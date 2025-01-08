Cách viết các kỹ năng trong CV bằng tiếng Anh để lại ấn tượng

Cách viết các kỹ năng trong CV bằng tiếng Anh để lại ấn tượng
CV xin việc tiếng Anh từ trước đến nay vẫn luôn là “chiến binh” tốt cho mỗi ứng viên khi bước vào ngưỡng cửa việc làm. Một trong những yếu tố giúp “chiến binh” phát huy hết khả năng chính là các kỹ năng trong CV bằng tiếng Anh. Vậy bạn đã biết cách viết kỹ năng này thế nào cho chuẩn nhất chưa? Hãy cùng Job3s đi tìm câu trả lời trong bài viết bên dưới đây nhé.
1. Tầm quan trọng của các kỹ năng trong CV bằng tiếng Anh
Như chúng ta cũng đã biết, CV xin việc vẫn luôn là một trong những công cụ tốt nhất giúp cho mỗi ứng viên tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, trung bình nhà tuyển dụng sẽ dành ra khoảng vài giây để lướt qua toàn bộ CV của bạn từ đầu cho đến cuối.
Ngoài những mục như: Thông tin cá nhân, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc trong CV tiếng Anh thì nhà tuyển dụng còn khá chú ý vào phần các kỹ năng trong CV bằng tiếng Anh.
Trong thời đại công nghệ 4.0 đối với bất kỳ ứng viên nào cũng cần phải chuẩn bị cho mình những kỹ năng nhất định để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng cũng như công việc. Trước đây người ta chú ý nhiều đến trình độ học vấn và kinh nghiệm. Thế nhưng bây giờ những bạn sở hữu Skills khủng mới chính là tâm điểm chú ý của của nhà tuyển dụng.
Với các kỹ năng tốt, liên quan trực tiếp đến công việc sẽ giúp bạn có thêm một điểm cộng lớn, đặc biệt nó còn được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh trong CV online lại càng thể hiện bạn có trình độ tiếng Anh tốt.
Như vậy với tầm quan trọng của kỹ năng trong CV tiếng Anh thì bạn cũng cần phải biết cách viết sao cho chuẩn, nếu không nó lại trở thành tiêu điểm cho ấn tượng xấu đó nhé.
2. Cách viết các kỹ năng trong CV bằng tiếng Anh chuẩn
Mỗi khi nhắc về kỹ năng thì người ta thường chia thành 3 loại kỹ năng như sau: Kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng ngoại ngữ. Với 3 loại kỹ năng này sẽ giúp cho các bạn có được một mục kỹ năng trong CV tiếng Anh hoàn hảo. Đương nhiên nhà tuyển dụng cũng luôn luôn ưu tiên và để ý đến CV có đầy đủ các kỹ năng như thế này.
Trước khi bạn viết mục các kỹ năng trong CV bằng tiếng Anh thì bạn cần phải:
- Nắm chắc về khả năng đọc, viết tiếng Anh của mình. Bởi có khá nhiều trường hợp viết sai chính tả, ngữ pháp,…khiến cho CV của bạn trở thành trò hề, trở thành ấn tượng xấu.
- Tiếp theo, hãy liệt kê toàn bộ các kỹ năng mà mình có ra một bản nháp, sau đó bạn hãy chọn lọc xem những kỹ năng nào phù hợp với vị trí mà bạn đang ứng tuyển.
Hãy nhớ rằng, phải ưu tiêu kỹ năng phù hợp, bổ trợ cho công việc mà bạn đang ứng tuyển nhé. Bởi nhà tuyển dụng cũng đang muốn chọn ra những ứng viên phù hợp với công việc và có những kỹ năng bổ trợ cho công việc đó.
Tuy nhiên, bởi mong muốn cao về việc làm cũng như mong muốn được nhà tuyển dụng lựa chọn thì có không ít người đã đưa hết toàn bộ các kỹ năng không liên quan hoặc không đúng sự thật. Nếu như vậy bị phát hiện bạn sẽ bị loại ngay khỏi vòng này, chính vì thế mà các bạn chú ý đưa những thông tin đúng sự thật nhé.
Ví dụ phần kỹ năng trong CV content marketing:
- Writing skills: Kỹ năng viết lách
- Document reading skills: Kỹ năng đọc tài liệu
- Independent work skills: Kỹ năng làm việc độc lập
- Creativity: Khả năng sáng tạo
Đó là những kỹ năng cần thiết đối với vị trí content marketing mà bạn cần phải thể hiện trong CV của mình. Các kỹ năng này đều sẽ giúp ích cho bạn trong công việc viết lách hàng ngày.
Ví dụ kỹ năng trong CV bán hàng:
- Communication skills: Kỹ năng giao tiếp
- Negotiation skills: Kỹ năng thuyết phục
- Teamwork skill: Kỹ năng làm việc nhóm
- Lack of ability to understand customers: Khả năng thấu hiểu khách hàng
Nói chung, đối với những kỹ năng thì bạn cũng nên chia nó ra thành các nhóm như chúng ta đã phân từ đầu. Bởi như vậy sẽ khiến cho nhà tuyển dụng dễn nhìn, dễ hiểu nhất. Hãy ghi nhớ một điều khi thể hiện các kỹ năng của mình, bạn nên ưu tiên sự phù hợp với công việc nhé, bởi nó sẽ khiến cho bạn “sáng” hơn đó.
3. Gợi ý một số từ vựng tiếng Anh giúp bạn tỏa sáng với phần kỹ năng
Trong phần này chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến các kỹ năng trong CV bằng tiếng Anh:
- Communication skills: Hiểu là kỹ năng giao tiếp
- Communication skills: Hiểu là kỹ năng làm việc nhóm
- Leadership skills: Hiểu là kỹ năng lãnh đạo
- Time management skills: Hiểu là kỹ năng quản lý thời gian
- Teaching/ Trainning skills: Hiểu là kỹ năng đào tạo
- Computer skills: Hiểu là kỹ năng sử dụng máy tính
- Initiative: Sự chủ động (sự chủ động trong công việc)
- Negotiation: Hiểu là kỹ năng đàm phánProblem – solving: Hiểu là kỹ năng giải quyết vấn đề
- Presentation: Hiểu là kỹ năng thuyết trình
- Sales skills: Hiểu là kỹ năng bán hàng
- Creative skills: Hiểu là kỹ năng sáng tạo
- Inspiring and motivating others: Có thể hiểu là truyền cảm hứng cho người khác
- Learn from the critics: Hiểu là tự học hỏi và phê bình bản thân
- Optimistic attitude: Hiểu là thái độ lạc quan
- Self – confident: Sự tự tin
- Organization skills: Hiểu là kỹ năng tổ chức
- Research skills: Hiểu là kỹ năng nghiên cứu
- Working under pressure: Hiểu là kỹ năng chịu được áp lực công việc
- ...
Ngoài ra còn rất nhiều từ vựng khác nữa mà bạn có thể tự tìm hiểu và cho thêm vào phần kỹ năng của mình. Với ưu điểm lớn là vậy, trong các trình bày, thể hiện phần kỹ năng trong CV của mình cũng sẽ khiến cho nhiều bạn gặp phải các lỗi. Vậy bạn cần phải biết các lỗi mà bạn hay gặp trong khi viết kỹ năng.
4. Tránh lỗi hay gặp khi viết các kỹ năng trong CV tiếng Anh
Đương nhiên trong quá trình viết, trình bày với một CV tiếng Việt bạn còn gặp phải khá nhiều lỗi, hơn nữa đó lại là CV tiếng Anh, một trong những thử thách lớn của mỗi ứng viên. Trong nội dung phần này, chúng tôi sẽ giúp bạn nhìn ra các lỗi sai phạm thường xuyên gặp phải khi viết kỹ năng trong CV tiếng Anh.
Dài dòng, phức tạp hóa vấn đề
Độ dài tối đa của một CV từ 1 – 2 trang giấy A4, với những người nhiều kinh nghiệm hoặc họ là nhà nghiên cứu khoa học thì sẽ có phần kinh nghiệm dài hơn. Thế nhưng bạn lại viết phần kỹ năng của mình quá dài dòng và phức tạp vấn đề lên.
Bạn nên biết rằng việc bạn viết với nội dung quá dài nhà tuyển dụng sẽ không có thời gian để đọc hết đâu nhé. Hãy đi vào đúng trọng tâm các kỹ năng mà mình muốn truyền tải đến nhà tuyển dụng là được.
Sử dụng những từ không có ý nghĩa trong phần kỹ năng
Có rất nhiều bạn vì kỹ năng tiếng Anh chưa được vững, vì thế mà đã sử dụng nhiều từ không có nghĩa, không liên quan trong phần kỹ năng của mình. Điều này sẽ khiến cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn chưa thật sự chuyên nghiệp trong cách viết CV tiếng Anh. Đây sẽ là điểm trừ lớn mà bạn cần phải để ý đó nhé.
Sử dụng quá nhiều các loại động từ khác nhau
Trong phần các kỹ năng trong CV bằng tiếng Anh, chúng ta nên trình bày một cách ngắn gọn và cụ thể. Với một nội dung khá ngắn như vậy mà bạn sử dụng quá nhiều loại động từ khác nhau. Lỗi sai này cũng thường xuyên xuất hiện trong các CV xin việc tiếng Anh.
Bạn không nên sử dụng quá nhiều loại động từ chỉ kỹ năng khác nhau, nó sẽ khiến cho CV của bạn bị rối mắt, người đọc sẽ thấy bạn chưa thật sự chuyên nghiệp và có khả năng tiếng Anh tốt. Bởi vì thế mà trước khi viết hay sử dụng mẫu CV tiếng Anh nào bạn cũng cần phải lưu ý kỹ vấn đề này nhé.
Sai chính tả quá nhiều
Lỗi sai khá nghiêm trọng trong CV tiếng Anh của bạn, về việc sai chính tả, ngữ pháp cũng sẽ khiến cho câu đó mang một ý nghĩa hoàn toàn mới. Nó sẽ không thể hiện hết được ý đồ mà bạn muốn truyền tải đến nhà tuyển dụng là gì? Bên cạnh đó thì không có một nhà tuyển dụng nào lại muốn đọc một bản CV có quá nhiều lỗi sai chính tả, ngữ pháp, bạn bị đánh trượt là điều đương nhiên.
Bởi vì thế mà ngay sau khi viết xong bạn nên cẩn thận kiểm tra lại 1 – 2 lượt nữa để đảm bảo trước khi gửi cho nhà tuyển dụng.
