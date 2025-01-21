Cost of goods sold là gì? Cách tính và tầm quan trọng của COGS

Cost of goods sold là gì? Cách tính và tầm quan trọng của COGS
CEO Tony Vũ Thứ Ba, 21/01/2025
Cost of goods sold là gì? Cost of goods sold là một khái niệm rất phổ biến và có tầm quan trọng rất lớn trong kinh doanh, dùng để chỉ chi phí trực tiếp liên quan trong việc sản xuất và phân phối hàng hóa. Việc hiểu rõ khái niệm này sẽ giúp các doanh nghiệp đưa ra được quyết định kinh doanh chính xác và tăng lợi nhuận.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Cost of goods sold là gì?
  4. 2. Công thức tính Cost of goods sold
    1. 2.1. Công thức chung
    2. 2.2. Công thức FIFO
    3. 2.3. Công thức LIFO
    4. 2.4. Công thức bình quân gia quyền
  6. 3. Tầm quan trọng của cost of goods sold là gì?
  8. 4. Ví dụ về cách sử dụng giá vốn hàng bán (COGS)
  10. 5. Những mặt hạn chế của Cost of goods sold là gì?

1. Cost of goods sold là gì?

Cost of goods sold hay COGS dịch ra nghĩa tiếng việt là “giá vốn hàng bán”. Đây là những chi phí trực tiếp phát sinh từ việc sản xuất mặt hàng của một công ty. Số tiền này gồm có các chi phí của các vật liệu, chi phí nhân công lao động trong quá trình sản xuất hàng hóa. Không bao gồm các chi phí gián tiếp, chẳng hạn như là chi phí phân phối, chi phí người bán hàng, tiền thuê nhà hay là tiền phân phối.

Dù quan trọng trong kinh doanh nhưng không phải ai cũng biết Cost of goods sold là gì
Dù quan trọng trong kinh doanh nhưng không phải ai cũng biết Cost of goods sold là gì

2. Công thức tính Cost of goods sold

Khi đã hiểu rõ về Cost of goods sold là gì, chúng ta cùng khám phá công thức tính chính xác. Giá trị vốn hàng bán ra thị trường phụ thuộc hầu hết vào phương pháp tính giá hàng tồn kho được các công ty áp dụng. Ngoài công thức chung thì nhiều doanh nghiệp còn có thể sử dụng 3 phương pháp sau đây:

2.1. Công thức chung

Công thức tính giá vốn hàng bán của một công ty:

COGS = Giá trị hàng hóa tồn đầu kỳ + Hàng hóa mua – Giá trị hàng hóa tồn kho vào cuối kỳ.

Trong đó:

  • Hàng hóa tồn kho: nằm trong báo cáo tài chính dựa trên tài khoản giá vốn hàng bán.

  • Hàng hóa tồn kho đầu năm: hàng tồn kho còn lại của năm trước hoặc là hàng chưa được bán trong năm trước.

  • Đến cuối năm, các hàng hóa không bán được sẽ trừ vào tổng hàng tồn kho đầu năm cộng thêm các khoản mua bổ sung. Con số cuối cùng sẽ là giá vốn hàng bán trong năm.

2.2. Công thức FIFO

FIFO viết tắt của từ First In First Out được nhiều đơn vị áp dụng. Đây là công thức để tính giá vốn hàng bán. Có nghĩa là những mặt hàng nào nhập vào trước thì sẽ được xuất trước.

Ưu điểm của phương pháp này là có thể tính được trị giá vốn hàng hóa xuất kho trong từng lần xuất hàng hóa đi. Từ đó có thể dễ dàng cung cấp số liệu cho kế toán ghi chép và quản lý. Trị giá vốn hàng hóa tồn kho khá sát với giá thị trường của mặt hàng vào thời điểm đó.

FIFO thường được áp dụng cho các cửa hàng điện máy, điện tử, di động. Bởi vì những mặt hàng này có thể có thời gian lưu kho lâu.

Có nhiều công thức để tính Cost of goods sold như công thức chung, FIFO, LIFO…
Có nhiều công thức để tính Cost of goods sold như công thức chung, FIFO, LIFO…

2.3. Công thức LIFO

LIFO có nghĩa là Last In First Out. Đây là công thức trái ngược với FIFO. LIFO dựa theo nguyên lý là nhập sau và xuất trước, nghĩa là các mặt hàng nào mới nhập về luôn được ưu tiên bán đi trước.

Tuy nhiên, việc định giá hàng tồn kho của phương pháp này không đáng tin cậy và có thể những mặt hàng cũ sẽ có giá trị thấp hơn so với giá hiện hành.

2.4. Công thức bình quân gia quyền

Đây là phương pháp giúp tính giá trị hàng tồn kho. Công thức này tính giá vốn hàng bán phổ biến nhất được nhiều doanh nghiệp áp dụng. Cách tính rất đơn giản như sau:

MAC = (A + B)/C

Trong đó:

  • MAC: Có nghĩa là giá vốn của sản phẩm.

  • A: Giá trị kho hiện tại, được tính bằng cách lấy giá tồn kho trước nhập nhân cho giá MAC trước nhập.

  • B: Giá trị kho khi nhập mới, được tính bằng cách lấy giá tồn nhập mới nhân cho giá nhập kho.

  • C: Tổng hàng tồn, bằng tổng của hàng tồn trước nhập và hàng tồn sau nhập.

3. Tầm quan trọng của cost of goods sold là gì?

Cost of goods sold hay giá vốn hàng bán là một chỉ số quan trọng trong phân tích tài chính của mọi công ty. Nó có tầm quan trọng rất lớn đối với các nhà đầu tư hay những chuyên gia tài chính. Vì chỉ số này có thể đánh giá được mức độ hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Nếu giá vốn hàng bán tăng cao, doanh nghiệp phải tăng giá bán hoặc giảm chi phí thì mới có thể duy trì được lợi nhuận. Nếu giá vốn hàng bán quá cao so với giá bán thì lợi nhuận cũng sẽ giảm. Điều này sẽ ảnh hưởng khá lớn đến cách nhìn của một nhà đầu tư đối với doanh nghiệp.

Không chỉ có thế, giá vốn hàng bán còn giúp cho doanh nghiệp có thể quản lý được chi phí sản xuất. Đồng thời, giúp cho họ tối ưu hóa quá trình sản xuất và quản lý rủi ro tài chính cho công ty mình.

Cost of goods sold đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh, nhất là việc tính toán chi phí sản xuất
Cost of goods sold đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh, nhất là việc tính toán chi phí sản xuất

Muốn tăng lợi nhuận, các doanh nghiệp cần phải tìm cách giảm giá vốn hàng bán ra sao cho thật khéo léo. Có thể thông qua việc tối ưu hóa quy trình sản xuất, tìm kiếm nhà cung cấp giá tốt, sử dụng các kỹ thuật sản xuất tiên tiến,... Khi COGS được quản lý tốt thì doanh nghiệp mới có lợi thế cạnh tranh về giá cả và tăng khả năng lợi nhuận.

Từ đó, không khó để thấy rằng Cost of goods sold đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp. Đây cũng được xem như một thước đo nhằm đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để quản lý chi phí sản xuất được hiệu quả.

4. Ví dụ về cách sử dụng giá vốn hàng bán (COGS)

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng giá vốn bán hàng, chúng ta cùng tham khảo ví dụ như sau:

Tại thời điểm nào đó, công ty A quyết định nhập thêm 500 chiếc chuột máy tính với giá 200 nghìn/chiếc. Bởi nguồn hàng đạt chất lượng tốt cho nên lượng hàng nhập về này đã được công ty A bán hết chỉ trong vòng 5 ngày.

Sau đó công ty A tiếp tục nhập thêm về 600 chiếc chuột máy tính như thế nữa. Tuy nhiên, khi muốn nhập thêm thì nguồn hàng trở nên khan hiếm. Khi đó, nhà cung cấp lại nâng mức giá lên thành 250 nghìn/chiếc. Do đó, để có hàng cung cấp cho khách thì đơn vị A buộc phải chấp nhận với mức giá mới này.

5. Những mặt hạn chế của Cost of goods sold là gì?

Dù được áp dụng rộng rãi nhưng những hạn chế của Cost of goods sold là gì thì không phải ai cũng biết. Hạn chế lớn nhất của giá vốn bán hàng nằm ở những nhân viên kế toán. Họ có thể dễ dàng bị nhầm lẫn giá vốn hàng bán. Nguyên nhân là vì giá vốn hàng bán có thể được thay đổi theo những cách đơn giản như:

  • Phân bổ các mặt hàng tồn kho với mức chi phí sản xuất cao hơn so với các chi phí phát sinh.

  • Giảm giá hàng hóa tồn kho một cách quá mức.

  • Hoàn trả lại chi phí cho các nhà cung cấp quá nhiều.

  • Thay đổi số lượng của những mặt hàng tồn kho vào cuối kỳ kế toán.

  • Định giá quá cao cho những mặt hàng tồn kho.

Dù quan trọng nhưng Cost of goods sold vẫn tồn tại những hạn chế nhất định
Dù quan trọng nhưng Cost of goods sold vẫn tồn tại những hạn chế nhất định

Vậy những lưu ý cần biết khi áp dụng Cost of goods sold là gì? Dưới đây là một số điểm cụ thể như:

  • Cập nhật đầy đủ thông tin về chi phí, chẳng hạn như chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, phí vận chuyển,...

  • Xác định đơn vị tính giá vốn hàng bán phù hợp với mô hình kinh doanh.

  • Giám sát giá vốn hàng bán thường xuyên để có thể cập nhật kịp thời và điều chỉnh chiến lược kinh doanh sao cho hiệu quả.

  • Xác định giá bán phù hợp, vừa đảm bảo lợi nhuận vừa không quá cao để không làm mất khách hàng.

  • Tối ưu hóa quy trình sản xuất bằng cách các phương pháp tiết kiệm chi phí và tăng năng suất.

  • Tính toán đầy đủ chi phí bổ sung như: chi phí quản lý, chi phí marketing và chi phí hậu cần,...

Bài viết trên đây đã giải thích chi tiết cho bạn về cost of goods sold là gì. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp doanh nghiệp cân đối, điều chỉnh giá vốn bán hàng, từ đó đưa ra những chiến lược kinh doanh hợp lý.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »