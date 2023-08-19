Cách viết email dời lịch phỏng vấn thiện cảm và khéo léo
Email dời lịch phỏng vấn thường được dùng khi ứng viên không thể sắp xếp thời gian đến buổi phỏng vấn đúng hẹn. Tuy nhiên, làm thế nào để viết email gửi đến nhà tuyển dụng xin dời lịch phỏng vấn nhưng vẫn đảm bảo lịch sự và tinh tế. Tìm hiểu ngay bài viết này để tham khảo cách viết email dời lịch buổi phỏng vấn chuyên nghiệp.
1. Khi nào nên xin dời lịch phỏng vấn?
Dời lịch phỏng vấn là một trong những yếu tố khiến nhà tuyển dụng khó chịu hoặc tạo thiện cảm không tốt trong lần đầu gặp mặt. Vì vậy, bạn cần cân nhắc trước khi viết email xin dời lịch phỏng vấn. Thông thường, nhà tuyển dụng sẽ chấp nhận những lý do sau:
- Có lịch công tác đột xuất, không thể sắp xếp đến buổi phỏng vấn.
- Đau ốm, hay việc bất khả kháng mà bạn không thể tham dự buổi phỏng vấn.
- Trao đổi trước với nhà tuyển dụng.
2. Cách viết email dời lịch phỏng vấn chuyên nghiệp
Dưới đây là hướng dẫn cách viết email dời lịch tạo thiện cảm cho người nhận như sau:
2.1. Tiêu đề
Phần tiêu đề là nội dung hiển thị trong email để người nhận phân biệt các loại thư. Vì vậy, khi viết email, bạn nên viết tiêu đề để người nhận biết đó là thư gì để ưu tiên đọc nội dung bên trong. Mẫu tiêu đề email dời lịch phỏng vấn như “Thư xin đổi lịch phỏng vấn” hoặc “Thư xin dời lịch phỏng vấn”.
2.2. Nội dung
Đầu tiên, để tạo sự tôn trọng với người nhận, bạn nên bày tỏ thái độ biết ơn khi nhà tuyển dụng tạo cơ hội cho bạn tham gia buổi phỏng vấn. Sau đó, bạn cũng trình bày lý do không thể tham gia buổi phỏng vấn và chủ động hẹn sang một ngày cụ thể nào đó.
Ví dụ:
“Thật vinh dự cho tôi khi được công ty tạo cơ hội phỏng vấn vị trí công việc Kế toán. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, tôi không thể nào đến tham dự buổi phỏng vấn vào ngày 11/5/2023. Vì vậy, tôi rất mong nhà tuyển dụng và công ty cho phép tôi được đổi lịch sang ngày 12/5/2023”.
2.3. Kết thư
Bày tỏ mong muốn được dời lịch phỏng vấn kèm lời cảm ơn và xin lỗi vì lỡ hẹn với nhà tuyển dụng. Qua email dời lịch phỏng vấn, nhà tuyển dụng đánh giá được thái độ và sự chân thành của bạn để tạo cơ hội tham gia buổi phỏng vấn một lần nữa.
3. Mẫu email và kịch bản gọi điện xin đổi lịch phỏng vấn
Tham khảo một số cách viết email xin dời lịch phỏng vấn kèm kịch bản gọi điện sau đây:
3.1. Mẫu email xin dời lịch phỏng vấn
Mẫu email dời lịch phỏng vấn phải đảm bảo đầy đủ nội dung, từ ngữ lịch sự cũng như bày tỏ sự hối lỗi của mình.
Mẫu số 1
Tiêu đề: THƯ XIN DỜI LỊCH PHỎNG VẤN
Mẫu số 2
Tiêu đề: THƯ XIN DỜI LỊCH PHỎNG VẤN
3.2. Mẫu kịch bản gọi điện xin đổi lịch phỏng vấn
Ngoài cách viết email dời lịch phỏng vấn, bạn cũng có thể liên hệ qua số điện thoại của nhà tuyển dụng với nội dung như sau:
4. Lưu ý khi gửi email dời lịch phỏng vấn
Khi viết email để xin dời lịch phỏng vấn, để tránh tạo ấn tượng không tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chú ý những điều sau:
Gửi email đúng thời gian
Khi nhận được thư mời tham dự buổi phỏng vấn, nếu như bạn không thể tham gia, có thể phản hồi ngay lập tức để nhà tuyển dụng nắm được thông tin. Thông thường, thời gian phản hồi email xin dời lịch phỏng vấn trong vòng một ngày. Vì vậy, bạn cần chú ý thời gian để xem xét nhà tuyển dụng đã nhận được thư hay chưa.
Nội dung, lý do ngắn gọn
Bạn nên tóm tắt email ngắn gọn để tránh mất thời gian của nhà tuyển dụng cũng như dễ khiến người đọc khó chịu. Vì vậy, nội dung email không nên dài quá một trang A4, trình bày lý do rõ ràng, súc tích.
Không sai chính tả, ngữ pháp
Một điểm đáng chú ý trong email dời lịch phỏng vấn bạn không thể nào mắc phải, đó chính là lỗi chính tả và ngữ pháp. Trước khi gửi thư bạn nên rà soát lại một lần nữa để đảm bảo không có bất kỳ lỗi nào. Ngoài ra, lỗi chính tả, ngữ pháp là yếu tố mà rất nhiều nhà tuyển dụng đánh giá về sự chuyên nghiệp của ứng viên.
Gọi điện thông báo sau khi gửi mail
Không phải bất kỳ nhà tuyển dụng nào cũng có thời gian để kiểm tra email mỗi ngày. Chính vì vậy, để đảm bảo nhà tuyển dụng đọc được thư mà bạn gửi thì sau khi gửi email, bạn nên gọi điện để thông báo và xin xác nhận.
