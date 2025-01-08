Cách viết các kỹ năng trong CV bằng tiếng Anh để lại ấn tượng

CV xin việc tiếng Anh từ trước đến nay vẫn luôn là “chiến binh” tốt cho mỗi ứng viên khi bước vào ngưỡng cửa việc làm. Một trong những yếu tố giúp “chiến binh” phát huy hết khả năng chính là các kỹ năng trong CV bằng tiếng Anh. Vậy bạn đã biết cách viết kỹ năng này thế nào cho chuẩn nhất chưa? Hãy cùng Job3s đi tìm câu trả lời trong bài viết bên dưới đây nhé.

1. Tầm quan trọng của các kỹ năng trong CV bằng tiếng Anh

Như chúng ta cũng đã biết, CV xin việc vẫn luôn là một trong những công cụ tốt nhất giúp cho mỗi ứng viên tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, trung bình nhà tuyển dụng sẽ dành ra khoảng vài giây để lướt qua toàn bộ CV của bạn từ đầu cho đến cuối.

Ngoài những mục như: Thông tin cá nhân, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc trong CV tiếng Anh thì nhà tuyển dụng còn khá chú ý vào phần các kỹ năng trong CV bằng tiếng Anh.

Trong thời đại công nghệ 4.0 đối với bất kỳ ứng viên nào cũng cần phải chuẩn bị cho mình những kỹ năng nhất định để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng cũng như công việc. Trước đây người ta chú ý nhiều đến trình độ học vấn và kinh nghiệm. Thế nhưng bây giờ những bạn sở hữu Skills khủng mới chính là tâm điểm chú ý của của nhà tuyển dụng.

Với các kỹ năng tốt, liên quan trực tiếp đến công việc sẽ giúp bạn có thêm một điểm cộng lớn, đặc biệt nó còn được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh trong CV online lại càng thể hiện bạn có trình độ tiếng Anh tốt.

Như vậy với tầm quan trọng của kỹ năng trong CV tiếng Anh thì bạn cũng cần phải biết cách viết sao cho chuẩn, nếu không nó lại trở thành tiêu điểm cho ấn tượng xấu đó nhé.

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh (Nguồn: Internet)

2. Cách viết các kỹ năng trong CV bằng tiếng Anh chuẩn

Mỗi khi nhắc về kỹ năng thì người ta thường chia thành 3 loại kỹ năng như sau: Kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng ngoại ngữ. Với 3 loại kỹ năng này sẽ giúp cho các bạn có được một mục kỹ năng trong CV tiếng Anh hoàn hảo. Đương nhiên nhà tuyển dụng cũng luôn luôn ưu tiên và để ý đến CV có đầy đủ các kỹ năng như thế này.

Trước khi bạn viết mục các kỹ năng trong CV bằng tiếng Anh thì bạn cần phải:

Nắm chắc về khả năng đọc, viết tiếng Anh của mình. Bởi có khá nhiều trường hợp viết sai chính tả, ngữ pháp,…khiến cho CV của bạn trở thành trò hề, trở thành ấn tượng xấu.

Tiếp theo, hãy liệt kê toàn bộ các kỹ năng mà mình có ra một bản nháp, sau đó bạn hãy chọn lọc xem những kỹ năng nào phù hợp với vị trí mà bạn đang ứng tuyển.

Hãy nhớ rằng, phải ưu tiêu kỹ năng phù hợp, bổ trợ cho công việc mà bạn đang ứng tuyển nhé. Bởi nhà tuyển dụng cũng đang muốn chọn ra những ứng viên phù hợp với công việc và có những kỹ năng bổ trợ cho công việc đó.

Tuy nhiên, bởi mong muốn cao về việc làm cũng như mong muốn được nhà tuyển dụng lựa chọn thì có không ít người đã đưa hết toàn bộ các kỹ năng không liên quan hoặc không đúng sự thật. Nếu như vậy bị phát hiện bạn sẽ bị loại ngay khỏi vòng này, chính vì thế mà các bạn chú ý đưa những thông tin đúng sự thật nhé.

Ví dụ phần kỹ năng trong CV content marketing:

Writing skills: Kỹ năng viết lách

Document reading skills: Kỹ năng đọc tài liệu

Independent work skills: Kỹ năng làm việc độc lập

Creativity: Khả năng sáng tạo

Đó là những kỹ năng cần thiết đối với vị trí content marketing mà bạn cần phải thể hiện trong CV của mình. Các kỹ năng này đều sẽ giúp ích cho bạn trong công việc viết lách hàng ngày.

Ví dụ kỹ năng trong CV bán hàng:

Communication skills: Kỹ năng giao tiếp

Negotiation skills: Kỹ năng thuyết phục

Teamwork skill: Kỹ năng làm việc nhóm

Lack of ability to understand customers: Khả năng thấu hiểu khách hàng

Nói chung, đối với những kỹ năng thì bạn cũng nên chia nó ra thành các nhóm như chúng ta đã phân từ đầu. Bởi như vậy sẽ khiến cho nhà tuyển dụng dễn nhìn, dễ hiểu nhất. Hãy ghi nhớ một điều khi thể hiện các kỹ năng của mình, bạn nên ưu tiên sự phù hợp với công việc nhé, bởi nó sẽ khiến cho bạn “sáng” hơn đó.

Ví dụ kỹ năng trong CV trợ giảng bằng tiếng Anh (Nguồn: Internet)

3. Gợi ý một số từ vựng tiếng Anh giúp bạn tỏa sáng với phần kỹ năng

Trong phần này chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến các kỹ năng trong CV bằng tiếng Anh:

Communication skills: Hiểu là kỹ năng giao tiếp

Communication skills: Hiểu là kỹ năng làm việc nhóm

Leadership skills: Hiểu là kỹ năng lãnh đạo

Time management skills: Hiểu là kỹ năng quản lý thời gian

Teaching/ Trainning skills: Hiểu là kỹ năng đào tạo

Computer skills: Hiểu là kỹ năng sử dụng máy tính

Initiative: Sự chủ động (sự chủ động trong công việc)

Negotiation: Hiểu là kỹ năng đàm phánProblem – solving: Hiểu là kỹ năng giải quyết vấn đề

Presentation: Hiểu là kỹ năng thuyết trình

Sales skills: Hiểu là kỹ năng bán hàng

Creative skills: Hiểu là kỹ năng sáng tạo

Inspiring and motivating others: Có thể hiểu là truyền cảm hứng cho người khác

Learn from the critics: Hiểu là tự học hỏi và phê bình bản thân

Optimistic attitude: Hiểu là thái độ lạc quan

Self – confident: Sự tự tin

Organization skills: Hiểu là kỹ năng tổ chức

Research skills: Hiểu là kỹ năng nghiên cứu

Working under pressure: Hiểu là kỹ năng chịu được áp lực công việc

...

Ngoài ra còn rất nhiều từ vựng khác nữa mà bạn có thể tự tìm hiểu và cho thêm vào phần kỹ năng của mình. Với ưu điểm lớn là vậy, trong các trình bày, thể hiện phần kỹ năng trong CV của mình cũng sẽ khiến cho nhiều bạn gặp phải các lỗi. Vậy bạn cần phải biết các lỗi mà bạn hay gặp trong khi viết kỹ năng.

Các kỹ năng trong CV giáo viên tiếng Anh (Nguồn: Internet)

4. Tránh lỗi hay gặp khi viết các kỹ năng trong CV tiếng Anh

Đương nhiên trong quá trình viết, trình bày với một CV tiếng Việt bạn còn gặp phải khá nhiều lỗi, hơn nữa đó lại là CV tiếng Anh, một trong những thử thách lớn của mỗi ứng viên. Trong nội dung phần này, chúng tôi sẽ giúp bạn nhìn ra các lỗi sai phạm thường xuyên gặp phải khi viết kỹ năng trong CV tiếng Anh.

Dài dòng, phức tạp hóa vấn đề

Độ dài tối đa của một CV từ 1 – 2 trang giấy A4, với những người nhiều kinh nghiệm hoặc họ là nhà nghiên cứu khoa học thì sẽ có phần kinh nghiệm dài hơn. Thế nhưng bạn lại viết phần kỹ năng của mình quá dài dòng và phức tạp vấn đề lên.

Bạn nên biết rằng việc bạn viết với nội dung quá dài nhà tuyển dụng sẽ không có thời gian để đọc hết đâu nhé. Hãy đi vào đúng trọng tâm các kỹ năng mà mình muốn truyền tải đến nhà tuyển dụng là được.

Sử dụng những từ không có ý nghĩa trong phần kỹ năng

Có rất nhiều bạn vì kỹ năng tiếng Anh chưa được vững, vì thế mà đã sử dụng nhiều từ không có nghĩa, không liên quan trong phần kỹ năng của mình. Điều này sẽ khiến cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn chưa thật sự chuyên nghiệp trong cách viết CV tiếng Anh. Đây sẽ là điểm trừ lớn mà bạn cần phải để ý đó nhé.

Sử dụng quá nhiều các loại động từ khác nhau

Trong phần các kỹ năng trong CV bằng tiếng Anh, chúng ta nên trình bày một cách ngắn gọn và cụ thể. Với một nội dung khá ngắn như vậy mà bạn sử dụng quá nhiều loại động từ khác nhau. Lỗi sai này cũng thường xuyên xuất hiện trong các CV xin việc tiếng Anh.

Bạn không nên sử dụng quá nhiều loại động từ chỉ kỹ năng khác nhau, nó sẽ khiến cho CV của bạn bị rối mắt, người đọc sẽ thấy bạn chưa thật sự chuyên nghiệp và có khả năng tiếng Anh tốt. Bởi vì thế mà trước khi viết hay sử dụng mẫu CV tiếng Anh nào bạn cũng cần phải lưu ý kỹ vấn đề này nhé.

Sai chính tả quá nhiều

Lỗi sai khá nghiêm trọng trong CV tiếng Anh của bạn, về việc sai chính tả, ngữ pháp cũng sẽ khiến cho câu đó mang một ý nghĩa hoàn toàn mới. Nó sẽ không thể hiện hết được ý đồ mà bạn muốn truyền tải đến nhà tuyển dụng là gì? Bên cạnh đó thì không có một nhà tuyển dụng nào lại muốn đọc một bản CV có quá nhiều lỗi sai chính tả, ngữ pháp, bạn bị đánh trượt là điều đương nhiên.

Bởi vì thế mà ngay sau khi viết xong bạn nên cẩn thận kiểm tra lại 1 – 2 lượt nữa để đảm bảo trước khi gửi cho nhà tuyển dụng.

Chỉnh sửa kỹ năng trong CV cẩn thận từ hình thức đến nội dung (Nguồn: Internet)

5. Sở hữu mẫu CV ấn tượng với Job3s

CV tiếng Anh dường như là một trong những thử thách lớn đối với các ứng viên xin việc. Thể hiện đúng nội dụng CV đã khó, để có được một thiết kế đẹp còn khó hơn thế nữa. Thế nhưng đây lại là cách giúp cho các bạn có được một cơ hội việc làm tốt nhất. Vậy các bạn cần phải làm như thế nào?

Với trang web job3s.ai, bạn sẽ không còn băn khoăn, lo lắng vấn đề CV xin việc tiếng Anh nữa. Với hệ thống CV đủ 5 ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật, cùng với nhiều phong cách thiết kế khác nhau cho các ngành nghề khác nhau sẽ giúp bạn tạo download CV xin việc dễ dàng, chuyên nghiệp và gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng đó.

Để sở hữu được cho mình các mẫu CV ấn tượng tại Job3s, hãy làm theo các thao tác sau:

Bước 1: Khi vào website job3s.ai, bạn tiến hành đăng ký và đăng nhập tài khoản. Sau đó, tại trang chủ, bấm vào mục “Mẫu CV xin việc”.

Chọn mục "Mẫu CV xin việc" để lựa chọn mẫu CV phù hợp

Bước 2: Chọn 1 mẫu CV bạn thấy phù hợp với vị trí công việc đang muốn ứng tuyển.

Job3s có nhiều mẫu CV ấn tượng để lựa chọn

Bước 3: Chỉnh sửa thông tin trong CV, sau đó bạn bấm vào mục “Lưu CV”.

Sau khi chỉnh sửa thông tin trong CV thì tiến hành lưu lại

Bước 4: Sau khi hoàn tất, giao diện sẽ tự động trở về mục "Quản lý CV", bạn tải CV vừa tạo để sử dụng.

Sau khi lưu lại, bạn hoàn toàn có thể tải xuống bất cứ lúc nào

Với những bước đơn giản như trên, bạn đã có thể sở hữu ngay mẫu CV độc, đẹp nhất tại Job3s.

Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về cách viết các kỹ năng trong CV tiếng Anh, hy vọng rằng với những thông tin này sẽ hữu ích với bạn khi chinh phục nhà tuyển dụng khó tính. Job3s chúc bạn chinh phục được công việc mơ ước của mình!