50+ Mẫu CV Editor Đơn Giản Và Thu Hút Nhà Tuyển Dụng

Số lượng CV Editor mà nhà tuyển dụng nhận về tăng tương ứng với nhu cầu xem video của người dùng. Điều này buộc các doanh nghiệp cần quan tâm đến việc sản xuất nội dung video nhiều hơn. Vậy đâu là cách bạn sẽ làm mình nổi bật bản thân trước họ? Job3s sẽ bật mí đến bạn ở bài viết sau.

1. Mẫu CV editor được quan tâm

Hiện nay, không khó để bạn tìm thấy một bản CV video editor trên mạng đáp ứng yêu cầu của bạn ngay. Bạn dễ dàng lựa chọn một trong số kiểu phong cách CV basic, sáng tạo, nghệ thuật, hiện đại,... sao cho phù hợp với bản thân và ưng mắt nhà tuyển dụng.

1.1. CV editor basic

Phong cách basic sẽ phù hợp với người có tính cách đơn giản, không cầu kỳ tiểu tiết. Màu sắc của dạng CV này cơ bản như trắng, đen,... font chữ sử dụng cũng được dùng phổ biến như Arial, Time New Roman ở cỡ 14 đến 16.

Nhân viên video editor giúp doanh nghiệp sản xuất video chất lượng phục vụ khách hàng (Nguồn: Internet)

Trắng và đen là 2 màu truyền thông tạo nên sự đơn giản trong mẫu CV basic (Nguồn: Internet)

1.2. CV editor sáng tạo

Công việc chỉnh sửa video cũng là một công việc cần có óc tư duy thẩm mỹ tốt. Do vậy, bạn có thể sử dụng khả năng sáng tạo của mình tạo ra bản CV Editor với phong cách độc nhất mà không “đụng hàng” với bất cứ ứng viên nào, hãy sáng tạo từ hình ảnh, nội dung, bố cục,...

Sáng tạo nhưng không quên mô tả chi tiết từng đầu mục trong CV

CV sáng tạo nhiều hình ảnh mô tả cho nội dung khá thú vị cũng đoạn những dòng in đậm chữ nổi bật (Nguồn: Internet)

1.3. CV editor nghệ thuật

CV Editor sở hữu phong cách nghệ thuật sẽ được bố trí khá nhiều hình nền ấn tượng, độc đáo mà bạn có thể tự do lựa chọn theo tính cách của mình. Bên cạnh đó, dạng CV xin việc này còn được Website cho thêm cả hình ảnh mô tả gợi ý về cung hoàng đạo, bản mệnh, khung cảnh thiên nhiên,...

Lựa chọn đa dạng hình nền, ký tự khác nhau để trang trí cho phong cách CV nghệ thuật (Nguồn: Internet)

Đôi khi nghệ thuật đến từ sự đơn giản trong từng câu chữ, cách giãn dòng

1.4. CV editor chuyên nghiệp

Sự chuyên nghiệp trong CV Editor được thể hiện ở màu sắc, font chữ chỉn chu, cách giãn dòng,... và không có quá nhiều họa tiết thừa làm rối mắt nhà tuyển dụng. Nếu bạn là một người chỉnh sửa video lâu năm hãy sử dụng phong cách này để “đốn tim” nhà tuyển dụng nhé.

Hãy ưu tiên kinh nghiệm lâu năm của mình được trình bày kỹ trong phong cách viết CV chuyên nghiệp (Nguồn: Internet)

Sự kết hợp hài hòa giữa 3 sắc trắng, đen, xanh tạo nên một bản CV ấn tượng (Nguồn: Internet)

1.5. CV editor hiện đại

CV Editor mang phong cách hiện đại được sử dụng những gam màu trendy như hồng phấn, cam nhẹ nhàng, xanh nước biển,... cùng với các font chữ mới hoa văn tiểu tiết cầu kỳ,... được chia thành 2 phần là giới thiệu thông tin bản thân và phần trình bày thông tin công việc liên quan của ứng viên.

Màu cam đỏ được phối với trắng đen giúp CV không bị nhàm chán

Đưa phần giới thiệu bản thân lên trước và tóm tắt bằng 3 dòng mô tả kinh nghiệm ngắn gọn (Nguồn: Internet)

2. Hướng dẫn cách viết CV video editor

Sau khi lựa chọn được phong cách cho mẫu CV của mình, việc bạn cần làm tiếp theo là lấp đầy chỗ trống ở các mục trong bản CV. Nhìn chung, một bản CV cho vị trí nhân viên chỉnh sửa video của một doanh nghiệp sẽ bao gồm các mục sau.

2.1. Giới thiệu bản thân

Bạn nên đính kèm portfolio, tạo một đoạn dẫn mô tả tóm tắt khoảng từ 4 đến 5 dòng về con người, kinh nghiệm edit video, một số dự án cá nhân đã thực hiện để nhà tuyển dụng hiểu sâu hơn về bạn, khám phá được năng lực edit video của bạn. Điều này giúp bạn trở nên có sức hút hơn.

2.2. Kỹ năng

Kỹ năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa và đồ họa, dựng hoạt ảnh, quay phim,... là tổ hợp những kỹ năng mà nhà tuyển dụng quan tâm nhất hiện nay khi tìm kiếm ứng viên cho vị trí chỉnh sửa video. Do vậy, bạn hãy điền những kỹ năng mình có được vào bản CV và đính kèm link sản phẩm để nhà tuyển dụng thấy được năng lực của bạn rõ hơn.

2.3. Kinh nghiệm làm việc

Bạn hãy trình bày các công việc liên quan đến vị trí ứng tuyển từ gần nhất đến xa nhất, đồng thời đưa ra các thành tích trong công việc sáng tạo video ở một công ty cụ thể đã làm trước đó. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đưa các dự án cá nhân vào để tạo điểm nhấn cho CV của mình.

2.4. Mục tiêu

Bạn hãy cố gắng tóm tắt mục tiêu của bản thân trong sự nghiệp edit video của mình bằng 3 đến 5 dòng ngắn gọn. Đảm bảo rằng bạn đủ 3 tiêu chí: Background của bạn (học ngành gì, có kinh nghiệm bao nhiêu năm,..); kỹ năng bạn có phục vụ cho công việc edit; mục tiêu cụ thể trong 3 đến 5 năm tới.

2.5. Học vấn

Phần nội dung cần có trong mục Học vấn của CV bao gồm: cơ sở đào tạo bạn đã học, chứng chỉ edit video của các tổ chức, học bổng có liên quan (nếu có), dự án video đã làm thời còn đi học (nếu có), điểm trung bình khi tốt nghiệp,...

2.6. Phần khác

Ngoài những mục đã nêu trên, bạn có thể trình bày về sở thích, tính cách của bản thân như cầu toàn, tỉ mỉ trong từng chi tiết của video,.. giúp nhà tuyển dụng đánh giá được bạn là người thích yên tĩnh hay ồn ào, có cẩn thận trong mỗi sản phẩm mình làm ra hay không,...

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể ghi tên những người bạn đã từng hợp tác, giải thưởng đã đạt được,... để nhà tuyển dụng có thêm thông tin xác thực.

3. Những lưu ý khi viết CV editor

Gửi CV Editor dưới định dạng PDF

File PDF là một định dạng chung mà nhà tuyển dụng hay dùng để lọc các CV, nếu bạn để CV file Word có thể sẽ bị loại ngay lập tức. Vì vậy, hãy thể hiện sự tinh tế trong cách đặt tên CV như cấu trúc phổ biến [CV_Video Editor_tên] sau khi thiết kế xong văn bản CV của mình nhé.

Đính kèm portfolio

Portfolio là một công cụ tốt để giúp bạn Pr bản thân mình với nhà tuyển dụng. Do đó, bạn hãy cố gắng tạo một Portfolio tự thiết kế và tải lên thư mục riêng trong drive để gán link trong CV. Hành động này giúp nhà tuyển dụng dễ dàng theo dõi, quan sát và đánh giá sản phẩm của bạn một cách dễ dàng nhất.

Có thể đính kèm portfolio khi gửi CV video editor cho nhà tuyền dụng (Nguồn: Internet)

Sử dụng từ ngữ chính xác

Là một người ứng tuyển cho vị trí chỉnh sửa video, bạn cần thể hiện khả năng sử dụng từ ngữ chính xác cho chiếc CV của mình để mô tả mỗi mục. Điều này cho thấy một phần nào đó kỹ năng vietsub các ấn phẩm video chuyên nghiệp của bạn.

Không thêm những thông tin không cần thiết

Những công việc cách thời gian bạn ứng tuyển vị trí nhân viên chỉnh sửa video từ 3 đến 5 năm trước như nhân viên bán hàng, shipper,... đều không liên quan đến và không cần thiết phải liệt kê vào trong CV của bạn.

Nên tham khảo các CV Editor của các ứng viên khác

Bạn có thể lên mạng để tìm hiểu một số cách viết CV video editor của nhiều ứng viên khác hoặc xin kinh nghiệm viết CV từ những anh chị đã đi trước trong ngành để tham khảo. Điều này giúp bạn tránh được những lỗi sai đáng tiếc và hoàn thiện CV của mình nhanh hơn.

Bạn sẽ có cách nhìn khách quan hơn cho bản CV Editor của mình khi tham khảo CV từ ứng viên khác (Nguồn: Internet)

CV Editor là một dạng CV đòi hỏi khả năng sáng tạo và trình bày nội dung khoa học. Nếu bạn đảm bảo 2 yếu tố này trong chiếc CV của mình, khả năng cao bạn sẽ được nhận làm nhân viên Edit Video trong thời gian sớm. Job3s mong những thông tin ở trên giúp bạn tiếp cận cách viết văn bản CV ứng tuyển đúng hướng.