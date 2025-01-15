Client là gì? Các tố chất cần thiết để làm việc tại Client

1. Client là gì?

Client là gì? Client là những khách hàng của các công ty Agency, có thể là các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn thuê Agency để thực hiện các chiến lược marketing một cách chuyên nghiệp. Client sẽ đưa ra những yêu cầu, tiêu chuẩn đánh giá, đồng thời kiểm soát tiến độ và chất lượng công việc của Agency.

2. Client trong Marketing là gì?

Client trong marketing là các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất nhưng không trực tiếp làm marketing. Tuỳ vào cơ cấu tổ chức mà các nhân viên phòng marketing trong Client có thể phải thực hiện hầu hết những công việc trong hoạt động marketing như: Social Media, SEO, chạy ads, Branding,....

Các Client sẽ thuê Agency khi họ cần những dịch vụ hoặc giải pháp kinh doanh mà họ không có đủ nguồn lực hoặc kinh nghiệm để thực hiện. Tiếp theo, họ sẽ truyền tải những ý tưởng, mục tiêu và mong muốn trong chiến lược marketing đó, kết quả ra sao, đạt được những gì, đồng thời giám sát và theo dõi tiến trình đó.

3. Công việc cụ thể của Client trong Marketing là gì?

Khi đã nắm rõ khái niệm Client là gì, cùng tìm hiểu công việc cụ thể của Client trong marketing. Tuỳ theo quy mô, mô hình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp mà mỗi Client sẽ thực hiện những công việc khác nhau, một số nhiệm vụ cơ bản phải kể đến đó là:

3.1. Quản trị thương hiệu

Thương hiệu của mỗi doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng lòng tin và uy tín trên thị trường. Do đó, quản trị thương hiệu là một yêu cầu đầy thách thức. Để có thể đảm nhiệm được vị trí này, mỗi cá nhân cần phải có khả năng tư duy logic, phân tích chính xác dữ liệu, am hiểu về thị trường cùng kinh nghiệm thực tiễn dày dặn.

Vai trò của một Brand Manager là phải làm việc chặt chẽ với các phòng ban khác trong doanh nghiệp để đưa sản phẩm/dịch vụ/thương hiệu của mình đến khách hàng. Sau đó, phải thống nhất và lên kế hoạch cho chiến dịch marketing hiệu quả. Muốn làm tốt các công việc này đòi hỏi sự nhanh nhạy và khả năng hợp tác tốt với những thành viên trong team marketing.

3.2. Trade Marketing trong Client là gì?

Công việc của Trade Marketing là xây dựng chi tiết chiến lược kinh doanh, từ ý tưởng ban đầu cho đến triển khai thực tế. Trong mô hình 4P của thị trường marketing (Product - Price - Place - Promotion), Trade Marketing tập trung chủ yếu vào hai yếu tố là Product (Sản phẩm) và Place (Kênh phân phối).

3.3. Quản trị truyền thông trong Client là gì?

Đây là công việc xây dựng, triển khai những kế hoạch truyền thông phù hợp, tối ưu hiệu quả để đưa thương hiệu phổ biến hơn trong thị trường, khẳng định vị thế và sự uy tín của doanh nghiệp.

Media Manager là người quyết định lựa chọn kênh truyền thông và những hình thức truyền thông phù hợp, hiệu quả nhất cho các chiến dịch của doanh nghiệp. Các kênh truyền thông có thể bao gồm: Truyền hình, báo chí, mạng xã hội,...

3.4. Consumer Market Intelligence (CMI)

Công việc này thường liên quan đến việc thu thập thông tin, nghiên cứu thị trường và khách hàng. Nhân viên sẽ phân tích dữ liệu để đưa ra đánh giá cụ thể về xu hướng hiện tại và xu hướng tiêu thụ sản phẩm của người tiêu dùng. Từ các thông tin đó sẽ đưa ra ý kiến, đề xuất về chiến lược marketing và phát triển của sản phẩm.

Đối với công việc này, đòi hỏi nhân viên phải có kỹ năng phân tích, đánh giá và khả năng tìm hiểu để có thể đưa ra các đề xuất phù hợp với tình hình thị trường và khách hàng.

4. Sự khác biệt giữa Client và Agency

Tiêu chí phân biệt Client Agency Khái niệm Là khách hàng của Agency trong chiến dịch Marketing/ Là đơn vị cung cấp dịch vụ Marketing cho Client/ Tính chất Chỉ làm việc cho một người, một công ty duy nhất. Một người có thể cần phải làm nhiều công việc. Làm việc cho nhiều Client khác nhau. Một người chỉ tập trung và thực hiện tốt một chuyên môn cụ thể. Môi trường làm việc Tuân theo nguyên tắc, dữ liệu rất quan trọng/ Môi trường làm việc thoải mái, cởi mở, làm việc với nhiều đối tác, tiếp xúc với nhiều lĩnh vực khác nhau/ Trách nhiệm Cung cấp thông tin về sản phẩm/dịch vụ, lĩnh vực kinh doanh của mình cho Agency. Tư vấn và thiết kế các chiến lược Marketing cho khách hàng/ Công việc Hiểu rõ sản phẩm/dịch vụ của mình, nắm được thị trường hiện tại, đội ngũ phối hợp để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả. Nắm bắt insight khách hàng, triển khai và đáp ứng yêu cầu do bên Client đưa ra. Yêu cầu Tập trung, sáng tạo, tư duy nhạy bén, khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực được công việc cao. Linh hoạt, sáng tạo, thấu hiểu khách hàng và nhạy bén trong các tình huống. Cơ hội Thăng tiến theo đúng lộ trình. Có kiến thức chuyên môn về một lĩnh vực nhất định. Tăng cường tư duy sáng tạo, và dễ thích nghi trong mọi môi trường. Có kiến thức phong phú trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thách thức Có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực hiện tại, công việc phụ trách đa dạng nên đòi hỏi kỹ năng đa nhiệm. Có khả năng triển khai khối lượng lớn công việc tổng thể cho dự án theo một cách bài bản nhất. Khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự linh hoạt, nhanh nhẹn, rèn luyện được khả năng xử lý công việc khối lượng lớn. Số lượng vấn đề phát sinh nhiều, đa dạng và đòi hỏi phải có khả năng giải quyết vấn đề một cách linh hoạt.

5. Các tố chất cần có khi làm việc tại Client là gì?

Kiến thức chuyên môn :

Đây là điều kiện để bạn có thể làm việc tại Client, bởi trong Client, bạn sẽ phải làm rất nhiều công việc. Do đó, bạn cần có đủ kiến thức chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Am hiểu về sản phẩm/dịch vụ/công ty :

Tuy làm trong Client bạn sẽ phải đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, nhưng bạn sẽ chỉ làm cho một doanh nghiệp. Vì vậy, việc am hiểu sản phẩm/dịch vụ/doanh nghiệp mình làm sẽ giúp bạn biết được mục tiêu khi thực hiện công việc làm gì. Ngoài ra, việc am hiểu công ty cũng sẽ giúp bạn không bị bỡ ngỡ và dễ dàng làm việc theo quy trình của công ty.

Kỹ năng giao tiếp khéo léo :

Tại các công ty Client, bạn sẽ phải làm việc với nhiều phòng ban khác nhau. Việc giao tiếp khéo léo sẽ giúp bạn dễ dàng kết hợp với các phòng ban khác hơn. Bên cạnh đó, người có kỹ năng giao tiếp khéo léo sẽ dễ dàng thuyết phục các đồng nghiệp khác cùng phối hợp hiệu quả hơn.

Khả năng tư duy sáng tạo :

Đối với nhân viên bộ phận marketing làm trong Client, công việc của họ đòi hỏi sự sáng tạo để có thể đưa ra những kế hoạch, chiến lược hiệu quả cho tới những sản phẩm thu hút. Khả năng tư duy sáng tạo là một trong những kỹ năng quan trọng là một người làm marketing nào cũng có.

Khả năng đàm phán :

Khi làm việc với những phòng ban khác, bạn cần có kỹ năng thuyết phục, đàm phán tốt để thoả thuận được kết quả tốt nhất cho doanh nghiệp. Hơn nữa, nếu biết cách sử dụng kỹ năng đàm phán, bạn không chỉ nhận lại kết quả tốt như mong đợi mà còn duy trì tốt các mối quan hệ với đối tác, khách hàng của mình.

Khả năng phản biện :

Bên cạnh kỹ năng đàm phán thì kỹ năng phản biện đối với một người làm trong Client rất quan trọng. Việc phản biện, đưa ra ý kiến sẽ giúp các bên có thể thấu hiểu công việc của nhau hơn và các công ty Client sẽ không bị thiệt khi hợp tác.

Khả năng lãnh đạo :

Bộ phận marketing của Client có thể thường xuyên phải làm việc với các công ty Agency rất nhiều. Nếu bạn có khả năng lãnh đạo sẽ giúp bạn đưa ra các yêu cầu, mong muốn, theo dõi và giám sát tiến độ công việc từ các Agency tốt hơn.

Kỹ năng quản lý thời gian :

Kỹ năng này bao gồm khả năng xác định những nhiệm vụ ưu tiên, biết lập kế hoạch, và phân bổ thời gian cho các nhiệm vụ. Kỹ năng này bao gồm cả khả năng ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Điều này sẽ giúp tăng năng suất làm việc hiệu quả.

Kỹ năng làm việc nhóm :

Kỹ năng này cần phải tương tác với đồng nghiệp, chia sẻ ý tưởng và thông tin, giúp đỡ và hỗ trợ nhau trong công việc. Đồng thời, biết cách xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, đồng nghiệp, nhằm tránh các xung đột không đáng và xử lý những tình huống khó khăn trong công việc.

Kỹ năng giải quyết vấn đề :

Kỹ năng này giúp nhân viên có thể xác định, hiểu rõ nguyên nhân của vấn đề và linh hoạt tìm cách giải quyết. Kỹ năng giải quyết vấn đề bao gồm: Khả năng phân tích, đánh giá tình huống, tìm hiểu kỹ thông tin, dữ liệu có sẵn, đưa ra những giải pháp khả thi và triển khai.

6. Client trong một số lĩnh vực

Cùng tìm hiểu ý nghĩa khác của Client là gì trong một số lĩnh vực như:

6.1. Client là gì trong lĩnh vực máy tính

Trong lĩnh vực này, Client có nghĩa là khách, chỉ các thiết bị trong mô hình Client - Server (Khách - Chủ). Những thiết bị Client ở đây có thể là người dùng hoặc phần cứng.

Client trong lĩnh vực khoa học máy tính mang đến những ưu điểm vượt trội cho người dùng như hạn chế tối đa sự cố, tình trạng quá tải mạng hay dễ dàng mở rộng hệ thống để kết nối mạng.

Tuy nhiên, Client - Server cũng có nhược điểm là thường xuyên phải bảo dưỡng, bảo trì. Đặc biệt, trong quá trình trao đổi dữ liệu, những thông tin có thể dễ bị rò rỉ ra bên ngoài.

Trong khoa học máy tính, Client và Server đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Công việc của Client là tìm kiếm thông tin để thực hiện các công việc tốt nhất, còn Server sẽ lưu trữ các thông tin mà Client tìm kiếm được. Bên cạnh đó, thiết bị Client chỉ cần có khả năng tra cứu dữ liệu, nhưng Server sẽ cần cấu hình cao để có đủ khả năng xử lý thông tin từ nhiều thiết bị Client cùng lúc truy xuất các dữ liệu.

6.2. Client là gì trong lĩnh vực game?

Client trong game được xem là giao diện, hình ảnh và âm thanh. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng bởi nó chứa tất cả những tệp dữ liệu để chạy được game đó.

Game - Client được xem là một mạng lưới chơi game kết nối rất nhiều với người dùng cá nhân. Mạng lưới này sẽ thu thập trạng thái, điểm số, vị trí người chơi. Từ đó, chuyển động từ máy khách đến máy chủ. Không chỉ có ở các giải đấu game lớn, mà ngay cả những giải có quy mô nhỏ cũng dễ dàng bắt gặp mạng lưới Game - Client.

Với những thông tin mà job3s cung cấp trên đây, tin rằng bạn không còn thắc mắc Client là gì và đã có thêm một lựa chọn mới cho con đường nghề nghiệp của mình. Nếu bạn cảm thấy bản thân phù hợp với môi trường làm việc tại Client thì đừng ngại dấn thân vào công việc và nỗ lực hết mình để thành công nhé!​