng phỏng vấn, ai sẽ tham gia, hoặc thắc mắc bất kỳ thông tin nào về quy trình, hãy đề cập đến khi trả lời email xác nhận phỏng vấn. Mặt khác, bạn cũng cần hỏi thêm về tài liệu hoặc giấy tờ cần mang theo chẳng hạn như bản sao chứng minh nhân dân, bằng cấp, hoặc danh thiếp cá nhân.

Cách trả lời mail khéo léo

Nếu cuộc phỏng vấn được đề xuất vào một thời gian không phù hợp, bạn hãy cân nhắc và đề xuất một thời gian thay thế lý tưởng hơn. Điều này sẽ giúp bạn và nhà tuyển dụng tiết kiệm được thời gian và công sức của nhau.

Cách trả lời mail xác nhận phỏng vấn giúp bạn tạo mối quan hệ trong công việc (Nguồn: Internet)

Trong cách trả lời mail xác nhận phỏng vấn, nhà tuyển dụng sẽ đánh giá được một phần tính cách và năng lực của bạn trong công việc. Job3s vừa mới gợi ý cho bạn một số mẫu trả lời email phỏng vấn trên đây, với mong muốn sẽ hỗ trợ bạn phần nào đó trên chặng đường đi đến ước mơ thành công trong sự nghiệp của bạn. Chúc bạn may mắn!