CV bản cứng là gì? Khác gì với CV bản mềm

CV bản cứng là gì? CV bản cứng là một khái niệm quen thuộc trong quá trình tìm kiếm việc làm. Khi nói đến CV bản cứng, chúng ta nghĩ ngay đến một tài liệu in trên giấy chất lượng cao, được trình bày một cách chuyên nghiệp và gửi trực tiếp cho nhà tuyển dụng. Để hiểu kỹ hơn cùng Job3s tìm hiểu bài viết này nhé.

1. CV bản cứng là gì ?

Có phải bạn thường tạo TopCV trên các ứng dụng trang web tìm việc hoặc các phần mềm trên máy tính. Sau đó bạn lưu trữ CV dưới dạng file trong máy tính của bạn, đây được gọi là bản CV mềm.

Còn khái niệm CV bản cứng là gì? Đây là một phiên bản CV thật ở ngoài được in hoặc photo ra. Có nghĩa là CV bản cứng là loại CV được in ra trên tờ giấy A4 để bạn nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty.

CV bản cứng là một bản CV tồn tại trên giấy A4

2. CV bản cứng khác gì với CV bản mềm ?

Tuy nội dung trong bản cứng và bản mềm của CV giống nhau, nhưng mỗi hình thức CV đều mang những đặc điểm riêng biệt.

3. Các bước tạo CV bản cứng

Trước khi muốn sở hữu CV bản cứng, bạn cần phải tạo CV bản mềm với hình thức và nội dung hoàn chỉnh. Tham khảo các bước tạo bản cứng cho CV đơn giản sau:

Bước 1: Truy cập vào trang web Job3s, sau đó chọn lĩnh vực bạn muốn tạo CV và bấm tìm kiếm.

Bước 2: Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản để tạo CV theo mẫu.

Bước 3: Chọn mẫu CV xin việc đẹp mà bạn muốn tạo và nhấn “Dùng mẫu này”, sau đó chỉnh sửa thông tin phù hợp với bản thân.

Bước 4: Kiểm tra, rà soát thông tin, lỗi chính tả và tiến hành lưu CV cũng như tải CV xuống.

Bước 5: Mang USB có lưu trữ mẫu CV ra các tiệm photo để in bản cứng.

4. Lưu ý khi tạo CV bản cứng

Bản cứng CV là một phiên bản khó chỉnh sửa nếu như bạn mắc bất kỳ lỗi nào. Do đó, để tránh mắc lỗi khi tạo bản cứng CV thì bạn cần tìm hiểu kỹ lưỡng một số lưu ý khi tạo CV. Vậy các lưu ý khi tạo CV bản cứng là gì? Cùng Job3s tìm hiểu ngay sau đây:

Kiểm tra chính tả

Có thể nói, lỗi chính tả là một trong những lỗi mà nhiều bạn gặp phải bởi tính khó rà soát và kiểm tra. Tuy nhiên, khi tạo bản cứng CV, bạn cần cẩn thận kiểm tra từng từ ngữ để đảm bảo không sai bất kỳ lỗi chính tả nào.

Ảnh phải sắc nét

Có thể một số bạn không biết, hình ảnh trên máy nó sẽ khác với lúc chúng ta photo ra. Chính vì vậy, để ảnh không bị mờ, lem màu thì bạn nên lựa chọn ảnh rõ nét, màu sắc đơn giản và đặc biệt không quá tối. Khi đem in CV ra thì sẽ mang lại hiệu ứng tốt hơn, chân dung của bạn rõ ràng hơn.

Một số lưu ý cần nhớ khi tạo bản cứng CV

5. Một số câu hỏi về CV bản cứng

Trong nhiều năm hoạt động ở lĩnh vực này, Job3s không chỉ nhận được thắc mắc về CV bản cứng là gì? Mà có rất nhiều câu hỏi được gửi cho Job3s để được tư vấn cũng như giải đáp. Chẳng hạn như:

Nên in CV bản cứng một mặt hay 2?

Đối với những bản CV được tóm gọn trong một trang A4 thì không quá khó để bạn lựa chọn in 1 hay 2 mặt. Nhưng một số bạn có nội dung khá dài, có thể lên đến 2 hoặc 3 trang giấy. Lúc này nhiều bạn sẽ khó lựa chọn số lượng mặt giấy in sao cho chuyên nghiệp và chính xác.

Hầu hết, các ứng viên nên lựa chọn in CV 1 mặt để nhà tuyển dụng dễ dàng tìm kiếm hoặc đọc thông tin trong CV của bạn. Hơn nữa, in CV 1 mặt giúp bạn giữ được font chữ, hình ảnh cũng như màu sắc ở trạng thái tốt nhất.

Nên lựa chọn phương pháp in một mặt để tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

Chọn giấy gì khi in CV bản cứng?

Hiện nay, trên thị trường có khá nhiều loại giấy dùng để in thiệp, hay in CV chuyên nghiệp khiến bạn gặp khó khăn khi lựa chọn. Gợi ý cho bạn loại giấy bristol là thương hiệu được sử dụng khá phổ biến nhất trong lĩnh vực in thiệp, bìa cứng hoặc CV. Bên cạnh đó, còn có một số loại giấy như:

Giấy Ford: Là loại giấy được sử dụng rộng rãi trong các tiệm photo, nhưng màu sắc và hình thức in không được đẹp mắt.

Là loại giấy được sử dụng rộng rãi trong các tiệm photo, nhưng màu sắc và hình thức in không được đẹp mắt. Giấy Couche: Được sử dụng in ấn phẩm, poster, bìa quảng cáo, bạn có thể sử dụng in CV bản cứng như hình thức không bắt mắt.

Được sử dụng in ấn phẩm, poster, bìa quảng cáo, bạn có thể sử dụng in CV bản cứng như hình thức không bắt mắt. Giấy Couche matt: Đây là một loại giấy có chất lượng thấp hơn giấy Couche, nhưng được một số doanh nghiệp yêu cầu khi in CV.

Đây là một loại giấy có chất lượng thấp hơn giấy Couche, nhưng được một số doanh nghiệp yêu cầu khi in CV. Giấy Crystal: Loại này được thiết kế 2 mặt giấy bóng, độ lên màu chuẩn và tạo hiệu ứng khá độc đáo. Đây là một loại giấy bạn có thể sử dụng khi in CV tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của Job3s về “CV bản cứng là gì?” cũng như cập nhập thêm một số thông tin về cách tạo CV. Hy vọng với những nội dung đã tổng hợp trên sẽ giúp bạn hiểu thêm về khái niệm CV bản cứng.