Chairman là gì? Tất tần tật những điều cần biết về vị trí Chairman

1. Khái niệm Chairman là gì?

Chairman là gì? Chairman là Chủ tịch hội đồng quản trị, đứng đầu Hội đồng quản trị một tổ chức hay tập đoàn, đại diện cho cổ đông và điều phối hoạt động của Ban giám đốc. Chairman có vai trò và trách nhiệm lãnh đạo, điều hành và quản lý các hoạt động của tổ chức đó.

Chairman thường được bầu bởi Hội đồng quản trị dựa trên quy định của tổ chức, phải có sự uy tín, năng lực lãnh đạo và kinh nghiệm trong lĩnh vực mà tổ chức hoạt động.

Chairman là gì? Chairman là người đứng đầu Hội đồng quản trị một tổ chức hay tập đoàn

2. Vai trò, nhiệm vụ của Chairman

Nhiệm vụ của Chairman là gì? Họ là người là dẫn dắt Hội đồng quản trị, họ có vai trò đưa ra quyết định chiến lược quan trọng, giám sát hoạt động kinh doanh và thiết lập những tiêu chuẩn quản trị trong tổ chức. Chairman sẽ chịu trách nhiệm lớn nhất trong việc thúc đẩy hiệu suất làm việc của các thành viên Ban giám đốc và Hội đồng quản trị.

Vai trò, nhiệm vụ chính của một Chairman cụ thể như sau:

Lãnh đạo, dẫn dắt và giám sát các hoạt động, tạo điều kiện để Hội đồng quản trị và Ban giám đốc hoạt động hiệu quả.

Đảm bảo những cuộc họp diễn ra minh bạch và các quyết định được đưa ra một cách có cơ sở giúp các thành viên thảo luận về chiến lược, quản trị rủi ro, báo cáo và các hoạt động liên quan.

Đưa ra các quyết định hoặc hành động dựa trên ý kiến thống nhất của nhóm, đảm bảo các quyết định đáp ứng một cách chính xác và kịp thời.

Giám sát và đánh giá hoạt động của công ty, nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu và kế hoạch được thực hiện hiệu quả.

Chairman có thể sẽ phải đại diện cho tổ chức trong các sự kiện, cuộc họp hoặc các buổi gặp gỡ khác.

Giao tiếp và đàm phán hiệu quả với các thành viên hiệp hội và dẫn dắt, chủ trì các cuộc họp cổ đông.

Chairman quyết định các chiến lược quan trọng, có tầm nhìn trong tương lai và đưa ra các giải pháp hoặc kế hoạch dự phòng phù hợp.

Chairman sẽ chịu trách nhiệm lớn nhất trong việc thúc đẩy hiệu suất làm việc của các thành viên Ban giám đốc và Hội đồng quản trị

3. Các yếu tố cần có để trở thành Chairman là gì?

Khi đã nắm vững được khái niệm, vai trò và nhiệm vụ của Chairman là gì thì bạn cũng cần phải biết các yếu tố cần có để trở thành một Chairman:

3.1. Hiểu về tổ chức, doanh nghiệp

Một Chairman xuất sắc cần phải có cái nhìn tổng quan nhất về mục tiêu, sứ mệnh, chiến lược và các hoạt động để đưa ra quyết định dựa trên sự hiểu biết, nhận định đúng đắn, cũng như tránh các sai lầm trong quản lý tổ chức. Đồng thời, chủ tịch hội đồng quản trị cũng cần đưa ra các kế hoạch dự phòng cho những trường hợp không mong muốn có thể xảy ra.

3.2. Chủ trì các cuộc họp

Dẫn dắt và chủ trì các cuộc họp một cách hiệu quả là một kỹ năng quan trọng và cần thiết đối với một Chairman. Các quyết định đưa ra của Hội đồng quản trị ảnh hưởng đến vận mệnh của tổ chức nên đòi hỏi Chairman phải có khả năng chủ trì cuộc họp. Đồng thời, Chairman cần trình bày ý tưởng một cách rõ ràng và thuyết phục để đưa ra các quyết định quan trọng cũng như tạo sự đồng thuận giữa các thành viên trong một tổ chức, doanh nghiệp.

Yếu tố cần có để trở thành một Chairman là gì?

3.3. Ảnh hưởng đến người khác

Chairman có trách nhiệm thúc đẩy các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc phát huy tối đa khả năng của mình vì sự phát triển của tổ chức. Đồng thời, họ cũng cần gây dựng được sự uy tín và tôn trọng trong tổ chức của mình. Do đó, Chairman phải có khả năng lãnh đạo, biết cách lắng nghe, hiểu và hỗ trợ các thành viên đạt được mục tiêu chung của tổ chức.

3.4. Kiểm soát cảm xúc

Chairman chịu trách nhiệm cuối cùng về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và toàn bộ doanh nghiệp. Vì vậy, họ cần phải kiểm soát cảm xúc để đảm bảo sự ổn định và chuyên nghiệp của tổ chức.

3.5. Giao tiếp, đàm phán tốt

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt sẽ giúp các Chairman phản hồi nhanh chóng với các thay đổi hoặc thách thức trong môi trường kinh doanh. Kỹ năng này cũng giúp họ dễ dàng giải thích, thuyết phục khách hàng, đối tác về những quyết định của tổ chức và tạo sự đồng thuận trong các quy trình tiếp theo.

3.6. Săn đón nhân tài cho doanh nghiệp

Chairman cần phải săn đón các nhân tài về cho tổ chức, đảm bảo doanh nghiệp có một quá trình tuyển dụng và thu hút nhân tài hiệu quả. Điều này bao gồm việc đưa ra các chính sách phù hợp để thu hút và giữ chân nhân tài, tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp.

3.7. Có tầm nhìn và chiến lược

Khi đã nắm rõ được khái niệm Chairman là gì thì bạn đã biết họ phải là người có tầm nhìn để dự đoán các xu hướng mới và phát triển chiến lược phù hợp nhằm đáp ứng thị trường. Tầm nhìn đúng đắn giúp cho Chairman đưa ra các quyết định quan trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp. Họ cũng đóng vai trò là người đánh giá lợi ích và rủi ro của các quyết định, đảm bảo chúng phù hợp với tầm nhìn của tổ chức và có thể đạt được mục tiêu dài hạn.

Chairman là người có tầm nhìn và chiến lược thúc đẩy sự phát triển của công ty

4. Phân biệt Chairman và CEO

Chairman và CEO đều là những vị trí quan trọng trong một tổ chức, công ty hay doanh nghiệp. Cả hai vị trí đều tập trung vào việc đạt được mục tiêu doanh nghiệp và tạo ra giá trị cho cổ đông. Tuy nhiên, khi hiểu rõ Chairman là gì và CEO là gì, bạn có thể dễ dàng nhận thấy một số điểm khác biệt giữa 2 vị trí này:

So sánh Chairman CEO Cấp bậc Giữ vị trí cao nhất trong Hội đồng quản trị Giữ vị trí cao nhất trong cơ cấu hoạt động của công ty. Khái niệm Lãnh đạo từ bên ngoài hoạt động của công ty, và đưa ra các quyết định chính sách cấp cao. Lãnh đạo từ bên trong cơ cấu hoạt động của công ty, điều hành các hoạt động. Hoạt động Thường không có mặt trong các hoạt động hàng ngày của công ty. Thường xuyên xuất hiện trong các chức năng hàng ngày của công ty. Vai trò Quản lý trực tiếp các thành viên Hội đồng quản trị công ty. Trực tiếp quản lý các giám đốc cấp cao của công ty. Uỷ quyền Uỷ quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị. Uỷ quyền cho các giám đốc chức năng.

5. Phân biệt Chairman và President

Không chỉ với CEO, nhiều người cũng thường nhầm lẫn Chairman với President. Cụ thể, 2 vị trí này khác nhau như thế nào? Cùng xem chi tiết bảng so sánh dưới đây:

So sánh Chairman President Cấp bậc Thường là chủ tịch của một Hội đồng quản trị - Nơi mà mọi thành viên ngang hàng nhau về chức năng và quyền hạn. Là người đứng đầu của một tổ chức có tính phân cấp. Nhiệm vụ Quản lý hội đồng quản trị hoặc các hoạt động chiến lược của tổ chức. Quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của tổ chức. Hoạt động Đại diện cho tổ chức và giao tiếp với các bên liên quan. Quản lý hoạt động kinh doanh và các mối quan hệ nội bộ trong tổ chức. Được bổ nhiệm Thường được bổ nhiệm bởi các thành viên của Hội đồng quản trị hoặc cổ đông. Thường được bổ nhiệm bởi Hội đồng quản trị hoặc Ban lãnh đạo cao nhất của tổ chức.

6. Giải đáp một số câu hỏi thường gặp

CEO thay thế cho Chairman khi nào?

CEO có thể thay thế cho Chairman để đảm nhận vai trò quản lý và phát triển doanh nghiệp trong trường hợp Chairman nghỉ hưu hoặc quyết định rút khỏi vai trò quản lý của mình. Việc CEO thay thế cho Chairman còn phụ thuộc vào quyết định của Hội đồng quản trị và cổ đông của công ty.

CEO hay Chairman quyền lực hơn?

Chairman là người đứng đầu Hội đồng quản trị và có nhiều quyền lực hơn so với CEO. Sự phân chia quyền lực của 2 vị trí này dựa vào cấu trúc và quy mô của doanh nghiệp cũng như quy định, thoả thuận trong các tài liệu pháp lý của doanh nghiệp.

Vậy job3s đã cùng bạn tìm hiểu thực sự một Chairman là gì thông qua nội dung bài viết trên đây. Hy vọng những kiến thức này sẽ cung cấp cho bạn đọc các thông tin hữu ích cho sự nghiệp tiến thân của một chủ tịch tương lai đầy quyền lực cho doanh nghiệp của mình.