Content Freelancer là gì? Mẹo tăng thu nhập với nghề Content Freelancer

1. Content Freelancer là gì?

Freelancer khái niệm được được dùng để chỉ một nhóm người lao động làm việc tự do. Họ không chịu sự ràng buộc về pháp lý với bất cứ doanh nghiệp hay tổ chức nào. Đúng với tính chất “free”, họ có thể làm việc ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời gian nào mà họ muốn, miễn là điều đó không làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc cũng như thời gian nghiệm thu sản phẩm/ dịch vụ cho khách hàng.

Content hiểu theo đúng nghĩa tiếng Anh có nghĩa là nội dung, mở rộng ra đó là những thông tin có giá trị, thông điệp ý nghĩa,...được truyền tải đến xã hội, cộng đồng hoặc một đối tượng khách hàng nhất định. Người làm content chính là những người chịu trách nghiệm cho việc sản xuất nội dung dưới nhiều hình thức khác nhau như văn bản (dạng text), hình ảnh, video,.....

Như vậy, khi kết hợp hai khái niệm trên chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được Content Freelancer là gì. Họ chính là những người sáng tạo nội dung làm việc tự do, nhận các dự án riêng lẻ với nhiều mức độ lớn bé khác nhau. Họ tự lên kế hoạch và triển khai công việc của mình.

Tại cùng một thời điểm, họ có thể làm việc cho nhiều công ty, nhiều dự án với điều kiện có thể đảm bảo 3 yếu tố: số lượng, chất lượng và thời gian hoàn thành với khách hàng.

Ngày nay, Content Freelancer phân ra làm nhiều ngách nhỏ như: Content SEO, Content social, Content creator,... Tuy nhiên, trên thực tế một Content Freelancer có thể thực hiện được nhiều lĩnh vực content nhờ vậy mà có thể nâng cao được mức thu nhập.

Content Freelancer là một nghề phổ biến hiện nay

2. Công việc của Content Freelancer

Tùy thuộc vào việc người làm lựa chọn ngách nào trong lĩnh vực content mà công việc họ cần phải triển khai sẽ có sự khác nhau. Theo dõi bảng dưới đây để hình dung rõ hơn về công việc của các Content Freelancer.

Lĩnh vực Content Nội dung công việc Blog writing Thực hiện, triển khai các bài viết có nội dung phù hợp với tổng thể blog. Copywriting Viết nội dung cho các trang hàng bán hàng, landing page, bài chạy quảng cáo, các trang sản phẩm,...cho các bên cung cấp dịch vụ haowjc sản phẩm. Content writing Sản xuất các nội dung khác nhau dưới dạng văn bản để phục vụ cho các mục đích khác nhau. Content writing còn là người sản xuất nội dung cho sách, báo hay các loại ebook,... SEO writing Viết nội dung trên website và blog bằng cách thu thập, tổng hợp thông tin, …mục đích là hướng tới việc tăng thứ hạng website thông qua việc tìm kiếm các từ khóa được đề cập trong các bài viết. Web content Cũng tương tự như các vị trí khác, nhưng công việc của web content chủ yếu là viết bài và đăng tải nội dung lên website khi được yêu cầu. Social media writing Social media writing sẽ phụ trách sáng tạo nội dung trên nền tảng social như facebook, instagram,...bao gồm cả phần chữ và phần hình ảnh (lên ý tưởng). Những bài content này thường ngắn hơn so với với các bài blogger, website,.. Video script/ Content tik tok Viết kịch và lên ý tưởng cho việc quay dựng video, bao gồm cả việc theo sát quá trình chỉnh sửa, edit video,.. Email writing Viết email newsletter và email bán hàng cho các doanh nghiệp.

3. Vai trò của Content Freelancer

Nghề Content Freelancer đặc trưng bởi sự linh hoạt về thời gian và không gian làm việc, nhưng đòi hỏi khả năng tự quản lý, sáng tạo và kỷ luật cao để đáp ứng các yêu cầu đa dạng từ khách hàng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp thuê Content Freelancer cũng nhận được những lợi ích mong muốn.

3.1. Giúp doanh nghiệp định hình thương hiệu

Một doanh nghiệp với những sản phẩm và dịch vụ chất lượng thôi là chưa đủ để tạo nên sự thành công. Doanh nghiệp, nhãn hàng cần phải kết hợp giữa chất lượng và các định hướng nội dung để có thể mở rộng phễu khách hàng.

Nói một cách đơn giản, trong các chiến dịch marketing người làm content/ Content Freelancer sẽ chịu trách nghiệm cho việc đưa “hình ảnh của doanh nghiệp” đến với nhiều khách hàng nhất có thể.

3.2. Tăng tương tác và lượng truy cập

Một hình ảnh thú vị, một tiêu đề hấp dẫn sẽ khiến khách hàng chú ý đến sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều giữ chân và có thể làm thay đổi hành vi mua hàng của khách hàng lại chính là các giá trị mà họ nhận được từ các bài content, các thông điệp mà người làm content sáng tạo ra dựa trên định hướng phát triển của doanh nghiệp, nhãn hàng.

Khi làm được những bài content chất lượng, đúng với insight khách hàng lượng người tìm kiếm, truy cập và tương tác với nhãn hàng một cách tự nhiên sẽ tăng lên. Điều này rất tốt cho chiến dịch SEO hay kế hoạch marketing dài hạn.

3.3. Tối ưu chi phí quảng cáo

Dễ dàng nhận thấy rằng, chi phí để chạy quảng cáo chiếm phần khá lớn trong tổng chi phí có thể chi ra cho hoạt động marketing của doanh nghiệp. Vì vậy, để tối ưu mức chi phí này, những người làm content marketing hay Content Freelancer cần sáng tạo ra những nội dung thực sự có giá trị với người đọc và phải đảm bảo không vi phạm các chính sách của nền tảng.

3.4. Tăng doanh thu

Bài content được triển khai đúng mong muốn của khách hàng, giúp họ giải quyết các khó khăn, trăn trở,.. Điều này giúp họ nhận ra họ nhận được nhiều hơn những gì họ mong đợi so với số tiền mà họ phải bỏ ra để mua sản phẩm/ dịch vụ. Những bài content chất lượng tạo ra doanh thu đòi hỏi người viết cần hiểu rõ sản phẩm/ dịch vụ, insight khách hàng và kỹ năng chuyên môn.

Một kế hoạch content chất lượng sẽ giúp tăng doanh thu nhanh chóng cho doanh nghiệp

4. Yêu cầu với Content Freelancer

Content Freelancer cần có khả năng viết lách sáng tạo, kỹ năng nghiên cứu tốt, am hiểu về SEO, và khả năng quản lý thời gian hiệu quả để đáp ứng các deadline của khách hàng, cụ thể:

Sáng tạo

Một trong những đặc điểm để một người có thể “sống” được với nghề Content Freelancer chính sự sáng tạo. Giữa hàng ngàn con chữ, hình ảnh, bài viết,...việc làm thế nào để những content bạn thu hút được người xem, khách hàng và gây ấn tượng trong tâm trí của khách hàng. Để có được những sáng tạo mang tính đột phá, những người làm content cần không ngừng nạp thêm những kiến thức mới bằng cách đọc sách, tham gia các khóa học, trải nghiệm thực tế,...

Một nguyên tắc tối kỵ khi làm content nói chung hay làm người viết lách tự do nói riêng chính là việc sao chép nội dung từ những nguồn khác nhau. Hãy nhớ việc thu thập và tìm kiếm thông tin là để tổng hợp, phân tích để có kiến thức mới. Việc của bạn là từ những tài nguyên đó biến nó thành bài viết với văn phong của chính mình.

Nghiên cứu và khai thác thông tin, đưa ra ý tưởng

Một điều cực kỳ quan trọng để bạn có thể bắt đầu triển khai content chính là lên ý tưởng. Một ý tưởng dù có hay ho và sáng tạo đến đâu thì nó cũng chỉ có thể được phê duyệt và chấp nhận khi xem xét đến tính khả thi cũng như độ phù hợp với toàn bộ dự án.

Có 3 đối tượng mà các Content Freelancer cần chú ý tìm hiểu và phân tích kỹ.

Khách hàng: Họ là những người trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả content do bạn làm ra. Vì vậy hãy phân tích thật kỹ và phác thảo ra chân dung khách hàng mà bạn đang hướng tới một cách chi tiết nhất có thể.

Sản phẩm/ dịch vụ : Bạn phải là người hiểu rõ nhất về những gì bạn sắp viết. Hãy nghiên cứu thật kỹ những gì mà bạn sắp viết và tìm cách làm nổi bật những ưu điểm của nó thật khéo léo để gây ấn tượng trong lòng khách hàng. Đảm bảo những gì bạn viết không nên vượt quá sự thực vì điều này có thể khiến khách hàng thất vọng và không quay trở lại.

Từ khóa liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ: Đây là cách tốt nhất để bạn đẩy thứ hạng của bài viết lên cao, tăng lượt tìm kiếm, thứ hạng và kéo traffic về cho website. Bạn có thể đầu tư cho việc tìm kiếm từ khóa bằng các công cụ hỗ trợ. Khi làm content offline, bộ phận SEO thường là những người thực hiện công việc giúp bạn. Tuy nhiên, khi là một Content Freelancer thì bạn phải tự thực hiện nó để đảm bảo một bài content đạt chất lượng và các chỉ số tốt nhất.

​ Sử dụng công cụ truyền thông

Với sự phát triển của công nghệ số, các công cụ truyền thông và các nền tảng xã hội đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Hãy tận dụng chúng để phục vụ cho công việc Content Freelancer của bạn. Các công cụ truyền thông khi được sử dụng tốt sẽ hỗ trợ hiệu quả cho bài viết content của bạn.

Đúng chính tả và ngữ pháp

Là một Content Freelancer, bạn phải đảm bảo viết đúng chính tả và ngữ pháp trước cả khi xác định đó có phải là một nội dung giá trị, sáng tạo và hiệu quả hay không. Một bài viết với các lỗi sai chính tả, câu cú lủng củng hiển nhiên sẽ khiến người đọc cảm thấy khó chịu và thiếu sự chỉn chu, chuyên nghiệp trong công việc.

Đo lường hiệu quả

Để không ngừng nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc, freelance content cần thực hiện việc các thao tác đo lường để nhìn nhận tổng quan, tìm ra thế mạnh và điểm yếu. Bên cạnh đó, việc đo lường hiệu quả sẽ giúp các freelancer tìm ra xu hướng và các nội dung mà khách hàng đang quan tâm.

Đo lường cũng giúp các Freelancer tìm ra lối hành văn phù hợp với nhóm khách hàng mục tiêu, thêm các thông tin quan trọng vào bức tranh phác thảo chân dung khách hàng. Có rất nhiều công thức sáng tạo content khác nhau, bạn có thể đo lường và chọn một công thức đem lại hiệu quả tốt nhất.

Sử dụng công cụ thiết kế

Thông thường khi làm việc tại công ty sẽ có riêng một bộ phận đảm nhiệm vị trí thiết kế. Tuy nhiên, khi làm Content Freelancer bạn sẽ phải tự xử lý những ý tưởng hình ảnh. Việc biết cách sử dụng các công cụ hình ảnh giúp bạn tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động.

Canva là một công cụ thiết kế khá đơn giản với nhiều tài nguyên các ý tưởng có sẵn cũng cách sử dụng đơn giản. Các Content Freelancer có thể tìm hiểu và học thêm về công cụ này. Ngoài ra, nếu có thêm thời gian các bạn có thể học qua về công cụ photoshop. Việc này cũng giúp các bạn phát triển tư duy thiết kế.

Kỹ năng viết content chuẩn SEO

Như đã đề cập ở phần trên, SEO là một trong chiến lược marketing đường dài. Viết bài chuẩn SEO là việc bất cứ doanh nghiệp, nhãn hàng hàng nào cũng sẽ cần đến. Vì vậy, Content Freelancer nhất định không được bỏ qua kỹ năng này.

Để có được kỹ năng này, bạn có thể tự học thông qua việc tự tìm hiểu, tự học và thực hành hoặc tham gia các khóa học ngắn hạn để được trang bị kiến thức bài bản hơn.

Content SEO được chú trọng bởi khả năng tăng lưu lượng truy cập cho cho website

5. Mức thu nhập của Content Freelancer

Mức thu nhập của Content Freelancer rất đa dạng, phụ thuộc vào kỹ năng, kinh nghiệm và số lượng dự án đảm nhận, có thể dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

5.1. Mức thu nhập của Content Freelancer

Thu nhập của các Content Freelancer là một ẩn số. Bởi thực tế, mức thu nhập này hoàn toàn không bị giới hạn.

Giả sử với các bạn sinh viên, chỉ nhận các job viết bài ngắn hạn thì thu nhập một tháng có thể rơi vào khoảng 2 - 4 triệu tùy thuộc vào số lượng bài viết mà họ có thể triển khai.

Với các Content Freelancer khác, mức thu nhập của họ có thể thay đổi vào tùy năng lực cũng như các kỹ năng mà họ có.

Ví dụ:

Với các bài content SEO giá trung bình có thể giao động từ 50.000 - 120.000 đồng/1000 từ tùy thuộc vào độ dài và mức độ chuyên sâu của bài viết, cũng như các kỹ thuật mà người viết sử dụng.

Các Content Social có thể nhận các công việc chăm sóc sóc và phát triển fanpage với giá động từ 2 triệu đồng trở lên. Tùy thuộc vào số lượng công việc mà khách hàng yêu cầu.

5.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các Content Freelancer. Một trong số đó chính là năng lực cũng như khả năng tìm kiếm các dự án.

Năng lực của Content Freelancer được thể hiện thông qua những kỹ năng mà họ có và hiệu quả từ những dự án mà họ đã triển khai trước đây. Càng nhiều kinh nghiệm cũng như các dự án trước đây thực hiện càng hiệu quả thì họ càng có được lòng tin từ khách hàng. Việc này cũng sẽ giúp họ dễ dàng nâng mức giá với khách hàng.

Khả năng tìm kiếm dự án quyết định trực tiếp đến thu nhập của họ. Nếu tìm được dự án chất lượng, họ sẽ có được mức nhập cao và ngược lại.

5.3. Mẹo tăng thu nhập từ nghề Content Freelancer

Để có được nhiều dự án "ngon" để nâng cao thu nhập, bạn có thể tham khảo các mẹo sau đây:

Xây dựng thương hiệu cá nhân : Bằng việc xây dựng hình ảnh là một Content Freelancer chuyên nghiệp với các dự án lớn cùng hiệu quả cao, khách hàng sẽ là những người chủ động tìm kiếm bạn.

Xây dựng những mối quan hệ tốt : Hãy cố gắng với thật nhiều những người hoạt động trong cùng lĩnh vực với bạn hoặc những người có khả năng trở thành khách hàng của bạn trong tương lai. Cố gắng giữ liên lạc và gợi ý họ liên lạc với bạn nếu hộ vô tình nhìn thấy một yêu cầu tìm “Content Freelancer” ở bất cứ đâu.

Tìm kiếm tại các trang tìm kiếm việc làm tự do như: Freelancer.com, Vlance.com,...Ngoài ra bạn cũng có thể tìm kiếm trực tiếp tại các group trên nền tảng mạng xã hội facebook.

Công việc viết lách đem đến nguồn thu nhập tốt

6. Các câu hỏi liên quan đến Content Freelancer

Tham khảo thêm một số các câu hỏi liên quan để nắm chi tiết hơn về công việc Content Freelancer như sau:

6.1. Content creator phải làm công việc gì?

Content creator là một ngách trong lĩnh vực content. Người làm content creator sẽ thực hiện việc xây dựng và sáng tạo các nội dung trên đa nền tảng để có thẻ xây dựng thương hiệu, thu hút khách hàng. Trong cả quá trình content creator cần thực hiện việc tìm kiếm thông tin, tổng hợp - phân tích, sáng tạo các nội dung mới, triển khai và đo lường hiệu quả,...

6.2. Công việc viết lách là gì?

Người viết lách là những người thực hiện công việc viết lách để truyền tải các thông điệp, nội dung, ý tưởng và câu chuyện thương hiệu thông qua các hình thức khác nhau như văn bản và video, podcast.

Nghề Content Freelancer không chỉ mang lại sự tự do và linh hoạt trong công việc, mà còn mở ra cơ hội khám phá nhiều lĩnh vực và tích lũy kinh nghiệm phong phú. Tuy nhiên, để thành công trong lĩnh vực này, mỗi freelancer cần không ngừng nâng cao kỹ năng, duy trì tính kỷ luật và nỗ lực tạo ra các nội dung chất lượng. Chính sự đam mê và cam kết với nghề sẽ là chìa khóa dẫn đến thành công và sự thỏa mãn trong công việc.