Celeb là gì? Lợi thế và cách lựa chọn Celeb cho Marketing

1. Celeb là gì?

Celeb là từ viết tắt của Celebrity trong tiếng Anh, dịch đơn giản là người nổi tiếng. Tuy nhiên, cần phải phân biệt giữa Celeb và Star. Star thường dùng để chỉ những người nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật, trong khi Celeb có thể là người nổi tiếng ở bất kỳ lĩnh vực nào.

Theo wikipedia, trong tiếng việt, celeb có 2 trường nghĩa:

- Người nổi tiếng hay celeb là người có danh tiếng và được công chúng biết đến một cách rộng rãi và truyền thông đại chúng đưa tin và chú ý đến.

- Người nổi tiếng hay danh nhân là những người có danh tiếng khi có công với xã hội và được xã hội công nhận. Họ có thể là chính trị gia, nhà quân sự, nhà khoa học, nhà văn hoá...

Định nghĩa Celeb là gì? Celeb là người nổi tiếng trong lionhx vực

Hiểu đơn giản, Celeb có thể là một ngôi sao giải trí, một doanh nhân, hoặc một nhân vật nổi bật trong cộng đồng. Họ cũng có thể là chính trị gia nổi tiếng, doanh nhân thành công, ngôi sao điện ảnh, hoặc người diễn thuyết tài ba. Ngoài ra, họ cũng có thể là những người truyền cảm hứng, khởi nghiệp thành công và tạo ra tác động tích cực trong cộng đồng.

Những Celeb không chỉ thu hút sự chú ý của báo chí mà còn được cộng đồng quan tâm. Điều quan trọng là họ đạt được thành công đáng kể trong lĩnh vực mà họ theo đuổi, và điều này mang lại sức ảnh hưởng lớn.

2. Yếu tố nào khiến một người trở thành Celeb?

Bất kỳ ai hoạt động trong mọi lĩnh vực đều có tiềm năng trở thành một Celeb, nhưng hành trình này không đơn giản và đòi hỏi sự kiên trì. Celeb không chỉ nổi bật về tài năng và tài sản, mà còn phải tạo ra ảnh hưởng lớn trong cộng đồng. Không chỉ giới hạn trong lĩnh vực nghệ thuật, chúng ta thường thấy những câu chuyện truyền cảm hứng về Celeb xuất hiện trong kinh doanh và các doanh nghiệp start-up.

Đặc điểm cần có của một người trở thành Celeb

3. Những lợi ích khi trở thành Celeb là gì?

Với sự nổi tiếng, Celeb mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền và cũng gia tăng danh tiếng của họ. Chẳng hạn, người mẫu nổi tiếng trở thành KOL - người gây ảnh hưởng, là mục tiêu đầu tiên của các nhãn hàng.

Những chiến dịch marketing liên quan đến họ thường đạt được sự hưởng ứng tích cực, mang lại sức lan tỏa mạnh mẽ và đóng góp vào thành công vượt trội của hình ảnh thương hiệu.

Celeb giúp tăng hiệu quả kinh doanh một cách bất ngờ

4. Mặt trái khi trở thành Celeb là gì?

Ngoại lợi ích, việc trở thành Celeb cũng đi kèm với không ít khó khăn. Là "người của công chúng", họ phải luôn giữ gìn hình ảnh không chỉ trước dư luận mà còn trước cánh nhà báo. Một phát ngôn hay một sai sót nhỏ có thể đánh mất sự nghiệp của Celeb và ảnh hưởng đến đời sống cá nhân, gây áp lực tinh thần và "tấn công" từ mọi phía.

Những mặt trái khi trở thành Celeb là gì?

Điều này là mặt trái của sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp internet, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội. Mạng xã hội có khả năng nâng cao tầm nhìn của một người từ bình thường lên thành Celeb trong thời gian ngắn, nhưng cũng có thể đẩy họ xuống nhanh chóng chỉ vì một lý do không lường trước được.

5. Nghệ thuật sử dụng Celeb trong Marketing

Nghệ thuật marketing thông qua Celeb là một chiến lược quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ sử dụng sự nổi tiếng của người nổi tiếng để tạo độ tin cậy và uy tín. Các chuyên gia tiếp thị, công ty truyền thông thường áp dụng chiến lược này để tăng cường nhận thức về thương hiệu, xây dựng hình ảnh sản phẩm.

Trong Marketing, ý nghĩa của Celeb là gì?

Để triển khai chiến lược này, nhà tiếp thị cần lựa chọn Celeb phù hợp với sản phẩm hoặc dịch vụ và thiết kế các chiến dịch tiếp thị. Sự nổi tiếng của Celeb được sử dụng để lan tỏa thông điệp quảng cáo đến đông đảo công chúng, từ đó tạo ra hiệu quả tiếp thị mong muốn.

6. Lợi ích khi sử dụng Celeb trong Marketing

Khi sản phẩm ngày càng xuất hiện trên thị trường, người tiêu dùng thường có xu hướng lựa chọn những sản phẩm đã được các Celeb tin dùng. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Celeb là vô cùng cần thiết cho các chiến dịch Marketing.

Những lợi ích khi kết hợp Marketing với Celeb là gì?

6.1. Tạo Hình Ảnh và Giá Trị, Nâng Cao Nhận Diện Thương Hiệu

Celeb, với lượng người hâm mộ đông đảo, là công cụ hữu ích để nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu. Sự liên kết với Celeb giúp thương hiệu tạo ra một hình ảnh mạnh mẽ, tận dụng sự gắn kết và tương tác tích cực với người hâm mộ.

6.2. Xây Dựng Độ Tin Cậy và Tín Nhiệm

Celeb thường được tôn trọng và tin tưởng bởi người hâm mộ. Việc họ liên kết và bảo trợ thương hiệu giúp chuyển đổi sự tin cậy và tín nhiệm từ người hâm mộ sang thương hiệu, đồng thời tăng cường độ đáng tin cậy của thương hiệu trong tâm trí khách hàng.

6.3. Tạo Sự Kết Nối và Tương Tác với Khách Hàng

Sử dụng Celeb trong truyền thông giúp thương hiệu kết nối và tương tác trực tiếp với khách hàng. Sức ảnh hưởng của Celeb tạo ra một kênh giao tiếp đặc biệt, khuyến khích sự tương tác giữa thương hiệu và cộng đồng người hâm mộ.

6.4. Tạo Sự Quan Tâm và Lan Truyền Thông Điệp

Celeb có khả năng tạo ra sự quan tâm và sự chú ý từ công chúng. Khi xuất hiện trong chiến dịch truyền thông, Celeb giúp lan truyền thông điệp của thương hiệu một cách nhanh chóng và hiệu quả thông qua sự chú ý của người hâm mộ và công chúng.

6.5. Tạo Sự Khác Biệt và Nổi Bật Trong Thị Trường

Sử dụng Celeb trong truyền thông giúp thương hiệu nổi bật và tạo sự khác biệt trong môi trường cạnh tranh. Sự liên kết với Celeb không chỉ giúp thương hiệu nổi bật mà còn tạo ra một điểm độc đáo, làm nổi bật thương hiệu so với các đối thủ trong thị trường.

7. Cách lựa chọn Celeb phù hợp cho chiến lược Truyền thông

Các chuyên gia tiếp thị thường sử dụng việc đánh giá chiến dịch marketing bằng cách sử dụng FRED để xác định ưu và nhược điểm của các chiến dịch tiềm năng. Trong đó:

Familiarity (Sự Quen Thuộc) : Mức độ quen thuộc của một người nổi tiếng với khách hàng càng cao, đồng nghĩa với sự tích cực đối với quảng cáo của họ. Celeb ít nổi tiếng thì thường được sử dụng để quảng bá các sản phẩm cụ thể trong lĩnh vực họ.

Relevance (Mức Độ Liên Quan): Các nhà tiếp thị đang nỗ lực xây dựng sự phù hợp giữa một sản phẩm và người nổi tiếng được chọn. Việc chọn lựa Celeb phải dựa trên cảm nhận của công chúng về mức độ liên quan của họ với sản phẩm. Sự liên kết sâu sắc hơn sẽ tăng độ tin cậy vào thông điệp được truyền tải.

Esteem (Lòng Tin): Mức độ lòng tin của người nổi tiếng sẽ ảnh hưởng đến sự tin tưởng chuyển đổi sang sản phẩm họ đại diện. Celebrity Marketing không chỉ là việc liên kết danh tiếng của họ với sản phẩm mà còn là việc danh tiếng đó có tác động tích cực đến việc tiếp cận người dùng.

Differentiation (Sự Khác Biệt): Thị trường quảng cáo ngày nay đầy cạnh tranh, làm cho việc phân biệt các sản phẩm trở nên khó khăn. Các nhà quảng cáo liên tục nỗ lực tìm kiếm thông điệp hoặc hình ảnh độc đáo. Hợp tác với Celeb tạo nên tính khác biệt cao, có thể là chìa khóa để nổi bật giữa đám đông.

Cách lựa chọn Celeb là gì? Người ta thường lựa chọn Celeb dựa trên nguyên tắc FRED

8. Nhược điểm khi sử dụng Celeb trong Marketing

Tuy Celebrity mang lại nhiều lợi ích cho Marketing nhưng cũng không tránh khỏi những nhược điểm đặc trưng như:

Một Celeb có thể có tác động ngược, làm mờ đi giá trị thương hiệu và giảm sự độc lập của nó.

Thương hiệu quá phụ thuộc vào sự chứng thực của người nổi tiếng. Trong tình huống này, người nổi tiếng có thể chỉ đánh giá cao sản phẩm mà họ không thực sự quan tâm, khiến cho thương hiệu mất đi tính khách quan và đáng tin cậy.

Nếu người tiêu dùng cảm thấy ngôi sao không chân thành trong việc ủng hộ sản phẩm, ảnh hưởng đến thương hiệu có thể là tiêu cực.

Sự ủng hộ quá mức từ các người nổi tiếng có thể làm mất tính uy tín và khách quan của sản phẩm trước mắt công chúng.

Tính chứng thực của Celeb cũng mất thời gian để tác động đến ý kiến của người tiêu dùng. Nếu sự chứng thực đến từ một người nổi tiếng không phù hợp với thương hiệu, có thể không đạt được sự ảnh hưởng mong muốn.

Những nhược điểm, hạn chế sử dụng Celeb là gì?

Đây là những yếu tố quan trọng cần xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định sử dụng sự chứng thực của người nổi tiếng trong chiến lược tiếp thị. Việc hiểu biết vai trò, ý nghĩa và những nhược điểm của Celeb là gì sẽ giúp chúng ta biết dễ dàng lựa chọn được đối tượng phù hợp. Đồng thời có thể đảm bảo được rằng họ luôn phản ánh đúng giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ.

>>>Xem thêm: Ngành Logistics Là Gì? Cơ Hội Việc Làm Khi Học Ngành Logistic Liệu Có Rộng Mở?

9. Phân biệt Celeb với Influencer

Điểm khác nhau giữa Influencer và Celeb là gì? Đây là 2 khái nhiệm rất phổ biến hiện nay, cả Celeb và Influencer đều là những người “có tầm ảnh hưởng” với cộng đồng nên đều mang lại hiệu quả cho chiến dịch truyền thông Marketing. Điểm khác biệt giữa 2 nhóm cá nhân này là:

Celeb Influencer Họ là ai Đây thường là những cá nhân đã có danh tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí, thể thao, và đã xây dựng sự nghiệp ổn định trước khi trở thành người ảnh hưởng. Có thể đến từ mọi lĩnh vực và thường bắt đầu sự nghiệp của họ thông qua mạng xã hội hoặc các nền tảng trực tuyến khác. Phạm vi ảnh hưởng Thường có phạm vi ảnh hưởng lớn và đa dạng đối với công chúng. Phạm vi ảnh hưởng có thể phụ thuộc vào lĩnh vực chuyên môn và mức độ tương tác trên các nền tảng trực tuyến. Độ uy tín Thường được sử dụng để tăng cường uy tín thương hiệu và đóng góp vào chiến lược quảng cáo truyền thống. Tập trung vào giao tiếp chân thành, tương tác nhiều với người hâm mộ và tạo nội dung chủ đề cụ thể. Quy mô và chi phí Đòi hỏi chi phí cao và thường được ưa chuộng cho các chiến dịch quảng cáo lớn. Có thể có chi phí thấp hơn và phù hợp cho các chiến dịch quảng cáo có quy mô nhỏ hoặc trung bình. Kiểm soát và tự do nghệ thuật Thường có nhiều kiểm soát và yêu cầu chuyên môn cao. Được đánh giá cao vì sự sáng tạo và tự do trong việc tạo nội dung.

Với khả năng giao linh hoạt và lòng ưu ái mà khán giả dành cho Celeb sẽ giúp chiến dịch truyền thông Marketing trở nên hiệu quả một cách đáng kinh ngạc. Nó không chỉ giúp người tiêu dùng tăng nhận thức về thương hiệu, mà còn cung cấp những dẫn chứng, lời đánh giá, nhận xét đầy chất lượng về độ uy tín của sản phẩm thương hiệu. Từ đó, họ có thể thúc đẩy hành vi mua sắm của khách hàng.

>>>Xem thêm: Người sáng tạo nội dung số là gì? Ngành nghề hot kiếm ít nhất $1000/tháng Tìm hiểu ngay các thuật ngữ được sử dụng trong ngành truyền thông Truyền thông đa phương tiện là gì Celebrity là gì Celeb là gì VJ là gì Public relations là gì Kols là gì Tìm hiểu các bài viết liên quan: >> Tìm hiểu thêm: mẫu cv xin việc >> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu thư xin việc >> Tìm hiểu thêm bài viết: đơn xin việc mẫu >> Tìm hiểu thêm bài viết: sơ yếu lí lịch mẫu >> Tìm hiểu thêm bài viết: tải mẫu đơn xin nghỉ việc

Để tận dụng tốt những lợi ích mà Celeb mang lại cho chiến dịch Marketing, bạn cần phải phân biệt rõ khái niệm của Celeb với các nhóm người nổi tiếng khác và vai trò của Celeb là gì để có thể lập kế hoạch và chiến lược phù hợp với “đối tượng” mà bạn “chọn mặt gửi vàng”.