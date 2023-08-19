Hướng dẫn chi tiết thư cảm ơn sau khi trượt phỏng vấn

Dù bạn rớt phỏng vấn nhưng hãy để lại một ấn tượng thật đẹp trong tâm trí nhà tuyển dụng bằng một bức thư cảm ơn sau khi trượt phỏng vấn. Đây là cách để bản thân bạn luôn duy trì tính chuyên nghiệp trong bất kỳ tình huống nào của cuộc sống. Trong bài viết sau, Job3s sẽ bật mí đến bạn tầm quan trọng của hành động viết thư cảm ơn sau khi trượt phỏng vấn.

1. Tại sao khi trượt phỏng vấn mình vẫn nên viết thư?

Rớt phỏng vấn là tình huống mà bất cứ ứng viên nào cũng có thể gặp phải trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, nếu bạn biết biến “nguy thành cơ”, tranh thủ tận dụng tình huống bạn bị trượt phỏng vấn để gửi một bức thư cho nhà tuyển dụng, rất có thể sẽ mang đến cho bạn rất nhiều lợi ích đáng mong đợi:

Tạo ấn tượng tốt trong tâm trí của nhà tuyển dụng.

Viết một thư cảm ơn được viết chính xác, chuyên nghiệp và súc tích là một cách để thể hiện kỹ năng viết của bạn.

Cung cấp cơ hội cho bạn để bổ sung thông tin mà bạn có thể đã bỏ sót trong quá trình phỏng vấn ban đầu. Bạn có thể thêm một điểm mạnh hoặc lời chứng thực từ một nguồn thứ ba để tăng cơ hội của mình.

Bước đầu để xây dựng mối quan hệ và mạng lưới với nhà tuyển dụng và các nhân viên công ty.

Viết thư cảm ơn sau khi trượt phỏng vấn mở ra nhiều cơ hội trong tương lai (Nguồn: Internet)

2. Cách biến việc trượt phỏng vấn thành cơ hội

Mặc dù thư cảm ơn sau khi trượt phỏng vấn là một hành động thể hiện sự tôn trọng đối với người đã dành thời gian ra cho bạn. Nhưng đây cũng có thể là cơ hội để bạn xoay chuyển tình thế khiến nhà tuyển dụng nhận bạn thì sao nhỉ? Dưới đây là một số mẹo để biến việc viết thư này thành một cơ hội đổi đời:

Hãy xin nhà tuyển dụng hoặc người phỏng vấn cung cấp phản hồi chi tiết về lý do bạn không được chọn.

Hãy tự đánh giá lại quá trình phỏng vấn và xem xét những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Điều này giúp bạn nhận ra những khía cạnh cần cải thiện và phát triển.

Sử dụng trải nghiệm từ phỏng vấn không thành công để chuẩn bị tốt hơn cho cuộc phỏng vấn tiếp theo.

Giữ liên lạc với những người mà bạn đã gặp trong lúc phỏng vấn và xin gợi ý từ họ cho các cơ hội công việc tiềm năng khác tốt hơn.

Tất cả các trải nghiệm phỏng vấn, bất kể thành công hay không thành công, đều có thể là cơ hội để bạn học hỏi và phát triển. Quan trọng nhất là không bỏ cuộc và sử dụng những bài học từ trải nghiệm để trở nên tốt hơn trong các cơ hội phỏng vấn tiếp theo.

Luôn giữ thái độ cởi mở, thân thiện với những người đã phỏng vấn mình (Nguồn: Internet)

3. Lưu ý khi viết thư cảm ơn sau khi trượt phỏng vấn

Nếu trượt phỏng vấn thì có thể viết một lá thư để duy trì mối quan hệ tốt với công ty và để thể hiện sự chuyên nghiệp của bạn. Mặc dù vậy, bạn cũng nên lưu ý một số điều dưới đây để khi viết thư một cách thật khéo léo nhé.

3.1. Sử dụng cấu trúc email đầy đủ

Email cần có tiêu đề, thông tin và lý do bạn viết thư này. Hãy chú ý phần tiêu đề, nếu không thư của bạn sẽ được nhà tuyển dụng cho vào hòm thư rác hoặc spam ngay lập tức, thậm chí họ sẽ đánh giá bạn là người thiếu chuyên nghiệp.

3.2. Lựa chọn cảm ơn đúng công ty

Bạn nên nhớ rõ chức vụ của người phỏng vấn bạn để bày tỏ lòng biết ơn qua bức thư. Trường hợp không nhớ, chỉ ghi chung chung quý công ty hoặc ban tuyển dụng để tránh bị nhầm lẫn nếu bạn đang trong tình huống phỏng vấn nhiều công ty cùng lúc.

3.3. Nội dung ngắn gọn, bày tỏ sự biết ơn

Không trình bày lan man, đi thẳng vào vấn đề tối đa 200 đến 300 từ. Bày tỏ sự chân thành và biết ơn đối với nhà tuyển dụng khi đã bỏ thời gian ra để phỏng vấn bạn. Việc nhận ra được sự khó khăn của nhà tuyển dụng khi chọn lọc ứng viên sẽ giúp họ nhớ bạn lâu hơn.

Chú ý các lỗi cơ bản trong quá trình viết thư cảm ơn sau khi trượt phỏng vấn (Nguồn: Internet)

3.4. Tránh không mắc lỗi chính tả, diễn đạt

Bạn đừng nghĩ chỉ là thư cảm ơn mà qua loa, xuề xòa. Trên thực tế, nếu bạn trau chuốt cách hành văn, diễn đạt qua bức thư cảm ơn rất có thể họ sẽ đánh giá bạn khác đi hoàn toàn trong buổi phỏng vấn và nhận bạn vào làm ngay lập tức.

3.5. Luôn giữ thái độ tôn trọng cầu thị

Dù nhận được lời từ chối nhưng bạn cũng đừng tỏ ra khó chịu mà hãy xem đây là cơ hội để bản thân được trau dồi, phát triển hơn trên con đường sau này. Chia sẻ thêm cảm nhận vì bạn được gặp gỡ và giao lưu với những con người mới.

3.6. Gửi đi lời nhắc thân thiện

Khi bị từ chối, bạn hãy giữ liên lạc với nhà tuyển dụng vì biết đâu họ sẽ cân nhắc bạn vào một vị trí khác trong công ty còn thiếu, đỡ tốn thời gian bạn đi xin việc. Bạn cũng đừng quên nhắc họ phản hồi lý do bạn chưa thực sự phù hợp với vị trí ứng tuyển để bạn khắc phục khi tham gia cuộc phỏng vấn khác nhé.

Viết thư cảm ơn sau khi trượt phỏng vấn với sự chân thành nhất (Nguồn: Internet)

4. 3 Mẫu thư cảm ơn sau khi trượt phỏng vấn

Để minh họa cho một bức thư cảm ơn sau khi trượt phỏng vấn, dưới đây là 3 mẫu gợi ý Job3s gửi đến bạn.

Mẫu 1

Kính gửi: Anh/Chị … Em rất cảm ơn Anh/Chị … đã tạo điều kiện cho em tham gia buổi phỏng vấn [vị trí] vừa rồi. Thông qua cuộc phỏng vấn, em đã hiểu bản thân hơn và học hỏi được thêm phong cách làm việc mới của công ty. Em hy vọng sẽ có cơ hội được trở thành đồng nghiệp với Anh/Chị…. Chúc Anh/Chị thật nhiều sức khỏe và chúc công ty ngày càng phát triển hơn nữa. Người gửi [Ký tên]

Mẫu 2

Kính gửi: Ban tuyển dụng Công ty H. Tên tôi là …. vừa mới tham gia phỏng vấn vị trí… lúc … giờ, ngày/tháng/năm. Đây là một cơ hội rất may mắn để tôi thấu hiểu bản thân mình hơn trên con đường sự nghiệp sau này. Dù kết quả có không như kỳ vọng. Tôi vẫn vô cùng biết ơn nhà tuyển dụng đã cho tôi học hỏi được nhiều điều sau cuộc phỏng vấn. Chúc công ty ngày càng đạt được những thành tựu mới Nguyễn Thị A [Ký tên] Email: Số điện thoại:

Mẫu 3

Xin chào [Tên], Cảm ơn vì phía công ty đã thẳng thắn thông báo kết quả trúng tuyển tới tôi. Mặc dù tôi khá buồn khi nhận kết quả này, thế nhưng, tôi rất trân trọng quãng thời gian được tiếp xúc và trò chuyện với nhà tuyển dụng [Tên vị trí]. Cảm ơn vì công ty đã cho tôi cơ hội được tham gia cuộc phỏng vấn quan trọng. Hy vọng trong tương lai tôi và phía công ty có đủ duyên để hợp tác. Chúc công ty ngày càng mở rộng được quy mô. Thân mến, [Tên người viết]

Những bài viết liên quan:

- 30 Câu hỏi phỏng vấn Content Marketing hay nhất cho ứng viên

- Bộ 27 câu hỏi phỏng vấn marketing và cách trả lời thông minh

Tìm hiểu các bài viết liên quan:

>> Tìm hiểu thêm: mẫu cv xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu thư xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: đơn xin việc mẫu

>>> Tìm hiểu thêm bài viết: sơ yếu lí lịch mẫu

>> Tìm hiểu thêm bài viết: tải mẫu đơn xin nghỉ việc

Bị từ chối đôi khi lại là một sự bắt đầu mới. Hy vọng với hướng dẫn chi tiết cách viết thư cảm ơn sau khi trượt phỏng vấn mà Job3s đã gửi đến bạn ở trên, bạn sẽ có thể tạo ra một khởi đầu mới trong tương lai và kết duyên với mối quan hệ mới phù hợp hơn. Chúc bạn luôn may mắn và bình an trên con đường phía trước!