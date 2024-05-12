Cách ghi chứng chỉ trong CV săn việc hiệu quả

Cách ghi chứng chỉ trong CV chuyên nghiệp và ấn tượng là điều quan trọng đối với các ứng viên khi tìm kiếm việc làm. Chứng chỉ là phần thông tin giúp bạn chứng minh năng lực và kinh nghiệm của mình với nhà tuyển dụng. Bạn hãy theo dõi bài viết của Job3s dưới đây để học cách viết đúng và hiệu quả phần chứng chỉ khi viết CV nhé.

1. Chứng chỉ trong CV có thực sự cần thiết

Chứng chỉ có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xác thực kỹ năng và chuyên môn của ứng viên. Tuy nhiên, yêu cầu về chứng chỉ của từng vị trí công việc là hoàn toàn khác nhau. Chứng chỉ thường có tính linh hoạt cao, chứ không phải bắt buộc như các phần thông tin về kỹ năng, học vấn hay kinh nghiệm. Do đó, nếu những nội dung công việc không yêu cầu, bạn có thể không cần thêm vào.

Tuy nhiên, ở một số trường hợp, chứng chỉ xuất sắc lại trở thành điểm nhấn để đánh dấu sự khác biệt với những ứng viên khác và làm tăng tính cạnh tranh trong quá trình tuyển dụng. Những chứng chỉ tốt và phù hợp sẽ giúp bạn nổi bật những ứng viên không có chứng chỉ hoặc chứng chỉ không phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng. Ở những phần dưới Job3s sẽ hướng dẫn bạn cách ghi chứng chỉ trong CV một cách chi tiết và cụ thể nhất.

Viết chứng chỉ cho CV sao cho chuyên nghiệp và phù hợp là rất cần thiết (Nguồn ảnh: Internet)

2. Những loại chứng chỉ nào nên ghi vào CV

Trước khi đưa ra quyết định về việc lựa chọn các chứng chỉ cần thiết nên ghi vào CV, ứng viên cần phải tìm hiểu kỹ mô tả công việc một và các yêu cầu từ phía nhà tuyển dụng. Việc này sẽ giúp bạn có thể chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển phù hợp và tăng cơ hội được tuyển dụng thành công.

2.1 Chứng chỉ mà nhà tuyển dụng yêu cầu

Để được lựa chọn cho vị trí công việc nhất định, bạn cần phải đáp ứng đủ các yêu cầu mà nhà tuyển dụng đưa ra. Điều này là điều kiện tiên quyết giúp bạn vượt qua vòng xét hồ sơ thuận lợi. Vì vậy, trước khi nộp hồ sơ, bạn nên đọc kỹ mô tả công việc và chắc chắn rằng bạn đáp ứng được tất cả các yêu cầu đó.

Nếu nhà tuyển dụng yêu cầu chứng chỉ tin học văn phòng, ứng viên không thể thay thế bằng chứng chỉ tiếng Anh hay bất kỳ một loại chứng chỉ nào khác không liên quan. Các ngành nghề, công việc hiện nay yêu cầu ứng viên phải có chứng chỉ bao gồm như: Y tế, kế toán, luật,...

Những loại chứng chỉ mà nhà tuyển dụng yêu cầu. (Nguồn ảnh: Internet)

2.2 Chứng chỉ liên quan tới công việc

Một cách ghi chứng chỉ trong CV hiệu quả và làm tăng khả năng được lựa chọn vị trí công việc là bạn nên ghi thêm một vài chứng chỉ có liên quan đến lĩnh vực đó vào CV của mình. Ví dụ, như vị trí design, các chứng chỉ về Photoshop, ILLustrator,... có thể giúp ứng viên được ưu ái hơn.

Nhiều doanh nghiệp lớn thường tổng hợp các ứng viên có trình độ cụ thể trong từng lĩnh vực, và dùng các chứng chỉ làm tiêu chí để phân biệt và lựa chọn giữa các ứng viên có điều kiện ngang nhau. Chứng chỉ giúp cho nhà tuyển dụng dễ dàng nhận thấy và tin tưởng năng lực, trình độ của các ứng viên và dùng nó để làm công cụ chọn lọc được những ứng viên tiềm năng.

Chứng chỉ trong CV nhân viên kinh doanh liên quan đến vị trí công việc (Nguồn ảnh: Internet)

2.3 Các chứng chỉ của khóa học online

Hiện nay, có rất nhiều khóa học trực tuyến cấp chứng chỉ. Ngay cả khi nó là một chứng chỉ tuỳ chọn và nhà tuyển dụng không yêu cầu chứng chỉ này, chúng vẫn có thể là một lợi thế cho CV của bạn. Tuy nhiên, không phải chứng chỉ trực tuyến nào cũng có giá trị như nhau. Có những chứng chỉ được đánh giá cao và có giá trị thực tiễn, trong khi một số khác lại không cần thiết để đưa vào CV của bạn.

Vì vậy, ứng viên nên ghi những chứng chỉ này vào CV xin việc khi chúng đáp ứng được những tiêu chí sau:

Chứng chỉ có liên quan đến vị trí mà ứng viên ứng tuyển.

Chứng chỉ phải có độ tin cậy cao, được cấp bởi một công ty hay trung tâm uy tín.

Ứng viên chỉ nên đưa các chứng chỉ của những khóa học online có giá trị thực tiễn (Nguồn ảnh: Internet)

3. Cách ghi chứng chỉ trong CV

Cách ghi chứng chỉ trong CV chuyên nghiệp là bạn phải đảm bảo có đầy đủ các thông tin sau:

Tên đầy đủ của chứng chỉ (không nên viết tắt).

Tên tổ chức cấp chứng chỉ.

Ngày đạt được chứng chỉ và ngày hết hạn (nếu có).

Ngoài ra, bạn cần phải chú ý đặt phần chứng chỉ ở vị trí phù hợp trong CV của mình. Một số mẫu CV có sẵn phần riêng để liệt kê chứng chỉ, trong khi đó nhiều mẫu khác không có. Trong trường hợp không có sẵn, bạn có thể tích hợp thông tin này vào phần trình độ học vấn của mình.

Cách ghi chứng chỉ trong CV và một số lưu ý trong việc ghi chứng chỉ (Nguồn ảnh: Internet)

4. Sai lầm cần tránh khi viết chứng chỉ trong CV

Việc đưa chứng chỉ vào CV xin việc có thể là một cách hiệu quả để làm cho TopCV của bạn nổi bật hơn và giúp bạn có thế mạnh cạnh tranh hơn khi ứng tuyển. Tuy nhiên, để tránh các sai lầm không đáng có, ứng viên cần lưu ý các điểm sau:

Không nên liệt kê các chứng chỉ đã cũ hoặc đã hết hạn. Điều này cho thấy bạn thiếu chuyên nghiệp và các chứng chỉ đó gần như không còn giá trị.

Nên viết đầy đủ tên của chứng chỉ, không nên viết tắt để tránh gây nhầm lẫn cho nhà tuyển dụng.

Chỉ nên đề cập đến các chứng chỉ liên quan đến vị trí công việc mà bạn đang ứng tuyển. Các chứng chỉ không liên quan sẽ làm cho CV của bạn trở nên khó hiểu và dài hơn nhưng lại không hiệu quả cho quá trình xin việc.

Với các lưu ý trên, ứng viên có thể đảm bảo thông tin về chứng chỉ được chú ý và thực hiện đúng “chức năng” thu hút sự quan tâm của nhà tuyển dụng, chứng minh năng lực của mình.

Tránh những sai lầm không đáng có để CV trở nên chuyên nghiệp hơn (Nguồn ảnh: Internet)

5. Vị trí thích hợp để đặt chứng chỉ trong CV

Một yếu tố khá quan trọng trong cách ghi chứng chỉ trong CV là vị trí thích hợp để đặt các chứng chỉ đó. Khi đưa thông tin về chứng chỉ vào CV, bạn có thể đặt ở hai vị trí khác nhau để thể hiện được chuyên môn của mình sâu sắc nhất. Đó là trình độ học vấn và nội dung chứng chỉ riêng.

Với các chứng chỉ hành nghề liên quan đến công việc đặc thù như chứng chỉ kế tế, chứng chỉ khám, chữa bệnh,... bạn nên trình bày trong phần trình độ học vấn và đặt sau thông tin về trường, lớp và chuyên ngành. Còn đối với các chứng chỉ khác như tin học văn phòng hay ngoại ngữ, bạn có thể đặt chúng ở một mục riêng, đặt ngay sau trường thông tin về kỹ năng.

Đặt phần chứng chỉ trong CV một cách phù hợp để tạo sự chuyên nghiệp (Nguồn ảnh: Internet)

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết nhất về cách ghi chứng chỉ trong CV sao cho chuyên nghiệp và ấn tượng. Job3s hy vọng rằng những kiến thức hữu ích này sẽ giúp bạn dễ dàng ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng và ứng tuyển được vào vị trí mà mình mong muốn.