1. Hướng dẫn cách trình bày CV việc làm bán hàng đẹp mắt, chuyên nghiệp

CV (Curriculum Vitae) hay sơ yếu lý lịch là tấm gương phản chiếu bản thân ứng viên trong quá trình tìm việc. Đối với vị trí nhân viên bán hàng, CV không chỉ là bản tóm tắt thông tin mà còn là cơ hội chinh phục nhà tuyển dụng. Do đó, bạn cần biết cách trình bày sao cho đẹp, đúng chuẩn để ghi điểm.

1.1. CV việc làm bán hàng cần có đầy đủ thông tin cá nhân

Phần thông tin cá nhân là điểm khởi đầu quan trọng trong CV mà không riêng gì lĩnh vực bán hàng. Vậy nên, bạn cần cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin sau:

Họ và tên : Sử dụng tên đầy đủ, tránh dùng biệt danh.

: Sử dụng tên đầy đủ, tránh dùng biệt danh. Ngày tháng năm sinh : Giúp nhà tuyển dụng đánh giá độ tuổi phù hợp.

: Giúp nhà tuyển dụng đánh giá độ tuổi phù hợp. Địa chỉ liên hệ : Nêu rõ địa chỉ hiện tại, không cần quá chi tiết.

: Nêu rõ địa chỉ hiện tại, không cần quá chi tiết. Số điện thoại : Đảm bảo số điện thoại luôn trong tình trạng liên lạc được.

: Đảm bảo số điện thoại luôn trong tình trạng liên lạc được. Email : Sử dụng địa chỉ email chuyên nghiệp, tốt nhất là dạng tên.họ@gmail.com.

: Sử dụng địa chỉ email chuyên nghiệp, tốt nhất là dạng tên.họ@gmail.com. Ảnh đại diện: Hình chân dung rõ nét, chuyên nghiệp.

CV việc làm bán hàng chuyên nghiệp sẽ ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng

1.2. Xác định mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp là phần giúp nhà tuyển dụng hiểu được định hướng và khát vọng của bạn trong công việc. Đối với vị trí nhân viên bán hàng, bạn cần thể hiện:

Đam mê với công việc bán hàng.

Mong muốn phát triển kỹ năng trong môi trường chuyên nghiệp.

Khát khao đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Ví dụ về một mục tiêu nghề nghiệp ấn tượng:

"Với niềm đam mê mãnh liệt trong lĩnh vực bán hàng, tôi mong muốn được làm việc trong môi trường năng động tại [Tên công ty], nơi tôi có thể phát huy tối đa kỹ năng giao tiếp và khả năng thuyết phục để không chỉ đạt được các chỉ tiêu mà còn góp phần vào sự tăng trưởng bền vững của công ty.

Đồng thời, tôi khao khát được học hỏi và nâng cao chuyên môn từ đội ngũ đồng nghiệp giàu kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu trở thành một chuyên gia bán hàng xuất sắc trong tương lai."

1.3. Tóm tắt trình độ học vấn

Phần học vấn giúp nhà tuyển dụng đánh giá nền tảng kiến thức của bạn. Ở mục này của bản CV việc làm bán hàng hãy liệt kê các bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến công việc bán hàng theo thứ tự thời gian từ gần nhất đến xa nhất.

Ví dụ:

2018 - 2022 : Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân. Chuyên ngành: Marketing & Bán hàng. GPA: 3.6/4.0 Khóa luận tốt nghiệp: "Chiến lược bán hàng hiệu quả trong thời đại số".

: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân. 2022 : Chứng chỉ "Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp" - Trung tâm đào tạo ABC. Nội dung: Kỹ thuật chốt sale, Xử lý từ chối, Chăm sóc khách hàng. Xếp loại: Xuất sắc

: Chứng chỉ "Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp" - Trung tâm đào tạo ABC. 2021: Chứng chỉ TOEIC 750 điểm - IIG Việt Nam.

Bộ CV cần trình bày rõ ràng với các thông tin về trình độ học vấn

1.4. Chia sẻ kinh nghiệm làm việc

Đây là phần quan trọng nhất trong CV nhân viên bán hàng. Bạn cần nêu rõ các công việc đã từng làm theo thứ tự thời gian từ gần nhất đến xa nhất. Với mỗi công việc, nêu rõ:

Tên công ty

Thời gian làm việc

Vị trí công việc

Mô tả ngắn gọn về thành tích đạt được, trách nhiệm trong công việc.

Ví dụ:

Công ty TNHH XYZ (01/2021 - Hiện tại)

Vị trí: Nhân viên bán hàng cao cấp

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng doanh nghiệp

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với 50+ khách hàng tiềm năng

Đạt 120% chỉ tiêu doanh số trong 6 tháng liên tiếp

Phát triển chiến lược bán hàng mới, góp phần tăng doanh thu công ty 15% trong quý II/2022

Huấn luyện và hỗ trợ 3 nhân viên bán hàng mới

Công ty Cổ phần ABC (06/2019 - 12/2020)

Vị trí: Nhân viên bán hàng

Giới thiệu và bán sản phẩm tại cửa hàng.

Xử lý khiếu nại và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Đạt danh hiệu "Nhân viên bán hàng xuất sắc" tháng 3 lần liên tiếp.

Đóng góp ý tưởng cải thiện quy trình bán hàng, giúp tăng 10% tỷ lệ chuyển đổi".

1.5. Lựa chọn kỹ năng mềm phù hợp

Kỹ năng mềm đóng vai trò quyết định trong công việc bán hàng. Nên cũng cần chú trọng mục này và liệt kê những kỹ năng phù hợp nhất với vị trí ứng tuyển, như:

Kỹ năng giao tiếp xuất sắc : Khả năng truyền đạt thông tin rõ ràng, thuyết phục.

: Khả năng truyền đạt thông tin rõ ràng, thuyết phục. Khả năng thuyết phục và đàm phán : Biết cách thuyết phục khách hàng và đạt được thỏa thuận có lợi.

: Biết cách thuyết phục khách hàng và đạt được thỏa thuận có lợi. Kỹ năng lắng nghe tích cực : Nắm bắt nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

: Nắm bắt nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Khả năng làm việc dưới áp lực cao : Duy trì hiệu suất tốt trong môi trường nhiều thách thức.

: Duy trì hiệu suất tốt trong môi trường nhiều thách thức. Tinh thần làm việc nhóm : Hợp tác hiệu quả với đồng nghiệp để đạt mục tiêu chung.

: Hợp tác hiệu quả với đồng nghiệp để đạt mục tiêu chung. Kỹ năng quản lý thời gian : Sắp xếp công việc khoa học, đảm bảo deadline.

: Sắp xếp công việc khoa học, đảm bảo deadline. Khả năng thích ứng : Linh hoạt trong các tình huống bán hàng khác nhau.

: Linh hoạt trong các tình huống bán hàng khác nhau. Tư duy giải quyết vấn đề: Xử lý nhanh chóng và hiệu quả các tình huống phát sinh.

Viết mô tả các kỹ năng liên quan bán hàng để thuyết phục nhà tuyển dụng

1.6. Liệt kê thành tích đạt được trong CV nhân viên bán hàng

Thành tích là minh chứng cụ thể cho khả năng của bạn. Thay vì nói chung chung, bạn nên nêu ra những thành tích nổi bật trong quá trình làm việc hoặc học tập. Đặc biệt, cụ thể hóa thành tích bằng các con số và tỷ lệ phần trăm sẽ giúp nhà tuyển dụng đánh giá chính xác hơn về năng lực của bạn. Ví dụ:

Nhân viên bán hàng xuất sắc quý III/2023.

Top 5 nhân viên có doanh số cao nhất năm 2023.

Giải nhất cuộc thi "Ý tưởng kinh doanh sáng tạo" cấp trường năm 2022.

Đạt 150% chỉ tiêu doanh số trong 3 tháng liên tiếp.

Phát triển được 30 khách hàng mới trong 6 tháng đầu năm 2023.

Được đề cử vào chương trình đào tạo nhân viên tiềm năng của công ty.

1.7. Điểm qua một số thông tin về sở thích, tính cách nổi bật

Phần này giúp nhà tuyển dụng hiểu thêm về con người thật của bạn. Lời khuyên là nên chọn lọc và trình bày những sở thích, tính cách có liên quan đến công việc bán hàng. Tránh đưa ra quá nhiều thông tin cá nhân không cần thiết.

2. 5 sai lầm cần tránh khi viết CV việc làm bán hàng

Bên cạnh việc chú ý cách trình bày, thể hiện nội dung thì để bộ CV hoàn chỉnh nhất tránh mất điểm trong mắt nhà tuyển dụng thì cần lưu ý các sai phạm thường gặp sau đây:

2.1. Sử dụng mẫu CV chung chung, không tùy chỉnh cho vị trí bán hàng

Đây là sai lầm phổ biến nhất ở các bạn mới, thiếu kinh nghiệm. Bạn cần hiểu rằng, mỗi vị trí công việc đều có những yêu cầu riêng, vì vậy việc sử dụng một mẫu CV chung cho tất cả các công việc sẽ không hiệu quả. Do đó, dành thời gian tùy chỉnh CV của bạn để phù hợp với vị trí nhân viên bán hàng mà bản thân muốn ứng tuyển.

Không nên sử dụng một mẫu CV bán hàng cho tất cả vị trí hay công ty

2.2. Viết CV quá dài hoặc quá ngắn

CV việc làm bán hàng quá dài sẽ khiến nhà tuyển dụng mất nhiều thời gian đọc và có thể bỏ qua những thông tin quan trọng. Ngược lại, CV quá ngắn có thể không đủ thông tin để đánh giá năng lực của bạn. Vì vậy, chỉ nên giữ CV trong khoảng 1-2 trang, tập trung vào những thông tin quan trọng nhất.

2.3. Sử dụng ngôn ngữ không chuyên nghiệp hoặc có lỗi chính tả

Lỗi chính tả, ngữ pháp có thể tạo ấn tượng không tốt về sự cẩn thận và chuyên nghiệp của bạn. Bạn nên kiểm tra kỹ CV việc làm bán hàng trước khi gửi hoặc nhờ người khác đọc lại để đảm bảo nội dung logic, cách trình bày dễ nhìn và đầy đủ mọi thông tin. Bên cạnh đó, cũng cần chú ý sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp, tránh dùng từ ngữ đời thường hoặc tiếng lóng.

2.4. Không điều chỉnh CV việc làm bán hàng để phù hợp với từng công ty

Mỗi công ty có những yêu cầu về vị trí nhân viên bán hàng. Để bản CV xin việc của bạn được đánh giá cao, phù hợp với những yêu cầu cụ thể của công ty thì với từng doanh nghiệp, bạn nên điều chỉnh nội dung sao cho hợp lý. Tránh cứng nhắc, rập khuôn.

2.5. Quên đính kèm thư xin việc (cover letter)

Nhiều ứng viên chỉ gửi CV việc làm bán hàng mà quên đính kèm thư xin việc. Đây là sai lầm cần tránh bởi thư xin việc giống như cách bạn thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến vị trí công việc và công ty. Đồng thời đưa ra những thông điệp hay để thuyết phục nhà tuyển dụng.

Đừng bỏ qua thư xin việc khi gửi CV cho nhà tuyển dụng

3. Các cách tăng ấn tượng với CV việc làm bán hàng

Nếu muốn CV nhân viên bán hàng của bạn thu hút sự chú ý từ nhà tuyển dụng, đừng bỏ qua những mẹo hay dưới đây:

3.1. CV việc làm bán hàng bản cứng

Sử dụng giấy chất lượng cao : Giấy dày, màu trắng hoặc kem nhẹ sẽ tạo cảm giác chuyên nghiệp hơn.

: Giấy dày, màu trắng hoặc kem nhẹ sẽ tạo cảm giác chuyên nghiệp hơn. Thiết kế layout đẹp mắt, dễ đọc : Sử dụng khoảng trắng hợp lý, chia các phần rõ ràng.

: Sử dụng khoảng trắng hợp lý, chia các phần rõ ràng. Sử dụng màu sắc tinh tế để tạo điểm nhấn : Có thể sử dụng một màu nhấn nhẹ nhàng cho tiêu đề hoặc đường kẻ phân cách.

: Có thể sử dụng một màu nhấn nhẹ nhàng cho tiêu đề hoặc đường kẻ phân cách. In ấn chất lượng, không nhàu nát : Đảm bảo CV được in rõ nét, không bị nhòe hoặc mờ.

: Đảm bảo CV được in rõ nét, không bị nhòe hoặc mờ. Đóng gói cẩn thận: Nếu phải gửi qua đường bưu điện, hãy sử dụng phong bì cứng để tránh làm nhàu CV.

3.2. CV việc làm bán hàng bản mềm

Sử dụng định dạng PDF : Đảm bảo CV hiển thị đúng trên mọi thiết bị và hệ điều hành.

: Đảm bảo CV hiển thị đúng trên mọi thiết bị và hệ điều hành. Tối ưu hóa CV với các từ khóa : Sử dụng các từ khóa liên quan đến công việc bán hàng để CV dễ được tìm thấy trong hệ thống ATS (Applicant Tracking System).

: Sử dụng các từ khóa liên quan đến công việc bán hàng để CV dễ được tìm thấy trong hệ thống ATS (Applicant Tracking System). Đặt tên file CV một cách chuyên nghiệp : Ví dụ: NguyenVanA_CV_NhanVienBanHang.pdf

: Ví dụ: NguyenVanA_CV_NhanVienBanHang.pdf Sử dụng infographic: Thể hiện thành tích bán hàng hoặc kỹ năng bằng hình ảnh trực quan.

Sử dụng infographic giúp bản CV online độc đáo, chuyên nghiệp hơn

Để CV việc làm bán hàng hiệu quả cần thể hiện được khả năng, kinh nghiệm và đam mê của bạn đối với công việc. Với những hướng dẫn chi tiết trên đây, hy vọng bạn sẽ tự tin hơn trong việc xây dựng bản CV ấn tượng, mở ra cơ hội nghề nghiệp rộng mở trong lĩnh vực bán hàng.