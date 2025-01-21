Compliance là gì? Nguyên tắc Compliance trong các lĩnh vực khác nhau

1. Tìm hiểu compliance là gì?

Compliance là nguyên tắc, là làm việc theo đúng quy định và chuẩn mực đạo đức do con người đề ra. Trong một tổ chức, hoạt động nào đó thì luôn có những nguyên tắc riêng để phát triển.

Compliance là gì mà lại được đánh giá là quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức?

Mỗi cá nhân đều cần phải nghiêm túc chấp hành các nguyên tắc được đặt ra đó. Phải chấp hành về đạo đức và chuẩn mực nhằm thúc đẩy quá trình phát triển một cách bền vững.

Có thể thấy, một quốc gia phát triển nhất hiện nay luôn ảnh hưởng từ chính mỗi cá nhân. Nếu mỗi cá nhân đều có ý thức thực hiện các nguyên tắc một cách chuẩn mực thì quốc gia đó rất phát triển. Ví dụ điểm hình nhất là đất nước Nhật Bản - một trong những quốc gia đang đi đầu hiện nay.

2. Ý nghĩa của compliance trong nhiều lĩnh vực

Không chỉ thắc mắc compliance là gì mà ý nghĩa của nó trong các lĩnh vực khác nhau cũng là điều được quan tâm. Mỗi lĩnh vực đều sẽ có những nguyên tắc hoạt động riêng. Do đó, compliance của một lĩnh vực sẽ mang một ý nghĩa khác nhau để phù hợp với ngành đó nhất. Cụ thể như sau:

2.1. Lĩnh vực toán tin

Thuật ngữ compliance trong toán tin dùng để chỉ sự tuân thủ về bảo mật thông tin dữ liệu, những chương trình tính toán trong công ty. Việc phá vỡ các quy định của trong lĩnh vực này có thể làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cơ quan làm việc. Nhân viên khi đó sẽ phải chịu xử lý của công ty.

2.2. Lĩnh vực kinh tế

Compliance là gì trong lĩnh vực kinh tế? Compliance trong lĩnh vực kinh tế nói đến việc tính toán chính xác những con số thống kê, tài chính và ngân sách của một tổ chức. Trong lĩnh vực này, người ta cần phải tuân thủ các nguyên tắc trên thị trường buôn bán, kinh doanh.

Compliance được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực mà kinh tế là một ví dụ

2.3. Lĩnh vực vật lý

Trong chuyên ngành vật lý, compliance là thuật ngữ được dùng để thể hiện những điều kiện cần để máy móc, thiết bị công nghệ được hoạt động. Cần tuyệt đối bảo mật nguyên lý hoạt động của những công nghệ này. Vì chúng do chính cơ quan, tổ chức phát minh ra.

2.4. Lĩnh vực kỹ thuật

Trong lĩnh vực kỹ thuật, compliance có hàm ý là sự thống nhất, làm đúng theo bản thiết kế. Tính năng của từng bộ phận đều cần được phù hợp với tiêu chuẩn máy móc đã đề ra.

3. Ý nghĩa compliance là gì trong cuộc sống?

Compliance giúp mang đến một cuộc sống lành mạnh, khoa học và thành công cho con người. Sau đây là một số nguyên tắc cơ bản, xuất hiện rất nhiều trong xã hội:

3.1. Tuân thủ lễ nghĩa

Yếu tố để đánh giá phẩm chất của một người nằm ở cách ứng xử, giao tiếp của họ. Ứng xử lịch sự, lễ phép là một trong những những phép tắc truyền thống mà người dân Việt Nam luôn gìn giữ ngàn năm qua.

3.2. Hoạt động đúng giờ giấc

Khi học tập, làm việc hay vui chơi thì chúng ta luôn đặt ra những quy định cụ thể về giờ giấc. Như vậy, sẽ giúp bạn cảm thấy nghiêm túc hơn trong công việc, biết chơi và dừng đúng lúc. Do đó, việc tuân thủ các quy tắc, quy định về giờ giấc chính là yếu tố quan trọng.

Đặc biệt, nếu bạn là người luôn tuân thủ các quy định về giờ giấc khi gặp đối tác thì sẽ khiến họ sẽ rất hài lòng. Nó thể hiện thái độ và sự tôn trọng của bạn với đối phương.

Đúng giờ cũng là một trong những ý nghĩa quan trọng của compliance

3.3. Giữ lời trong compliance là gì?

Chữ tín chính là chữ được mọi người đặt lên hàng đầu, đặc biệt là trong làm ăn kinh doanh. Khi con người đã hứa hay nói với nhau điều gì thì nhất định phải làm, đó chính là nguyên tắc giữ lời hứa trong compliance. Nếu bạn là một người có trách nhiệm, biết tuân thủ nguyên tắc và tôn trọng lời nói thì khi hứa điều gì với ai đó, bạn sẽ cố gắng để hoàn thành.

4. Lý do mà người Nhật luôn tuân thủ compliance là gì?

Nhật Bản là một trong những quốc gia áp dụng compliance rộng rãi bậc nhất hiện nay, nhất là trong cách giáo dục con cái. Các bậc phụ huynh luôn dạy con mình phải làm thế nào để chúng có một lối sống lành mạnh và khoa học nhất. Ngay từ tiểu học, trẻ con Nhật Bản đã được giáo dục về cách ứng xử, lễ nghĩa, cách sống tự lập...

Ngoài ra, trẻ con Nhật Bản còn được rèn luyện tính tự giác, nghiêm túc khi học tập, làm việc. Khi đó, bọn trẻ luôn có thói quen, nhận thức để tuân theo những quy củ, luật lệ của xã hội và văn hóa của đất nước.

Nhật Bản là một trong những quốc gia áp dụng compliance rộng rãi nhất

Là người nước ngoài sang Nhật Bản sinh sống, làm việc thì vẫn sẽ được người dân đối xử rất văn minh, với những ưu đãi đặc biệt. Hoặc khi người gốc Nhật sang nước khác sinh sống, họ vẫn giữ những thói quen, lối sống của người Nhật. Bởi tính cách ấy đã được rèn luyện ngay từ khi còn nhỏ, không thể nói môi trường mới làm thay đổi nề nếp của họ được.

5. Việt Nam thực hiện compliance như thế nào?

Không chỉ có người Nhật thực hiện compliance mà nhiều quốc gia cũng áp dụng. Ngay cả ở Việt Nam, từ xưa đến nay dân tộc ta cũng có những nguyên tắc cơ bản được đặt ra về đạo đức và lối sống của con người. Một trong những nguyên tắc khá thú vị của người dân Việt Nam đơn giản nhất nằm ở những nguyên tắc trong những bữa ăn. Cụ thể như:

Trước khi ăn cơm phải mời từ người lớn tuổi nhất đến bé nhất.

Không được và cơm liên tục vào trong miệng quá 3 lần.

Không gắp thức ăn từ bát hay đĩa chung sau đó ăn trực tiếp, thay vào đó phải đặt vào bát riêng rồi mới được ăn.

Không dùng đũa cá nhân để nhúng vào bát canh chung.

Không được bới đồ ăn loạn xạ trên đĩa thức ăn.

Không cắm đũa vào bát cơm khi ăn cơm, không nhúng đũa vào bát nước mắm.

Đổi đầu đũa khi muốn gắp thức ăn cho người khác.

Không vừa cầm đũa vừa múc nước canh, không ngậm đũa. Thay vào đó, đũa luôn được để xuống bàn rồi làm những thao tác khác.

Không được phép rung đùi khi ngồi ăn cơm vì đó là hành động tục tĩu, rất vô lễ trước mọi người.

Không được ăn cơm trước người lớn tuổi mà phải chờ họ ăn trước rồi mới được ăn.

Những năm gần đây, ở Việt Nam cũng khá phổ biến việc áp dụng compliance

Bất kỳ một quốc gia nào cũng sẽ có những compliance cơ bản riêng. Nó giống như một nét đẹp văn hóa truyền thống và luôn được lưu giữ, thực hiện một cách nghiêm túc. Do đó, compliance trở thành một yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống của con người, từ gia đình đến xã hội.

6. Nhân viên compliance là gì?

Compliance cũng là một vị trí công việc, được tuyển dụng phổ biến. Nhiều người thắc mắc về nhiệm vụ của vị trí này. Đối với người nhân viên compliance, nhiệm vụ của họ là giúp đảm bảo cho tổ chức có những quy tắc hay những biện pháp kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro của công ty,... Cụ thể như sau:

Người nhân viên compliance sẽ đưa ra các chính sách giúp giảm thiểu các rủi ro về việc vi phạm pháp luật và các quy định khác của công ty.

Hạn chế tối đa các vi phạm compliance xuất hiện.

Truyền đạt những nguyên tắc đạo đức, quy định của công ty tới tất cả nhân viên trong công ty.

Tổ chức các buổi đào tạo và thông báo về các thay đổi về quy định mới của người lao động.

Nếu như phát hiện trường hợp vi phạm, nhân viên compliance sẽ có những biện pháp răn đe, kỷ luật để tránh tái phạm.

Ở thời điểm hiện tại, khá nhiều doanh nghiệp quan tâm và cân nhắc tuyển dụng nhân viên compliance

Với những thông tin trên đây, không khó để bạn hiểu compliance là gì. Có thể thấy, những nguyên tắc luôn rất quan trọng, giúp cho con người phát triển tốt hơn cho nên chúng ta cần tuân thủ chúng một cách nghiêm túc.