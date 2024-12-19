Công chứng sơ yếu lý lịch ở đâu nhanh? Cần mang giấy tờ gì?

Công chứng sơ yếu lý lịch ở đâu nhanh? Cần mang giấy tờ gì?
CEO Tony Vũ Thứ Năm, 19/12/2024
Để bắt đầu quá trình công chứng sơ yếu lý lịch một cách nhanh chóng, điều quan trọng đầu tiên bạn cần làm là tìm hiểu về nơi bạn có thể thực hiện thủ tục này. Việc công chứng thường được tiến hành tại các cơ quan chuyên nghiệp như văn phòng công chứng hoặc các đơn vị quản lý hành chính như cục cảnh sát. Vậy hãy cùng Job3s tìm hiểu rõ hơn khi công chứng mẫu sơ yếu lý lịch cần mang theo gì qua bài viết dưới đây.

1. Có thể công chứng sơ yếu lý lịch ở đâu?

Hiện nay, có rất nhiều người nhầm lẫn việc hoạt động chứng thực chữ ký trên sơ yếu lý lịch là công chứng sơ yếu lý lịch. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 15 Thông tư 01/2020/TT-BTP, tờ khai lý lịch cá nhân sẽ được áp dụng để chứng thực chữ ký.

Theo khoản 3 Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, chứng thực chữ ký là việc các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này chứng thực chữ ký trong văn bản, giấy tờ là người yêu cầu chứng thực.

Còn công chứng sẽ là việc công chứng viên của tổ chức chứng nhận tính xác thực và hợp pháp của hợp đồng, giao dịch hay các bản dịch nước ngoài (căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng năm 2014). Do đó, sơ yếu lý lịch chỉ được chứng thực chứ không thể công chứng.

Vậy người yêu cầu chứng thực sơ yếu lý lịch sẽ công chứng sơ yếu lý lịch ở đâu? Căn cứ theo khoản 9 Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, có thể lựa chọn những tổ chức, cơ quan như:

  • Phòng tư pháp cấp huyện: Trưởng phòng hoặc phó phòng sẽ là người thực hiện.
  • Ủy ban nhân dân cấp xã: Chủ tịch hay phó chủ tịch là người thực hiện.
  • Văn phòng công chứng: Công chứng viên là người thực hiện.
  • Các cơ quan: Cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài: Viên chức lãnh sự hoặc viên chức ngoại giao sẽ là người thực hiện.

Việc chứng thực chữ ký có thể sẽ không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu. Vì thế, người cần công chứng nên lựa chọn một trong những tổ chức cơ quan có thẩm quyền để chứng thực ở bất kỳ địa phương nào.

2. Công chứng sơ yếu lý lịch cần gì? Mang theo gì?

Khi xuất trình một vài giấy tờ thì người yêu cầu chứng thực công chứng sơ yếu lý lịch cần gì? Hãy cùng xem những yêu cầu sau:

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
Chuẩn bị tờ khai sơ yếu lý lịch có chữ ký của người yêu cầu chứng thực.

3. Công chứng sơ yếu lý lịch hết bao nhiêu tiền?

Tại Quyết định 1024/QĐ-BTP năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp có quy định về mức thu lệ phí. Phần lớn người yêu cầu chứng thực vẫn chưa nắm rõ được công chứng hồ sơ sơ yếu lý lịch bao nhiêu tiền.

Theo quy định của quyết định trên, việc chứng thực chữ ký trong công chứng sơ yếu lý lịch (áp dụng cho chứng thực điểm chỉ và chứng thực không ký hoặc không điểm chỉ được) sẽ có mức lệ phí như sau:

  • Chứng thực sơ yếu lý lịch ở phòng Tư pháp quận/ huyện/ thị xã/ thành phố thuộc tỉnh và UBND cấp xã thì sẽ có mức 10.000 đồng/ trường hợp.
  • Phí chứng thực chữ ký trong văn bản, giấy tờ khi thực hiện ở những tổ chức hành nghề công chứng sẽ có mức phí 10.000 đồng/ trường hợp.
  • Lưu ý rằng, trường hợp ở đây có thể được hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong một tờ của sơ yếu lý lịch.
4. Sơ yếu lý lịch công chứng khác tỉnh được không?

Hiện nay, việc công chứng sơ yếu lý lịch vẫn còn nhiều trường hợp ủy ban xã/ phường xác nhận không thống nhất. Có xã xác nhận thông tin khai là đúng sự thật, có nơi xác nhận chữ ký của người khai trong sơ yếu lý lịch. Hay có xã chỉ đóng dấu Ủy ban nhân dân mà không ghi bất kỳ nội dung xác nhận người dân có hộ khẩu thường trú tại địa phương đó,...

Vậy sơ yếu lý lịch công chứng khác tỉnh được không? Câu trả lời là có. Khi chứng thực sơ yếu lý lịch, người yêu cầu có thể lựa chọn một trong những tổ chức, cơ quan đã nêu ở trên để yêu cầu chứng thực. Các bạn có thể chứng thực ở nơi mình tạm trú, miễn là thuận tiện nhất.

Như vậy, Job3s đã cung cấp thông tin về việc công chứng sơ yếu lý lịch, từ việc tìm địa điểm thực hiện nhanh chóng đến danh sách giấy tờ cần thiết. Hãy luôn kiểm tra các yêu cầu cụ thể của địa phương bạn đang ở để đảm bảo bạn có đủ giấy tờ và biết cách thực hiện quy trình một cách chính xác. Mong rằng thông tin trong bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn việc chứng thực sơ yếu lý lịch và cung cấp sự hỗ trợ trong việc chuẩn bị trước khi thực hiện.
