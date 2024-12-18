Cách viết CV chuẩn ATS tự tin chinh phục nhà tuyển dụng

Theo CIO (2021), 70% đơn ứng tuyển đã bị đánh rớt bởi phần mềm ATS. Cách viết CV chuẩn ATS sẽ giúp bạn vượt qua vòng sơ loại nhanh chóng và tiến đến gần với công việc mơ ước. Hãy cùng Job3s “nâng cấp” CV của bạn với một số quy chuẩn sau đây giúp “khớp nối” bạn với vai trò phù hợp nhất trong sự sàng lọc của phần mềm ATS.

1. CV chuẩn ATS là gì?

CV chuẩn ATS (Applicant Tracking System) là một CV xin việc đẹp thỏa mãn những yêu cầu của hệ thống quản lý hồ sơ ứng viên bao gồm: tiêu đề mục lớn, chứa từ khóa trong bản mô tả công việc, không chứa các ký tự đặc biệt,... ATS sẽ đặt ra những câu hỏi loại trừ tự động hóa và sàng lọc hồ sơ ứng viên không liên quan đến từ khóa trong JD, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu quy trình tuyển dụng.

2. Tại sao nên dùng mẫu CV tiêu chuẩn ATS?

Hơn 95% chuyên gia tuyển dụng hàng đầu Việt Nam nhận định phần mềm ATS mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp bởi vì những lý do sau:

Tiết kiệm thời gian và nguồn lực, nhanh chóng xác định ứng viên phù hợp nhất với vị trí công việc.

Tự động quét và lọc ứng viên dựa trên tiêu chí cụ thể, không phân biệt tuổi tác, giới tính, chủng tộc, hay ngoại hình.

Bảo vệ thông tin ứng viên khỏi rủi ro bị tiết lộ hoặc truy cập trái phép.

Loại bỏ nguy cơ sai sót do con người trong quá trình sơ tuyển.

Viết CV chuẩn ATS cần phải tương thích với phần mềm ATS

3. Cách thức hoạt động của phần mềm ATS

ATS tự động quét và phân tích thông tin trong hồ sơ ứng viên. Nó có khả năng xác định từ khóa, kỹ năng và tiêu chí quan trọng khác liên quan đến JD để xác định xem ứng viên có phù hợp với vị trí công việc không.

Một số phần mềm ATS còn đặt ra câu hỏi loại trừ bắt buộc ở bước đầu thu thập hồ sơ ứng viên để thu về những CV chất lượng nhất hoặc so sánh sự tương thích với từ khóa giữa nhiều CV gửi về để xếp hạng CV. Cách tự động hóa này giúp quy trình tuyển dụng trở nên hiệu quả hơn.

4. Cách viết CV chuẩn ATS chuyên nghiệp

Mẫu CV theo tiêu chuẩn ATS buộc phải đảm bảo những tiêu chí nhất định để vượt qua sự tự động hóa của con rô-bốt ATS, cụ thể như sau:

4.1. Chứa tiêu đề mục lớn

Tiêu đề mục lớn trong CV chuẩn ATS giúp hệ thống ATS hiểu và phân tích thông tin dễ dàng. Một số tiêu đề chính mà bạn cần để font chữ viết hoa và in đậm bao gồm:

Thông tin cá nhân

Kinh nghiệm làm việc

Kỹ năng

Học vấn

Chứng chỉ(nếu có)

Mục khác

Các đầu mục cần được in đậm và viết hoa trong CV chuẩn ATS

4.2. Chứa các từ khóa trong JD

Dựa vào sự trùng khớp với từ khóa trong JD, hệ thống sẽ quyết định liệu CV của bạn có nên được chuyển đến bước tiếp theo của quá trình tuyển dụng hay không. Việc sử dụng từ khóa cần phải hợp lý và tự nhiên, tránh máy móc vì sẽ giảm đi sự thu hút với nhà tuyển dụng.

4.3. Không chứa các ký tự đặc biệt

Các ký tự đặc biệt như dấu chấm câu, các ký tự không phổ biến có thể gây nhầm lẫn hoặc làm cho hệ thống ATS khó đọc và phân tích. Do đó, bạn nên tránh sử dụng các ký tự đặc biệt một cách quá mức, đảm bảo CV của bạn dễ đọc và truyền đạt thông tin một cách hiệu quả.

4.4. Chọn định dạng file chuẩn

Định dạng tệp thường được ưa chuộng và được chấp nhận rộng rãi trong hệ thống ATS là định dạng PDF. Khi lưu và gửi CV của bạn dưới dạng PDF, hãy chắc chắn rằng tên tệp của bạn được đặt một cách cẩn thận và liên quan đến JD (ví dụ: "HoTen_CV.pdf").

4.5. Thiết kế form CV logic

Thiết kế form CV một cách logic và có cấu trúc sẽ giúp CV của bạn tăng khả năng vượt qua hệ thống ATS thành công. Một CV chuẩn form phổ biến cần đảm bảo:

CV chỉ sử dụng 1 font chữ duy nhất.

Căn lề 4 bên cân đối, chia đoạn rõ ràng.

Đầu mục lớn cỡ chữ 18 - 20, đầu mục nhỏ cỡ chữ 14-16.

Hạn chế sử dụng biểu đồ hoặc hình ảnh phức tạp.

Sắp xếp thời gian từ gần nhất đến xa nhất.

Bố cục logic và phân các đầu mục rõ ràng của một CV chuẩn ATS vị trí CopyWriter

4.6. Dùng công cụ tạo CV chuẩn ATS

Để tạo và tải CV xin việc theo tiêu chuẩn ATS, bạn có thể sử dụng các công cụ tạo CV trực tuyến hoặc phần mềm tạo CV chuyên nghiệp như Canva, Zety, VisualCV,… Mỗi công cụ tạo CV có cách hoạt động và giao diện khác nhau, vì vậy hãy tuân thủ hướng dẫn của công cụ bạn chọn.

Quan trọng nhất là làm cho CV của bạn dễ đọc, phù hợp với vị trí công việc và chứa từ khóa liên quan đến JD để tăng cơ hội được tuyển dụng.

5. Gợi ý các mẫu CV chuẩn ATS

Để giúp bạn có góc nhìn thấu đáo hơn về một bản CV đúng chuẩn ATS, dưới đây chúng tôi sẽ lấy ví dụ 2 mẫu. Bạn nhớ tùy chỉnh mẫu CV theo nhu cầu và thông tin cá nhân của bạn, sau đó lưu lại dưới định dạng PDF để đảm bảo tính tương thích với hệ thống ATS nhé.

Mẫu 1: CV tiêu chuẩn ATS trình bày đơn giản, định dạng PDF

Mẫu 2: CV theo chuẩn ATS chỉ sử dụng duy nhất 1 font chữ và có chứa từ khóa liên quan đến JD

Để tạo được CV chuẩn ATS, ngoài việc tuân thủ những nguyên tắc mà Job3s đã cung cấp ở trên, bạn cũng cần đảm bảo khi viết CV nên để cách diễn đạt tự nhiên và có từ khóa liên quan đến JD nhất để tương thích với ATS, đồng thời không gây khó chịu cho nhà tuyển dụng. Chúc bạn thành công và không nằm trong 70% CV bị ATS loại bỏ.