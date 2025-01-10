1. Gợi ý những công việc dành cho người trên 60t làm tại nhà

Bước qua tuổi 60, không ít người vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn để có thể kiếm thêm thu nhập. Hơn nữa, người già lao động nhẹ nhàng phần nào cũng đỡ buồn chán và còn giúp cho tay chân được linh hoạt. Dưới đây là những công việc dành cho người trên 60t làm tại nhà phù hợp để bạn lựa chọn:

1.1. Gia công đồ thủ công

Gia công tại nhà là việc làm cho người trên 60 tuổi tại Hà Nội khá phổ biến hiện nay. Công việc này tương đối đơn giản, nhẹ nhàng, không dùng nhiều sức và phù hợp với quỹ thời gian của người lớn tuổi.

Một số công việc gia công thường xuyên tuyển dụng như: dán giấy, gói hộp, đan len, thêu tranh, cắt chỉ quần áo, đính đá… Công việc này bạn không cần di chuyển mà có thể được xưởng trực tiếp giao tại nhà. Bạn chỉ cần làm đúng theo yêu cầu, cẩn thận và hoàn thành số lượng theo thời gian của xưởng là được.

Thông thường, mức thu nhập của công việc gia công không quá cao. Nếu bạn làm đều đặn thì có thể kiếm được 4-6 triệu. Còn nếu làm ít hơn thì thu nhập khoảng 2-3 triệu. Hơn nữa, công việc này khá tự do, không gì bó thời gian nên tùy vào sức khỏe mà bạn nhận số lượng theo khả năng của mình. Tuy nhiên, cần tham khảo kỹ trước khi nhận việc về làm, đặc biệt là những công việc cần phải cọc trước bởi hiện nay có nhiều đối tượng lợi dụng người lớn tuổi để lừa đảo.

Thêu tranh là công việc khá đơn giản, nhẹ nhàng và phù hợp với quỹ thời gian của người lớn tuổi

1.2. Bán tạp hóa

Bán tạp hóa là công việc dành cho người trên 60t làm tại nhà phổ biến nhất hiện nay. Vì công việc này nhẹ nhàng, chủ động, tự do và không tốn nhiều sức. Tuy nhiên, bạn phải bỏ ra vốn để mua nhiều mặt hàng khác nhau. Đồng thời, bạn phải nắm được nhu cầu của khách hàng là những người hàng xóm xung quanh, họ cần mặt hàng nào nhiều với mức giá bao nhiêu. Từ đó, bạn chọn bán mặt hàng cao cấp hay bình dân.

Ngoài ra, bạn còn phải bỏ chút công sức để liên hệ với nhà cung cấp các nguồn hàng để họ bán giá tốt và có thể giao tận nhà. Nhìn chung, bán tạp hóa là công việc nhẹ, mang đến cho bạn thu nhập ổn định, giúp bạn giải khuây và bớt đi sự buồn chán của tuổi già nhưng thời gian đầu, bạn phải đầu tư công sức và tiền bạc.

Ngoài ra, nếu gia đình bạn đông người và có điều kiện thì có thể mở ministop, siêu thị nhỏ,…để bán hàng hóa đa dạng hơn và thu nhập cao hơn.

Bán tạp hóa là công việc dành cho người trên 60t làm tại nhà phổ biến nhất hiện nay

1.3. Mở quán nước

Nếu bạn có tài pha chế thì có thể mở ngay một quán nước tại nhà để bán cà phê, nước ngọt, sinh tố, trà sữa hay nước ép. Hoặc đơn giản, bạn có thể mở xe nước mía để bán trước nhà. Đây cũng là sự lựa chọn phù hợp khi bạn muốn tìm công việc dành cho người trên 60t làm tại nhà.

Công việc này cũng đòi hỏi bạn bỏ ra vốn ban đầu và đồng thời, tay chân phải linh hoạt, thao tác nhanh nhẹn để đáp ứng nhu cầu của khách vào lúc cao điểm.

Về già, bạn có thể mở quán nước bán tại nhà để có thêm thu nhập

1.4. Kinh doanh online tại nhà

Nhu cầu mua sắm online của nhiều người ngày càng tăng. Vì thế, nếu bạn nắm cơ bản về công nghệ thì vẫn có thể chọn công việc kinh doanh online tại nhà để làm khi về già. Bạn có thể bán những món ăn vặt hay những món nhu yếu phẩm trên các mạng xã hội, hội nhóm. Đặc biệt, nếu bạn ở chung cư thì có thể đăng bán trên nhóm nội bộ, khả năng bán được sẽ rất cao.

Tuy nhiên, với công việc này bạn phải chịu khó giao hàng cho khách. Cho nên, bạn phải cần hỗ trợ từ người nhà cho những đơn hàng ở xa.

Kinh doanh online tại nhà sẽ giúp bạn thảnh thơi, đỡ nhàm chán lại có thêm thu nhập

1.5. Cộng tác viên bán bảo hiểm

Sau quá trình đi làm, bạn có mối quan hệ rộng rãi thì có thể mạnh dạn đăng ký làm cộng tác viên bán bảo hiểm khi đã về hưu. Hơn nữa, nhu cầu mua bảo hiểm khi về già thường khá cao nên bạn có thể dễ tìm kiếm khách hàng là những người quen hay đồng nghiệp cũ cùng trang lứa.

Có nhiều loại bảo hiểm như: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ,…Bạn nên liên hệ trực tiếp những công ty đó để được hướng dẫn trước khi nhận việc.

Job3s nhận thấy nhu cầu tuyển dụng người trung niên bán bảo hiểm đang gia tăng. Vì thế, bạn dễ dàng tìm được công việc này trên các trang tìm việc uy tín. Ngoài ra, để bán được sản phẩm, bạn cũng cần phải có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và kiên trì với khách hàng.

Mức thu nhập của công việc này phụ thuộc vào số lượng hợp đồng bán ra và nhận được hoa hồng từ đó.

1.6. Nấu ăn cho cơ sở nhỏ

Một công việc dành cho người trên 60t làm tại nhà mà bạn nên quan tâm đó là nhận nấu ăn cho gia đình hay công ty nhỏ dạng gia đình. Đây là công việc hằng ngày mà các bà, các mẹ vẫn hay làm. Cho nên, để kiếm thêm thu nhập thì bạn làm nghề này sẽ khá dễ dàng.

Hiện nay, nhiều công ty gia đình thường hay thuê người trung niên làm việc này bởi họ có kinh nghiệm, khéo léo trong việc chế biến đa dạng các món ăn. Hơn nữa, thuê họ công ty sẽ tiết kiệm chi phí hơn.

Vì thế, nếu bạn tự tin nấu ăn thì có thể nhận công việc này để làm tại nhà. Hoặc một số gia đình trẻ bận rộn, không có thời gian nấu nướng thì bạn cũng có thể nhận nấu bữa ăn gia đình mỗi ngày cho họ. Đặc biệt, nếu bạn có khả năng nấu món đãi tiệc thì cũng nhận nấu nướng cho tiệc sinh nhật chẳng hạn.

Nấu ăn là một trong những công việc dành cho người trên 60t

1.7. Các công việc theo chuyên môn

Khi bước qua tuổi 60, nhiều người đã về hưu nhưng họ vẫn có đầy kinh nghiệm và chuyên môn sau thời gian dài làm việc ở công ty. Vì thế, bạn có thể chọn công việc dành cho người trên 60t làm tại nhà chính là sở trường của mình.

Chẳng hạn: Bạn là một giáo viên/giảng viên thì khi về hưu có thể mở lớp dạy thêm tại nhà cho học sinh. Hoặc bạn là kế toán thì về già, bạn có thể nhận những công việc về quyết toán thuế cho cá nhân hay doanh nghiệp.

Thông thường những người lao động có chuyên môn khi đã đến tuổi nghỉ hưu được đánh giá cao và được xem là “bậc thầy” trong lĩnh vực của họ. Thế nên, có rất nhiều doanh nghiệp hiện nay luôn muốn cộng tác với người lớn tuổi có chuyên môn.

Những người lao động có chuyên môn khi đã đến tuổi nghỉ hưu được xem là “bậc thầy” trong lĩnh vực của họ

2. Cần lưu ý gì khi tìm công việc dành cho người trên 60t?

Hiện nay, tuổi tác dần dần không còn là rào cản trong quá trình tìm kiếm việc làm của nhiều người. Tuy nhiên, với những ai trên tuổi 60 thì khi tìm việc cần phải lưu ý những điểm sau:

2.1. Về sức khỏe

Bạn không nên chọn những công việc quá sức sẽ làm hao tổn đến tâm trí và thể lực của mình. Nên ưu tiên những công việc nhẹ nhàng, thoải mái. Bởi bước vào độ tuổi này, điều bạn cần ưu tiên là sức khỏe hơn vật chất. Hơn nữa, sau 60 tuổi bạn dễ bị đổ bệnh hơn thời còn trẻ.

2.2. Kỹ năng và kinh nghiệm

Mặc dù hiện này có nhiều công việc dành cho người trên 60t làm tại nhà nhưng bạn nên chọn công việc phù hợp với những kỹ năng và kinh nghiệm vốn có của mình suốt thời gian làm việc vừa qua. Điều này vừa giúp bạn dễ dàng thực hiện mà còn nhận về mức lương cao hơn so với công việc mới mẻ.

2.3. Sở thích

Bạn không cần đặt quá nhiều áp lực vào công việc này, nên chọn công việc mình ưa thích để có hứng thú và niềm vui khi làm việc.

2.4. Tìm nhà tuyển dụng từ nguồn uy tín

Công việc dành cho người trên 60t làm tại nhà là nội dung được nhiều người tìm kiếm hiện nay. Với những bất lợi về tuổi tác so với người trẻ nên đôi khi, người lớn tuổi sẽ có ít sự lựa chọn hơn. Nên đây cũng là điểm yếu khiến nhiều kẻ lợi dụng và tung ra những chiêu lừa gạt. Để tránh trường hợp này, bạn nên tìm công việc ở những nguồn như sau:

Trang web tuyển dụng: Sử dụng các trang web tuyển dụng uy tín như job3s.ai để tìm kiếm thông tin việc làm phù hợp.

Công ty, doanh nghiệp: Tìm kiếm việc làm tại các công ty uy tín ở khu vực bạn đang sinh sống.

Bạn bè, người thân: Trao đổi với bạn bè, người thân để hỏi thăm về các công việc phù hợp với khả năng của mình.

Ngoài ra, bạn cũng nên cẩn thận với những lời hứa hẹn đáng nghi và tuyệt đối không nộp bất kỳ khoản phí nào. Ngoài ra, bạn cũng nên đọc rõ những yêu cầu công việc và quyền lợi mình nhận được trước khi hợp tác với họ.

Người lớn tuổi nên tìm việc ở những nguồn uy tín như từ bạn bè, website chất lượng

Nhiều người cho rằng người từ 60 tuổi trở lên khó tìm được việc. Tuy nhiên, công việc dành cho người trên 60t làm tại nhà vẫn đang được tuyển dụng nhiều trên các trang web uy tín nếu bạn có đủ sức khỏe và kỹ năng làm việc. Hãy truy cập vào job3s để tìm công việc phù hợp cho chính bản thân hay những người thân yêu của mình.