Bí quyết viết điểm mạnh điểm yếu trong CV tiếng Anh đơn giản

Bạn đang tìm kiếm câu trả lời “Nên viết điểm mạnh điểm yếu trong CV tiếng Anh ra sao?”. Để có thể gây ấn tượng với nhà tuyển dụng và không để nhà tuyển dụng cảm thấy bạn khoe khoang, bạn cần biết cách trình bày điểm mạnh điểm yếu của mình trong CV xin việc bằng tiếng Anh. Vấn đề này cũng khiến nhiều bạn đau đầu và băn khoăn không biết nên viết ra sao, vậy thì hãy tìm hiểu ngay bài viết dưới đây nhé!

1. Tầm quan trọng của điểm mạnh điểm yếu trong CV tiếng Anh

Bên cạnh mục tiêu nghề nghiệp, điểm mạnh và điểm yếu điểm mạnh điểm yếu trong CV tiếng Anh đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bạn sẽ khẳng định và PR được bản thân mình thông qua những điểm mạnh và chứng minh rằng mình là người phù hợp với công việc đang ứng tuyển. Ứng viên khi hiểu rõ bản thân mình thì sẽ có cách phát triển bản thân và hướng đi trong tương lai tốt hơn.

Điểm mạnh điểm yếu có vai trò vô cùng quan trọng trong CV

Đồng thời, nhà tuyển dụng thường rất quan tâm đến những ứng viên có thể đánh giá được điểm mạnh và điểm yếu của mình. Họ có thể hiểu hơn về bản thân ứng viên và biết được ứng viên có thật sự hiểu rõ điểm mạnh điểm yếu của mình là gì.

Bên cạnh đó, biết được điểm mạnh và điểm yếu của mình, bạn cũng dễ dàng “thông qua” vòng phỏng vấn hơn khi trả lời những câu hỏi “hóc búa” của nhà tuyển dụng. Khi biết cách viết điểm mạnh điểm yếu trong CV xin việc, bạn sẽ dễ dàng chuẩn bị các giấy tờ khác trong hồ sơ xin việc như: Đơn xin việc, thư xin việc và sơ yếu lý lịch.

2. Điểm mạnh trong CV tiếng Anh là gì?

Điểm mạnh (Strengths) là những ưu điểm, điểm mạnh khiến bạn vượt trội hoặc ấn tượng hơn những người khác, đây cũng là lợi thế của bạn. Nhờ những điểm mạnh của bạn, nhà tuyển dụng sẽ đánh giá bạn có thật sự phù hợp với công việc mà họ đang tuyển dụng hay không.

Đây là yếu tố ghi điểm hơn trong phần điểm mạnh điểm yếu trong CV tiếng Anh, là ưu thế nổi trội mà bạn trình bày trong CV, giúp nhà tuyển dụng ấn tượng với bạn hơn. Do đó, bạn cần biết được những điểm mạnh của mình để có thể chuẩn bị sẵn sàng ghi vào CV xin việc.

3. Các loại điểm mạnh nên ghi trong CV tiếng Anh

Điểm mạnh trong tiếng Anh cũng giống như một con dao hai lưỡi, một mặt có thể tạo được ấn tượng hay khiến bạn rơi vào “blacklist” của nhà tuyển dụng vì họ cho rằng bạn quá khoe khoang. Vì vậy, bạn nên chia điểm mạnh của mình thành 3 loại và trình bày để tạo CV xin việc sao cho thật chuyên nghiệp.

3.1. Điểm mạnh về kiến thức

Đầu tiên, điểm mạnh của bạn là những kiến thức mà bạn đã học tập và tích lũy được, chẳng hạn:

- Flexibility (Linh hoạt)

- Languages skills (Khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ)

Khả năng giao tiếp nhiều ngôn ngữ khác nhau là điểm mạnh về kiến thức

- Focused (Có khả năng tập trung cao độ)

- Computer skills (Khả năng thành thạo máy tính)...

3.2. Điểm mạnh liên quan đến kỹ năng

Thứ hai, điểm mạnh có thể là những kỹ năng di động mà bạn thực hiện từ công việc này sang công việc khác, hay còn gọi là kỹ năng chuyển nhượng, ví dụ:

- Creativity (Sáng tạo)

- Flexible communication skills (Kỹ năng giao tiếp linh hoạt)

- Problem-solving skills (Kỹ năng giải quyết các vấn đề)

- Taking Initiative (Nảy ra các sáng kiến nhanh)...

3.3. Điểm mạnh về tính cách

Cuối cùng là những điểm mạnh liên quan đến cá nhân của bạn, đó là những phẩm chất đáng quý và rất được nhà tuyển dụng quan tâm. Chẳng hạn:

- Honesty (Trung thực)

- Dependable (Người đáng tin cậy)

- Dedication (Quyết tâm)

- Friendly (Thân thiện)

- On time (Đúng giờ)...

Đúng giờ là một điểm mạnh nhà tuyển dụng đặc biệt chú ý

Tuy vậy, việc đưa ra một bảng danh sách dài không phải là đã xong, bạn cần phải tùy theo công việc và vị trí mà mình ứng tuyển để có thể đưa ra những điểm mạnh phù hợp và có liên quan đến công việc của bạn.

Ví dụ: Bạn ứng tuyển tại vị trí giáo viên tiếng Anh thì cần đưa những điểm mạnh của bản thân vào trong CV như: Patient (kiên nhẫn), teaching ability (khả năng giảng dạy), adaptability (khả năng thích ứng)...

4. Điểm yếu trong CV tiếng Anh là gì?

Điểm yếu (Weaknesses) là những điểm mà bạn còn đang thiếu sót và cần cải thiện để bản thân trở nên tốt đẹp. Điểm yếu cũng chính là tấm “khiên chắn” khiến bạn khó có thể bước tới thành công, vì vậy bạn cần khắc phục điểm yếu của mình bằng cách thay đổi lối sống, thói quen để bản thân ngày càng hoàn thiện.

Điểm yếu trong CV là điều cần khắc phục để bản thân ngày một hoàn thiện hơn

Đây là yếu tố trong mục điểm mạnh điểm yếu trong CV tiếng Anh bạn cần thể hiện mình đang cố găng khắc phục trong quá trình làm việc, tuy vậy bạn cần biết cách viết sao cho khôn khéo để nhà tuyển dụng không quá để tâm đến điểm yếu của bạn.

5. Cách viết điểm yếu sao cho khôn khéo nhất

Có thể nói, so với điểm mạnh thì viết điểm yếu trong CV tiếng Anh còn khó gấp bội. Con người chúng ta thường cố gắng muốn che dấu những yếu điểm của mình, do đó làm thế nào để “show” ra những điểm yếu của bạn thân là một việc không hề đơn giản.

Trong làm CV cũng vậy, bí quyết viết CV là bạn cần trình bày điểm yếu của mình để nhà tuyển dụng không quá quan tâm đến và không đánh giá thấp bạn. Đặc biệt, bạn cần phải trung thực và thành thật, có như vậy nhà tuyển dụng mới ấn tượng với bạn và giúp bạn gây dựng được niềm tin với nhà tuyển dụng.

5.1. Chọn điểm yếu không quá ảnh hưởng công việc

Cách tốt nhất, bạn nên liệt kê ra những yếu điểm của mình, sau đó chọn lọc các điểm yếu thật kỹ để đưa vào các mục trong CV. Chú ý rằng bạn nên đưa những yếu điểm không quá mất điểm và ảnh hưởng đến công việc mà vẫn đủ sức thuyết phục với nhà tuyển dụng. Bạn cũng cần thể hiện rằng mình đang rất cố gắng để khắc phục và cải thiện những yếu điểm đó.

Hãy thể hiện mình đang cố gắng khắc phục điểm yếu

Chẳng hạn, bạn có thể nói rằng mình là người không biết cách sắp xếp công việc, vì vậy nên khiến cho thời gian làm việc bị hạn chế. Lúc này, bạn cần khôn khéo chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy mình đang ngày càng hoàn thiện bản thân và biết cách sắp xếp thời gian làm việc hơn.

5.2. Một số điểm yếu có thể đưa vào CV tiếng Anh

Một số điểm yếu bạn có thể đưa vào trong CV tiếng Anh của mình như:

- Be sensitive (Nhạy cảm)

- Is quite shy in communication (Người khá nhút nhát trong giao tiếp)

- Lack of some experience (Thiếu sót một số kinh nghiệm)...

6. Lưu ý khi trình bày điểm mạnh điểm yếu của bản thân

Khi điểm mạnh điểm yếu trong CV tiếng Anh hay khi đi phỏng vấn cũng cần nêu phần này thì bạn cần chú ý những điều sau:

6.1. Không quá khoe khoang

Khi trình bày điểm mạnh, bạn có tự hỏi rằng nên trình bày ra sao để nhà tuyển dụng không cho rằng bạn khoe khoang. Cách tốt nhất là bạn nên chuẩn bị kỹ càng câu trả lời và trả lời sao cho thật bài bản.

Không quá khoe khoang điểm mạnh của bản thân

6.2. Cách trình bày điểm mạnh điểm yếu khi phỏng vấn

Trong buổi phỏng vấn, nhà tuyển dụng thường sẽ hỏi bạn điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì. Thay vì bạn trả lời rằng mình là một người chăm chỉ và cầu tiến trong buổi phỏng vấn, việc bạn viết điểm mạnh trong CV của mình từ trước sẽ giúp bạn có tiền đề để trả lời những câu hỏi của nhà tuyển dụng. Bạn cũng có thời gian suy nghĩ kỹ càng và trau chuốt trong câu từ. Bạn nên ghi lại chính xác những gì bạn cho là điểm mạnh hoặc nhờ những người xung quanh đánh giá để khách quan hơn.

Như vậy, sau khi biết cách viết điểm mạnh điểm yếu trong CV tiếng Anh của mình, bạn cần lồng ghép chúng sao cho thật khéo léo để thuyết phục được nhà tuyển dụng. ​Bạn có thể download mẫu CV đẹp trên Job3s để viết phần điểm mạnh điểm yếu trong CV tiếng Anh thêm tốt hơn. Trong mẫu đã có những gợi ý để định hướng cho bạn, hãy điều chỉnh để phù hợp hơn với bản thân. Chúc bạn thành công!