CV IT và bí quyết chinh phục nhà tuyển dụng hiệu quả nhất!

Không phải bất cứ ai có trong tay mẫu CV ngành công nghệ thông tin đều trúng tuyển, thế nhưng khi sở hữu bản CV IT chất lượng thì điều đó lại hoàn toàn có thể xảy ra đối với bạn. Nếu bạn chưa biết viết CV IT như thế nào mới đúng ý nhà tuyển dụng vậy thì hãy cùng timviec365.net tìm hiểu về nó qua bài viết dưới đây nhé.

1. Sự cần thiết của CV IT trong bối cảnh hiện nay

Không chỉ riêng lĩnh vực IT mà tất cả những ứng viên thuộc ngành nghề, lĩnh vực khác đều cần sở hữu bản CV hoàn hảo khi đi xin việc. Nói như vậy có nghĩa là, bản CV IT chất lượng sẽ làm nên điều kỳ diệu đối với ứng viên và nhà tuyển dụng. Theo dõi nội dung sau để thấy rõ sự cần thiết đó là như thế nào?

1.1. Ứng viên tiếp cận nhà tuyển dụng dễ hơn

Nếu như áp dụng phương thức tuyển dụng truyền thống, cơ hội ứng viên tiếp cận với nhà tuyển dụng còn bị hạn chế thì đến nay, hình thức ứng tuyển online đã kết nối ứng viên với nhà tuyển dụng một cách dễ dàng hơn.

Ứng viên tiếp cận nhà tuyển dụng dễ hơn

Ứng viên chỉ cần ngồi nhà và gửi tin tuyển dụng qua đường truyền internet là có thể gửi tới hàng chục, thậm chí hàng trăm nhà tuyển dụng khác nhau.

Khi có trong tay bản CV IT, bạn hoàn toàn có thể thể hiện những thông tin cá nhân và kỹ năng chuyên môn theo cách riêng biệt, từ đó thu hút nhà tuyển dụng chú ý tới mình.

Với bản CV IT thì phạm vi ứng tuyển dành cho ứng viên sẽ không giới hạn, do đó bạn có thể tiếp cận với nhiều doanh nghiệp một cách dễ dàng hơn.

1.2. Doanh nghiệp giảm thiểu được công đoạn rườm rà trong công tác tuyển dụng

Về phía doanh nghiệp, khi áp dụng công tác tuyển dụng truyền thống, họ sẽ phải trải qua rất nhiều công tác từ khâu nhận hồ sơ, lọc hồ sơ, phỏng vấn cho tới chọn lọc ứng viên,... tuy nhiên cho tới khi bản CV xuất hiện thì mọi sự rườm rà dường như đã được tối giản đến mức tối đa. Trong đó khi tuyển dụng ứng viên ngành nghề IT cũng không là ngoại lệ.

Doanh nghiệp giảm thiểu được công đoạn rườm rà trong công tác tuyển dụng

Bắt đầu mở đợt tuyển dụng, nhà tuyển dụng sẽ tiếp nhận các tin nhắn gửi CV từ ứng viên, sau đó họ sẽ đọc và chọn lọc những ứng viên tiềm năng nhất để tham gia ứng tuyển vòng phỏng vấn. So với công tác lọc hồ sơ giấy thì hình thức này sẽ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều.

2. CV IT có những đặc điểm gì?

Bản CV cho dân it hay còn gọi là mẫu cv xin việc công nghệ thông tin thường sở hữu nhiều mục thông tin khác nhau nhưng chúng đều xoay quanh về ứng viên và quá trình học tập trước đây của họ.

Tuy là vậy nhưng lượng thông tin có trong mỗi trường lại không phải con số lớn, theo đó họ chỉ cần thể hiện đúng trọng tâm của phần hướng dẫn, không nhất thiết phải kể lể, tâm sự dài dòng.

CV IT có những đặc điểm gì?

Một bản CV xin việc IT hoàn hảo, ngoài những nội dung điền theo yêu cầu thì nó sẽ không thể thiếu ảnh đại diện và một số thông tin liên lạc của ứng viên. Khi lựa chọn ảnh cần phải hết sức chú ý, chỉ nên chọn bức hình nhìn rõ mặt theo hướng chính diện, đầu tóc gọn gàng, không trang điểm quá đậm và cười quá tươi. Thông tin liên hệ thì cần phải chính xác đến từng con số, chữ cái, nếu không cơ hội “rớt” ngay từ vòng đầu của bạn là rất cao.

3. Chinh phục nhà tuyển dụng bằng bản CV IT “đắt giá” bạn đã biết cách?

Như đã nói ở trên, một bản CV cho IT đầy đủ sẽ chứa nhiều thông tin khác nhau. Tuy nhiên trong số đó sẽ có một số thông tin mà nhà tuyển dụng quan tâm hơn cả, dựa vào những thông tin này mà nhà tuyển dụng có thể đưa ra quyết định tuyển chọn nhanh chóng hơn.

3.1. Thể hiện trình độ học vấn trong CV ngành công nghệ thông tin

Ứng viên IT cần đáp ứng yêu cầu về trình độ học vấn, vì vậy đây cũng là yếu tố mà nhà tuyển dụng sẽ chú ý đầu tiên. Với mỗi vị trí công việc IT cụ thể, nhà tuyển dụng sẽ đưa ra những yêu cầu rất rõ ràng để tìm ra người phù hợp, trong đó trình độ học vấn chính là tiêu chí đầu tiên cần có để tiếp tục xét đến các tiêu chí tiếp theo.

Nếu bạn là ứng viên IT, hãy đảm bảo rằng mình đang đã tốt nghiệp đại học với các chuyên ngành liên quan tới IT nhé, đơn vị học tập thì không quan trọng lắm nhưng nếu xuất thân ở những trường danh tiếng thì cơ hội tuyển dụng sẽ cao hơn.

3.2. Chú ý tới kinh nghiệm nghề nghiệp trong lĩnh vực IT

Kinh nghiệm nghề nghiệp chính là mối quan tâm tiếp theo mà nhà tuyển dụng không thể bỏ qua trong bản CV CNTT của bạn. Một số vị trí chủ chốt hay quản lý cấp cao liên quan tới IT như là kỹ sư phần cứng hoặc phần mềm, trưởng phòng IT hay phó phòng IT đều rất cần ứng viên có kinh nghiệm. Số năm kinh nghiệm được đưa ra ở thường là từ 1 đến 3 năm, thậm chí lâu hơn tuỳ vào từng vị trí mà họ đang tuyển dụng.

Chú ý tới kinh nghiệm nghề nghiệp trong lĩnh vực IT

Như vậy, nếu như bạn đang sở hữu cả kiến thức lẫn kinh nghiệm thực tế thì hãy mạnh dạn thể hiện chúng vào bản CV IT mẫu của mình nhé. Nó sẽ giúp bạn đánh bật những đối thủ khác để giành lấy cơ hội bước vào vòng trong.

3.3. Một số thông tin cần chú ý khác

Ngoài 2 thông tin vừa rồi thì ứng viên cũng nên chú trọng thêm những thông tin khác vào mẫu cv xin việc IT của mình như là mục tiêu nghề nghiệp trong CV IT hay kỹ năng của bản thân phù hợp với chuyên ngành IT này. Nếu như thông tin đưa ra là “đắt giá” thì chắc chắn đó sẽ là căn cứ hữu hiệu giúp bạn có thêm cơ hội bước vào vòng sau.

- Mục tiêu nghề nghiệp: Hãy thể hiện làm sao để nhà tuyển dụng nhận thấy bạn là một ứng viên IT chuyên nghiệp. Không “ăn cắp” ý tưởng của những người đi trước, càng không nên copy theo bản CV mẫu cv xin việc ngành it ở trên mạng. Hành động này sẽ chẳng thể làm bạn ghi điểm mà ngược lại nó còn khiến bạn trở nên tầm thường trong mắt nhà tuyển dụng hơn đấy.

Một số thông tin cần chú ý khác

- Kỹ năng bản thân: Một IT chuyên nghiệp thường sở hữu sự tỉ mỉ, niềm đam mê với các thiết bị công nghệ, am hiểu về lĩnh vực IT và tinh thần trách nhiệm cao. Hoặc là bạn có thể dựa vào những yêu cầu mà nhà tuyển dụng đưa ra ở bản tin tuyển dụng trước đó và thể hiện những kỹ năng cần thiết liên quan tới IT vào mẫu cv cho IT của mình để ghi điểm tuyệt đối.

4. Một vài lưu ý nhỏ dành cho bạn khi viết CV IT

Khi viết mẫu CV IT tiếng Việt hay mẫu CV IT tiếng Anh thì bạn cũng sẽ phải chú ý một số điểm sau đây:

Thứ nhất, mẫu cv xin việc IT tiếng Việt không viết sai chính tả. Đây tuy là lỗi cơ bản nhưng nó sẽ khiến hình ảnh của bạn trong mắt nhà tuyển dụng thiếu đi sự chuyên nghiệp.

Thứ hai, mẫu CV công nghệ thông tin hoàn hảo sẽ không xuất hiện 2 màu mực

Thứ ba, tuyệt đối không trình bày dài dòng, các ý khi diễn đạt cần mạch lạc và tách rời để đảm bảo khi xem nhà tuyển dụng sẽ hiểu hoàn toàn những điều mà bạn thể hiện.

Một vài lưu ý nhỏ dành cho bạn khi viết CV IT

Thứ tư, nếu chưa có kinh nghiệm thì không nhất thiết bạn phải viết CV IT bằng tay mà có thể sử dụng các mẫu CV cho sinh viên IT mới ra trường tại các website uy tín.

Với bí quyết viết CV IT vừa rồi có lẽ các ứng viên ở đây có thể tự trang bị cho mình một bản CV hoàn hảo rồi. Để tạo cơ hội cho người thân và bạn bè khi họ tìm việc thì hãy chia sẻ bài viết này tới họ, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vui mừng khi họ thành công đúng không?