Công thức tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới nhất

CEO Tony Vũ Thứ Sáu, 10/01/2025
Công thức tính thuế thu nhập cá nhân ngày càng được nhiều người quan tâm, tìm hiểu. Mức thuế phải đóng được pháp luật quy định một cách rõ ràng. Mỗi đối tượng sẽ có công thức tính thuế khác nhau. Bạn muốn hiểu rõ hơn về thuế thu nhập cá nhân và cách tính, hãy tham khảo ngay bài viết này của job3s.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Sơ lược về thuế thu nhập cá nhân
    1. 1.1. Thuế thu nhập cá nhân là gì?
    2. 1.2. Đối tượng cần đóng thuế thu nhập cá nhân
  4. 2. Công thức tính thuế thu nhập cá nhân chuẩn nhất
    1. 2.1. Công thức tính thuế thu nhập cá nhân với cá nhân cư trú
    2. 2.2. Công thức tính thuế thu nhập cá nhân với cá nhân không cư trú
  6. 3. Bật mí cách tính thuế thu nhập cá nhân online

1. Sơ lược về thuế thu nhập cá nhân

Trước khi tìm hiểu công thức tính thuế thu nhập cá nhân, bạn cần nắm được khái niệm và một số thuật ngữ liên quan. Đồng thời, bạn phải biết đối tượng nào cần đóng thuế thu nhập cá nhân vì đây là yếu tố then chốt để áp dụng công thức.

1.1. Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là loại thuế mà một người phải trả dựa vào tổng thu nhập từ các nguồn khác nhau trong một tháng. Thuế được tính sau khi đã khấu trừ các khoản được giảm trừ. Tiền này nộp vào ngân sách quốc gia và dành để hỗ trợ các hoạt động cộng đồng như giáo dục, y tế,...

Thuế TNCN không áp dụng với tất cả mọi người. Những người có mức thu nhập chưa đến mức quy định cần đóng thuế thì không cần thực hiện nghĩa vụ này. Việc phân chia định mức đóng thuế TNCN như vậy góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các tầng lớp trong xã hội.

Mỗi quốc gia có hệ thống thuế TNCN riêng ứng với quy định pháp luật nội địa. Việc tính toán thuế TNCN cũng được căn cứ theo quy tắc của quốc gia tương ứng. Trong phần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu công thức tính thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam.

Bạn cần nắm rõ khái niệm thuế thu nhập cá nhân trước khi tìm hiểu về cách tính
Bạn cần nắm rõ khái niệm thuế thu nhập cá nhân trước khi tìm hiểu về cách tính

1.2. Đối tượng cần đóng thuế thu nhập cá nhân

Luật Thuế TNCN ban hành và sửa đổi năm 2012 đã quy định rất rõ về đối tượng phải nộp thuế. Cụ thể là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú, mỗi đối tượng sẽ có công thức tính thuế thu nhập cá nhân khác nhau.

  • Cá nhân cư trú

Công dân cư trú được tính là cá nhân có nơi ở hoặc thuê nhà trong thời gian dài tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật. Đối tượng được coi là cá nhân cư trú phải có hợp đồng thuê nhà trên 183 ngày/năm tính thuế hoặc trên 183 ngày/năm dương lịch hoặc 12 tháng liên tục với người có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam.

  • Cá nhân không cư trú

Những đối tượng không đáp ứng các điều kiện kể trên được pháp luật Việt Nam quy định về công dân cư trú sẽ là cá nhân không cư trú. Thông thường, đây là trường hợp của người nước ngoài đến làm việc tại nước ta.

2. Công thức tính thuế thu nhập cá nhân chuẩn nhất

Công thức tính thu nhập cá nhân hiện nay được căn cứ trên các văn bản pháp luật từ luật đến thông tư, nghị quyết. Với từng trường hợp, chúng ta có cách tính thuế thu nhập cá nhân khác nhau.

2.1. Công thức tính thuế thu nhập cá nhân với cá nhân cư trú

Với đối tượng là cá nhân cư trú, công thức tính thuế thu nhập cá nhân được áp dụng riêng theo 2 trường hợp dưới đây:

  • Đối với cá nhân có hợp đồng lao động trên 3 tháng, có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Trường hợp này, thuế thu nhập cá nhân được tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Cụ thể:

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế x thuế suất

Hay ta có thể diễn giải công thức này chi tiết hơn như sau:

Thuế thu nhập cá nhân = Tổng thu nhập - Các khoản miễn thuế - Các khoản được giảm trừ thuế

Theo đó:

+ Thuế suất áp dụng theo lũy tiến từng phần tức là thu nhập càng cao thì thuế suất càng tăng:

Thu nhập tính thuế/năm

Thu nhập tính thuế/tháng

Thuế suất

Đến 60 triệu đồng

Đến 5 triệu đồng

5%

Trên 60 - 120 triệu đồng

Trên 5 - 10 triệu đồng

10%

Trên 120 - 216 triệu đồng

Trên 10 - 18 triệu đồng

15%

Trên 216 - 384 triệu đồng

Trên 18 - 32 triệu đồng

20%

Trên 384 - 624 triệu đồng

Trên 32 - 52 triệu đồng

25%

Trên 624 - 960 triệu đồng

Trên 52 - 80 triệu đồng

30%

Trên 960 triệu đồng

Trên 80 triệu đồng

35%

+ Các khoản giảm trừ bao gồm:

- Giảm trừ gia cảnh: 4,4 triệu đồng/người phụ thuộc/tháng

- Giảm trừ với chính người nộp thuế: 11 triệu đồng/người/năm

- Giảm trừ các khoản đóng góp bảo hiểm, từ thiện, nhân đạo, khuyến học, quỹ hưu trí tự nguyện.

  • Đối với cá nhân có hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc không ký kết hợp đồng lao động

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân với trường hợp này đơn giản hơn khá nhiều. Nếu bạn thuộc nhóm đối tượng này, hãy áp dụng công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế x 10%

Điều kiện: + Tổng thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên

+ Thuế TNCN được trừ luôn trước khi trả tiền cho người lao động

Ngoài ra, trường hợp cá nhân làm cam kết theo mẫu 08/CK-TNCN theo quy định của Nhà nước thì tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

2.2. Công thức tính thuế thu nhập cá nhân với cá nhân không cư trú

Nhóm công dân không cư trú cũng chỉ có một công thức duy nhất để tính thuế thu nhập cá nhân. Đó là:

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế x 20%

Các đối tượng là cá nhân không cư trú sẽ không được tính các khoản giảm trừ gia cảnh. Do đó, khi phát sinh bất cứ khoản thu nhập tính thuế nào, nhóm này cũng phải nộp 20% thuế thu nhập cá nhân tính trên mức thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, các cá nhân không cư trú vẫn được hưởng chế độ giảm trừ các khoản đóng góp nhân đạo, khuyến học,... tương tự nhóm cá nhân cư trú.

Tham khảo cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với người không cư trú
Tham khảo cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với người không cư trú

3. Bật mí cách tính thuế thu nhập cá nhân online

Thực tế, nhiều người nắm được lý thuyết về công thức tính thuế thu nhập cá nhân nhưng khi áp dụng lại loay hoay tính mãi không xong. Điều này giờ đây đã được giải quyết nhanh gọn với công cụ tính thuế thu nhập cá nhân online theo năm tích hợp trên nhiều trang web.

Một trong số những website uy tín, cung cấp công cụ tính thuế thu nhập cá nhân online chính xác nhất là job3s. Là sản phẩm ưu việt của Công ty Công nghệ 3S GROUP, job3s không chỉ là địa chỉ tìm kiếm việc làm đáng tin cậy mà còn tích hợp nhiều tính năng hữu ích cho người dùng.

Để tính thuế thu nhập cá nhân online trên job3s, bạn thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Truy cập vào đường link: https://job3s.ai/​

  • Bước 2: Tại mục “Công cụ”, chọn “Tính lương Gross - Net”

  • Bước 3: Khi giao diện hiện ra, bạn lần lượt điền đầy đủ các thông tin về thu nhập, mức lương đóng bảo hiểm, vùng, số người phụ thuộc.

  • Bước 4: Chọn “Gross => Net” hoặc “Net => Gross”. Lúc này, hệ thống sẽ tính toán và trả về kết quả thuế thu nhập cá nhân tính theo lương Gross hay lương Net dựa vào lựa chọn bạn. Không những thế, công cụ của job3s còn diễn giải chi tiết giúp bạn nắm được cụ thể từng khoản.

Lưu ý: Công cụ trên job3s chỉ áp dụng tính thuế thu nhập cá nhân, không phải công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tính thuế thu nhập cá nhân đơn giản, nhanh chóng qua nền tảng job3s
Tính thuế thu nhập cá nhân đơn giản, nhanh chóng qua nền tảng job3s

Trên đây là những chia sẻ từ job3s về công thức tính thuế thu nhập cá nhân. Hy vọng, qua bài viết, bạn có thể tính được thuế thu nhập cá nhân của mình một cách đơn giản, nhanh chóng. Tiếp tục theo dõi job3s để có thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức hữu ích.

