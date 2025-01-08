Công việc của nhân viên pha chế là gì? Tìm hiểu nghề hái ra tiền của giới trẻ

1. Nhân viên pha chế là gì? Tại sao nghề này lại thu hút giới trẻ?

Ngành pha chế hiện đang đóng vai trò quan trọng trong ngành dịch vụ. Đây là công việc góp phần tạo nên những trải nghiệm thú vị cho du khách và người dân địa phương. Vậy nhân viên pha chế là gì? Tại sao ngày nay giới trẻ lại yêu thích và lựa chọn công việc này nhiều như vậy?

1.1. Nhân viên pha chế là gì?

Nhân viên pha chế là những người làm việc trong ngành dịch vụ, có trách nhiệm pha chế các loại đồ uống cho khách, bao gồm: Cà phê, trà, nước ép trái cây, sinh tố, cocktail, mocktail,... tại các cơ sở kinh doanh như quán cà phê, quán bar, nhà hàng, khách sạn,...

Nhân viên pha chế thường được chia thành 2 loại chính:

Barista: Chuyên pha chế các loại cà phê và thức uống không cồn.

Bartender: Chuyên pha chế các loại cocktail, mocktail và thức uống có cồn.

Ngoài ra, họ cũng có trách nhiệm duy trì vệ sinh, sắp xếp và quản lý nguyên liệu cần thiết cho việc pha chế đồ uống. Không chỉ vậy, nhân viên pha chế cũng cần có kiến thức về các loại đồ uống và kỹ năng giao tiếp tốt để tương tác với khách hàng.

1.2. Tại sao nghề pha chế lại thu hút giới trẻ?

Nghề pha chế, bao gồm cả barista pha cà phê và bartender pha chế đồ uống, đang ngày càng thu hút giới trẻ bởi những lý do sau:

Môi trường làm việc năng động và sáng tạo

Khác với những công việc văn phòng nhàm chán, công việc pha chế mang tính chất năng động, trẻ trung và không gò bó. Mỗi ngày, bạn được tiếp xúc với nhiều khách hàng khác nhau, được sáng tạo và thử nghiệm những công thức mới để tạo ra những thức uống độc đáo.

Cơ hội phát triển rộng mở

Nhu cầu về nhân viên pha chế ngày càng cao do sự phát triển của ngành dịch vụ, đặc biệt là ngành F&B. Sau khi có kinh nghiệm, bạn có thể thăng tiến lên vị trí quản lý quầy bar, mở quán cà phê hoặc nhà hàng của riêng mình.

Mức lương hấp dẫn

Mức lương của nhân viên pha chế có thể dao động từ 7 - 20 triệu đồng một tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng của bạn. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội nhận được tiền tip từ khách hàng.

Cơ hội giao tiếp và học hỏi

Làm việc trong môi trường đa dạng, bạn có cơ hội gặp gỡ và giao tiếp với nhiều người từ nhiều tầng lớp khác nhau. Qua đó, bạn có thể học hỏi thêm về văn hóa, phong tục tập quán của nhiều nơi và trau dồi kỹ năng giao tiếp của bản thân.

Ngoài ra, nghề pha chế giúp bạn thể hiện bản thân. Bạn có thể sáng tạo những thức uống mới và độc đáo để thể hiện cá tính của mình.

2. Công việc của nhân viên pha chế là gì?

Vậy công việc của một nhân viên pha chế là gì? Công việc của nhân viên pha chế tưởng đơn giản nhưng thực tế không phải ai cũng có thể thực hiện được.

Hiện nay, niên pha chế được chia thành 2 loại là: Bartender và Barista. Dù thuộc loại hình nào thì công việc của họ cơ bản khá giống nhau. Công việc của một nhân viên pha chế bao gồm các công việc cơ bản như sau:

2.1. Pha chế đồ uống

Pha chế các loại cà phê, trà, nước ép trái cây, sinh tố, cocktail, mocktail,... theo công thức (thường là công thức riêng của nhà hàng/quán cafe mà họ đang làm việc) và yêu cầu của khách hàng.

Sử dụng các dụng cụ pha chế chuyên nghiệp và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sau khi hoàn thành pha chế họ cần trang trí đồ uống đẹp mắt và hấp dẫn.

2.2. Chuẩn bị nguyên vật liệu

Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào.

Chuẩn bị nguyên vật liệu cho các loại đồ uống theo định lượng quy định.

Bảo quản nguyên vật liệu đúng cách.

2.3. Phục vụ khách hàng

Tiếp đón và tư vấn khách hàng lựa chọn đồ uống phù hợp.

Giải đáp thắc mắc của khách hàng về các loại đồ uống, ví dụ: Hương vị, đặc điểm nóng/lạnh, độ tuổi phù hợp...

Phục vụ khách hàng thân thiện, chuyên nghiệp, nhiệt tình.

2.4. Giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc

Dọn dẹp quầy bar và khu vực pha chế sau mỗi lần sử dụng.

Vệ sinh dụng cụ pha chế và bảo quản đúng cách.

Giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm.

2.5. Hoàn thành tất cả công việc theo yêu cầu của cấp trên

Ngoài các công việc chuyên môn nói trên, một nhân viên pha chế cần thực hiện những yêu cầu của cấp trên như:

Báo cáo công việc hàng ngày.

Tham gia các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Góp ý giúp cải thiện chất lượng dịch vụ.

Có thể đưa ra một số điều chỉnh công thức hoặc sáng tạo công thức cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

3. Những yêu cầu cơ bản mà nhân viên pha chế phải có

Nghề pha chế là một nghề năng động, sáng tạo và có nhiều cơ hội phát triển. Nếu bạn có đam mê với nghề pha chế, hãy trau dồi kiến thức và kỹ năng sau để trở thành một nhân viên pha chế giỏi.

3.1. Kiến thức và kỹ năng pha chế

Có kiến thức về các loại nguyên liệu pha chế, dụng cụ pha chế và kỹ thuật pha chế cơ bản.

Biết cách pha chế các loại thức uống phổ biến như cà phê, trà, nước ép trái cây, sinh tố, cocktail,...

Có khả năng sáng tạo và biến tấu các công thức pha chế để tạo ra thức uống mới lạ.

3.2. Pha chế đúng công thức và mang lại hương vị hoàn hảo nhất

Mỗi loại thức uống có công thức và cách pha chế riêng biệt.

Hiểu biết về các nguyên liệu, tỷ lệ pha chế và kỹ thuật pha chế giúp tạo ra thức uống đúng vị, thơm ngon và hấp dẫn.

Có kiến thức về các loại thức uống để có thể pha chế theo yêu cầu của khách hàng, đáp ứng sở thích và khẩu vị đa dạng.

3.3. Đảm bảo an toàn thực phẩm

Hiểu biết về nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng nguyên liệu giúp lựa chọn nguyên liệu an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.

Kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm giúp pha chế và bảo quản thức uống đúng cách, tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

3.4. Khả năng sáng tạo

Hiểu biết về các loại thức uống giúp sáng tạo những công thức mới, độc đáo và phù hợp với thị hiếu khách hàng.

Kiến thức về nguyên liệu và kỹ thuật pha chế giúp kết hợp các hương vị khác nhau để tạo ra thức uống mới lạ, thu hút khách hàng.

3.5. Kỹ năng giao tiếp

Giao tiếp hiệu quả với khách hàng để hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của họ. Lắng nghe và giải đáp thắc mắc của khách hàng một cách chuyên nghiệp.

Giữ thái độ lịch sự và thân thiện với khách hàng, ngay cả khi gặp phải những khách hàng khó tính.

3.6. Kỹ năng làm việc nhóm

Phối hợp nhịp nhàng với các đồng nghiệp để đảm bảo công việc được hoàn thành hiệu quả.

Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với các đồng nghiệp. Góp ý xây dựng để nâng cao chất lượng dịch vụ.

3.7. Kỹ năng giải quyết vấn đề

Xử lý nhanh chóng và hiệu quả những tình huống phát sinh trong công việc.

Giữ bình tĩnh và tự tin khi gặp phải những vấn đề phức tạp.

Tìm kiếm giải pháp sáng tạo để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

3.8. Kỹ năng quản lý thời gian

Sắp xếp công việc hợp lý để đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.

Ưu tiên những công việc quan trọng và khẩn cấp.

Làm việc hiệu quả dưới áp lực thời gian.

3.9. Kỹ năng học hỏi

Luôn cập nhật những xu hướng mới nhất trong ngành pha chế.

Tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng pha chế.

Tự học hỏi và trau dồi kiến thức thông qua sách báo, internet,...

Ngoài những kỹ năng mềm trên, nhân viên pha chế cũng cần có:

Sức khỏe tốt để có thể làm việc trong thời gian dài.

Sự kiên nhẫn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Sự sáng tạo để tạo ra những thức uống mới lạ.

Niềm đam mê với nghề pha chế.

4. Cơ hội nghề nghiệp của nhân viên pha chế

Nghề pha chế ngày càng trở nên phổ biến và thu hút nhiều bạn trẻ bởi những cơ hội nghề nghiệp rộng mở và tiềm năng phát triển cao. Bạn có thể làm việc tại các quán cà phê, trà sữa, bar, nhà hàng, khách sạn...

Theo báo cáo thị trường lao động Việt Nam năm 2023, nhu cầu tuyển dụng cho ngành pha chế dự kiến tăng 12% trong năm 2023. Dự kiến giai đoạn từ 2024 – 2028 vẫn sẽ tăng cao do số lượng quán cà phê, trà sữa, nhà hàng, khách sạn mọc lên ngày càng nhiều.

Hiện ngành pha chế là một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất trong lĩnh vực dịch vụ do ngành F&B (Food and Beverage) đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Ngoài ra, nhu cầu về thức uống ngon, đẹp và đa dạng của người tiêu dùng ngày càng tăng.

Nghề pha chế có nhiều cơ hội thăng tiến cho những người có năng lực. Sau khi tích lũy kinh nghiệm, bạn có thể thăng tiến lên vị trí pha chế chính, barista, bartender, chuyên gia pha chế, quản lý...

Nhân viên pha chế có mức lương khá cao, tuy nhiên mức lương của nghề này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Vị trí công việc, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng và kiến thức chuyên môn, vị trí địa lý...

Ngành pha chế là một ngành nghề năng động và sáng tạo, có nhiều cơ hội phát triển cho những người đam mê. Đặc biệt, với sự phát triển của ngành dịch vụ, nhu cầu về nhân viên pha chế ngày càng cao. Do vậy, nếu bạn có đam mê với ngành nghề này, bạn có thể theo học các khóa đào tạo pha chế để có được kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc.