Bật mí cách viết mục tiêu nghề nghiệp IT trong CV kèm mẫu

IT là nghề nghiệp vô cùng canh tranh với sức hấp dẫn vô cùng lớn hiện nay. Để gia tăng cơ hội việc làm thì chúng ta cần phải chuẩn bị một CV IT thật thu hút, trong đó phàn mục tiêu nghề nghiệp IT cần được chú trọng chuẩn bị. Vậy làm thế nào để viết mục tiêu nghề nghiệp của lĩnh vực này trong CV để dễ dàng chinh phục các nhà tuyển dụng nhất? Hãy cùng xem bật mí dưới đây!

1. Tìm hiểu mục tiêu nghề nghiệp IT

Do đó, không chỉ riêng ngành nghề này mà còn rất nhiều những ngành nghề khác, bạn cũng cần phải hiểu mục tiêu nghề nghiệp là gì để đạt được những cái gật đầu của nhà tuyển dụng.

1.1. Hiểu mục tiêu nghề nghiệp IT là như thế nào?

Vị trí ứng tuyển là IT là những người có trách nhiệm xử lý các vấn đề về kỹ thuật, công nghệ và đảm bảo cho các quy trình hoạt động về công nghệ của doanh nghiệp đó diễn ra một cách ổn định.

Mục tiêu nghề nghiệp IT cũng chính là phần bạn có thể thể hiện năng lực của bản thân trong CV. Tuy mục này sẽ không chứa nhiều thông tin nhưng nó thể hiện thái độ làm việc của bạn là như thế nào? Mục tiêu của bạn là gì khi bạn đã làm công việc này

Vì thế mục tiêu xin việc của ngành nghề này lại càng phải làm nổi bật cho bạn là người chuyên tâm vào trong công việc. Có được một mục tiêu rõ ràng cho chiếc CV ấn tượng của mình, bạn sẽ nhanh chóng có được cái gật đầu từ phía nhà tuyển dụng và cơ hội làm việc của bạn cũng sẽ trở nên sáng sủa hơn.

Mục tiêu nghề nghiệp CV IT thể hiện năng lực và định hướng của bạn

1.2. Vai trò của mục tiêu nghề nghiệp IT

Mục tiêu nghề nghiệp trong mẫu CV xin việc của ngành nghề IT cũng quan trọng không kém những ngành nghề khác. Thông qua mục tiêu nghề nghiệp trong CV, nhà tuyển dụng sẽ nắm bắt được định hướng nghề nghiệp của bạn, và hiểu rằng cách thức bạn tiến tới để có thể hoàn thành các mục tiêu đó cũng như ý chí vươn lên trong quá trình làm việc của bạn.

Bởi vậy, nhà tuyển dụng đặc biệt đánh giá cao những ứng viên biết có ý chí tiến thú. Không chỉ có vậy, mục tiêu nghề nghiệp trong CV còn cho nhà tuyển dụng thấy được rằng cách rèn luyện kỹ năng, phẩm chất của ứng viên để có thể hoàn thành tốt những công việc được giao hằng ngày và giúp công ty phát triển hơn.

Nếu bạn không biết định hướng trước mục tiêu và nguyện vọng của bản thân, những nhà tuyển dụng sẽ không đánh giá cao phần này trong CV của bạn vì mọi thứ bạn nêu ra là rất mơ hồ, chung chung và không có cách thức làm việc cụ thể.

Mục tiêu CV IT sẽ giúp nhà tuyển dụng đánh giá sự phù hợp của bạn trong công việc

2. Cách viết mục tiêu nghề nghiệp IT trong CV

Hiểu được vai trò và lý được tại sao phải viết mục tiêu nghề nghiệp IT, các bạn đang lo lắng không biết viết làm sao cho nghề nghiệp IT để có thể thu hút với các nhà tuyển dụng nhất đúng không? Hãy để chúng tôi giúp bạn viết môt phần mục tiêu nghề nghiệp trong CV IT chạm đến trái tim của các nhà tuyển dụng nhất qua các phần sau đây nhé:

2.1. Viết phải thật ngắn gọn

Bạn đã nắm được tiêu chuẩn của một chiếc CV IT là như thế nào chưa? Chỉ trong khoảng mặt giấy A4, CV IT lại bao gồm toàn bộ những thông tin cá nhân của ứng viên như: thông tin cá nhân, mục tiêu nghề nghiệp, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng của ứng viên, các thành tích đạt được,...

Như vậy, mục tiêu nghề nghiệp IT cũng chỉ là nội dung rất nhỏ trong chiếc CV của bạn. Chính vì thế, điều đầu tiên bạn cần phải nắm rõ trước khi viết đó chính là không nên trình bày quá dài dòng và lan man. Nếu như bạn vi phạm điều này thì bố cục nội dung phần mục tiêu nghề nghiệp trong CV của bạn sẽ trở nên thiếu chuyên nghiệp và mất điểm trong mắt nhà tuyển dụng.

Không cần phải quá cầu kỳ và phô trương trong cách viết và trình bày, bạn hãy chỉ hiểu đơn giản là bạn phải bày tỏ rõ ra những định hướng và mục tiêu cụ thể của mình về tương lai về phần này. Tuy nhiên, bạn nên tập trung vào những nguyện vọng cụ thể và những giá trị cốt lõi liên quan đến các công việc IT.

Viết phần mục tiêu nghề nghiệp trong CV IT ngắn gọn và dễ hiểu nhưng phải thể hiện quyết tâm

2.2. Chia ra mục tiêu ngắn hạn và dài hạn

Mục tiêu nghề nghiệp IT trong CV giúp các nhà tuyển dụng có cái nhìn rõ hơn theo từng mốc thời gian làm việc. Bạn nên chia mục tiêu của mình thành hai phần là mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn:

Mục tiêu ngắn hạn:

Là những mục tiêu được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn và gần nhất khoảng dưới 1 năm. Khi viết vào CV, đây chính là những dự định của riêng bạn trong khoảng tương lai gần nhất mà bạn có thể đạt được nó. Mục tiêu ngắn hạn thường là những mục tiêu không quá xa vời so với thực tế và dễ thực hiện được trong khoảng thời gian ngắn khi bạn nhận công việc.

Bạn có thể trình bày những kỹ năng mà mình có được trong quá trình học tập và làm việc hay những kinh nghiệm bạn tích lũy được trước đây. Từ đó bạn có thể nêu ra những định hướng của bản thân so với công việc của mình

Mục tiêu dài hạn:

Những mục tiêu dài hạn sẽ nói lên định hướng của bạn trong khoảng thời gian từ 3 năm trở lên và đưa ra một lộ trình thăng tiến rõ ràng. Bạn cần biết năng lực mình đang ở đâu và sẽ giúp mình tiến đến như thế nào trong mục tiêu nghề nghiệp lĩnh vực này. Khi đó, bạn sẽ mục tiêu dài hạn cụ thể mà không mơ hồ về vị trí mong muốn đạt được.

2.3. Phải liên quan đến vị trí IT

Một lưu ý nữa dành cho bạn rằng khi viết CV xin việc nói chung và CV xin việc IT nói riêng thì ứng viên có thể mắc một lỗi nghiêm trọng đó là trình bày những mục tiêu sai định hướng và không trọng tâm vào vị trí mà mình đang ứng tuyển.

Điều đó sẽ thể hiện bạn là con người thiếu chuyên nghiệp và không có sự cẩn thận. Vì thế, khi viết mục tiêu nghề nghiệp IT bạn cần phải đọc kỹ bản mô tả công việc để nắm rõ hơn vị trí mà mình mong muốn ứng tuyển.

Mục tiêu nghề nghiệp công nghệ thông tin phù hợp với vị trí ứng tuyển

2.4. Cần phải bám sát công việc

Nếu không hiểu rõ những việc mà sắp tới mình sẽ đảm nhiệm thì bạn sẽ mơ hồ với công việc của mình cũng như sẽ gây khó khăn cho chính bản thân bạn trong quá trình làm việc hơn. Vậy, bạn cần nắm rõ những nhiệm vụ mà mình phải đảm nhiệm trong công việc tương lai. Để từ đó, bạn có thể rút ra cho mình những mục tiêu cụ thể và bám sát những công việc sắp tới bạn đảm nhiệm nhé!

Mục tiêu nghề nghiệp trong CV IT bám sát công việc

2.5. Sử dụng các gạch đầu dòng

Khi viết mục tiêu nghề nghiệp IT, bạn nên sử dụng những gạch đầu dòng để giúp cho các nhà tuyển dụng dễ nhìn hơn. Cách viết này cũng sẽ giúp cho CV của bạn trở nên thoáng và chuyên nghiệp hơn.Cần chú ý là các gạch đầu dòng cũng cần phải rõ ý, rõ định hướng.

Bạn nên đi theo trình tự từ mục tiêu ngắn hạn rồi đến mục tiêu dài hạn để nhà tuyển dụng nắm bắt được rõ những lộ trình cụ thể trong phần mục tiêu nghề nghiệp của bạn.

Mục tiêu nghề nghiệp IT trong CV được gạch đầu dòng để người đọc dễ hiểu

Qua bài của Job3s, hy vọng bạn đã nắm được phần nào mục tiêu nghề nghiệp IT trong CV. Hy vọng bạn sẽ chuẩn bị cho chiếc CV của mình thật tốt để có thểđạt được vị trí như ý trong công việc của mình..