Cách viết email dời lịch phỏng vấn thiện cảm và khéo léo

Email dời lịch phỏng vấn thường được dùng khi ứng viên không thể sắp xếp thời gian đến buổi phỏng vấn đúng hẹn. Tuy nhiên, làm thế nào để viết email gửi đến nhà tuyển dụng xin dời lịch phỏng vấn nhưng vẫn đảm bảo lịch sự và tinh tế. Tìm hiểu ngay bài viết này để tham khảo cách viết email dời lịch buổi phỏng vấn chuyên nghiệp.

1. Khi nào nên xin dời lịch phỏng vấn?

Dời lịch phỏng vấn là một trong những yếu tố khiến nhà tuyển dụng khó chịu hoặc tạo thiện cảm không tốt trong lần đầu gặp mặt. Vì vậy, bạn cần cân nhắc trước khi viết email xin dời lịch phỏng vấn. Thông thường, nhà tuyển dụng sẽ chấp nhận những lý do sau:

Có lịch công tác đột xuất, không thể sắp xếp đến buổi phỏng vấn.

Đau ốm, hay việc bất khả kháng mà bạn không thể tham dự buổi phỏng vấn.

Trao đổi trước với nhà tuyển dụng.

2. Cách viết email dời lịch phỏng vấn chuyên nghiệp

Dưới đây là hướng dẫn cách viết email dời lịch tạo thiện cảm cho người nhận như sau:

2.1. Tiêu đề

Phần tiêu đề là nội dung hiển thị trong email để người nhận phân biệt các loại thư. Vì vậy, khi viết email, bạn nên viết tiêu đề để người nhận biết đó là thư gì để ưu tiên đọc nội dung bên trong. Mẫu tiêu đề email dời lịch phỏng vấn như “Thư xin đổi lịch phỏng vấn” hoặc “Thư xin dời lịch phỏng vấn”.

2.2. Nội dung

Đầu tiên, để tạo sự tôn trọng với người nhận, bạn nên bày tỏ thái độ biết ơn khi nhà tuyển dụng tạo cơ hội cho bạn tham gia buổi phỏng vấn. Sau đó, bạn cũng trình bày lý do không thể tham gia buổi phỏng vấn và chủ động hẹn sang một ngày cụ thể nào đó.

Ví dụ:

“Thật vinh dự cho tôi khi được công ty tạo cơ hội phỏng vấn vị trí công việc Kế toán. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, tôi không thể nào đến tham dự buổi phỏng vấn vào ngày 11/5/2023. Vì vậy, tôi rất mong nhà tuyển dụng và công ty cho phép tôi được đổi lịch sang ngày 12/5/2023”.

2.3. Kết thư

Bày tỏ mong muốn được dời lịch phỏng vấn kèm lời cảm ơn và xin lỗi vì lỡ hẹn với nhà tuyển dụng. Qua email dời lịch phỏng vấn, nhà tuyển dụng đánh giá được thái độ và sự chân thành của bạn để tạo cơ hội tham gia buổi phỏng vấn một lần nữa.

3. Mẫu email và kịch bản gọi điện xin đổi lịch phỏng vấn

Tham khảo một số cách viết email xin dời lịch phỏng vấn kèm kịch bản gọi điện sau đây:

3.1. Mẫu email xin dời lịch phỏng vấn

Mẫu email dời lịch phỏng vấn phải đảm bảo đầy đủ nội dung, từ ngữ lịch sự cũng như bày tỏ sự hối lỗi của mình.

Mẫu số 1

Tiêu đề: THƯ XIN DỜI LỊCH PHỎNG VẤN Kính gửi: Bộ phận tuyển dụng [Tên công ty] Tôi tên là: [Họ và tên] Đầu tiên, tôi xin cảm ơn công ty đã tạo điều kiện cho tôi được tham dự buổi phỏng vấn này. Tuy nhiên, vì lý do [ nêu ngắn gọn] cho tôi xin phép được dời lịch phỏng vấn ngày [ghi rõ ngày tháng năm]. Nếu được có cơ hội, tôi xin hứa sẽ tham dự buổi phỏng vấn tới theo sự sắp xếp của công ty. Tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này. Kính mong bộ phận tuyển dụng xem xét cho tôi được có cơ hội phỏng vấn. [Chữ ký] [Họ và tên]

Mẫu số 2

Tiêu đề: THƯ XIN DỜI LỊCH PHỎNG VẤN​ Kính gửi (Dear): Bộ phận tuyển dụng (Tên công ty) hoặc (Tên người nhận) Tôi tên là: [Họ và tên] - Ứng tuyển vị trí [ Vị trí công việc] Tôi rất vui khi nhận được lời mời phỏng vấn của công ty tại vị trí [Tên vị trí]. Vì một số lý do cá nhân nên tôi không thể tham gia buổi phỏng vấn lúc [giờ, ngày, tháng, năm] đúng theo lịch hẹn được. Vì vậy, tôi hy vọng Quý công ty có thể sắp xếp cho tôi buổi phỏng vấn vào [giờ, ngày, tháng, năm]. Một lần nữa, tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Mong nhận được sự phản hồi sớm từ Quý công ty. Trân trọng! [Chữ ký] [Họ và tên]

3.2. Mẫu kịch bản gọi điện xin đổi lịch phỏng vấn

Ngoài cách viết email dời lịch phỏng vấn, bạn cũng có thể liên hệ qua số điện thoại của nhà tuyển dụng với nội dung như sau:

Chào anh (chị) Tôi (em) tên là: [Họ và tên] - Ứng tuyển [vị trí] Tôi (em) liên lạc với anh (chị) để trao đổi về một số vấn đề liên quan đến buổi phỏng vấn tới. Vì [trình bày lý do ngắn gọn], nên tôi (em) không thể tham dự buổi phỏng vấn lúc [giờ, ngày, tháng, năm]. Tôi (em) hy vọng Quý công ty có thể tạo điều kiện cho tôi (em) dời lịch phỏng vấn sang thời gian khác. Tôi (em) xin lỗi vì sự bất tiện này, mong anh (chị) thông cảm. [Lắng nghe ý kiến, phản hồi nhà tuyển dụng]. Tôi (em) cảm ơn anh (chị) đã tạo điều kiện, rất mong được gặp anh (chị) trong buổi phỏng vấn sắp tới. Chào anh (chị), chúc anh (chị) một ngày tốt lành.

4. Lưu ý khi gửi email dời lịch phỏng vấn

Khi viết email để xin dời lịch phỏng vấn, để tránh tạo ấn tượng không tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần chú ý những điều sau:

Gửi email đúng thời gian

Khi nhận được thư mời tham dự buổi phỏng vấn, nếu như bạn không thể tham gia, có thể phản hồi ngay lập tức để nhà tuyển dụng nắm được thông tin. Thông thường, thời gian phản hồi email xin dời lịch phỏng vấn trong vòng một ngày. Vì vậy, bạn cần chú ý thời gian để xem xét nhà tuyển dụng đã nhận được thư hay chưa.

Nội dung, lý do ngắn gọn

Bạn nên tóm tắt email ngắn gọn để tránh mất thời gian của nhà tuyển dụng cũng như dễ khiến người đọc khó chịu. Vì vậy, nội dung email không nên dài quá một trang A4, trình bày lý do rõ ràng, súc tích.

Không sai chính tả, ngữ pháp

Một điểm đáng chú ý trong email dời lịch phỏng vấn bạn không thể nào mắc phải, đó chính là lỗi chính tả và ngữ pháp. Trước khi gửi thư bạn nên rà soát lại một lần nữa để đảm bảo không có bất kỳ lỗi nào. Ngoài ra, lỗi chính tả, ngữ pháp là yếu tố mà rất nhiều nhà tuyển dụng đánh giá về sự chuyên nghiệp của ứng viên.

Gọi điện thông báo sau khi gửi mail

Không phải bất kỳ nhà tuyển dụng nào cũng có thời gian để kiểm tra email mỗi ngày. Chính vì vậy, để đảm bảo nhà tuyển dụng đọc được thư mà bạn gửi thì sau khi gửi email, bạn nên gọi điện để thông báo và xin xác nhận.

