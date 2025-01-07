Chuyên viên là gì? Tổng hợp những quy định về tiêu chuẩn và ngạch chuyên viên

1. Chuyên viên là gì?

Theo Luật Cán bộ công chức thì Chuyên viên là Ngạch công chức hành chính xếp cho người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở bậc đại học với nhiệm vụ giúp lãnh đạo cơ quan, tổ chức nhà nước tổ chức quản lý một lĩnh vực hoặc một vấn đề nghiệp vụ. Ngoài trình độ từ đại học trở lên, chuyên viên còn phải thông thạo một ngoại ngữ với trình độ A.

Một số lĩnh vực thường cần chuyên viên bao gồm: bác sỹ, kỹ sư, luật sư, kiến trúc sư, hạ sĩ quan quân đội, y tá, kế toán, giáo dục, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, các nhân viên xã hội, các nghệ sĩ, chuyên gia thông tin, thủ tư và các vị trí trong đơn vị hành chính nhà nước.

Chuyên viên là gì? Đây là một trong những vị trí quan trọng hỗ trợ các công việc trong nhà nước

2. Tổng hợp các ngạch chuyên viên hiện nay

Bên cạnh hiểu rõ chuyên viên là gì, định nghĩa ngạch chuyên viên cũng khiến nhiều bạn thắc mắc. Đây là công chức chuyên môn, nghiệp vụ trong hệ thống quản lý Nhà nước và quản lý sự nghiệp giúp việc cho lãnh đạo các đơn vị (Phòng, Ban, sở, Vụ, Cục…) tổ chức quản lý một lĩnh vực hoặc một vấn đề nghiệp vụ liên quan. Ngạch chuyên viên thường làm việc từ cấp Quận, huyện trở lên đến Cục – Vụ.

Hiện nay, hệ thống hành chính thứ bậc Việt Nam được chia ra thành cán bộ - công chức - viên chức - nhân viên và chia thành từng ngạch. Hệ thống này phân cấp dựa trên năng lực, nghiệp vụ của mỗi người. Dưới đây là 3 ngạch chuyên viên chính tại Việt Nam:

Ngạch chuyên viên cao cấp gồm Thanh tra viên cao cấp, Kiểm toán viên cao cấp, Kế toán viên cao cấp…

Ngạch chuyên viên chính gồm Thanh tra viên chính, Kiểm toán viên chính, Kế toán viên chính…

Ngạch chuyên viên gồm Thanh tra viên, kiểm toán viên, kế toán viên,...

Thông thường, ngạch chuyên viên sẽ đi kèm với mức lương tương tứng. Cụ thể, ngạch chuyên viên có 9 bậc lương, dưới đây là bảng bậc lương chuyên viên:

Bậc lương Hệ số Mức lương Bậc 1 2,34 4.212.000 Bậc 2 2,67 4.806.000 Bậc 3 3,0 5.400.000 Bậc 4 3,33 5.994.000 Bậc 5 3,66 6.588.000 Bậc 6 3,99 7.182.000 Bậc 7 4,32 7.776.000 Bậc 8 4,65 8.370.000 Bậc 9 4,98 8.964.000

3. Những quy định về tiêu chuẩn ngạch chuyên viên

Để hiểu rõ hơn chuyên viên là gì, bạn cũng cần tìm hiểu kỹ về quy định tiêu chuẩn ngạch chuyên viên. Những quy định về tiêu chuẩn chức danh chuyên viên dưới đây được căn cứ khoản 3, khoản 4 Điều 7 ngạch chuyên viên tại Thông tư 2/2021/TT-BNV:

3.1. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo

Chuyên viên cần đáp ứng những tiêu chuẩn sau đây về trình độ đào tạo:

Tốt nghiệp đại học với chuyên ngành/ngành phù hợp với lĩnh vực công tác trở lên.

Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

3.2. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn và nghiệp vụ

Vậy còn tiêu chuẩn về chuyên môn và nghiệp vụ của chuyên viên là gì? Tiêu chuẩn này được Bộ Nội Vụ nêu tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 2/2021/TT - BNV như sau:

Với đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật về ngành, lĩnh vực công tác cần phải nắm vững. Ngoài ra, cũng phải nắm vững mục tiêu, đối tượng quản lý, hệ thống nguyên tắc, cơ chế quản lý nghiệp vụ thuộc phạm vi công tác của vị trí việc làm của mình.

Có khả năng xây dựng, hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách của ngành, lĩnh vực hoặc địa phương công tác cùng với khả năng tham gia nghiên cứu phục vụ quản lý cũng như xử lý các thông tin quản lý.

Có thể làm việc độc lập hoặc làm việc, phối hợp làm việc theo nhóm; có kỹ năng soạn thảo và thuyết trình vấn đề thuộc nhiệm vụ của mình như các vấn đề được giao tham mưu, đề xuất.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số nếu công tác ở vùng dân tộc thiểu số khi vị trí việc làm yêu cầu.

Chuyên viên cần đảm bảo chuyên môn và nghiệp vụ

3.3. Tiêu chuẩn phẩm chất ngạch chuyên viên là gì?

Khi tìm hiểu ngạch chuyên viên là gì, bạn cũng biết phẩm chất là thứ không thể thiếu. Theo khoản 9 Điều 1 Thông tư số 06/2022/TT - BNV:

Bản lĩnh chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vững vàng, kiên định; về đường lối, chủ trương của Đảng thì phải nắm vững và am hiểu sâu; trung thành với Tổ quốc, Hiến pháp; bảo vệ Tổ quốc, nhân dân.

Các nghĩa vụ của công chức phải được thực hiện đầy đủ; nhiệm vụ của cấp trên phải nghiêm túc chấp hành; tuân thủ pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trật tự hành chính và gương mẫu thực hiện đúng nội quy, quy chế của cơ quan.

Khi thực hiện trong công việc thì phải tận tụy, khi thi hành công vụ thì phải có trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan, công tâm, gương mẫu; khi giao tiếp, phục vụ nhân dân thì phải lịch sự, văn hóa, chuẩn mực.

Sinh hoạt và lối sống phải lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không lợi dụng việc công để mưu cầu lợi ích cá nhân; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thường xuyên có ý thức rèn luyện nâng cao phẩm chất, không ngừng học tập, rèn luyện trình độ, năng lực.

Trên đây là toàn bộ thông tin về chuyên viên và ngạch chuyên viên là gì? Đây là vị trí công việc yêu cầu trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức cần có và rất quan trọng, đặc biệt là trong cơ quan nhà nước. Nếu có định hướng trở thành chuyên viên với mức lương hấp dẫn, bạn cần trau dồi kiến thức và chuẩn bị những tiêu chuẩn theo đúng quy định ngay hôm nay.