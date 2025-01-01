1. Khái niệm content writer là gì?

Content writer được hiểu đơn giản là người viết nội dung. Nhiệm vụ chính của người sáng tạo là sử dụng từ ngữ để cung cấp thông tin đầy đủ về lĩnh vực cụ thể là bài viết, tài liệu - sách điện tử, trang web,... cung cấp thông tin và giải quyết vấn đề cho khách hàng. Từ đó giúp khách hàng có một cái nhìn tổng quan, tích cực là mục tiêu cuối cùng. Thông tin khi viết nội dung này cần liên quan đến những gì doanh nghiệp đặt ra, không tập trung vào bán hàng hoặc giới thiệu sản phẩm.

Công việc content writer là gì sẽ đòi hỏi người viết phải có kiến thức, sáng tạo, và nhiều kỹ năng khác. Việc viết nội dung thực sự quan trọng trong các chiến dịch truyền thông và quảng cáo của các công ty, doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn.

Giải thích khái niệm content writer là gì? Hiểu đơn giản là người viết nội dung

2. Phân biệt content writer, copywriter và content creator

Khi đã hiểu content writer là gì, bạn sẽ được biết đến những khái niệm trong lĩnh vực content marketing là content writer, copywriter và content creator. Dưới đây là bảng phân biệt 3 ngành nghề này để bạn có góc nhìn tổng quan nhất.

Tiêu chí Content writer Copywriter Content Creator Khái niệm Xây dựng các nội dung hữu ích, có giá trị thông qua các kênh như website, blog, báo chí,… với mục tiêu sau cùng là đưa thương hiệu sản phẩm, dịch vụ đến với khách hàng. Người viết quảng cáo với mục tiêu hướng đến là thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp. Là nhà sáng tạo nội dung trên nhiều kênh khác nhau như: blog, youtube, viết sách, reviewer,… Mục tiêu khách hàng Hướng đến các khách hàng tiềm năng, có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm, dịch vụ của thương hiệu.

Tạo ra được nhiều bài viết khác nhau với ngôn từ phong phú và nội dung đa dạng, mang đến giá trị cho khách hàng. Sáng tạo content ngắn gọn mà độc đáo như tagline sản phẩm, campaign line, slogan thương hiệu,…

Gia tăng mức độ chuyển đổi trong quá trình ra quyết định của khách hàng và đẩy mạnh doanh số cho doanh nghiệp. Nhắm đến làm nội dung trên các nền tảng tiktok, youtube,... Công việc cần làm Nghiên cứu chủ đề liên quan đến ngành nghề, lĩnh vực của doanh nghiệp

Research thông tin từ các nguồn: internet, khách hàng, bài viết học thuật, sách báo,... để đa dạng tư liệu viết bài.

Nghiên cứu từ khoá, bám sát để viết nội dung

Lập khung dàn ý cho bài viết, xác định rõ: mục đích, đối tượng hướng đến, thông điệp truyền tải,…

Xây dựng bài viết theo dạng truyền tải nội dung đảm bảo đúng chủ đề, từ khoá. Nghiên cứu để có kiến thức về nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau

Biên tập, viết bài và quản lý các nội dung

Tư duy sáng tạo đa dạng nội dung: slogan, tagline, thông điệp, ý tưởng hình ảnh…

Tìm kiếm thông tin, cập nhật xu hướng làm tư liệu

Xây dựng và thực hiện các chiến dịch Marketing Lên ý tưởng, lập kế hoạch truyền thông

Tạo lập nội dung từ viết bài, lời thoại, kịch bản đến chụp ảnh, quay dựng video, thiết kế,…

Chạy quảng cáo, tổ chức event, chiến dịch truyền thông

3. Những kỹ năng cần có của 1 content writer

Bạn muốn gia nhập lĩnh vực marketing với ngành nghề cụ thể là content writer thì cần đảm những kỹ năng dưới đây.

Kỹ năng tìm kiếm và nghiên cứu: Bạn cần nghiên cứu thông tin trước khi viết về bất kỳ lĩnh vực nào. Điều này có thể là thông tin về khách hàng, đối thủ cạnh tranh, sản phẩm,... thông qua các công cụ tìm kiếm hoặc nghiên cứu qua sách và báo.

Kỹ năng viết: Bạn cần viết đúng và đầy đủ thông tin để mang lại phong cách và chất lượng tốt, thu hút khách hàng. Từ đó, tạo niềm tin cho khách hàng và tăng độ uy tín của bài viết. Việc thay đổi văn phong đa dạng cũng là một kỹ năng cần thiết.

Hiểu biết về SEO: Nếu bạn có kiến thức về SEO, bài viết của bạn sẽ gần hơn với sự tối ưu và độc giả sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận hơn. Chỉ khi đó bài viết mới thực sự tốt và có giá trị.

Có hiểu biết về marketing: Khi làm content writer bạn cần biết 1 số kiến thức cơ bản về marketing, đặc biệt là xoay quanh 4 yếu tố quan trọng gồm Product (sản phẩm), Giá cả (Price), Phân phối (Place), Xúc tiến (Promotion).

Kỹ năng quản lý thời gian: Đây là một yếu tố quan trọng khi làm việc với nghề viết nội dung. Điều này sẽ giúp bạn làm việc một cách khoa học và logic.

Những kỹ năng cần có của 1 content writer là viết, nghiên cứu,...

4. Làm thế nào để trở thành 1 content writer giỏi?

Không chỉ cần hiểu khái niệm content writer là gì, để có thể nâng cao kỹ năng và trở thành 1 content writer giỏi bạn hãy thực hiện những điều sau.

4.1. Trau dồi kiến thức về content

Bạn cần hiểu rõ về kiến thức liên quan đến nghề viết nội dung, nghiên cứu thị trường, xử lý dữ liệu,... Phạm vi sẽ cực kỳ rộng khi bao gồm các kỹ năng như: tiếp thị nội dung, tiếp thị SEO, thiết kế,... Tuy nhiên, cách tốt nhất và nhanh nhất là tham gia các hội thảo, hội nghị hoặc các khóa học về nội dung.

Trau dồi thêm những kiến thức về content

4.2. Thực hành viết content

Sau khi đã nắm rõ được khái niệm content writer là gì cùng những kiến thức liên quan, bạn cần thực hành liên tục. Cho dù bạn có đọc và học nhiều đến mấy cũng sẽ vô dụng nếu bạn không thực hành. Thực hành viết nội dung thường xuyên sẽ tạo ra thói quen tích cực trong việc xây dựng phong cách của một nhà sáng tạo nội dung.

Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và đa dạng từ vựng.

Viết nội dung chất lượng, thu hút độc giả ngay từ những dòng đầu tiên trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Biết cách tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả nhất.

Nếu bạn mới bắt đầu trong lĩnh vực nội dung, đừng ngần ngại học hỏi từ phong cách viết của những người đi trước.

Thực hành kỹ năng viết content thường xuyên

4.3. Nâng cao khả năng research

Hiểu được content writer là gì, bạn sẽ thấy được tầm quan trọng của việc research. Để có thể viết được content đúng và trao giá trị cho khách hàng, bạn cần biết tìm kiếm và thu thập thông tin sao cho hiệu quả. Vì vậy, kỹ năng research luôn là kỹ năng quan trọng bậc nhất khi làm content marketing nói chung và content writer nói riêng. Bạn cần nắm được những thông tin chính xác về sản phẩm, khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh,... để truyền đạt tốt nhất.

4.4. Trau dồi tư duy sáng tạo

Kỹ năng sáng tạo trong content writer luôn phải duy trì để tìm ra ý tưởng mới để có sự khác biệt so với những bài viết, chủ đề khác. Bạn cần nhìn sự vật một cách thấu đáo nhiều chiều để tăng khả năng sáng tạo của mình.

Nâng cao khả năng sáng tạo

4.5. Đọc sách về content, marketing

Duy trì việc đọc sách, quan sát tỉ mỉ, ghi chép nhiều hiện tượng sẽ giúp bạn kích thích não bộ để hình thành lối tư duy sáng tạo. Người viết luôn phải tìm tòi cập nhật kiến thức mới mỗi ngày. Bởi sẽ không ai theo dõi những nội dung cũ kỹ, lạc hậu.

5. Content writer có thể làm việc ở đâu?

Bên cạnh những thông tin về khái niệm content writer là gì? Những kỹ năng cần có thì vị trí này có thể tìm kiếm công việc làm ở đâu cũng được nhiều người quan tâm. Dưới đây là những vị trí bạn có thể tham khảo.

5.1. Làm việc trong các Agency

Nội dung đóng một vai trò quyết định trong các đơn vị truyền thông - Agency. Các đơn vị này chuyên cung cấp dịch vụ truyền thông với nhiều dự án và hiệu suất cao. Nhu cầu tìm kiếm nguồn nhân lực luôn là phong phú, bạn không cần phải lo lắng về vấn đề này. Tuy nhiên, bạn cần có kinh nghiệm để làm việc ở đây. Bởi Agency là môi trường cọ xát liên tục với các dự án, kỹ năng viết sẽ chắc chắn được cải thiện thông qua nhiều dự án đa ngành.

Làm việc tại các Agency giúp nâng cao kỹ năng rất nhanh nhưng môi trường khắc nghiệt

5.2. Làm việc tại Client

Khi bạn trở thành Content Writer tại Client, bạn sẽ học được nhiều kỹ năng không chỉ là việc viết nội dung. Client tập trung vào các hoạt động đáp ứng nhu cầu quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp. Bạn sẽ nghiên cứu, triển khai nội dung, đánh giá hiệu quả dự án và quản lý nhóm. Nội dung sẽ được phát triển cả về chuyên môn và kỹ năng.

Content Writer làm việc trong client sẽ ổn định hơn

5.3. Trở thành Content Writer Freelance

Freelance là lựa chọn ngày càng phổ biến của những Content Writer trẻ hiện nay bởi không có bất kỳ ràng buộc hoặc áp lực thời gian nào. Bạn có thể làm việc độc lập hoặc cùng một nhóm nhỏ để tăng cường hiệu suất làm việc. Với kỷ nguyên công nghệ số và kết nối toàn thế giới hiện nay, bạn chỉ cần 1 chiếc laptop là có thể làm việc tại bất kỳ đâu.

Tuy nhiên, đây là một nghề đòi hỏi những người viết nên có chuyên môn cao, kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết. Kết quả sẽ đền đáp cho những nỗ lực bạn đầu tư và sẽ rất hấp dẫn.

Hình thức làm freelance content đang ngày càng được ưa chuộng hiện nay

6. Mục tiêu nghề nghiệp của 1 content writer là gì?

Khi đã hiểu content writer là gì và muốn phát triển với nghề này, bạn cần vạch rõ lộ trình và mục tiêu nghề nghiệp của bản thân. Nhiều bạn chỉ nghĩ đây là nghề đi viết lấy tiền thuê cả đời. Nhưng không, bạn có thể rẽ hướng theo những con đường phát triển khác nhau dưới đây:

Leo lên vị trí cấp cao hoặc quản lý. Với các vị trí cao hơn công việc của các content thường là lên kế hoạch hoặc chịu trách nhiệm nội dung cho cả công ty, doanh nghiệp.

Nâng cao tay nghề bằng việc viết bài high-level content đòi hỏi có chuyên môn và nghiên cứu kiến thức chuyên sâu.

Hay bạn có thể chuyển hướng làm Content Writer Freelance. Với các Content writer đã có kinh nghiệm và có thể viết bài linh hoạt có thể làm tự do tại nhà, nhận các dự án do khách hàng tìm kiếm trên mạng cùng mức thu nhập rất cao.

Content Writer có thể mở rộng ra làm Content Leader lên kế hoạch nội dung

Trên đây là toàn bộ thông tin chúng tôi chia sẻ về khái niệm content writer là gì? Công việc của họ trong 1 doanh nghiệp, công ty là gì? Kỹ năng và mục tiêu nghề nghiệp cho sự phát triển. Hy vọng qua bài viết này, các bạn mới gia ngập ngành content writer có thể phát triển sự nghiệp thuận lợi hơn. Chúc các bạn thành công!