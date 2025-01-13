1. Tại sao khi đi xin việc nhân viên kinh doanh lại cần sử dụng CV

Khi đi xin việc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh, việc sử dụng CV là vô cùng quan trọng. CV là công cụ để ứng viên trình bày rõ ràng các kỹ năng và kinh nghiệm làm việc, giúp nhà tuyển dụng đánh giá được mức độ phù hợp của ứng viên với vị trí cần tuyển dụng. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh doanh, CV là nơi lý tưởng để liệt kê và chứng minh các thành tích như doanh số bán hàng, số lượng khách hàng mới hoặc các hợp đồng đã ký kết, giúp ứng viên nổi bật hơn so với những người khác.

Một CV được chuẩn bị kỹ lưỡng cũng thể hiện sự thái độ chuyên nghiệp của ứng viên đối với công việc, tạo ấn tượng tích cực với nhà tuyển dụng. Ngoài ra, CV còn cung cấp thông tin liên hệ, tóm tắt quá trình học vấn và đào tạo, thể hiện mục tiêu nghề nghiệp và giúp ứng viên đáp ứng yêu cầu công việc của nhiều nhà tuyển dụng.

Sở hữu CV nhân viên kinh doanh là một điều cần thiết khi đi xin việc

2. Hướng dẫn viết CV nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp

Viết CV nhân viên kinh doanh là bước quan trọng để bạn có thể ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng, đặc biệt đối với vị trí nhân viên kinh doanh. Theo đó, một nhân viên kinh doanh cần sở hữu kỹ năng giao tiếp, khả năng đàm phán và năng lực làm việc độc lập cũng như theo nhóm. Nhà tuyển dụng thường mong đợi nhân viên kinh doanh có thể quản lý tốt mối quan hệ với khách hàng, hiểu biết sâu rộng về ngành hàng, sản phẩm và thị trường, cũng như khả năng quản lý công việc hiệu quả.

Để thể hiện kỹ năng và kinh nghiệm của mình trong CV nhân viên kinh doanh, bạn cần đảm bảo cấu trúc tối ưu cho CV, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày.

2.1. Phần thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân luôn được đặt ở phần đầu của CV xin việc và được coi là phần dễ viết nhất. Bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều về cách viết sao cho ấn tượng, chỉ cần trình bày đầy đủ, ngắn gọn và chính xác các thông tin như: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại và địa chỉ liên hệ. Những thông tin này giúp nhà tuyển dụng dễ dàng liên lạc với bạn khi CV của bạn đáp ứng yêu cầu và phù hợp với vị trí tuyển dụng.

Ngoài ra, bạn cần ghi rõ chức danh ứng tuyển theo đúng mô tả của nhà tuyển dụng. Ví dụ: nếu nhà tuyển dụng đăng tin tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh, bạn nên viết chức danh ứng tuyển là “nhân viên kinh doanh” thay vì tự ý thay đổi thành “nhân viên sales”. Email cũng cần nghiêm túc, tốt nhất nên bao gồm họ và tên của bạn, tránh sử dụng các email không chuyên nghiệp hoặc theo ngôn ngữ teencode.

Ngoài ra, bạn cũng không nên sử dụng ảnh chỉ thấy một phần khuôn mặt, ảnh quay lưng hoặc ảnh đã qua chỉnh sửa và thêm hiệu ứng quá mức.

Ví dụ:

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Linh

Địa chỉ: 123 Đường ABC, Quận XYZ, Hà Nội

Điện thoại: 0987 654 321

Email: [email protected]

LinkedIn: linkedin.com/in/mailinh

Phần thông tin cá nhân trong CV nhân viên kinh doanh giúp nhà tuyển dụng dễ dàng liên lạc với bạn

2.2. Phần mục tiêu nghề nghiệp trong CV nhân viên kinh doanh

Phần mục tiêu nghề nghiệp trong CV nhân viên kinh doanh là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến việc bạn có được nhà tuyển dụng chú ý hay không. Do đó, hãy trình bày mục tiêu nghề nghiệp của mình một cách rõ ràng và ngắn gọn trong khoảng 2-3 câu. Bạn cần thể hiện năng lực của bản thân, những giá trị bạn có thể mang lại cho công ty và những kỹ năng bạn mong muốn học hỏi trong quá trình làm việc.

Đồng thời, tránh đặt ra những mục tiêu quá xa vời hoặc vượt quá khả năng thực tế của mình. Thay vào đó, hãy nêu ra cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn để nhà tuyển dụng có thể thấy được sự nhiệt huyết và cam kết của bạn.

Một ví dụ về phần mục tiêu nghề nghiệp trong CV nhân viên kinh doanh có thể như sau:

Mục tiêu ngắn hạn: Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng, đạt và vượt các chỉ tiêu KPI của công ty; mở rộng mối quan hệ cá nhân, cải thiện kỹ năng chốt đơn và thuyết phục khách hàng.

Mục tiêu dài hạn: Sau 2 năm làm việc, phấn đấu đạt vị trí trưởng nhóm kinh doanh.

Cách trình bày này giúp nhà tuyển dụng thấy rõ định hướng và kế hoạch phát triển của bạn, đồng thời đánh giá được mức độ phù hợp của bạn với vị trí ứng tuyển.

2.3. Phần kinh nghiệm làm việc

Nêu về kinh nghiệm trong CV nhân viên kinh doanh là một phần quan trọng giúp nhà tuyển dụng hiểu rõ về những thành tựu và kỹ năng cụ thể mà bạn đã đạt được trong quá khứ. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý khi viết phần kinh nghiệm này:

Liệt kê theo thứ tự thời gian: Bắt đầu từ công việc gần nhất đến công việc cũ hơn. Ghi rõ vị trí đảm nhiệm và thời gian làm việc tại mỗi công ty.

Mô tả ngắn gọn về công ty: Cung cấp thông tin về ngành nghề và lĩnh vực hoạt động của công ty, đồng thời nêu rõ các dự án cụ thể mà bạn đã tham gia.

Thành tựu và kết quả: Đặc biệt chú ý liệt kê những thành tựu đáng chú ý, sử dụng các con số cụ thể để làm rõ (ví dụ: tăng doanh số, mở rộng khách hàng, đạt mục tiêu doanh số).

Liên kết với mục tiêu nghề nghiệp: Kết nối phần kinh nghiệm với mục tiêu nghề nghiệp hiện tại của bạn, đảm bảo rằng các kinh nghiệm này hỗ trợ cho vị trí bạn đang ứng tuyển. Tối thiểu nên có 3-5 mục kinh nghiệm liên quan.

Ví dụ:

Công ty ABC

Nhân viên kinh doanh

Tháng 6/2021 - Tháng 6/2023

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Đạt doanh số bán hàng hàng tháng vượt chỉ tiêu 20%.

Được trao giải “Nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất quý 2/2022.

Công ty XYZ

Thực tập sinh kinh doanh

Tháng 6/2020 - Tháng 12/2020

Hỗ trợ nhóm kinh doanh trong việc tìm kiếm và liên hệ với khách hàng tiềm năng.

Thực hiện các báo cáo phân tích thị trường hàng tuần.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện quảng bá sản phẩm.

Lưu ý khi viết CV nhân viên kinh doanh phần kinh nghiệm nên tránh:

Tránh sử dụng từ ngữ chung chung: Sử dụng số liệu và chi tiết cụ thể để làm rõ thành tựu của bạn.

Hạn chế liệt kê công việc ngắn hạn: Không đề cập đến các công việc dưới 6 tháng, trừ các khóa thực tập.

Tránh chi tiết không cần thiết: Không nên mô tả các công việc vụn vặt như pha trà, in tờ rơi, v.v.

Rõ ràng và ngắn gọn: Mô tả kinh nghiệm làm việc một cách rõ ràng, tránh dài dòng và phân chia ý rõ ràng.

Trình bày chi tiết phần kinh nghiệm làm việc để nhà tuyển dụng nhận thấy bạn là ứng viên tiềm năng

2.4. Phần trình độ học vấn trong CV nhân viên kinh doanh

Trình độ học vấn là một phần không thể thiếu trong CV của nhân viên kinh doanh, mặc dù không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự thành công trong nghề. Thực tế cho thấy, nhiều ứng viên chỉ mới tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp đã có thể thành công với khả năng tư vấn xuất sắc và sự hợp tác tốt với khách hàng, điều mà người trong ngành thường gọi là "cái duyên".

Tuy nhiên, có bằng cấp đại học vẫn là một lợi thế lớn. Bằng cấp này cho thấy bạn đã có nền tảng vững chắc về kiến thức và kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực kinh doanh. Việc này giúp rút ngắn quá trình đào tạo ban đầu khi bắt đầu công việc mới và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thăng tiến trong sự nghiệp.

Trong phần trình độ học vấn của CV, bạn cần ghi rõ các thông tin như ngành học, tên trường và điểm GPA để nhà tuyển dụng có thể đánh giá được mức độ nền tảng kiến thức của bạn. Ví dụ, bạn có thể ghi như sau:

Ví dụ:

Đại học Kinh tế Quốc dân

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Thời gian đào tạo: Tháng 9/2017 - Tháng 6/2021

Bằng cử nhân loại Giỏi

Thông qua việc cụ thể hóa những thành tựu học thuật này, bạn sẽ giúp cho nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về nền tảng kiến thức và sự chuẩn bị chuyên sâu của bạn cho vị trí nhân viên kinh doanh mà bạn đang ứng tuyển. Điều này không chỉ tăng cơ hội được chọn lựa mà còn góp phần vào sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

2.5. Phần kỹ năng trong CV nhân viên kinh doanh

Đối với nhân viên kinh doanh, việc sở hữu một bộ kỹ năng đa dạng và chuyên sâu là điều cần thiết để thành công trong việc đạt được doanh số và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

Dưới đây là một số kỹ năng quan trọng mà bạn nên nêu rõ trong CV của mình cùng với cách trình bày chi tiết và cụ thể từng kỹ năng như sau:

Kỹ năng giao tiếp

Một nhân viên kinh doanh giỏi cần có khả năng giao tiếp hiệu quả với khách hàng, trình bày thông tin một cách rõ ràng, dễ hiểu và lôi cuốn để tạo ra sự tin tưởng và thiện cảm từ phía khách hàng. Ngoài ra, kỹ năng nghe chủ động cũng rất quan trọng, giúp bạn lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu cũng như mong muốn của khách hàng, từ đó cung cấp các giải pháp phù hợp.

Kỹ năng đàm phán

Đàm phán là một kỹ năng quan trọng giúp bạn đạt được các thỏa thuận có lợi cho cả hai bên. Để đạt được hiệu quả, bạn cần chuẩn bị kỹ lưỡng, tìm hiểu thông tin về đối tác và chuẩn bị các chiến lược đàm phán cụ thể.

Kỹ năng thuyết phục

Để thuyết phục khách hàng, bạn cần hiểu rõ sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, có kiến thức sâu rộng để giải thích và trình bày rõ ràng cho khách hàng. Việc phân tích lợi ích cho khách hàng là rất quan trọng, giúp bạn chỉ ra những lợi ích cụ thể mà sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn mang lại.

Kỹ năng quản lý thời gian

Quản lý thời gian hiệu quả giúp bạn hoàn thành công việc đúng hạn và đạt được mục tiêu kinh doanh. Để quản lý thời gian tốt, bạn cần lập kế hoạch cụ thể cho từng ngày, tuần và tháng, xác định các nhiệm vụ cần hoàn thành. Sử dụng các công cụ hỗ trợ như lịch Google, Trello hoặc các ứng dụng tương tự cũng là một cách hiệu quả để theo dõi tiến độ công việc và quản lý thời gian một cách khoa học.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

Kỹ năng phân tích dữ liệu giúp bạn sử dụng dữ liệu để phân tích xu hướng, thị trường và hiệu suất bán hàng, từ đó đưa ra các quyết định thông minh.

Kỹ năng tin học văn phòng

Bạn cần thành thạo Microsoft Word để soạn thảo và chỉnh sửa các tài liệu văn bản, hợp đồng và báo cáo. Microsoft Excel là công cụ quan trọng giúp bạn tạo và quản lý bảng tính, phân tích dữ liệu và sử dụng các công thức và hàm để tính toán. Microsoft PowerPoint giúp bạn tạo các bài thuyết trình chuyên nghiệp để trình bày trước khách hàng.

Bộ kỹ năng cho nhân viên kinh doanh là điều vô cùng cần thiết đối với vị trí này

2.5. Hoạt động ngoại khóa, tình nguyện

Các hoạt động ngoại khóa tại trường và các chuyến thiện nguyện cộng đồng có thể làm CV của bạn nổi bật hơn và thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng. Sự nhiệt huyết và khả năng hòa đồng là những phẩm chất quan trọng mà các nhà tuyển dụng thường tìm kiếm ở một nhân viên kinh doanh. Tuy nhiên, nếu bạn chưa từng tham gia các hoạt động đó, tốt nhất là bỏ qua phần này trong CV. Cố gắng gây ấn tượng bằng thông tin không chính xác có thể mang lại nhiều rủi ro hơn là lợi ích.

Ví dụ:

Hoạt động ngoại khóa

Câu Lạc Bộ Kinh Doanh Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Thành viên tích cực

Tháng 9/2018 – Tháng 6/2021

Tổ chức các buổi hội thảo và diễn đàn về kinh doanh, mời các doanh nhân thành công chia sẻ kinh nghiệm.

Tham gia các cuộc thi kinh doanh, đạt giải nhì tại cuộc thi “Khởi Nghiệp Sáng Tạo 2020”.

Hoạt động tình nguyện

Tổ Chức Phi Chính Phủ ABC

Tình nguyện viên

Tháng 6/2019 – Tháng 8/2020

Tham gia các dự án phát triển cộng đồng, tổ chức các sự kiện gây quỹ và tuyên truyền về giáo dục.

Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing cho tổ chức.

2.6. Chứng chỉ và giải thưởng

Chứng chỉ và giải thưởng là bằng chứng cụ thể cho thấy bạn có năng lực và đã đạt được những thành tích nhất định trong quá trình học tập và làm việc. Dưới đây là cách bạn có thể trình bày phần này trong CV nhân viên kinh doanh của mình.

Nếu bạn có các chứng chỉ liên quan đến kinh doanh, bán hàng hoặc các kỹ năng chuyên môn khác, hãy liệt kê chúng rõ ràng trong CV.

Ví dụ:

Chứng Chỉ Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp

Trung tâm Đào tạo XYZ

Tháng 3/2021

Đạt chứng chỉ xuất sắc về kỹ năng bán hàng nâng cao, bao gồm kỹ năng thuyết phục và đàm phán.

Áp dụng các kỹ năng học được vào công việc thực tế, giúp tăng doanh số bán hàng.

Vai trò quan trọng của việc liệt kê các chứng chỉ vào CV phỏng vấn

3. Một số lưu ý khi viết CV nhân viên kinh doanh chuẩn nhất

Khi viết CV cho vị trí nhân viên kinh doanh, có một số lưu ý quan trọng để đảm bảo CV nhân viên kinh doanh của bạn nổi bật và thu hút được sự chú ý của nhà tuyển dụng.

Đặt tiêu đề rõ ràng với tên đầy đủ và thông tin liên hệ như số điện thoại, email công việc, và địa chỉ liên lạc. Đảm bảo rằng email là chuyên nghiệp và dễ nhớ (ví dụ: [email protected]). Viết mục tiêu nghề nghiệp ngắn gọn, súc tích, thể hiện rõ mục tiêu cá nhân và cách bạn có thể đóng góp cho công ty. Hãy làm nổi bật sự đam mê và định hướng nghề nghiệp của bạn.

Liệt kê theo thứ tự thời gian bắt đầu từ công việc gần nhất đến công việc cũ hơn. Bạn cũng nên chú trọng vào mô tả các kết quả cụ thể mà bạn đã đạt được, ví dụ như tăng trưởng doanh số, mở rộng mạng lưới khách hàng, đạt được chỉ tiêu doanh số. Sử dụng con số cụ thể để làm nổi bật thành tựu của bạn.

Tránh ngôn từ quá dài dòng hoặc phức tạp. Nên dùng ngôn từ ngắn gọn, dễ hiểu và tránh các từ ngữ mang tính chất phô trương không cần thiết.

Chọn một ảnh chân dung rõ nét, trang phục lịch sự, thể hiện sự tự tin và chuyên nghiệp. Sử dụng font chữ dễ đọc, kích thước hợp lý và căn chỉnh văn bản gọn gàng. Đảm bảo CV nhân viên kinh doanh không quá dài, nên từ 1-2 trang.

Đọc lại CV nhiều lần để sửa lỗi chính tả, ngữ pháp. Bạn cũng có thể nhờ người khác kiểm tra giúp. Ngoài ra, bạn cũng nên điều chỉnh CV nhân viên kinh doanh cho phù hợp với từng vị trí và công ty cụ thể. Nêu bật những kỹ năng và kinh nghiệm liên quan nhất đến vị trí bạn đang ứng tuyển.

Áp dụng những cách viết CV nhân viên kinh doanh trên sẽ giúp CV của bạn trở nên nổi bật và ấn tượng hơn với nhà tuyển dụng, từ đó tăng khả năng thành công trong quá trình tuyển dụng.