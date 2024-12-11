Bạn đã biết cách viết hồ sơ xin việc bằng tay đúng nguyên tắc chuẩn hay chưa? Trong thời đại ngày nay, hồ sơ xin việc bằng máy trở nên nhanh chóng và tiện lợi. Việc viết hồ sơ bằng tay trở nên lạc hậu và không còn được ưa chuộng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thể hiện sự chân thành của mình với công ty có thể lựa chọn hình thức viết tay. Nhưng chúng ta cần phải biết loại đơn này nên viết trong hoàn cảnh nào, cách viết ra sao, cùng tìm hiểu nhé!

1. Viết hồ sơ xin việc bằng tay khi nào?

Hiện nay, sử dụng viết tay cho hồ sơ xin việc không còn được ưa chuộng như trước đây bởi công nghệ máy tính phát triển. Tuy nhiên, nếu ứng viên muốn thể hiện sự chân thành, cống hiến của mình với công ty thì có thể lựa chọn viết tay.

Hồ sơ xin việc viết bằng tay (Nguồn: Internet)

2. Tác dụng của việc viết hồ sơ xin việc bằng tay

Viết hồ sơ xin việc bằng tay mang lại các lợi ích như:

Tạo ấn tượng sâu sắc: Hồ sơ xin việc bằng tay sẽ được nhà tuyển dụng đánh giá cao hơn bởi sự chân thành, tận tâm và tâm huyết với vị trí mà bạn ứng tuyển.

Đánh giá kỹ năng viết và giao tiếp: Qua cách viết, nét chữ và cách trình bày, nhà tuyển dụng sẽ đánh giá được kỹ năng viết và tính cách làm việc của ứng viên.

Sự cá nhân hoá: Chữ viết tay có giá trị pháp lý cao hơn so với đánh bằng máy. Do đó đơn xin việc viết tay sẽ có độ tin cậy cao hơn và hấp dẫn hơn đối với nhà tuyển dụng.

Chỉn chu và sự tập trung: hồ sơ viết tay không được tẩy xóa, gạch bỏ nên đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và sự tập trung của ứng viên. Qua đây sẽ cho thấy ứng viên là người chỉnh chu và tập trung vào một công việc nào đó.

Tạo sự khác biệt: hiện nay đa số sẽ sử dụng hồ sơ đánh máy thay vì viết tay bởi tính đại trà và nhanh gọn. Một hồ sơ viết bằng tay sẽ tạo ra sự khác biệt so với các ứng viên khác.

Hồ sơ xin việc viết tay sẽ được nhà tuyển dụng đánh giá cao hơn (Nguồn: Internet)

3. Các thành phần của hồ sơ xin việc bằng tay

Các thành phần của hồ sơ xin việc bằng tay sẽ gồm 2 nhóm: nhóm giấy tờ không cần kê khai và nhóm giấy tờ cần phải kê khai.

Nhóm giấy tờ không cần kê khai

Ở nhóm giấy tờ không cần kê khai, ứng viên phải chuẩn bị bản sao giấy khai sinh, bản sao chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân, bản sao văn bằng chứng chỉ có liên quan tới vị trí ứng tuyển. Tất cả đều phải có dấu đỏ của địa phương thì mới hợp lệ.

Nhóm giấy tờ cần phải kê khai

Nhóm giấy tờ không cần kê khai gồm 3 loại giấy tờ đó là: CV xin việc, đơn xin việc và sơ yếu lý lịch. Khi viết tay, bạn có thể sử dụng những bản mẫu với form có sẵn để điền thông tin cho nhanh mà vẫn thể hiện được sự chuyên nghiệp.

Mẫu ảnh sơ yếu lý lịch viết tay (Nguồn: Internet)

4. Mẫu và cách viết hồ sơ xin việc bằng tay

Viết hồ sơ xin việc bằng tay yêu cầu người viết cần có sự chỉnh chu và cẩn thận. Các thông tin phải chính xác và theo mẫu nhất định. Dưới đây là một số mẫu và cách viết hồ sơ xin việc bằng tay bạn có thể tham khảo.

4.1. Cách viết sơ yếu lý lịch xin việc bằng tay

Trong cách viết hồ sơ xin việc bằng tay, chúng ta cũng cần viết sơ yếu lý lịch.

Phần tiểu sử

Ở phần tiểu sử, bạn nên cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, điện thoại liên hệ.

Điền đầy đủ các thông tin theo mẫu sơ yếu lý lịch có sẵn (Nguồn: Internet)

Phần quê quán

Ở phần này, ứng viên cần điền đầy đủ nguyên quán, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay.

Sơ yếu lý lịch cho người đi làm

Về phần sơ yếu lý lịch người đi làm, ứng viên sẽ điền các thông tin như: trình độ đào tạo, quá trình làm việc về công ty/ đơn vị công tác, thời gian công tác, chức vụ công tác.

Mẫu sơ yếu lý lịch cho người đi làm (Nguồn: Internet)

4.2. Cách viết đơn xin việc bằng tay

Một mẫu đơn xin việc đúng chuẩn sẽ gồm có 3 phần: phần mở đầu, phần giữa và phần kết

Phần mở đầu

Phần mở đầu của đơn xin việc sẽ là dòng quốc hiệu, tiêu ngữ và tên của lá đơn xin việc. Bạn nên lưu ý quốc hiệu và tên của lá đơn xin việc phải được viết in hoa.

Phần giữa

Đây chính là nội dung chính của đơn xin việc. Trong phần này,bạn nên đề cập đến những ưu điểm, kỹ năng nổi bật, những ưu điểm nổi bật của bạn so với những ứng viên khác.

Tiếp theo đó, bạn sẽ trình bày về lý do khiến bạn là người phù hợp để đảm nhiệm vị trí công việc này. Hãy liệt kê ra những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng bạn có được trong suốt thời gian học tập và đi làm trước đây.

Phần kết

Đây là phần cuối cùng của lá đơn và bạn nên đưa ra những ý chính sau:

Bạn hoàn toàn là người phù hợp với vị trí này, không ai làm tốt hơn bạn.

Đưa ra lời ngỏ về cuộc gặp mặt nhằm trao đổi thông tin chi tiết một cách khéo léo nhất.

Đính kèm theo một số tài liệu liên quan khác để nhà tuyển dụng đánh giá chính xác con người bạn.

Gửi lời cảm ơn đến nhà tuyển dụng vì đã dành thời gian xem xét đơn xin việc.

Mẫu đơn xin việc viết tay (Nguồn: Internet)

4.3. Cách viết CV bằng tay

CV xin việc là thủ tục không thể thiếu khi ứng tuyển bất kỳ vị trí nào. Một CV xin việc chuẩn sẽ gồm các thông tin sau:

Ảnh chân dung: Nên sử dụng ảnh chính diện, trang phục lịch sự.

Nên sử dụng ảnh chính diện, trang phục lịch sự. Vị trí ứng tuyển: Ghi rõ và đúng tên vị trí mà bạn nhìn thấy trên tin tuyển dụng.

Ghi rõ và đúng tên vị trí mà bạn nhìn thấy trên tin tuyển dụng. Thông tin cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, điện thoại, email.

Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, điện thoại, email. Mục tiêu nghề nghiệp: Có thể phân thành mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn trong công việc của bản thân.

Có thể phân thành mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn trong công việc của bản thân. Trình độ học vấn: điền cấp bậc học cao nhất (Đại học, Cao đẳng) với thông tin về thời gian học, tên trường, tên ngành, xếp loại kết quả tốt nghiệp.

điền cấp bậc học cao nhất (Đại học, Cao đẳng) với thông tin về thời gian học, tên trường, tên ngành, xếp loại kết quả tốt nghiệp. Kinh nghiệm làm việc: Thông tin về những vị trí công việc đã từng đảm nhận (thời gian, vị trí, công việc chính).

Thông tin về những vị trí công việc đã từng đảm nhận (thời gian, vị trí, công việc chính). Kỹ năng: Thông tin về các kỹ năng phục vụ cho công việc.

Thông tin về các kỹ năng phục vụ cho công việc. Bằng cấp, chứng chỉ: Liệt kê các bằng cấp, chứng chỉ nhận được.

Liệt kê các bằng cấp, chứng chỉ nhận được. Sở thích: Nên đưa vào những sở thích có liên quan đến công việc.

Nên đưa vào những sở thích có liên quan đến công việc. Người tham chiếu: Cung cấp đầy đủ tên, số điện thoại, địa chỉ, email, vị trí chức vụ của người tham chiếu (Thầy/ cô hoặc sếp cũ) để nhà tuyển dụng kiểm chứng thông tin nếu cần.

CV xin việc ngày nay hiếm khi được viết bằng tay (Nguồn: Internet)

5. Các lưu ý khi dùng mẫu viết hồ sơ xin việc bằng tay

Cách viết hồ sơ xin việc bằng tay không hề đơn giản. Hãy cùng ghi nhớ một số lưu ý khi dùng mẫu viết hồ sơ xin việc bằng tay:

Dùng 1 ảnh chân dung cho các tài liệu

Hãy sử dụng một ảnh chân dung đồng nhất cho các loại giấy tờ. Lựa chọn hình ảnh vui tươi, lịch sự, trang trọng thể hiện được sự chuyên nghiệp của bản thân

Tìm hiểu rõ yêu cầu công việc

Trước khi viết hồ sơ xin việc, bạn cần phải tìm hiểu rõ vị trí công ty đang ứng tuyển là gì? Với vị trí đó bạn sẽ làm những công việc gì? Bản thân có thể đảm nhiệm các công việc đó không?

Không viết tắt và dùng 2 màu mực

Một hồ sơ chuyên nghiệp khi chỉ sử dụng chung 1 màu mực duy nhất. Khi sử dụng quá nhiều màu mực trong một CV, bản CV sẽ trở nên kém chuyên nghiệp và không hấp dẫn.

Kiểm tra và chỉnh sửa hồ sơ trước khi gửi đi

Trước khi gửi CV đến nhà tuyển dụng, bạn nên chắc chắn rằng mẫu CV đẹp không có lỗi chính tả, Bởi vì bản CV thường dài từ 1-2 trang nên thông tin rất ít nhưng khi mắc lỗi rất dễ phát hiện.

Sử dụng ngôn ngữ lịch sự và chuyên nghiệp

Với văn phong xin việc, bạn nên sử dụng ngôn ngữ lịch sự và chuyên nghiệp. Một CV được gửi với cách trình bày kém chuyên nghiệp thì cũng khiến nhà tuyển dụng cảm thấy chán nản khi phỏng vấn.

Kiểm tra kỹ hình thức và nội dung hồ sơ xin việc trước khi gửi (Nguồn: Internet)

Trên đây là tất tần tật các thông tin về cách viết hồ sơ xin việc bằng tay và các lưu ý khi viết đơn xin việc bằng tay do Job3s chia sẻ. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp bạn tạo được bộ hồ sơ xin việc mang đậm phong cách riêng của mình.