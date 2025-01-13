1. Tổng quan về ngành thiết kế web

Thiết kế website là một vị trí làm việc hot hiện nay. Khi các kênh bán hàng online phát triển thì nhu cầu thiết kế website, cập nhật/chỉnh sửa giao diện, sản phẩm, tính năng trên web ngày càng phổ biến. Mặc dù, nhu cầu tuyển nhân viết thiết kế web của các doanh nghiệp hiện nay rất lớn nhưng để ứng tuyển vào vị trí trên với mức lương hấp dẫn, chế độ đãi ngộ tốt, ứng viên vẫn cần có bản CV thiết kế web ấn tượng, thể hiện đầy đủ trình độ, năng lực của bản thân.

CV thiết kế web không chỉ cung cấp đầy đủ thông tin của ứng viên mà phải sáng tạo, thể hiện năng lực cá nhân

2. Khái quát CV ứng viên thiết kế web

CV thiết kế web là văn bản tóm tắt những thông tin cơ bản nhất của người có nhu cầu tìm việc làm. Trong bản CV được chia thành nhiều phần khác nhau, trong đó, những phần chính bao gồm: Thông tin ứng viên (họ và tên, năm sinh, số điện thoại, nơi ở), học vấn (bằng cấp, ngành nghề, trường đào tạo), mục tiêu nghề nghiệp, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ và các hoạt động khác (tham gia chương trình tình nguyện, công trình nghiên cứu khoa học).

Trong số các mục kể trên, phần kinh nghiệm làm việc rất quan trọng, ứng viên cần thể hiện đầy đủ kinh nghiệm làm việc thực tế của bản thân.

Điểm đặc biệt của bản CV thiết kế web đó là việc đòi hỏi sự sáng tạo, kỹ năng của người thực hiện. So với các mẫu cv ứng tuyển vị trí làm việc khác, đây là điểm đặc trưng riêng biệt cho vị trí thiết kế website. Lý do chính của yêu cầu này đó là do đặc thù công việc của nghề thiết kế web. Người có khả năng thiết kế website đẹp, khoa học, chắc chắn có thể vận dụng những kỹ năng đó trên bản CV. Nói cách khác, CV thiết kế web chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho năng lực của ứng viên.

3. Hướng dẫn viết CV thiết kế web ấn tượng

Mỗi ứng viên ứng tuyển vị trí thiết kế website có cách viết CV riêng, thể hiện sự sáng tạo riêng, tuy nhiên, mẫu viết vẫn cần dựa trên form chung. Dưới đây là trình tự các bước viết CV thiết kế web mà ứng viên có thể tham khảo.

Cần lưu ý rằng, đây chỉ là bản CV mẫu, ứng viên hoàn toàn có thể thay đổi thiết kế, nội dung phù hợp với sở thích của bản thân. Ứng viên có thể trình bày bản CV thiết kế web theo trình tự thời gian, kiểu chức năng/kỹ năng hoặc kiểu kết hợp.

3.1. Cách viết phần thông tin cá nhân trong CV thiết kế web

Phần thông tin cá nhân được đưa ra với mục đích giúp nhà tuyển dụng biết được họ tên của ứng viên cũng như cách thức liên hệ trong trường hợp cần thiết. Phần nội dung này thường được đặt ở đầu CV với các phần: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ email, nơi ở (chỉ nên ghi thông tin chung chung).

Hướng dẫn cách viết thông tin cá nhân trong CV thiết kế web

3.2. Hướng dẫn viết phần “Mục tiêu nghề nghiệp”

Mục tiêu nghề nghiệp là nội dung tiếp theo trong CV thiết kế web. Đây là nội dung quan trọng, cho phép nhà tuyển dụng hiểu rõ mục tiêu mà ứng viên hướng tới khi ứng tuyển vào vị trí thiết kế web. Tuy nhiên, phần này cần trình bày ngắn gọn, xúc tích, không nên dài dòng.

3.3. Cách trình bày phần kinh nghiệm trong CV thiết kế website

Kinh nghiệm làm việc thực tế là điều được các nhà tuyển dụng quan tâm khi tìm kiếm ứng viên. Ở phần này, người có nhiều kinh nghiệm thường giành lợi thế, tuy nhiên, với người không có hoặc ít kinh nghiệm, ứng viên hoàn toàn có thể thay thế/ bổ sung thêm nội dung bằng cách trình bày định hướng cá nhân.

Ở phần kinh nghiệm trong CV thiết kế web, các nội dung nên được trình bày dưới dạng gạch đầu dòng. Có thể trình bày kinh nghiệm theo trình tự từ gần nhất đến xa nhất hoặc ngược lại. Nếu bạn có quá nhiều khoảng thời gian, hay phân chia hợp lý, lựa chọn công việc liên quan và có nhiều thành tựu nhất.

Kinh nghiệm cá nhân nên được viết dưới dạng gạch đầu dòng, có thể viết theo trình tự thời gian từ gần đến xa hoặc từ xa đến gần

3.4. Hướng dẫn viết phần học vấn trong CV

Ứng viên ứng tuyển vị trí thiết kế web không yêu cầu nhất thiết phải là người được đào tạo về web, đôi khi, doanh nghiệp chỉ cần người đủ năng lực, trình độ, đáp ứng các tiêu chí mà họ đưa ra. Mặc dù vậy, trong bản CV thiết kế web của mình, ứng viên vẫn nên trình bày phần Học vấn để thể hiện trình độ và kỹ năng của bản thân.

Cách viết phần Học vấn vẫn cần tuân thủ nguyên tắc ngắn gọn, súc tích. Bạn có thể trình bày theo lối: Thời gian, trường đào tạo, ngành đào tạo, thành tích đạt được.

Nội dung phần “Học vấn” trong bản CV thiết kế web cần ghi đủ thông tin liên quan đến thời gian học, trường học, ngành học và thành tích

3.5. Cách viết phần kỹ năng

Kỹ năng trình bày trong CV thiết kế web bao gồm nhiều mảng khác nhau, từ kỹ năng giao tiếp đến kỹ năng tin học văn phòng, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm,… Rõ ràng, các kỹ năng này không thể chứng minh năng lực của bạn nếu chỉ ghi trên giấy, chúng cần được chứng minh bằng thực tế nhưng nếu khiếu thiếu phần này, bản CV của bạn có thể trở nên mờ nhạt.

Khi viết phần Kỹ năng ở CV thiết kế web, ứng viên có thể trình bày theo lối gạch đầu dòng. Nên viết các nội dung một cách ngắn gọn, dễ hiểu.

Ngoài các mục kể trên, tùy theo mong muốn của bản thân, ứng viên có thể bổ sung thêm những phần nội dung khác như: Sở thích, người tham khảo,…

Mẫu viết CV cá nhân gây ấn tượng với nhà tuyển dụng

4. Những điều cần lưu ý khi trình bày CV nhân viên thiết kế website

CV thiết kế web tưởng chừng như dễ viết nhưng với những người lần đầu thực hiện, có thể gặp khó khăn khi trình bày hoặc lựa chọn nội dung trình bày. Ứng viên ứng tuyển vị trí thiết kế website cần lưu ý những điều dưới đây để bản CV thiết kế web tạo ấn tượng tốt nhất với nhà tuyển dụng.

Gây ấn tượng với nhà tuyển dụng bằng cách bố trí các phần nội dung hợp lý, lựa chọn tông màu phù hợp (không nên chọn màu quá yếu hoặc đậm).

(không nên chọn màu quá yếu hoặc đậm). Trong phần “Trình độ học vấn”, bạn nên cố gắng sử dụng các kỹ thuật khác nhau để làm nổi bật trình độ, kỹ năng mà bạn có (viết chữ in đậm, chữ in nghiêng). Tuy nhiên không nên quá lạm dụng vì sẽ dễ khiến nhà tuyển dụng cảm thấy rối mắt và phản tác dụng.

Chèn các từ khóa liên quan đến design hoặc web design phù hợp trong các mục của bản CV. Điều này giúp bạn thể hiện mình là “người trong nghề”.

Bạn nên ưu tiên lựa chọn phông chữ đơn giản, rõ ràng, tô đậm các đầu mục giúp người đọc tóm gọn thông tin một cách nhanh chất.

Bản CV thiết kế web nên được lưu ở dạng PDF sẽ chuyên nghiệp hơn.

Không nên trình bày nội dung quá dài trong CV thiết kế website, nội dung dài từ 1 đến 2 trang là phù hợp.

Có thể dán hình ảnh cá nhân ở góc trên của bản CV.

Nếu ứng viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm làm việc thực tế, hãy thay thế phần kinh nghiệm bằng mục tiêu, đi kèm với đó là thành tích học tập mà bạn đã đạt được

Sử dụng công cụ tạo CV online để giúp quá trình viết CV thiết kế web được khoa học, nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Bản CV thiết kế web nên được lưu dưới dạng PDF, ứng viên cần in ra và mang theo khi tham dự vòng phỏng vấn

5. Có nên đưa bản thiết kế web từng làm vào trong CV?

Kinh nghiệm làm việc là một phần nội dung quan trọng trong bản hồ sơ ứng tuyển của nhân viên thiết kế web. Ở cương vị của nhà tuyển dụng, điều này giúp đánh giá một cách chính xác nhất về năng lực của ứng viên cũng như việc họ có phù hợp với yêu cầu tuyển dụng hay không. Vì lẽ đó, hầu hết nhà tuyển dụng đều đưa ra các câu hỏi về kinh nghiệm thực tế của ứng viên.

Trước yêu cầu đó, một số người lao động lựa chọn cách đưa các mẫu thiết kế họ đã làm trong bản CV thiết kế web. Mẫu thiết kế có thể được lưu dạng hình ảnh hoặc link như một phần phụ lục. Tuy nhiên, đây là điều không nên. Một bản CV thiết kế website nói riêng và CV xin việc nói chung đều không nên quá dài, chỉ nên dừng lại ở 1 trang hoặc 2 trang, CV gồm nhiều trang không những thể hiện sự không chuyên nghiệp của ứng viên mà còn khiến nhà tuyển dụng có tâm lý ngại đọc.

Trong trường hợp này, nếu ứng viên muốn đính kèm các sản phẩm mình đã làm, bạn hãy lưu thành file riêng và gửi kèm trong email ứng tuyển. Những mẫu thiết kế này nếu được trình chiếu kèm theo lời thuyết trình của người thiết kế trong buổi phỏng vấn chắc chắn sẽ gây ấn tượng tốt hơn đối với nhà tuyển dụng. Đây là một lưu ý nhỏ nhưng có vai trò rất quan trọng mà người tìm việc làm vị trí thiết kế website cần đặc biệt quan tâm.

Tạo/thiết kế CV thiết kế web là điều cần thiết cho bất kỳ ai có nhu cầu nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí thiết kế website. Với sự hỗ trợ của công nghệ AI, các phần mềm online cho phép ứng viên dễ dàng tạo ra bản CV ấn tượng, nhanh chóng tuy nhiên, để tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng, bạn vẫn cần tạo ra tính độc đáo riêng cho bản CV của mình. Hy vọng các thông tin trong bài viết sẽ giúp bạn ứng tuyển thành công vị trí mà mình mong muốn.