Hướng Dẫn Viết CV Bác Sĩ Chuẩn Yêu Cầu Ngành Y

Bạn đang tìm kiếm các mẫu CV bác sĩ chuẩn yêu cầu ngành Y? Bác sĩ là một trong những nghề cao quý và yêu cầu trình độ học vấn cao. Bác sĩ sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho toàn xã hội. Sau đây, Job3s sẽ giới thiệu đến bạn các mẫu CV xin việc bác sĩ và hướng dẫn bạn viết CV sao cho chuẩn yêu cầu ngành Y nhé!

1. 3 Mẫu CV bác sĩ ấn tượng

Mẫu CV bác sĩ được thiết kế đơn giản, gọn gàng. Các nội dung được sắp xếp các nội dung trên một trang TopCV. Các thông tin trên CV đảm bảo đầy đủ nhưng vẫn ngắn gọn, chất lượng nên gói gọn trong 1-2 trang A4.

Điểm nổi bật của CV này là bố cục thu hút, dễ nhìn. Về mục tiêu nghề nghiệp, bạn nên thu hút nhà tuyển dụng với mục tiêu nghề nghiệp liên quan đến ngành y tế. Mục tiêu nghề nghiệp nên thực tế và ngắn gọn.

CV bác sĩ nên lựa chọn các màu sắc trung tính, nhẹ nhàng không quá nổi bật, gây mất thiện cảm cho người nhìn. Các màu sắc thường được chọn cho ngành này như tím pastel, xanh da trời, xanh lá cây hay xanh navy. Những màu này mang cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng thoải mái cho người đọc.

Mẫu CV bác sĩ cho sinh viên mới ra trường

Mẫu CV bác sĩ chinh phục nhà tuyển dụng

Mẫu CV bác sĩ chinh phục nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

2. Cách viết CV xin việc bác sĩ

Nếu bạn muốn tạo ra một mẫu CV xin việc bác sĩ cho riêng mình thì bạn cần phải biết các thông tin cơ bản của nó. Một CV hoàn chỉnh sẽ bao gồm các mục như thông tin cá nhân, học vấn, mục tiêu nghề nghiệp, kinh nghiệm làm việc.

Thông tin cá nhân

Tiêu đề và thông tin liên hệ là điều rất cần thiết đối với mỗi CV. Thông tin cá nhân sẽ giúp nhà tuyển dụng biết bạn là ai, bạn tên gì. Với ngành nghề bác sĩ, danh tiếng là điều rất quan trọng. Vì thế, bạn cần phải ghi rõ chức danh của mình ngay đầu CV bác sĩ.

Thông tin liên hệ sẽ bao gồm: tên họ, số điện thoại và email cá nhân, thành phố đang sinh sống và mạng xã hội mang tính công việc (Linkedin).

Thông tin cá nhân là phần thông tin quan trọng của một CV

Học vấn

Về học vấn, bạn có thể trình bày trường đại học mà mình học, chuyên ngành đào tạo và thời gian theo học. Vị trí bác sĩ yêu cầu trình độ học vấn cao để nhà tuyển dụngc ó thể đánh giá được kiến thức chuyên môn của bạn.

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp của CV bác sĩ nên trình bày một cách đơn giản, ngắn gọn, không cầu kỳ, dài dòng. Bác sĩ sẽ là người thăm khám, điều trị, chăm lo sức khỏe cho người bệnh. Mục tiêu nghề nghiệp nên được chia thành mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Bạn nên hướng mục tiêu của mình đến việc cải thiện sức khỏe của người bệnh để ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng.

Mục tiêu nghề nghiệp nên cụ thể hoá để NTD hình dung được định hướng công việc của bạn

Kinh nghiệm làm việc

Với trọng trách lớn lao của ngành, vị trí bác sĩ yêu cầu có nhiều kinh nghiệm làm việc, thâm niên dày dặn. Đây là phần quan trọng nhất của việc tạo CV nên bạn cần chú trọng.

Khi viết kinh nghiệm làm việc, bạn nên viết theo trình tự thời gian từ hiện tại và quay trở về trước. Đây là cách để nhà tuyển dụng có thể hình dung được quá trình làm việc của bạn như thế nào.

Chứng chỉ

Để tạo ra sự khác biệt và thu hút nhà tuyển dụng, bạn có thể ghi thêm các chứng chỉ và giải thưởng mà mình đạt được trong quá trình làm việc. Điều này sẽ chứng minh được sự ham học hỏi và nỗ lực tự rèn luyện của bạn trong suốt quá trình công tác.

Bổ sung thêm chứng chỉ sẽ giúp CV của bạn trông nổi bật hơn

Hoạt động xã hội

Đối với vị trí bác sĩ, việc tham gia các hoạt động xã hội sẽ giúp bạn tự xây dựng thương hiệu bản thân tốt đẹp hơn. Tham gia nhiều hoạt động xã hội sẽ giúp bạn được tăng được lợi thế so với các ứng viên khác khi ứng tuyển. Một bác sĩ tốt cần phải có sự chia sẻ, yêu thương và quan tâm đến mọi người xung quanh.

>>> Xem thêm: Yếu tố quyết định đánh gục nhà tuyển dụng trong CV developer

3. Lưu ý khi viết CV xin việc bác sĩ

Viết một CV xin việc là một điều không hề đơn giản, đặc biệt là trong ngành Y tế. Khi viết CV xin việc bác sĩ, bạn cần lưu ý các điều sau:

Sử dụng từ ngữ nghiêm túc

Khi viết CV xin việc, bạn nên dùng đúng các từ chuyên môn dành riêng cho ngành y. Điều này sẽ giúp bạn tăng thêm tính chuyên nghiệp và thể hiện được trình độ chuyên môn của mình. Và nên nhớ rằng kiểm tra lỗi chính tả trong CV của mình thật cẩn thận nhé!

Ảnh CV

Đối với ảnh CV của vị trí bác sĩ, bạn cần lưu ý các điểm sau:

Nên mặc áo blouse trắng với bác sĩ hoặc đồng phục chuyên biệt với ngành khác

Nên dùng ảnh rõ mặt với biểu cảm thân thiện, tươi tắn

Nên dùng phông nền trắng cho CV ngành y

Nhấn mạnh giá trị cống hiến

Nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm các ứng viên có đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy trước khi viết CV, bạn hãy tìm hiểu các điểm thiếu hoặc cần phát triển của doanh nghiệp. Từ đó nhấn mạnh bản thân mình có thể làm được gì để đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Font chữ

Các font chữ thường dùng trong CV xin việc sẽ là Times New Roman, Calibri, hoặc Arial. Lưu ý rằng là không nên dùng quá 3 font chữ trong một CV. Điều này sẽ gây ra tính mất trật tự, logic, gây khó chịu cho người xem.

Thiết kế CV

CV ngành Y tế nên chọn các mẫu đơn giản, nhẹ nhàng, tránh các mẫu quá rườm rad gây mất tập trung. Do đó, các mẫu CV bác sĩ thường có layout chữ đen trên nền trắng.

CV xin việc ngành y cần được kiểm tra kỹ càng trước khi gửi

4. Hồ sơ xin việc ngành y gồm những gì?

Sau khi đã giới thiệu đến bạn các mẫu CV và cách viết CV bác sĩ chuẩn ngành Y, bài viết sẽ hướng dẫn bạn chuẩn bị hồ sơ xin việc đầy đủ nhất.

CV xin việc ngành y

Khi xin việc ở bất kỳ ngành nghề nào, CV là loại hồ sơ vô cùng cần thiết và quan trọng. Đây là phương tiện để nhà tuyển dụng hiểu bạn rõ hơn. Do đó, ứng viên cần chuẩn bị cho mình một CV chỉnh chu từ nội dung cho đến hình thức.

Đơn xin việc ngành y

Bạn có thể tải các mẫu đơn xin việc ngành Y từ Internet rồi tự hoàn thiện các thông tin về bản thân. Bạn có thể sử dụng đơn xin việc viết tay hoặc đánh máy. Các đơn xin việc viết tay sẽ thể hiện được sự quan tâm của ứng viên đối với công việc này.

Giấy tờ cá nhân

Khi nộp hồ sơ, chắc chắn bạn cần phải chuẩn bị cho mình các giấy tờ cá nhân liên quan như chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy khai sinh. Đây là loại hồ sơ bắt buộc khi vào công ty làm việc. Vì thế bạn nên chuẩn bị đầy đủ để tránh trường hợp thiếu hồ sơ.

Giấy khám sức khỏe

Giấy khám sức khoẻ cũng là một loại hồ sơ bắt buộc khi bước vào làm việc tạo một doanh nghiệp. Giấy khám sức khỏe sẽ có một vài quy định nên bạn cần lưu ý. Giấy khám sức khỏe hợp lệ khi có giá trị sử dụng trong vòng 6 tháng cho đến ngày nộp hồ sơ.

Chứng chỉ hành nghề

Ngoài các giấy tờ kể trên, riêng đối với các vị trí trong ngành y, bạn cần phải bổ sung thêm chứng chỉ hành nghề cho riêng mình. Ngành y yêu cầu cao về kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn vì đây là ngành nghề liên quan đến sự sống của con người.

Các loại hồ sơ , bằng cấp cần có là:

Bằng chuyên môn: Sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp,…

Bảng kết quả học tập.

Chứng chỉ các khóa học chuyên ngành.

Chứng chỉ ngoại ngữ.

Chứng chỉ tin học.

Chứng chỉ khác như chứng chỉ đào tạo liên tục, các khóa học ngắn hạn và nhiều chứng nhận khác.

Có nhiều giấy tờ cần chuẩn bị cho hồ sơ xin việc bác sĩ (Nguồn: Internet)

Những bài viết liên quan:

- Top những mẫu CV tester chuyên nghiệp thu hút nhà tuyển dụng

- 100+ Mẫu CV Marketing Manager chuẩn thu hút nhà tuyển dụng

Tìm hiểu các bài viết liên quan:

>> Tìm hiểu thêm: mẫu cv xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu thư xin việc tiếng anh

>> Tìm hiểu thêm bài viết: đơn xin việc mẫu

>>> Tìm hiểu thêm bài viết: sơ yếu lí lịch mẫu

>> Tìm hiểu thêm bài viết: tải mẫu đơn xin nghỉ việc

Trên đây là tất cả các mẫu CV bác sĩ và cách viết CV xin việc vị trí bác sĩ mà Job3s chia sẻ đến bạn. Bác sĩ là nghề đặc thù trong ngành Y tế nên CV yêu cầu phải tuân thủ theo một chuẩn nhất định. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp bạn tạo cho mình một CV thật chất lượng nhé.