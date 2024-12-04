Hướng dẫn cách trình bày bố cục CV chuẩn

Bố cục CV nổi bật và chuẩn chỉnh có thể giúp nhà tuyển dụng hào hứng tìm hiểu thêm về bạn. Hiện nay, bạn dễ dàng tìm thấy nhiều bố cục và lựa chọn một trong số đó hợp với tính cách của bản thân. Job3s sẽ hướng dẫn bạn một số mẹo trình bày CV xin việc chuẩn nhất.

1. Bố cục CV bao gồm những gì ?

Thông thường, bố cục CV sẽ bao gồm những thông tin cơ bản của một ứng viên như: thông tin cá nhân, học vấn, mục tiêu nghề nghiệp, kỹ năng, kinh nghiệm, sở thích, người tham chiếu,... Ngoài ra, với đặc thù ngành nghề khác nhau sẽ còn yêu cầu nhiều hơn như chứng chỉ liên quan, nghiệp vụ chuyên ngành, môn võ đã học,...

CV khoa học sẽ giúp nhà tuyển dụng nhớ bạn lâu hơn

2. Yêu cầu của một bố cục CV

Bạn hãy giữ cho mình một bố cục CV ngắn gọn và súc tích nhất có thể. Lựa chọn font chữ dễ đọc, phổ biến, trình bày theo thứ tự khoa học, logic theo thứ tự thời gian xa nhất đến gần nhất. Làm nổi bật mục thành tích cá nhân bằng cách in đậm, chú ý sử dụng các gạch đầu dòng liệt kê, kiểm tra lại các lỗi chính tả và ngữ pháp.

Bạn cần thiết kế màu sắc, font chữ trong CV một cách dễ đọc nhất

Ngoài ra, bạn cần hạn chế dùng nhiều màu sắc trong CV, font chữ không thống nhất, tài liệu tham khảo không cần thiết, ảnh CV thiếu chuyên nghiệp, không đưa thông tin thừa vào CV như đã có người yêu hay chưa,...

3. Các dạng bố cục CV xin việc

Tùy vào mục đích xin việc và yêu cầu đối với từng ngành cụ thể, bạn sẽ phải bố trí đưa mục nào lên trên đầu để gây ấn tượng nhất với người đọc. Tránh trường hợp trong mấy giây ngắn ngủi mà nhà tuyển dụng không tìm thấy điểm nổi bật nào trong CV của bạn.

3.1. Bố cục CV cổ điển

Thường với mẫu bố cục CV hướng cổ điển sẽ chỉ có 2 tông màu và có chung một cách triển khai rõ ràng giữa phần thông tin cá nhân và các mục khác. Cách viết này sử dụng font chữ cơ bản, các biểu tượng ký tự đơn giản, ngôn ngữ diễn đạt thông thường khó tạo nên điểm phá cách trong chiếc CV xin việc mẫu, tuy nhiên, nếu bạn khéo léo cân đối và kết hợp ở mục nội dung đôi khi tạo được điểm nhấn trong mắt nhà tuyển dụng.

CV hướng cổ điển sở hữu 2 tông màu chủ đạo và chia rõ thành 2 phần

3.2. Bố cục CV theo thời gian

Đối với mẫu bố cục CV theo thời gian sẽ phù hợp với ứng viên có nhiều năm kinh nghiệm và muốn trình bày chi tiết với nhà tuyển dụng. Do vậy, bạn cần chú ý trình bày kinh nghiệm của mình gần nhất cho đến xa nhất đáp ứng tốt nhất với bản mô tả công việc. Từ đó, người tuyển bạn mới có thể đánh giá rõ ràng hơn về năng lực và cân nhắc có nên tuyển bạn luôn hay không.

CV theo thời gian dành cho những ứng viên có nhiều kinh nghiệm

3.3. Bố cục CV đồ thị

Dạng bố cục CV này theo đường zíc zắc và sẽ gây rối mắt cho nhà tuyển dụng. Cách phân bổ thông tin linh hoạt không theo một mô típ chung. Chính vì thế, bạn nên điều chỉnh các đường khung nối và hình ảnh mô tả sinh động để người đọc chú ý nhiều hơn. Nếu bạn làm được thì nhà tuyển dụng sẽ đánh giá rất cao khả năng sáng tạo của bạn.

Bạn cần sử dụng thêm một số ký tự nếu viết CV theo bố cục đồ thị ziczac (Nguồn: Internet)

3.4. Bố cục CV bản đồ

Nếu bạn là người đã có kinh nghiệm đa lĩnh vực thì nên sử dụng bố cục CV bản đồ. Mẫu này giúp bạn trình bày các cột mốc và thành tích của lĩnh vực bạn đã từng làm một cách chi tiết, thoát ly khỏi kiểu bố cục truyền thống. Bạn chú ý hợp lý hóa các chuỗi thông tin để không gây khó hiểu cho người đọc từ trên xuống dưới.

Bạn dễ dàng trình bày nhiều lĩnh vực đã có kinh nghiệm khi viết CV theo kiểu bản đồ (Nguồn: Internet)

3.5. Bố cục CV kết hợp

Bạn là người thích sáng tạo những thứ mới thì nên trải nghiệm bố cục CV kết hợp. Dạng này bạn có thể thoải mái phân bổ các mục nội dung theo ý thích cũng như màu sắc, ký tự minh họa theo một hướng riêng của bản thân. Tuy nhiên, dù sáng tạo cỡ nào bạn cũng cần đảm bảo nhà tuyển dụng nắm được nội dung chính và không bị khó chịu về cách trình bày.

Sự sáng tạo vô bờ ở chiếc CV kết hợp sẽ dành cho những ứng viên đa năng (Nguồn: Internet)

4. Cách viết CV với bố cục chuẩn

Font chữ thống nhất

Bạn hãy chọn một phông chữ dễ đọc, màu đen, cỡ 12 (chẳng hạn như Times New Roman, Georgie, Bell MT, Goudy Old Style, Arial, Tahoma, Century Gothic hoặc Lucida Sans). Hơn hết, phải đảm bảo nó vẫn nhất quán trong bố cục CV. Chú ý, bạn cần để phần tiêu đề đậm hơn với cỡ lớn từ 14 đến 16 hoặc viết hoa tùy sự sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo sự chỉn chu, tránh gây rối mắt cho người đọc.

Sử dụng một font chữ nhất quán trong cả bản CV có thể sáng tạo (Nguồn: Internet)

Phân mục rõ ràng

Bạn cần phân định rõ đâu là mục chính, đâu là mục phụ và in đậm tiêu đề chính để giúp nhà tuyển dụng nắm được các mục nổi bật khi đọc TopCV của bạn. Điều này giúp các thông tin quan trọng về bản thân bạn tiếp cận họ tốt hơn.

In đậm mục chính để tạo điểm nhấn cho CV xin việc

Độ dài CV vừa phải

Độ dài CV lý tưởng được tóm gọn trong từ 1 đến 2 trang, tùy các ngành khác có thể yêu cầu dài hơn từ 3 đến 5 trang. Đặc biệt, nếu bạn có nhiều kinh nghiệm và muốn liệt kê các thành tích nổi bật thì cố gắng giản lược nhất có thể, trừ trường hợp bạn đã có từ 15 đến 20 năm kinh nghiệm thì lúc này câu chuyện độ dài CV sẽ phải viết theo hướng khác.

CV xin việc cần dàn trải tối thiểu từ 1 đến 2 trang và cần giản lược nội dung nhất có thể

Tập trung ý chính

Không có bất cứ nhà tuyển dụng nào chịu dành thời gian của mình để đọc hết toàn bộ CV của bạn. Do đó, việc tóm lược các ý chính về kinh nghiệm của bản thân là điều cần thiết giúp nhà tuyển dụng tiết kiệm được thời gian cũng như giúp bạn gây được sự chú ý và thiện cảm hơn.

Tập trung viết những ý chính vào CV và loại bỏ những thông tin không cần thiết

Vừa rồi Job3s đã hướng dẫn bạn một số cách trình bày bố cục CV được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Mong rằng với những gì bài viết đã cung cấp đến bạn, bạn sẽ có thêm kinh nghiệm để viết bản CV của mình thêm nổi bật trước mắt nhà tuyển dụng.