Celeb là gì? Điều gì khiến cho một người trở thành một Celeb?

Celeb là gì? Điều gì khiến cho một người trở thành một Celeb?
CEO Tony Vũ Thứ Sáu, 27/12/2024
Celeb là gì? ​Trong thế giới truyền thông bão hòa ngày nay, thuật ngữ “Celeb” được sử dụng thường xuyên, nhưng bạn đã bao giờ dừng lại để xem xét chính xác Celeb là gì? Điều gì xác nhận một người là người nổi tiếng? Đó là danh tiếng, tài năng hay sức ảnh hưởng của họ? Bài viết sẽ đi sâu vào khái niệm Celeb là gì và những thông tin liên quan
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Celeb là gì?
  4. 2. Điều gì khiến cho một người trở thành Celeb?
  6. 3. Ưu - nhược điểm khi trở thành Celeb
    1. 3.1. Ưu điểm khi trở thành Celeb
    2. 3.2. Nhược điểm khi trở thành Celeb
  8. 4. Phân biệt giữa Celeb và Influencer

1. Celeb là gì?

Celeb là gì? Celeb là một thuật ngữ đã được giản lược và từ gốc của nó trong tiếng Anh là Celebrity, chỉ những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng. Họ là những người được nhiều người biết đến, sở hữu một lượng fan lớn và và thu hút được nhiều sự chú ý của truyền thông.

Celeb không chỉ là người nổi tiếng trong các lĩnh vực nghệ thuật mà còn nổi tiếng trong bất cứ lĩnh vực nào. Họ có thể là ca sĩ, diễn viên, những người hoạt động trong showbiz, thể thao hay thậm chí là doanh nhân. Ngoài ra, họ còn có thể là một nhà truyền cảm hứng, một người khởi nghiệp thành công và tạo được các hiệu ứng lớn trong cộng đồng.

Những Celeb thường có ảnh hưởng đáng kể đến văn hóa, xu hướng và thậm chí đến cả hành vi của người tiêu dùng. Ngày nay, việc áp dụng sức ảnh hưởng của người nổi tiếng đã trở thành một chiến lược tiếp thị phổ biến cho các thương hiệu và doanh nghiệp muốn tăng phạm vi tiếp cận và kết nối với nhiều đối tượng hơn.

Các nguồn thu nhập của Celeb cũng sẽ không giới hạn, phụ thuộc vào độ nổi tiếng của họ. Tại Việt Nam, những Celeb nổi tiếng có thể phải kể đến như ca sĩ Sơn Tùng MTP, ca sĩ Mỹ Tâm, MC Trấn Thành,.. và những Celeb mang tầm cỡ quốc tế như nhóm nhạc BTS, BlackPink, diễn viên Phạm Băng Băng,...

Celeb là gì mà được nhiều người biết đến và sở hữu một lượng fan lớn
Celeb là gì mà được nhiều người biết đến và sở hữu một lượng fan lớn

2. Điều gì khiến cho một người trở thành Celeb?

Cuộc sống hào nhoáng và đem lại thu nhập hấp dẫn khiến nhiều người thắc mắc điều khiến cho một người trở thành Celeb là gì? Những Celeb là những người có tầm cỡ và có sức ảnh hưởng lớn. Họ không chỉ được cộng đồng yêu mến, được báo chí ca ngợi mà thành tựu của họ còn được chứng minh qua thành tựu tài sản mà họ đạt được.

Bất kỳ ai cũng đều có thể định hướng việc trở thành người nổi tiếng là một con đường có thể theo đuổi. Tuy nhiên, để trở thành người nổi tiếng, bạn cần có điều kiện về sự nghiệp, năng lực, nỗ lực và đóng góp đặc biệt cho động đồng.

Mỗi lĩnh vực sẽ có cách tiếp cận khác nhau để trở thành Celeb, chẳng hạn như đối với doanh nhân, người nghe có thể mong muốn tìm hiểu về bí quyết xây dựng doanh nghiệp thành công. Trong khi đó, đối với nghệ sĩ thì khán giả lại có thể quan tâm đến đời sống cá nhân và những sáng tạo trong nghệ thuật.

3. Ưu - nhược điểm khi trở thành Celeb

3.1. Ưu điểm khi trở thành Celeb

Mặc dù việc trở thành một người nổi tiếng được nhiều người yêu thích, ngưỡng mộ không hề dễ dàng nhưng cũng đi kèm những thách thức nhưng cũng có một số ưu điểm cần phải nắm bắt. Vậy, ưu điểm khi trở thành Celeb là gì, tham khảo ngay các thông tin dưới đây:

  • Thứ nhất, những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới. Cho dù đó là thông qua công việc trong ngành giải trí hay việc nỗ lực đem lại giá trị về kiến thức hay vật chất cho xã hội, họ đều có khả năng tạo ra tác động tích cực đến xã hội.

  • Thứ hai, việc trở thành một Celeb thường sẽ đi kèm với mức thu nhập cao. Các Celeb hợp đồng quảng cáo béo bở cho đến những vai diễn được trả lương cao hay những khóa đào tạo kỹ năng, những Celeb đều có cơ hội kiếm được một số tiền hấp dẫn. Sự ổn định tài chính này cho phép họ có những cuộc sống dư dả và chu cấp tiền cho gia đình. Hơn nữa, việc trở thành Celeb còn cho phép họ mở ra cách của cửa của những trải nghiệm xa hoa độc quyền khiến nhiều người mơ ước.

  • Một lợi ích khác của việc trở thành Celeb là có nhiều cơ hội cho sự nghiệp. Từ việc tham gia các sự kiện độc quyền cho đến việc được mời tham gia các chương trình trò chuyện và trang bìa tạp chí, những người nổi tiếng luôn có cơ hội thú vị để phát triển và tiếp xúc trong sự nghiệp. Những trải nghiệm này có thể cung cấp cho họ nền tảng để phát triển sự nghiệp, hợp tác với những cá nhân tài năng khác và mở rộng tầm ảnh hưởng của họ.

  • Cuối cùng, việc trở thành một Celeb thường mang lại cho họ khả năng được đi du lịch trong và ngoài nước. Với công việc thường yêu cầu họ phải làm việc tại địa điểm hoặc tham dự các sự kiện trên toàn cầu, những người nổi tiếng có cơ hội khám phá những nền văn hóa, ẩm thực và điểm đến mới. Việc tiếp xúc với các khu vực khác nhau trên thế giới này có thể mở rộng tầm nhìn của họ và thúc đẩy sự đánh giá cao hơn về sự đa dạng.

Từ những khả năng tạo ra các tác động tích cực đến xã hội đến những nguồn thu nhập hấp dẫn và đem lại nhiều cơ hội, những người nổi tiếng có một vị trí độc quyền trên thế giới.

Việc trở thành Celeb đem lại mức thu nhập hấp dẫn tùy thuộc vào mức độ nổi tiếng
Việc trở thành Celeb đem lại mức thu nhập hấp dẫn tùy thuộc vào mức độ nổi tiếng

3.2. Nhược điểm khi trở thành Celeb

Mặc dù việc trở thành những người nổi tiếng nghe có vẻ quyến rũ và thú vị nhưng cũng tồn tại một số hạn chế và thách thức đi kèm với mức độ nổi tiếng này. Vậy, nhược điểm khi trở thành Celeb là gì, tham khảo ngay các thông tin dưới đây:

  • Thứ nhất, trở thành người nổi tiếng sẽ mất quyền riêng tư. Những người nổi tiếng thường xuyên được công chúng chú ý, vì mọi động thái họ thực hiện đều được giới truyền thông và công chúng xem xét kỹ lưỡng và bàn luận. Các tay săn ảnh theo họ khắp nơi, xâm phạm không gian cá nhân của họ.

  • Một bất lợi khác khi trở thành người nổi tiếng là áp lực phải liên tục duy trì một hình ảnh nhất định. Những người nổi tiếng được kỳ vọng sẽ luôn trông hoàn hảo, cho dù đó là khi xuất hiện trước công chúng, sự kiện thảm đỏ hay thậm chí trong cuộc sống hàng ngày của họ. Áp lực này có thể dẫn đến mức độ căng thẳng cao, các vấn đề về hình ảnh cơ thể và thậm chí cả các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Nhu cầu liên tục làm hài lòng người hâm mộ, nhà tài trợ và giới truyền thông có thể khiến họ kiệt sức về mặt cảm xúc và gây tổn hại đến sức khỏe tổng thể của họ.

  • Cuối cùng, trở thành người nổi tiếng cũng có thể dẫn đến mất đi những kết nối và mối quan hệ chân chính. Với lịch trình bận rộn và sự nghiệp đòi hỏi khắt khe, những người nổi tiếng thường gặp khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ có ý nghĩa và đáng tin cậy với bạn bè và gia đình. Các mối quan hệ của họ có thể bị vây quanh bởi những người chỉ quan tâm đến danh tiếng và tài sản của Celeb, khiến họ khó tìm được sự đồng hành và hỗ trợ thực sự.

Các Celeb sẽ có nguy cơ bị tước đoạt quyền riêng tư
Một bất lực khác khi trở thành một Celeb là gì đối với các mối quan hệ

4. Phân biệt giữa Celeb và Influencer

Thực tế, cả "Celeb" và "Influencer" đều là những yếu tố thuộc chiến lược Influencer Marketing, một cách tiếp cận công chúng bằng cách thông qua những người nổi tiếng, có ảnh hưởng đến công chúng để quảng bá các sản phẩm/dịch vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh nét tương đồng, hai loại hình Celeb và Influencer này cũng có thể tồn tại nhiều sự khác biệt tương đối rõ ràng. Vậy sự khác biệt giữa Influencer và Celeb là gì?

Celeb

Influencer

Đặc điểm ảnh hưởng

Là người nổi tiếng

Là người ảnh hưởng

Nguồn gốc nổi tiếng

Những người đã nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí, thể thao, hoặc có sự nghiệp ổn định trước khi trở thành người có sức ảnh hưởng

Những người đến từ mọi lĩnh vực và thường xuyên bắt đầu sự nghiệp của họ bằng cách thông qua mạng xã hội hoặc trên các nền tảng trực tuyến.

Phạm vi ảnh hưởng

Có phạm vi ảnh hưởng lớn và thuộc nhiều vấn đề khác nhau đối với công chúng.

Phụ thuộc vào lĩnh vực chuyên môn và mức độ tương tác trên các nền tảng trực tuyến

Nội dung giao tiếp

Thường sử dụng để tăng cường uy tín thương hiệu và góp phần vào các chiến lược quảng cáo cho truyền thông.

Giao tiếp tập trung vào sự chân thành, tương tác nhiều với người hâm mộ và tạo ra các nội dung về các chủ đề cụ thể.

Quy mô và chi phí

Thường đòi hỏi về chi phí khá cao và được tận dụng cho các chiến dịch quảng cáo lớn

Thường đòi hỏi chi phí thấp hơn và phù hợp với các chiến dịch quảng cáo cho quy mô nhỏ và trung bình

Sự kiểm soát và chuyên môn nghệ thuật

Thường có nhiều sự kiểm soát và yêu cầu nhiều về chuyên môn

Thường có ít sự kiểm soát và yêu cầu cao về sự sáng tạo, tự do trong việc tạo nội dung
Hy vọng qua những thông tin được chia sẻ về Celeb là gì ở trên đây, hy vọng các độc giả nói chung và các marketer nói riêng nắm bắt được thông tin chi tiết về Celeb. Với nền tảng khổng lồ và hàng triệu người theo dõi, họ có sức mạnh định hình dư luận và mang lại sự thay đổi.
Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »