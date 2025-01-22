Công chức là gì? Phân biệt giữa cán bộ và công chức rõ nhất

Công chức là gì? Phân biệt giữa cán bộ và công chức rõ nhất
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 22/01/2025
Khái niệm công chức là gì? Hiểu được vị trí của công chức trong bộ máy Nhà nước bạn sẽ hiểu vì sao đây là mục tiêu phấn đấu trong sự nghiệp của nhiều người.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Công chức là gì?
  4. 2. Phân loại công chức
  6. 3. Điều kiện để trở thành công chức
  8. 4. Sự khác nhau giữa cán bộ, công chức là gì?
  10. 5. Cách xác định lương của công chức
  12. 6. Vì sao công chức không đóng bảo hiểm thất nghiệp?

1. Công chức là gì?

Khái niệm công chức đã được đề cập rất rõ ràng trong khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung 2019).

Từ khái niệm đó có thể hiểu một cách đơn giản, công chức là công dân Việt Nam, đáp ứng đầy đủ điều kiện để được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức danh, chức vụ trong biên chế Nhà nước và hưởng lương từ biên chế Nhà nước.

Khái niệm công chức là gì được giải thích trong Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung 2019)
Khái niệm công chức là gì được giải thích trong Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung 2019)

Đối chiếu với quy định chi tiết trong Nghị định 06/2010/NĐ-CP, công chức hiện đang làm việc ở các cơ quan, đơn vị cụ thể dưới đây:

  • Cơ quan, đơn vị thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam

  • Văn phòng Chủ tịch nước

  • Văn phòng Quốc hội

  • Văn phòng Kiểm toán Nhà nước

  • Tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ và một số tổ chức được thành lập bởi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

  • Các cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến cấp huyện

  • Hệ thống Tòa án nhân dân

  • Hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân

  • Cơ quan của tổ chức chính trị - xã hội từ cấp Trung ương đến cấp tỉnh.

  • Cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân

  • Cơ quan, đơn vị của Công an nhân dân

Ngạch là thuật ngữ gắn liền với khái niệm công chức là gì, hiểu một cách đơn giản thì đây là thuật ngữ chỉ thứ bậc khác nhau về năng lực, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.

2. Phân loại công chức

Việc phân loại công chức được thực hiện dựa trên 2 tiêu chí chính là:

Theo ngạch công chức, căn cứ vào ngành, nghề, lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, bao gồm:

  • Loại A: Công chức mang ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương.

  • Loại B: Công chức mang ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương.

  • Loại C: Công chức mang ngạch chuyên viên hoặc tương đương.

  • Loại D: Ngạch cán sự hoặc tương đương, ngạch nhân viên.

Theo vị trí công tác, bao gồm:

  • Công chức giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo.

  • Công chức không giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo.

Có nhiều tiêu chí để phân loại công chức
Có nhiều tiêu chí để phân loại công chức

3. Điều kiện để trở thành công chức

Có 2 hình thức chính để trở thành công chức hiện nay là thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển. Riêng đối với trường hợp xét tuyển chỉ áp dụng đối với người đáp ứng điều kiện trở thành công chức, đồng thời cam kết tình nguyện làm việc ở các khu vực gồm biên giới, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số với thời gian tối thiểu từ 5 năm trở lên.

Các trường hợp còn lại đều tuyển dụng thông qua hình thức thi tuyển. Ngoài 2 trường hợp trên, còn có thể tiếp nhận một số trường hợp vào làm công chức nếu đáp ứng yêu cầu tại khoản 3, khoản 4 Điều 37 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung 2019).

Dù với trường hợp nào, người tham gia ứng tuyển dụng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

  • Là công dân Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên.

  • Có đơn dự tuyển trở thành công chức.

  • Có lý lịch rõ ràng.

  • Có chứng chỉ, văn bằng phù hợp với vị trí tuyển dụng.

  • Có phẩm chất chính trị tốt.

  • Có phẩm chất đạo đức tốt.

  • Có đầy đủ sức khỏe để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

  • Không thuộc các trường hợp không được tham gia đăng ký dự tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi, bổ sung 2019).

  • Đáp ứng các điều kiện khác tùy thuộc vào vị trí dự tuyển.

Biết được điều kiện trở thành công chức là gì sẽ giúp cho bạn chuẩn bị tốt hơn trước khi nộp hồ sơ dự tuyển
Biết được điều kiện trở thành công chức là gì sẽ giúp cho bạn chuẩn bị tốt hơn trước khi nộp hồ sơ dự tuyển

Hàng năm cơ quan Nhà nước có nhu cầu sẽ có thông báo tuyển dụng công chức, nếu đáp ứng các điều kiện trên, bạn có thể gửi hồ sơ dự tuyển. Ứng viên qua vòng hồ sơ sẽ trải qua 2 vòng thi như sau:

Vòng thi thứ nhất: Trắc nghiệm, với 3 phần gồm:

  • Kiến thức chung về lý luận về Nhà nước: gồm 60 câu.

  • Ngoại ngữ: 30 câu.

  • Tin học: 30 câu hỏi.

Ứng viên đủ điều kiện theo quy định có thể được miễn phần thi ngoại ngữ và tin học.

Vòng thi thứ 2: Bài thi về nghiệp vụ chuyên ngành

Vòng này có thể phỏng vấn hoặc thi viết tùy theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Trong đó nếu thi phỏng vấn là 30 phút và thi viết 180 phút.

4. Sự khác nhau giữa cán bộ, công chức là gì?

Muốn biết sự khác nhau giữa cán bộ, công chức là gì cần xem xét dựa trên các yếu tố như khái niệm, chế độ làm việc, chế độ tiền lương và hình thức tuyển dụng.

Dưới đây là một số tiêu chí giúp bạn phân biệt cán bộ và công chức:

Tiêu chí

Cán bộ

Công chức

Khái niệm

Là công dân Việt Nam được bầu cử, phê chuẩn hoặc bổ nhiệm để giữ chức vụ, chức danh trong cơ quan Nhà nước, làm việc theo biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Là công dân Việt Nam, đáp ứng đầy đủ điều kiện để được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức danh, chức vụ trong biên chế Nhà nước và hưởng lương từ biên chế Nhà nước.

Địa điểm công tác

- Cơ quan Nhà nước

- Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã

- Cơ quan Nhà nước

- Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã

- Cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân

- Cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân

Chế độ làm việc

- Thông qua bầu cử, phê chuẩn hoặc bổ nhiệm.

- Làm việc theo nhiệm kỳ.

- Thông qua tuyển dụng, bổ nhiệm.

- Làm việc theo ngạch, chức vụ hoặc chức danh, làm việc công vụ có tính chất thường xuyên.

Thuộc biên chế

Thời gian tập sự

Không có

- Với công chức loại C: 12 tháng

- Với công chức loại D: 6 tháng

Hợp đồng làm việc

Không có

Không có

Tiền lương

Ngân sách Nhà nước

Ngân sách Nhà nước

Bảo hiểm thất nghiệp

Không cần phải đóng

Không cần phải đóng

Hình thức kỷ luật

- Khiển trách

- Cảnh cáo

- Cách chức

- Bãi nhiệm

- Khiển trách

- Cảnh cáo

- Hạ bậc lương

- Giáng chức

- Cách chức

- Buộc thôi việc

Ví dụ

- Thủ tướng Chính phủ

- Chánh án TAND tối cao

- Bí thư Đảng ủy

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh

- Kiểm sát viên

- Thẩm phán

- Viện trưởng Viện Kiểm sát

- Chánh án

- Chủ tịch UBND cấp huyện

Nhìn vào những tiêu chí trên có thể thấy bên cạnh những điểm tương đồng, cán bộ và công chức có nhiều điểm khác nhau, trong đó nổi bật nhất là hình thức tuyển dụng.

Điểm khác nhau giữa cán bộ và công chức nằm ở vị trí, nhiệm vụ trong bộ máy Nhà nước
Điểm khác nhau giữa cán bộ và công chức nằm ở vị trí, nhiệm vụ trong bộ máy Nhà nước

5. Cách xác định lương của công chức

Công chức không làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước nên cách tính lương cũng có nhiều điểm khác biệt.

Ở thời điểm hiện tại, tiền lương của công chức vẫn được xác định theo bậc lương, ngạch làm việc và lương cơ sở. Tuy nhiên kể từ 1/7/2024, khi các chính sách cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 chính thức có hiệu lực và đi vào áp dụng, cách tính lương của công chức sẽ có nhiều điểm thay đổi.

Dưới đây là cách tính tiền lương của công chức:

* Cách tính tiền lương cho công chức trước ngày 1/7/2024

Tiền lương của công chức = Lương cơ sở x Hệ số lương

Trong đó:

  • Lương cơ sở là mức lương được dùng làm căn cứ để tính lương cho cán bộ, công chức và viên chức. Quy định về mức lương cơ sở sẽ do Chính phủ ký quyết định ban hành hàng năm dựa trên tình hình thực tế về kinh tế và xã hội. 1.800.000 đồng/tháng vẫn là mức lương cơ sở được áp dụng tính đến thời điểm hiện tại.

  • Hệ số lương là hệ số thể hiện sự chênh lệch về mức lương dựa trên các yếu tố về năng lực, trình độ, bằng cấp. Công chức càng có trình độ cao thì hệ số lương càng cao. Hệ số lương hiện nay vẫn được áp dụng theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

* Cách tính tiền lương cho công chức từ ngày 1/7/2024

Khi quy định mới về cải cách tiền lương có hiệu lực, mức lương của công chức sẽ được xác định theo công thức sau:

Tiền lương của công chức = Lương cơ bản + phụ cấp

Trong đó:

  • Lương cơ bản sẽ chiếm 70% tổng quỹ lương sử dụng để chi trả cho công chức

  • Phụ cấp chiếm 30% tổng quỹ lương

Hàng năm, công chức còn có thể được hưởng thêm khoản tiền thưởng, chiếm 10% quỹ lương của năm.

Cách tính lương của công chức hiện có nhiều sự điều chỉnh
Cách tính lương của công chức hiện có nhiều sự điều chỉnh

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc cải cách tiền lương như vậy sẽ giúp cho không chỉ công chức mà còn bao gồm cả cán bộ và viên chức có cơ hội nâng cao thu nhập.

Điều này cũng là xu thế tất yếu hiện nay, khi mà cơ chế tính lương cũ đã không còn phù hợp, khó có thể đảm bảo được đời sống ổn định cho người lao động. Việc cải cách tiền lương cũng tạo ra cơ chế đồng nhất giữa việc tính lương cho cán bộ, công nhân, viên chức với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thông thường.

6. Vì sao công chức không đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Mặc dù không làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc nhưng công chức vẫn được đảm bảo các quyền lợi cơ bản về bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên trong mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng của công chức hiện nay không có trích đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Ngoài bảo hiểm thất nghiệp, công chức vẫn được đảm bảo các chế độ còn lại của bảo hiểm xã hội
Ngoài bảo hiểm thất nghiệp, công chức vẫn được đảm bảo các chế độ còn lại của bảo hiểm xã hội

Bởi theo quy định của Luật Việc làm 2013, đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người lao động làm việc theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động.

Do công chức làm việc theo quyết định tuyển dụng của Nhà nước nên không thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Còn các chế độ khác liên quan đến bảo hiểm xã hội công chức vẫn sẽ được đảm bảo đầy đủ.

Công chức là vị trí mà nhiều người hướng đến trong sự nghiệp, hy vọng những thông tin trong bài viết trên giúp bạn nắm được điều kiện trở thành công chức là gì, từ đó có sự chuẩn bị chu đáo để đạt được vị trí này.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »