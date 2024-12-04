Hướng dẫn cách trình bày bố cục CV chuẩn

Hướng dẫn cách trình bày bố cục CV chuẩn
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 04/12/2024
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Bố cục CV bao gồm những gì ?
  4. 2. Yêu cầu của một bố cục CV
  6. 3. Các dạng bố cục CV xin việc
    1. 3.1. Bố cục CV cổ điển
    2. 3.2. Bố cục CV theo thời gian
    3. 3.3. Bố cục CV đồ thị
    4. 3.4. Bố cục CV bản đồ
    5. 3.5. Bố cục CV kết hợp
  8. 4. Cách viết CV với bố cục chuẩn

Bố cục CV nổi bật và chuẩn chỉnh có thể giúp nhà tuyển dụng hào hứng tìm hiểu thêm về bạn. Hiện nay, bạn dễ dàng tìm thấy nhiều bố cục và lựa chọn một trong số đó hợp với tính cách của bản thân. Job3s sẽ hướng dẫn bạn một số mẹo trình bày CV xin việc chuẩn nhất.

1. Bố cục CV bao gồm những gì ?

Thông thường, bố cục CV sẽ bao gồm những thông tin cơ bản của một ứng viên như: thông tin cá nhân, học vấn, mục tiêu nghề nghiệp, kỹ năng, kinh nghiệm, sở thích, người tham chiếu,... Ngoài ra, với đặc thù ngành nghề khác nhau sẽ còn yêu cầu nhiều hơn như chứng chỉ liên quan, nghiệp vụ chuyên ngành, môn võ đã học,...

bố cục cv
CV khoa học sẽ giúp nhà tuyển dụng nhớ bạn lâu hơn

2. Yêu cầu của một bố cục CV

Bạn hãy giữ cho mình một bố cục CV ngắn gọn và súc tích nhất có thể. Lựa chọn font chữ dễ đọc, phổ biến, trình bày theo thứ tự khoa học, logic theo thứ tự thời gian xa nhất đến gần nhất. Làm nổi bật mục thành tích cá nhân bằng cách in đậm, chú ý sử dụng các gạch đầu dòng liệt kê, kiểm tra lại các lỗi chính tả và ngữ pháp.

bố cục cv xin việc
Bạn cần thiết kế màu sắc, font chữ trong CV một cách dễ đọc nhất

Ngoài ra, bạn cần hạn chế dùng nhiều màu sắc trong CV, font chữ không thống nhất, tài liệu tham khảo không cần thiết, ảnh CV thiếu chuyên nghiệp, không đưa thông tin thừa vào CV như đã có người yêu hay chưa,...

3. Các dạng bố cục CV xin việc

Tùy vào mục đích xin việc và yêu cầu đối với từng ngành cụ thể, bạn sẽ phải bố trí đưa mục nào lên trên đầu để gây ấn tượng nhất với người đọc. Tránh trường hợp trong mấy giây ngắn ngủi mà nhà tuyển dụng không tìm thấy điểm nổi bật nào trong CV của bạn.

3.1. Bố cục CV cổ điển

Thường với mẫu bố cục CV hướng cổ điển sẽ chỉ có 2 tông màu và có chung một cách triển khai rõ ràng giữa phần thông tin cá nhân và các mục khác. Cách viết này sử dụng font chữ cơ bản, các biểu tượng ký tự đơn giản, ngôn ngữ diễn đạt thông thường khó tạo nên điểm phá cách trong chiếc CV xin việc mẫu, tuy nhiên, nếu bạn khéo léo cân đối và kết hợp ở mục nội dung đôi khi tạo được điểm nhấn trong mắt nhà tuyển dụng.

bố cục cv
CV hướng cổ điển sở hữu 2 tông màu chủ đạo và chia rõ thành 2 phần

3.2. Bố cục CV theo thời gian

Đối với mẫu bố cục CV theo thời gian sẽ phù hợp với ứng viên có nhiều năm kinh nghiệm và muốn trình bày chi tiết với nhà tuyển dụng. Do vậy, bạn cần chú ý trình bày kinh nghiệm của mình gần nhất cho đến xa nhất đáp ứng tốt nhất với bản mô tả công việc. Từ đó, người tuyển bạn mới có thể đánh giá rõ ràng hơn về năng lực và cân nhắc có nên tuyển bạn luôn hay không.

bố cục cv
CV theo thời gian dành cho những ứng viên có nhiều kinh nghiệm

3.3. Bố cục CV đồ thị

Dạng bố cục CV này theo đường zíc zắc và sẽ gây rối mắt cho nhà tuyển dụng. Cách phân bổ thông tin linh hoạt không theo một mô típ chung. Chính vì thế, bạn nên điều chỉnh các đường khung nối và hình ảnh mô tả sinh động để người đọc chú ý nhiều hơn. Nếu bạn làm được thì nhà tuyển dụng sẽ đánh giá rất cao khả năng sáng tạo của bạn.

bố cục cv xin việc
Bạn cần sử dụng thêm một số ký tự nếu viết CV theo bố cục đồ thị ziczac (Nguồn: Internet)

3.4. Bố cục CV bản đồ

Nếu bạn là người đã có kinh nghiệm đa lĩnh vực thì nên sử dụng bố cục CV bản đồ. Mẫu này giúp bạn trình bày các cột mốc và thành tích của lĩnh vực bạn đã từng làm một cách chi tiết, thoát ly khỏi kiểu bố cục truyền thống. Bạn chú ý hợp lý hóa các chuỗi thông tin để không gây khó hiểu cho người đọc từ trên xuống dưới.

bố cục cv
Bạn dễ dàng trình bày nhiều lĩnh vực đã có kinh nghiệm khi viết CV theo kiểu bản đồ (Nguồn: Internet)

3.5. Bố cục CV kết hợp

Bạn là người thích sáng tạo những thứ mới thì nên trải nghiệm bố cục CV kết hợp. Dạng này bạn có thể thoải mái phân bổ các mục nội dung theo ý thích cũng như màu sắc, ký tự minh họa theo một hướng riêng của bản thân. Tuy nhiên, dù sáng tạo cỡ nào bạn cũng cần đảm bảo nhà tuyển dụng nắm được nội dung chính và không bị khó chịu về cách trình bày.

bố cục cv
Sự sáng tạo vô bờ ở chiếc CV kết hợp sẽ dành cho những ứng viên đa năng (Nguồn: Internet)

4. Cách viết CV với bố cục chuẩn

Font chữ thống nhất

Bạn hãy chọn một phông chữ dễ đọc, màu đen, cỡ 12 (chẳng hạn như Times New Roman, Georgie, Bell MT, Goudy Old Style, Arial, Tahoma, Century Gothic hoặc Lucida Sans). Hơn hết, phải đảm bảo nó vẫn nhất quán trong bố cục CV. Chú ý, bạn cần để phần tiêu đề đậm hơn với cỡ lớn từ 14 đến 16 hoặc viết hoa tùy sự sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo sự chỉn chu, tránh gây rối mắt cho người đọc.

bố cục cv
Sử dụng một font chữ nhất quán trong cả bản CV có thể sáng tạo (Nguồn: Internet)

Phân mục rõ ràng

Bạn cần phân định rõ đâu là mục chính, đâu là mục phụ và in đậm tiêu đề chính để giúp nhà tuyển dụng nắm được các mục nổi bật khi đọc TopCV của bạn. Điều này giúp các thông tin quan trọng về bản thân bạn tiếp cận họ tốt hơn.

bố cục cv
In đậm mục chính để tạo điểm nhấn cho CV xin việc

Độ dài CV vừa phải

Độ dài CV lý tưởng được tóm gọn trong từ 1 đến 2 trang, tùy các ngành khác có thể yêu cầu dài hơn từ 3 đến 5 trang. Đặc biệt, nếu bạn có nhiều kinh nghiệm và muốn liệt kê các thành tích nổi bật thì cố gắng giản lược nhất có thể, trừ trường hợp bạn đã có từ 15 đến 20 năm kinh nghiệm thì lúc này câu chuyện độ dài CV sẽ phải viết theo hướng khác.

bố cục cv
CV xin việc cần dàn trải tối thiểu từ 1 đến 2 trang và cần giản lược nội dung nhất có thể

Tập trung ý chính

Không có bất cứ nhà tuyển dụng nào chịu dành thời gian của mình để đọc hết toàn bộ CV của bạn. Do đó, việc tóm lược các ý chính về kinh nghiệm của bản thân là điều cần thiết giúp nhà tuyển dụng tiết kiệm được thời gian cũng như giúp bạn gây được sự chú ý và thiện cảm hơn.

bố cục cv
Tập trung viết những ý chính vào CV và loại bỏ những thông tin không cần thiết

Vừa rồi Job3s đã hướng dẫn bạn một số cách trình bày bố cục CV được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Mong rằng với những gì bài viết đã cung cấp đến bạn, bạn sẽ có thêm kinh nghiệm để viết bản CV của mình thêm nổi bật trước mắt nhà tuyển dụng.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »