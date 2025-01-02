Celebrity là gì? Nghệ thuật sử dụng celebrity trong chiến dịch truyền thông

1. Khái niệm Celebrity là gì?

Hiện nay, marketing là lĩnh vực nhận được sự quan tâm và đầu tư rất lớn từ các doanh nghiệp. Các phương pháp marketing cũng ngày một đa dạng và dần bộc lộ hiệu quả riêng, trong đó có Celebrity. Vậy Celebrity là gì?

Celebrity là từ ngữ dùng để chỉ những người nổi tiếng, thường được viết tắt là celeb. Họ là những người nhận được sự quan tâm và chú ý đặc biệt của báo chí và giới truyền thông.

Celebrity thường được biết đến trong nhiều lĩnh vực hoạt động như phim ảnh, âm nhạc, thể thao, giải trí, hoặc cũng có thể là một doanh nhân. Sự nổi tiếng của Celebrity tỷ lệ thuận với sức ảnh hưởng của người đó tại một quốc gia hay thậm chí là vươn tầm quốc tế.

Dù được đánh giá là phương pháp marketing hiệu quả nhưng không phải ai cũng biết Celebrity là gì

2. Nghệ thuật sử dụng Celebrity trong việc quảng bá chiến dịch truyền thông

Có một sự thật rằng những người hâm mộ ở bất kỳ độ tuổi nào đều sẵn sàng chi trả cho những món đồ có liên quan đến Celebrity mà họ yêu thích. Đây chính là điểm mấu chốt mà các doanh nghiệp chú trọng đến và vận dụng một cách hiệu quả. Vậy trong marketing, Celebrity là gì? Có vai trò gì với các chiến dịch truyền thông của doanh nghiệp?

Celebrity Marketing chính là một trong những hình thức mà doanh nghiệp lựa chọn gương mặt đại diện là một celeb nào đó có sức ảnh hưởng lớn, nhằm lôi kéo và kích thích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của họ. Các trang mạng xã hội như Youtube, Facebook, Instagram,... của Celebrity cũng chính là một kênh truyền thông mạnh mẽ.

Khi lựa chọn một sản phẩm nào đó giữa vô vàn sản phẩm trên thị trường, phần lớn người tiêu dùng sẽ ưa chuộng những sản phẩm có gương mặt quen thuộc. Hầu hết họ sẽ có đánh giá cao về chất lượng sản phẩm/dịch vụ khi có gương mặt người nổi tiếng trong chiến dịch quảng bá. Bởi lẽ bản thân những người celeb sẽ luôn lựa chọn quảng bá cho những dòng sản phẩm chất lượng cao để đảm bảo danh tiếng của bản thân.

Vậy nên Celebrity chính là chìa khóa giúp doanh nghiệp thành công hơn trong việc tiếp cận người khối lượng lớn người tiêu dùng một cách nhanh chóng.

Ngoài Celebrity là gì thì hiệu quả của phương pháp này cũng là điều mà các doanh nghiệp quan tâm

3. Sự khác biệt giữa Celebrity và Influencer

Trên thực tế sẽ có nhiều người nhầm lẫn về hai khái niệm Celebrity Marketing và Influencer Marketing.

Influencer chính là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và họ là chuyên gia trong lĩnh vực tham gia quảng bá. Những người Influencer sẽ có xu hướng truyền cảm hứng để đem lại sự tương tác với khách hàng.

Ngược lại Celebrity không nhất thiết phải là chuyên gia trong lĩnh vực, sản phẩm họ đang quảng cáo mà chỉ đơn thuần là một người có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với công chúng. Mục đích của việc sử dụng Celebrity Marketing chỉ là phủ sóng rộng sản phẩm trên thị trường, tiếp cận khách hàng và người hâm mộ không có sự tương tác qua lại.

4. Ưu và nhược điểm của hình thức Celebrity Marketing

Không thể phủ nhận rằng sử dụng Celebrity là phương pháp marketing rất hiệu quả nhưng vẫn không thể tránh khỏi rủi ro. Vậy ưu nhược điểm của phương pháp marketing bằng Celebrity là gì?

Lựa chọn Celebrity Marketing, doanh nghiệp cần tính đến cả những ưu và nhược điểm của phương pháp này

4.1. Ưu điểm

Ngày nay việc vận dụng văn hóa sùng bái người nổi tiếng có thể giúp chiến dịch quảng cáo thu hút sự theo dõi của hàng nghìn, hàng triệu người thông qua các kênh truyền thông. Đây chính là khả năng tiếp cận khách hàng một cách trực tiếp thông qua mức độ nổi tiếng mà celeb đó có được đối với cộng đồng.

Hiệu ứng khi nhìn thấy celeb sử dụng sản phẩm/dịch vụ có thể đưa sản phẩm đó nổi tiếng chỉ sau 1 đêm. Đó chính là lý do mà nhiều doanh nghiệp hiện nay đang hướng đến quảng bá chiến dịch truyền thông qua celeb.

4.2. Nhược điểm

Mức độ nổi tiếng nhanh chóng tuy nhiên nếu quá phụ thuộc vào celeb sẽ mang đến nhiều hậu quả khó lường. Doanh nghiệp cần lựa chọn những Celebrity có danh tiếng và sơ yếu lý lịch phù hợp, tránh sử dụng một cách không tính toán. Những celeb có đời tư vướng bận, dính vào nhiều scandal rắc rối sẽ không mang đến nhiều kết quả tốt đẹp, thậm chí còn khiến người tiêu dùng tẩy chay sản phẩm của thương hiệu.

5. Những tiêu chí lựa chọn Celebrity cho doanh nghiệp

Thông thường việc lựa chọn Celebrity sẽ phụ thuộc vào những yếu tố chính như sau:

Mức độ quen thuộc: Mỗi một celeb sẽ có cho mình nhóm người hâm mộ riêng. Doanh nghiệp đương nhiên sẽ không thể chọn celeb có người hâm mộ trẻ để quảng bá một sản phẩm dành cho người cao tuổi. Vậy nên cần tìm hiểu về mức độ ảnh hưởng của celeb với đối tượng khách hàng mà chiến dịch quảng bá của doanh nghiệp hướng đến.

Mức độ liên quan: Đây là yếu tố mà doanh nghiệp cần chỉ ra giữa sản phẩm/dịch vụ của họ có sự kết nối hài hòa với celeb. Ví dụ một cầu thủ bóng đá sẽ có mức độ liên quan lớn đối với các sản phẩm liên quan đến sức khỏe cơ bắp. Liên kết này càng lớn càng thì mức độ tin tưởng của khách hàng đối với sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp càng cao.

Danh tiếng: Đây chính là yếu tố vô cùng quan trọng đối với một celeb. Một người nổi tiếng có danh tiếng càng tốt thì sản phẩm của doanh nghiệp sẽ có độ uy tín càng cao trên thị trường.

Sự khác biệt: Giữa sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường như hiện nay thì doanh nghiệp cần tìm kiếm thông điệp hoặc hình ảnh sản phẩm sao cho độc đáo và bắt mắt nhất. Thật khó để người tiêu dùng phân biệt và lựa chọn giữa vô vàn sản phẩm giống nhau nếu như không có sự độc đáo. Một celeb có phát ngôn đặc biệt sẽ là tuyệt chiêu lớn tạo nên sự khác biệt đối với người tiêu dùng.

Doanh nghiệp lựa chọn phương pháp Celebrity Marketing theo các tiêu chí nhất định

6. Lợi ích khi trở thành một Celebrity

Nhận thấy tiềm năng của phương pháp marketing này, không ít người cân nhắc việc xây dựng hình ảnh và trở thành Celebrity. Với mức độ nổi tiếng của bản thân đối với công chúng, mọi hoạt động của Celebrity luôn nhận được sự quan tâm từ truyền thông. Vậy lợi ích của một Celebrity là gì?

Khi trở thành một Celebrity bạn sẽ nhận được nhiều đãi ngộ và lợi ích tốt. Điều đầu tiên khi nói tới lợi ích của một Celebrity chính là mức thu nhập khủng. Mức thu nhập của bạn sẽ phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng của bạn đối với mọi người. Bạn sẽ được các nhãn hàng sẵn đón trở thành gương mặt đại diện, hoặc cũng có thể là người truyền cảm hứng tham gia vào chiến dịch quảng bá của thương hiệu,...

Ngoài ra khi trở thành một Celebrity sẽ giúp bạn được trải nghiệm nhiều đãi ngộ tốt khi tham gia dịch vụ và sự kiện. Nhãn hàng sẽ luôn dành cho bạn sự ưu ái và chăm sóc đặc biệt, hay được trải nghiệm những dịch vụ VIP,...

Tuy nhiên song song với đó, bạn cũng sẽ một số bất lợi như phải giữ hình ảnh cá nhân, xây dựng hình tượng tốt trước công chúng và giới truyền thông, không để bất cứ sơ suất nào lớn xảy ra trong sự nghiệp vì sẽ gây nhiều hệ lụy không tốt,...

Điển hình như việc celeb sẽ không thể trải nghiệm cuộc sống như một người bình thường khi đi ra ngoài hay đi siêu thị phải che chắn kỹ càng, hạn chế không được để lộ mặt. Thậm chí với những celeb có mức độ nổi tiếng rộng cần có bảo vệ đi kèm trong những buổi lưu diễn để đảm bảo an toàn.

Biết lợi ích của việc trở thành Celebrity là gì cũng giúp nhiều người cân nhắc và hướng tới việc xây dựng hình ảnh cá nhân tốt hơn

Trên đây là toàn bộ thông tin mà bài viết cung cấp về khái niệm Celebrity là gì và tầm quan trọng của Celebrity đối với truyền thông doanh nghiệp. Có thể nói việc lựa chọn celeb phù hợp chính là điều tiên quyết nên được ưu tiên hơn cả để chiến dịch truyền thông của doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao.