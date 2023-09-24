Công chứng hồ sơ xin việc ở đâu? công chứng cần những gì?

1. Công chứng hồ sơ xin việc ở đâu?

Căn cứ Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, người có yêu cầu chứng thực chữ ký, chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ có thể đến:

Ủy ban nhân dân xã

Phòng tư pháp cấp huyện

Văn phòng công chứng

Đặc biệt, theo khoản 5 Điều 5 Nghị định 23/2015, người yêu cầu công chứng hồ sơ xin việc có thể đến các cơ quan, tổ chức này ở bất cứ địa phương nào mà không cần phải phụ thuộc vào nơi cư trú.

Ứng viên có thể chứng thực giấy tờ tại các văn phòng công chứng (Nguồn: Internet)

2. Hồ sơ xin việc có cần công chứng không?

Thông thường, khi được mời phỏng vấn, ứng viên chỉ cần mang theo bản sao hồ sơ không cần chứng thực. Tuy nhiên, ở một số nơi yêu cầu hồ sơ xin việc phải được chứng thực bởi các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Công chứng hồ sơ xin việc là cơ sở để nhà tuyển dụng xác định các thông tin ứng viên cung cấp là chính xác. Xác nhận từ cơ quan có thẩm quyền và được công nhận theo quy định của pháp luật.

Công chứng hồ sơ để đảm bảo tính chính xác và pháp lý của hồ sơ (Nguồn: Internet)

Việc đảm bảo thông tin chính xác của ứng viên là rất quan trọng, đặc biệt là khi họ được tuyển dụng và ký hợp đồng lao động. Điều này liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội và các thủ tục khác, do đó việc có thông tin chính xác sẽ đảm bảo rằng quá trình này được thực hiện một cách hợp pháp và hiệu quả.

3. Hồ sơ xin việc cần công chứng những gì?

Đi công chứng hồ sơ xin việc cần những gì? Theo quy định, CV xin việc đơn giản và đơn xin việc không bắt buộc phải được công chứng hoặc chứng thực, tuy nhiên, các loại giấy tờ sau đây cần phải được chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền:

Sơ yếu lý lịch cung cấp thông tin cá nhân của ứng viên để giúp nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về người ứng tuyển. Bạn có thể dễ dàng mua sơ yếu lý lịch tại các hiệu sách hoặc cửa hàng tạp hóa. Tuy nhiên, để sử dụng được sơ yếu lý lịch trong hồ sơ xin việc, bạn cần chứng thực chữ ký tại cơ quan có thẩm quyền.

Sơ yếu lý lịch là giấy tờ cần được công chứng (Nguồn: Internet)

3.2. Giấy khám sức khỏe

Giấy khám sức khỏe là một tài liệu bắt buộc cần công chứng hồ sơ xin việc để đảm bảo rằng bạn có sức khỏe đủ để làm việc tại công ty. Bạn có thể khám sức khỏe tổng quát tại các cơ sở y tế để có được giấy khám sức khỏe này. Để sử dụng được giấy khám sức khỏe trong hồ sơ xin việc, bạn cần chứng thực bản sao của nó tại cơ quan có thẩm quyền.

Giấy khám sức khỏe đảm bảo rằng bạn đủ sức khỏe đề làm việc tại công ty (Nguồn: Internet)

3.3. Căn cước công dân

Đây là giấy tờ bắt buộc trong hồ sơ xin việc cần công chứng để xác định danh tính của ứng viên. Bạn cần chứng thực bản sao của căn cước công dân tại cơ quan có thẩm quyền để sử dụng trong hồ sơ xin việc.

3.4. Giấy khai sinh

Bên cạnh căn cước công dân thì giấy khai sinh cũng là một trong những giấy tờ quan trọng trong hồ sơ xin việc, được sử dụng để xác định độ tuổi, ngày tháng năm sinh và thông tin cá nhân khác của ứng viên. Giấy khai sinh cần phải được chứng thực bản sao tại cơ quan có thẩm quyền, như phòng tư pháp hoặc phòng công chứng.

3.5. Bằng tốt nghiệp và chứng chỉ liên quan (nếu có)

Nếu trong hồ sơ xin việc của bạn có các bằng cấp liên quan đến công việc, bạn cần chứng thực bản sao của chúng tại cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo tính chính xác và pháp lý của chúng.

Ứng viên cần chứng thực bản sao bằng tốt nghiệp để đảm bảo tính chính xác (Nguồn: Internet)

Theo đó, để công chứng hồ sơ xin việc, ứng viên chỉ cần mang bản chính của giấy tờ cần chứng thực đến cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan này sẽ chụp, sao, in hoặc chứng thực theo quy định. Nếu trường hợp cơ quan có thẩm quyền không có điều kiện để sao, chụp, in… giấy tờ, ứng viên có thể mang cả bản chính và bản photo để chứng thực.

4. Câu hỏi thường gặp về công chứng hồ sơ xin việc

Khi chuẩn bị hồ sơ xin việc, việc công chứng các giấy tờ có thể là một quy trình khó khăn và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình công chứng hồ sơ xin việc và tránh những rắc rối không đáng có, Job3s đã tổng hợp một số câu hỏi thường gặp về công chứng hồ sơ dưới đây.

4.1. Công chứng là gì?

Công chứng là quá trình xác thực tính hợp pháp và chính xác của văn bản hoặc giao dịch dân sự bằng cách chứng nhận bởi công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng. Đây là một quy trình quan trọng để đảm bảo tính pháp lý. Nếu bản dịch giấy tờ hoặc văn bản cần xác thực phải được công chứng theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

4.2. Tại sao cần công chứng hồ sơ xin việc?

Việc công chứng giấy tờ trong hồ sơ xin việc sẽ giúp nhà tuyển dụng đánh giá và xác nhận tính chính xác của thông tin được cung cấp trong hồ sơ, từ đó gây được sự tin tưởng và tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Việc chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ và chính xác cũng sẽ giúp ứng viên tăng cơ hội được chấp nhận vào vị trí ứng tuyển.

Công chứng hồ sơ xin việc giúp tăng tính xác thực của hồ sơ (Nguồn: Internet)

4.3. Công chứng hồ sơ xin việc bao nhiêu tiền?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 226/2016/TT-BTC quy định về mức thu chi phí chứng thực. Theo đó chi phí công chứng như sau:

Sơ yếu lý lịch: 10 nghìn đồng/trường hợp.

Bản photo căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hay bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ liên quan: 2 nghìn đồng/trang. Từ trang thứ ba trở lên thu 1 nghìn đồng/trang, tuy nhiên mức thu tối đa không quá 200 nghìn đồng/bản.

Chi phí công chứng hồ sơ xin việc thường khác nhau tùy vào loại giấy tờ (Nguồn: Internet)

Trong bài viết trên, Job3s đã cung cấp đầy đủ thông tin về việc công chứng hồ sơ xin việc, giúp đảm bảo tính chính xác và pháp lý của hồ sơ. Để tiết kiệm thời gian, bạn nên tìm hiểu trước quy trình và giá cả công chứng hồ sơ tại các địa điểm uy tín như văn phòng công chứng hoặc trung tâm dịch vụ công chứng