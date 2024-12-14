30 Câu hỏi phỏng vấn Content Marketing hay nhất cho ứng viên

Vượt qua các câu hỏi phỏng vấn Content Marketing là bước đầu để ứng viên đến gần hơn với vị trí công việc mình mong muốn. Dưới đây, Job3s sẽ gợi ý đến bạn một số câu hỏi mà nhà tuyển dụng thường hay sử dụng để tuyển vị trí này. Bạn hãy tham khảo và lựa chọn nhóm câu hỏi, cách trả lời mà bạn thấy phù hợp nhất với hoàn cảnh và năng lực của mình nhé!

1. Câu hỏi về Content Marketing mang tính cá nhân

Vượt qua vòng CV Marketing vị trí Content, những "người làm nội dung" tiếp tục bước đến vòng phỏng vấn. Content Marketing là một lĩnh vực vô cùng rộng lớn đòi hỏi người làm luôn phải thích nghi liên tục với những biến đổi của thị trường. Dưới đây là một số câu hỏi phỏng vấn mang tính cá nhân kèm cách trả lời bạn có thể tham khảo.

Câu 1: Với bạn việc viết lách là sở thích hay là một công việc?

Gốc rễ của Content Marketing là viết, đặc biệt là các ngành nhỏ hơn như copywriter, copywriting, editor. Do đó, nhà tuyển dụng muốn biết bạn có đủ đam mê thực sự để viết liên tục trong một ngày mà không chán hay không. Từ đó, đánh giá được bạn có phù hợp với công việc Content Marketing mang tính dài hạn hay chỉ là sở thích nhất thời.

Câu 2: Khi học tập bạn theo dõi, thu thập kiến thức từ đâu?

Hãy trình bày các kênh bạn theo dõi kiến thức Marketing trên internet như Youtube, hội nhóm, Instagram,... và bạn đã áp dụng được những gì trong công việc liên quan đến Marketing khi thu thập các kiến thức từ các anh/chị đi trước, chuyên gia trong ngành.

Câu 3: Những tố chất, kỹ năng quan trọng ở một Content Marketing là gì?

Câu hỏi phỏng vấn Content Marketing hầu hết đều có ở mọi cuộc phỏng vấn của ngành. Vậy chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng để trả lời đúng trọng tâm. Một người làm Content Marketing cần có: Tố chất sáng tạo, thích cập nhật các xu hướng mới, không ngại khó khăn thử thách, mắt thẩm mỹ tốt, khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập linh động, cẩn thận, tỉ mỉ, ham học hỏi, kỹ năng quản lý thời gian tốt, hạn chế trễ deadline,...

Trả lời câu hỏi về tố chất trong cuộc phỏng vấn Content Marketing nên nói đến sự sáng tạo (Nguồn: Internet)

Câu 4: Khi nội dung bạn bị phê bình bạn sẽ xử lý như thế nào?

Mỗi nội dung viết ra chỉ phục vụ cho một nhóm đối tượng độc giả cụ thể. Việc gặp những bình luận không tích cực là cách để bạn trau dồi bản thân, rèn luyện tinh thần thép để có thể trở thành một Marketer trong tương lai trước những biến động xung quanh. Hãy giữ một thái độ bình tĩnh để đối diện trước mọi bình luận phê bình.

Câu 5: Theo bạn lợi ích và thách thức của Content Marketing là gì?

Content Marketing giúp xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Khi bạn cung cấp nội dung giá trị, bạn thiết lập một liên kết với khách hàng và tạo điều kiện cho việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng trung thành và tăng cường sự tương tác trong thời gian dài.

Thách thức khó nhất trong Content Marketing chính là giữ chân khách hàng mục tiêu. Điều này đòi hỏi những người làm công việc này luôn phải cân não để suy nghĩ và đưa ra các chiến lược mới để đảm bảo hiệu quả nội dung truyền tải.

Câu 6: Nghề Content Marketing có phải là lựa chọn, định hướng lâu dài trong sự nghiệp của bạn không?

Đây là câu hỏi phỏng vấn Content Marketing khá phổ biến nhưng cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Đừng trả lời thật thà rằng bạn không có định hướng lâu dài. Thay vào đó, hãy cho nhà tuyển dụng thấy bạn muốn trở thành người như thế nào khi theo đuổi lĩnh vực Content Marketing trong vòng 3 đến 5 năm tới.

Content Marketing rất đáng là lĩnh vực bạn nên theo đuổi (Nguồn: Internet)

Câu 7: Với vị trí Content Marketing bạn mong muốn mức lương bao nhiêu?

Nếu bạn tự tin vào năng lực của mình, hãy deal với nhà tuyển dụng mức lương mình mong muốn. Trước đó, hãy đánh giá lại thị trường mức lương cơ bản của ngành rồi so sánh với năng lực của bạn để đưa ra mức lương phù hợp.

Câu 8: Bạn đã từng tham gia dự án hoặc cuộc thi nào liên quan đến Content Marketing chưa?

Trình bày thành tích đã đạt được trong các cuộc thi Marketing ở quá khứ (nếu có). Bạn cũng nên chia sẻ cảm nhận về cuộc thi, bài học kinh nghiệm rút ra được từ quá trình va chạm kiến thực thực tế. Trả lời đúng sự thật, rõ ràng, rành mạch.

Trình bày kinh nghiệm đã có khi trả lời câu hỏi phỏng vấn Content Marketing (Nguồn: Internet)​

>>> Xem thêm: Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn designer nhà tuyển dụng hay hỏi nhất

2. Câu hỏi phỏng vấn Content Marketing chuyên môn

Song song với các câu hỏi mang tính chất cá nhân, nhà tuyển dụng sẽ hỏi thêm chuyên môn của bạn trong lĩnh vực Content Marketing, dưới đây là một số câu hỏi phỏng vấn Content Marketing và cách trả lời gợi ý.

Câu 1: Theo bạn một nội dung website tốt phải có những yếu tố gì?

Một nội dung website tốt cần các yếu tố bao gồm: tối ưu hóa chuẩn SEO, phù hợp với lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, cấu trúc đơn giản, rõ ràng, mạch lạc, luôn đảm bảo tính mới mẻ, tạo ra sự tương tác với khách hàng, có tính thẩm mỹ.

Tóm lại, một nội dung website tốt cần cung cấp giá trị, tối ưu hóa SEO, độc đáo và sáng tạo, dễ đọc và dễ tiếp cận, tương tác và liên kết, cũng như được cập nhật và duy trì thường xuyên.

Câu 2: Làm thế nào để biết nội dung của bạn có nhiều người đọc?

Nội dung có nhiều người đọc phải có giá trị, dễ hiểu nhằm giải quyết một vấn đề nào đó của người đọc như đồng cảm với câu chuyện của họ... Bên cạnh đó, để đánh giá được bài viết có nhiều người đọc hay không sẽ dựa vào lượt truy cập, lượt chia sẻ bài viết trên các nền tảng mạng xã hội.

Chuẩn bị trả lời trước các câu hỏi về Content Marketing (Nguồn: Internet)

Câu 3: Để xác định chủ đề viết bài bạn cần những yếu tố nào?

Đầu tiên phải xác định xem ai là người đọc bài viết của bạn. Sau đó tìm hiểu mong muốn và nhu cầu của họ. Rồi đi tìm hiểu từ khóa mà họ tìm kiếm nhiều nhất bằng các công cụ tìm kiếm. Nếu có thể đọc thêm những bài viết của nhiều nguồn tin cậy như chuyên gia, báo nước ngoài để chọn lọc nội dung phù hợp.

Câu 4: Để đảm bảo độ tin cậy cho một bài viết bạn sẽ làm cách nào?

Nguồn tin thu thập phải đến từ các trang báo chí, website uy tín trong nước và ngoài nước đã được công nhận. Không chỉ vậy, còn cần phải gắn link cụ thể các nguồn tham khảo để minh chứng cho độ tin cậy của một bài viết.

Câu 5: Quá trình để sản xuất 1 bài content chất lượng bạn là gi?

Đầu tiên là tìm hiểu nhu cầu của độc giả, xem họ quan tâm đến chủ đề nào. Sau đó lên dàn ý sơ lược kết hợp với các nguồn tin cậy để lên dàn ý chi tiết. Cuối cùng là viết, biên tập và chỉnh sửa lại nội dung đến khi hoàn chỉnh không sai lỗi chính tả, chuẩn SEO, dấu câu,...

Nhà tuyển dụng có thể hỏi rất nhiều câu hỏi phỏng vấn Content Marketing (Nguồn: Internet)

Câu 6: Xu hướng Content Marketing gần đây là gì?

Hãy dựa vào các trend của năm bạn phỏng vấn để trả lời câu hỏi này. Ví dụ: Năm 2023, Content Marketing sẽ tập trung vào các dạng video ngắn trên nền tảng TikTok, Reels trên Facebook.

Câu 7: Hãy liệt kê 3 hình thức Marketing online mà bạn biết?

Có 3 hình thức Marketing Online gồm: Quảng cáo trên mạng xã hội (Social Media Advertising), Quảng cáo tìm kiếm (Search Advertising) và Email Marketing. Đây chỉ là một số hình thức Marketing online phổ biến, còn rất nhiều phương pháp khác như Content Marketing, Influencer Marketing, Video Marketing, Affiliate Marketing, và nhiều hơn nữa.

Cách lựa chọn và kết hợp các hình thức này phụ thuộc vào mục tiêu và đối tượng khách hàng của doanh nghiệp.

Google là một trong số kênh Marketing Online phổ biến nhất hiện nay (Nguồn: Internet)

>>> Xem thêm: Bộ 27 câu hỏi phỏng vấn marketing và cách trả lời thông minh

3. Lưu ý khi tham gia phỏng vấn Content Marketing

Phỏng vấn là cuộc đối thoại hai chiều và cả hai bên cùng có lợi. Do vậy, nếu bạn chuẩn bị tham gia trả lời câu hỏi phỏng vấn Content Marketing hãy chú ý xác định một số tiêu chí sau ở cả phía nhà tuyển dụng và phía ứng viên dưới đây nhé.

3.1. Đối với nhà tuyển dụng

Nhà tuyển dụng sẽ tranh thủ cơ hội phỏng vấn ứng viên để đặt ra chuỗi câu hỏi nhằm khai phá tiềm năng của bạn trong lĩnh vực Content Marketing. Họ sẽ chủ động tạo không khí cởi mở, thoải mái vui vẻ để ứng viên có thể tự nhiên chia sẻ kiến thức về lĩnh vực một cách chủ động nhất.

Không khí vui vẻ trong buổi phỏng vấn Content Marketing (Nguồn: Internet)

3.2. Đối với ứng viên

Bạn hãy tự mình đánh giá năng lực Content Marketing của mình và làm sáng tỏ về những gì bạn có thể mang đến cho vị trí này bằng thành tựu trong quá khứ trong việc tạo ra nội dung hấp dẫn và hiệu quả. Trình bày bản thân một cách lịch sự và chuyên nghiệp trong suốt quá trình trả lời câu hỏi phỏng vấn Content Marketing. Hãy tỏ ra tự tin và tôn trọng đối tác phỏng vấn.

Lưu ý rằng việc chuẩn bị kỹ càng và tự tin trong việc trả lời câu hỏi sẽ giúp bạn tăng khả năng thành công trong lúc tham gia phỏng vấn vị trí Content Marketing.

Chuẩn bị trước các câu hỏi phỏng vấn Content Marketing thật kỹ (Nguồn: Internet)

>>> Tìm hiểu thêm: mẫu cv xin việc

>>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu thư xin việc

>>> Tìm hiểu thêm bài viết: đơn xin việc mẫu

>>> Tìm hiểu thêm bài viết: sơ yếu lí lịch mẫu

>>> Tìm hiểu thêm bài viết: tải mẫu đơn xin nghỉ việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: tải mẫu đơn xin nghỉ việc

Mong rằng với chuỗi câu hỏi phỏng vấn Content Marketing đi kèm cách trả lời mà Job3s đã cung cấp ở trên. Bạn đã có một tâm thế tốt để tự tin phỏng vấn vị trí này ở bất cứ công ty nào. Để tiếp tục đón đọc các bài viết khác cùng chuyên mục, mời bạn theo dõi tại website của Job3s nhé!