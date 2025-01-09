CV trợ giảng tiếng Anh được rất nhiều sinh viên quan tâm, mong muốn tích lũy chuyên môn về ngôn ngữ, kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh hoặc làm việc trong môi trường tiếng Anh. Nếu bạn cũng đang trăn trở làm cách nào để có một chiếc CV ấn tượng, hãy cùng Job3s chinh phục ngay các nhà tuyển dụng khó tính nhé!

1. Tìm hiểu về công việc của trợ giảng tiếng Anh

Trợ giảng tiếng Anh chính là công việc phụ trách tất cả các đầu mục để hỗ trợ cho việc giảng dạy của giáo viên. Các đặc điểm của một trợ giảng:

Thích hợp cho học sinh, sinh viên làm thêm part time hay thực tập thu nhập nhằm tích luỹ kinh nghiệm.

Xuất hiện ở nhiều loại lớp học, chủ yếu ở trung tâm tiếng Anh, nhất là lớp mầm non.

Mục đích chính là hỗ trợ học sinh tiếp thu kiến thức và thực hành.

Hỗ trợ nhắc nhở, quản lý, xử lý tình huống trong các lớp học.

Yêu cầu trợ giảng tiếng Anh một là phải có kỹ năng quản lý lớp học đông học sinh (Nguồn: Internet)

2. Bố cục và cách viết CV trợ giảng tiếng Anh chuẩn

CV tiếng Anh Teaching Assistant viết bằng tiếng Anh thì CV trợ giảng tiếng Anh có thể viết bằng cả tiếng Việt. cũng đóng một vai trò thiết yếu cho quá trình tìm việc của ứng viên. Chính vì thế, nó cũng cần chứa những dữ liệu cá nhân căn bản như họ tên, ngày tháng năm sinh, kinh nghiệm đi làm, mục đích nghề nghiệp,...

Một lưu ý vì đây là công việc liên quan đến ngoại ngữ, nên các bạn ưu tiên cách viết CV xin việc trợ giảng tiếng Anh để nhà tuyển dụng thấy được sự chuyên nghiệp, cũng như kỹ năng của bạn. Nếu bạn đang có ý định ứng tuyển cho vị trí này, hãy tham khảo cách tạo CV ứng tuyển việc làm trợ giảng tiếng Anh theo từng mục ở bên dưới nhé!

2.1. Thông tin cá nhân

Phần thông tin này thì không có gì đặc biệt để phải nhắc đến trong CV cho trợ giảng tiếng Anh, bởi bạn chỉ cần cung cấp những dữ liệu như tên, tuổi, địa chỉ sinh sống, số điện thoại, gmail. Tuy nhiên, hãy sắp xếp chúng thật ngắn gọn, rõ ràng, và quan trọng là phải chính xác tuyệt đối nếu không nhà tuyển dụng sẽ không thể liên lạc cho bạn đâu!

Mục thông tin cá nhân thường được đưa lên phần đầu CV trợ giảng tiếng Anh (Nguồn: Internet)

2.2. Mục tiêu nghề nghiệp

Đây là phần vô cùng quan trọng trong CV các ngành nghề, nhưng đặc biệt hơn đối với CV xin việc trợ giảng tiếng Anh. Ở đây, bạn nên xác định được bản thân mong muốn nhận được và cho đi điều gì trong công việc, có thể làm việc trong khoảng thời gian bao lâu. Từ đó, nhà tuyển dụng có thể xem xét mức độ thích hợp của bạn với chức vụ ứng tuyển. Nếu bạn thật sự yêu thích công việc, hãy thể hiện quyết tâm và chí tiến thủ của bản thân nhé!

Đặc biệt, trong CV trợ giảng tiếng Anh, ứng viên sẽ viết 2-4 câu văn cho mục này. Bạn càng viết được những câu hay, có cấu trúc, từ ngữ tiếng Anh tốt, thì người tuyển dụng càng đánh giá cao cả về trình độ ngoại ngữ của bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn lạm dụng ngữ pháp tiếng Anh, đưa vào những câu từ thiếu chân thật, lan man, thì CV của bạn hoàn toàn có thể bị ra về từ “vòng gửi xe” đó!

2.3. Trình độ học vấn

Trong CV trợ giảng tiếng Anh, đây là mục quan trọng nhất. Một kết quả cao trong học tập về tiếng Anh sẽ gây ấn tượng tốt đối với nhà tuyển dụng, thậm chí đưa bạn qua vòng CV một cách dễ dàng. Về đặc thù ngành nghề này, kỹ năng và trình độ kiến thức về tiếng Anh là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không cũng không quá quan trọng.

Việc bạn sở hữu những bằng cấp, chứng chỉ có giá trị như TOEIC, IELTS, hay điểm số cao trong chuyên ngành về ngôn ngữ Anh bạn theo học, làm cho CV làm trợ giảng tiếng Anh trở nên đẹp lung linh trong mắt nhà tuyển dụng.

Học vấn là một thông tin nhà tuyển dụng cần quan tâm (Nguồn: Internet)

2.4. Kinh nghiệm đi làm

Sự thật là phần lớn nhà tuyển dụng sẽ thích những ứng viên có kinh nghiệm hơn những “tấm chiếu mới”. Tuy nhiên, đọc đến đây các bạn cũng đừng lo lắng nhé, bởi đối với CV cho trợ giảng tiếng Anh thì không quá cần thiết điều này.

Bộ phận tuyển dụng của các trung tâm tiếng Anh cũng thường chỉ chú trọng đến kỹ năng ngoại ngữ, cũng như nhắm đến đối tượng là những bạn sinh viên trẻ để đào tạo.

Hãy cho nhà tuyển dụng biết những kinh nghiệm của bạn (Nguồn: Internet)

2.5. Tính cách và sở thích

Thông tin này tưởng như là không cần thiết nhưng thật ra lại vô cùng hữu ích trong CV trợ giảng tiếng Anh. Qua phần này, nhà tuyển dụng có thể phần nào đánh giá xem bạn có phù hợp với công việc hay không.

Ví dụ, bạn có tính cách hoạt bát, năng nổ, và có những sở thích giao tiếp, giải trí bằng tiếng Anh, thì sẽ có ưu thế hơn những ứng viên khác phải không nào?

2.6. Các kỹ năng

Công việc trợ giảng là hỗ trợ giáo viên để tiết học có thể diễn ra tốt đẹp nhất, nên nó đòi hỏi rất nhiều kỹ năng cho những người ở vị trí này như: kiên trì, chịu khó, biết giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Ngoài ra, các kỹ năng như giao tiếp, làm việc nhóm, tin học văn phòng,... chắc chắn sẽ khiến bộ phận tuyển dụng hài lòng. Nếu chưa thành thạo, các bạn nên dành thời gian tìm hiểu, học hỏi những kỹ năng đó để công việc trợ giảng tiếng Anh thuận lợi nhé!Nghe qua thì có vẻ dễ, nhưng chưa chắc đã vậy đâu.

Đưa ra những kỹ năng bạn có (Nguồn: Internet)

3. Lựa chọn mẫu CV trợ giảng tiếng Anh phù hợp

Đối tượng có nhu cầu tìm kiếm cách tạo một CV trợ giảng tiếng Anh chưa có kinh nghiệm thường là các bạn sinh viên. Để có được tạo CV miễn phí chuẩn mực, chuyên nghiệp, các bạn hãy tham khảo một số mẫu CV mà Job3s gợi ý dưới đây.

Mẫu CV trợ giảng tiếng Anh đơn giản (Nguồn: Internet)

Mẫu CV xin việc trợ giảng tiếng Anh sáng tạo (Nguồn: Internet)

Mẫu CV trợ giảng tiếng Anh phong cách chuyên nghiệp (Nguồn: Internet)

CV trợ giảng tiếng Anh thanh lịch (Nguồn: Internet)

4. Lỗi thường gặp trong CV trợ giảng tiếng Anh

Nếu đọc xong phần hướng dẫn trên mà bạn đã có ý định tạo ngay CV cho trợ giảng tiếng Anh thì hãy tạm dừng lại và đọc phần này để không lo CV bị sai sót nhé!

4.1. Lỗi chính tả trong viết CV tiếng Anh cho vị trí trợ giảng

Đây là lỗi tối kỵ trong các văn bản yêu cầu độ nghiêm túc và chuyên nghiệp cao. Sự sai sót có thể đến với bất kỳ ai, kể cả những người am hiểu ngôn ngữ nhất. Đôi khi không phải do lỗi của bản thân, mà cũng có thể là cả do tác nhân bên ngoài như phần mềm, in ấn.

Đặc biệt hơn, vì bạn không sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ trong CV trợ giảng tiếng Anh, nên hãy thật cẩn trọng và kiểm tra CV khi viết xong để không xảy ra lỗi này nhé!

4.2. Thiếu định hướng trong công việc

Nếu bạn không tỏ bày được định hướng tương lai trong việc làm của bạn trong mẫu CV xin làm trợ giảng tiếng Anh, nhà tuyển dụng sẽ đánh giá bạn chưa sẵn sàng cho công việc, và không có lý do gì để chiêu mộ bạn cả.

Vấn đề ở đây có thể là do thật sự bạn chưa biết bản thân muốn gì, hoặc kỹ năng truyền đạt của bạn bằng tiếng Anh chưa tốt. Để khắc phục điều này, bạn hãy nhớ dành nhiều thời gian tìm hiểu bản thân, cũng như trau dồi kỹ năng biểu đạt bằng tiếng Anh nhé!

Nên nêu rõ định hướng trong công việc (Nguồn: Internet)

4.3. CV trợ giảng tiếng Anh thiếu khoa học

Cũng như đối với ngành nghề khác, một chiếc CV trợ giảng tiếng Anh cũng cần được thực hiện một cách đầy đủ, ngắn gọn, không lan man. Bạn chỉ nên đúc kết những thông tin giá trị, phù hợp nhất, đưa vào các mục của CV xin việc trợ giảng tiếng Anh, tránh trường hợp nội dung của phần này lại trùng lặp với nội dung phần khác. Ngoài ra, bạn cần chọn lọc thông tin, sắp xếp vị trí các mục sao cho vừa đủ một mặt giấy A4, để nhà tuyển dụng dễ dàng theo dõi và nắm bắt.

4.4. Sử dụng hình ảnh, ngôn từ thiếu chuyên nghiệp

Không sai nếu bạn muốn tự thiết kế CV xin việc trợ giảng tiếng Anh của bạn với những hiệu ứng hình ảnh để nó trở nên sinh động hơn. Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng việc này, bạn sẽ bị đánh giá là kém nghiêm túc với công việc và sẽ bị loại thẳng tay.

Về ảnh đại diện, hãy chọn một bức ảnh sắc nét, thấy rõ khuôn mặt, tránh sử dụng hiệu ứng quá mức. Một tấm ảnh đời thường, tự nhiên đôi khi sẽ đẹp hơn ảnh thẻ, mà lại vẫn thích hợp cho CV trợ giảng tiếng Anh.

Ngoài ra, là một trợ giảng tiếng Anh tương lai, CV của bạn nên chứa ngôn ngữ mang tính học thuật và mỹ miều một chút, và tuyệt đối không viết tắt và dùng ký hiệu đặc biệt nhé!

Sử dụng hình ảnh, ngôn từ chuyên nghiệp để CV được đánh giá cao (Nguồn: Internet)

Mong là với những kiến thức và một số mẹo mà Job3s mang đến, các bạn sẽ sớm có được một chiếc CV trợ giảng tiếng Anh chất lượng để tự tin đi xin việc. Hãy truy cập website của chúng tôi, cá mẫu CV trợ giảng tiếng Anh chất lượng, chuyên nghiệp và phù hợp với xu thế nhất luôn được update liên tục. Các mẫu đều đã được thiết kế, cập nhật liên tục bởi các chuyên gia. Các bạn chỉ cần lựa chọn một mẫu, bắt tay vào điền thông tin là đã có ngay bản CV xin việc trợ giảng tiếng Anh ưng ý mà không mất một đồng nào.