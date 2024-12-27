Celeb là gì? Điều gì khiến cho một người trở thành một Celeb?

1. Celeb là gì?

Celeb là gì? Celeb là một thuật ngữ đã được giản lược và từ gốc của nó trong tiếng Anh là Celebrity, chỉ những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng. Họ là những người được nhiều người biết đến, sở hữu một lượng fan lớn và và thu hút được nhiều sự chú ý của truyền thông.

Celeb không chỉ là người nổi tiếng trong các lĩnh vực nghệ thuật mà còn nổi tiếng trong bất cứ lĩnh vực nào. Họ có thể là ca sĩ, diễn viên, những người hoạt động trong showbiz, thể thao hay thậm chí là doanh nhân. Ngoài ra, họ còn có thể là một nhà truyền cảm hứng, một người khởi nghiệp thành công và tạo được các hiệu ứng lớn trong cộng đồng.

Những Celeb thường có ảnh hưởng đáng kể đến văn hóa, xu hướng và thậm chí đến cả hành vi của người tiêu dùng. Ngày nay, việc áp dụng sức ảnh hưởng của người nổi tiếng đã trở thành một chiến lược tiếp thị phổ biến cho các thương hiệu và doanh nghiệp muốn tăng phạm vi tiếp cận và kết nối với nhiều đối tượng hơn.

Các nguồn thu nhập của Celeb cũng sẽ không giới hạn, phụ thuộc vào độ nổi tiếng của họ. Tại Việt Nam, những Celeb nổi tiếng có thể phải kể đến như ca sĩ Sơn Tùng MTP, ca sĩ Mỹ Tâm, MC Trấn Thành,.. và những Celeb mang tầm cỡ quốc tế như nhóm nhạc BTS, BlackPink, diễn viên Phạm Băng Băng,...

Celeb là gì mà được nhiều người biết đến và sở hữu một lượng fan lớn

2. Điều gì khiến cho một người trở thành Celeb?

Cuộc sống hào nhoáng và đem lại thu nhập hấp dẫn khiến nhiều người thắc mắc điều khiến cho một người trở thành Celeb là gì? Những Celeb là những người có tầm cỡ và có sức ảnh hưởng lớn. Họ không chỉ được cộng đồng yêu mến, được báo chí ca ngợi mà thành tựu của họ còn được chứng minh qua thành tựu tài sản mà họ đạt được.

Bất kỳ ai cũng đều có thể định hướng việc trở thành người nổi tiếng là một con đường có thể theo đuổi. Tuy nhiên, để trở thành người nổi tiếng, bạn cần có điều kiện về sự nghiệp, năng lực, nỗ lực và đóng góp đặc biệt cho động đồng.

Mỗi lĩnh vực sẽ có cách tiếp cận khác nhau để trở thành Celeb, chẳng hạn như đối với doanh nhân, người nghe có thể mong muốn tìm hiểu về bí quyết xây dựng doanh nghiệp thành công. Trong khi đó, đối với nghệ sĩ thì khán giả lại có thể quan tâm đến đời sống cá nhân và những sáng tạo trong nghệ thuật.

3. Ưu - nhược điểm khi trở thành Celeb

3.1. Ưu điểm khi trở thành Celeb

Mặc dù việc trở thành một người nổi tiếng được nhiều người yêu thích, ngưỡng mộ không hề dễ dàng nhưng cũng đi kèm những thách thức nhưng cũng có một số ưu điểm cần phải nắm bắt. Vậy, ưu điểm khi trở thành Celeb là gì, tham khảo ngay các thông tin dưới đây:

Thứ nhất, những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới. Cho dù đó là thông qua công việc trong ngành giải trí hay việc nỗ lực đem lại giá trị về kiến thức hay vật chất cho xã hội, họ đều có khả năng tạo ra tác động tích cực đến xã hội.

Thứ hai, việc trở thành một Celeb thường sẽ đi kèm với mức thu nhập cao. Các Celeb hợp đồng quảng cáo béo bở cho đến những vai diễn được trả lương cao hay những khóa đào tạo kỹ năng, những Celeb đều có cơ hội kiếm được một số tiền hấp dẫn. Sự ổn định tài chính này cho phép họ có những cuộc sống dư dả và chu cấp tiền cho gia đình. Hơn nữa, việc trở thành Celeb còn cho phép họ mở ra cách của cửa của những trải nghiệm xa hoa độc quyền khiến nhiều người mơ ước.

Một lợi ích khác của việc trở thành Celeb là có nhiều cơ hội cho sự nghiệp. Từ việc tham gia các sự kiện độc quyền cho đến việc được mời tham gia các chương trình trò chuyện và trang bìa tạp chí, những người nổi tiếng luôn có cơ hội thú vị để phát triển và tiếp xúc trong sự nghiệp. Những trải nghiệm này có thể cung cấp cho họ nền tảng để phát triển sự nghiệp, hợp tác với những cá nhân tài năng khác và mở rộng tầm ảnh hưởng của họ.

Cuối cùng, việc trở thành một Celeb thường mang lại cho họ khả năng được đi du lịch trong và ngoài nước. Với công việc thường yêu cầu họ phải làm việc tại địa điểm hoặc tham dự các sự kiện trên toàn cầu, những người nổi tiếng có cơ hội khám phá những nền văn hóa, ẩm thực và điểm đến mới. Việc tiếp xúc với các khu vực khác nhau trên thế giới này có thể mở rộng tầm nhìn của họ và thúc đẩy sự đánh giá cao hơn về sự đa dạng.

Từ những khả năng tạo ra các tác động tích cực đến xã hội đến những nguồn thu nhập hấp dẫn và đem lại nhiều cơ hội, những người nổi tiếng có một vị trí độc quyền trên thế giới.

Việc trở thành Celeb đem lại mức thu nhập hấp dẫn tùy thuộc vào mức độ nổi tiếng

3.2. Nhược điểm khi trở thành Celeb

Mặc dù việc trở thành những người nổi tiếng nghe có vẻ quyến rũ và thú vị nhưng cũng tồn tại một số hạn chế và thách thức đi kèm với mức độ nổi tiếng này. Vậy, nhược điểm khi trở thành Celeb là gì, tham khảo ngay các thông tin dưới đây:

Thứ nhất, trở thành người nổi tiếng sẽ mất quyền riêng tư. Những người nổi tiếng thường xuyên được công chúng chú ý, vì mọi động thái họ thực hiện đều được giới truyền thông và công chúng xem xét kỹ lưỡng và bàn luận. Các tay săn ảnh theo họ khắp nơi, xâm phạm không gian cá nhân của họ.

Một bất lợi khác khi trở thành người nổi tiếng là áp lực phải liên tục duy trì một hình ảnh nhất định. Những người nổi tiếng được kỳ vọng sẽ luôn trông hoàn hảo, cho dù đó là khi xuất hiện trước công chúng, sự kiện thảm đỏ hay thậm chí trong cuộc sống hàng ngày của họ. Áp lực này có thể dẫn đến mức độ căng thẳng cao, các vấn đề về hình ảnh cơ thể và thậm chí cả các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Nhu cầu liên tục làm hài lòng người hâm mộ, nhà tài trợ và giới truyền thông có thể khiến họ kiệt sức về mặt cảm xúc và gây tổn hại đến sức khỏe tổng thể của họ.

Cuối cùng, trở thành người nổi tiếng cũng có thể dẫn đến mất đi những kết nối và mối quan hệ chân chính. Với lịch trình bận rộn và sự nghiệp đòi hỏi khắt khe, những người nổi tiếng thường gặp khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ có ý nghĩa và đáng tin cậy với bạn bè và gia đình. Các mối quan hệ của họ có thể bị vây quanh bởi những người chỉ quan tâm đến danh tiếng và tài sản của Celeb, khiến họ khó tìm được sự đồng hành và hỗ trợ thực sự.

Một bất lực khác khi trở thành một Celeb là gì đối với các mối quan hệ

4. Phân biệt giữa Celeb và Influencer

Thực tế, cả "Celeb" và "Influencer" đều là những yếu tố thuộc chiến lược Influencer Marketing, một cách tiếp cận công chúng bằng cách thông qua những người nổi tiếng, có ảnh hưởng đến công chúng để quảng bá các sản phẩm/dịch vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh nét tương đồng, hai loại hình Celeb và Influencer này cũng có thể tồn tại nhiều sự khác biệt tương đối rõ ràng. Vậy sự khác biệt giữa Influencer và Celeb là gì?

Celeb Influencer Đặc điểm ảnh hưởng Là người nổi tiếng Là người ảnh hưởng Nguồn gốc nổi tiếng Những người đã nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí, thể thao, hoặc có sự nghiệp ổn định trước khi trở thành người có sức ảnh hưởng Những người đến từ mọi lĩnh vực và thường xuyên bắt đầu sự nghiệp của họ bằng cách thông qua mạng xã hội hoặc trên các nền tảng trực tuyến. Phạm vi ảnh hưởng Có phạm vi ảnh hưởng lớn và thuộc nhiều vấn đề khác nhau đối với công chúng. Phụ thuộc vào lĩnh vực chuyên môn và mức độ tương tác trên các nền tảng trực tuyến Nội dung giao tiếp Thường sử dụng để tăng cường uy tín thương hiệu và góp phần vào các chiến lược quảng cáo cho truyền thông. Giao tiếp tập trung vào sự chân thành, tương tác nhiều với người hâm mộ và tạo ra các nội dung về các chủ đề cụ thể. Quy mô và chi phí Thường đòi hỏi về chi phí khá cao và được tận dụng cho các chiến dịch quảng cáo lớn Thường đòi hỏi chi phí thấp hơn và phù hợp với các chiến dịch quảng cáo cho quy mô nhỏ và trung bình Sự kiểm soát và chuyên môn nghệ thuật Thường có nhiều sự kiểm soát và yêu cầu nhiều về chuyên môn Thường có ít sự kiểm soát và yêu cầu cao về sự sáng tạo, tự do trong việc tạo nội dung