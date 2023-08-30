Top 30+ mẫu CV giáo viên mầm non đẹp và sáng tạo

Để tìm được môi trường giáo dục trẻ em trong khoảng thời gian đi học đầu đời, CV giáo viên mầm non nên thể hiện được tình yêu nghề với khao khát đồng hành cùng các bạn nhỏ. Bởi vì, nghề giáo bao đời vẫn là một nghề cao quý và luôn trường tồn với thời gian, hơn nữa lại là cấp giáo dục định hướng tư duy, tính cách và chăm sóc cả sức khỏe thể chất cho trẻ mầm non. Mời bạn theo dõi phần chia sẻ về các viết CV cho giáo viên mầm non thực tế nhất của Job3s.

1. Điều cần có trong CV giáo viên mầm non

Trước khi bắt tay vào viết CV, chúng ta cần định hình cấu trúc, cách thức triển khai, trình bày và đặc biệt chọn lọc những thông tin nổi bật liên quan đến đặc thù ngành giáo dục trẻ nhỏ:

1.1. Cấu trúc và hình thức

Cấu trúc tốt nhất cho mẫu CV xin việc giáo viên mầm non để tuyển dụng đánh giá được năng lực, nâng cao tính thuyết phục:

Phần kinh nghiệm sắp xếp công việc theo theo thứ tự từ gần đến xa.

Font chữ cơ bản như Arial, Calibri, Quicksand.

Trình bày các đầu mục rõ ràng và sắp xếp khoảng trống một cách hợp lý.

Để tránh sai sót, gửi CV dưới dạng tệp PDF cho nhà tuyển dụng.

Nếu bạn cảm thấy thiếu tự tin về cách viết và trình bày CV của mình, hãy tham khảo các mẫu CV giáo viên mầm non.

Nhìn chung, cấu trúc CV giáo viên mầm non khá tương đồng so với CV các ngành nghề khác (Nguồn: Internet)

1.2. Điều cần thiết trong CV

Để giúp CV giáo viên dạy mầm non thuyết phục hơn cần thể hiện được:

Quan điểm về nghề: Làm trong ngành giáo dục, đặc biệt là các em nhỏ đang trong giai đoạn phát triển cả về thể chất, tư duy, giáo viên cần làm rõ được giá trị mình mang lại và chia sẻ quan điểm về giáo dục của mình để tạo sự tin tưởng.

Làm trong ngành giáo dục, đặc biệt là các em nhỏ đang trong giai đoạn phát triển cả về thể chất, tư duy, giáo viên cần làm rõ được giá trị mình mang lại và chia sẻ quan điểm về giáo dục của mình để tạo sự tin tưởng. Trình độ giảng dạy: Thể hiện học vấn, kinh nghiệm và chứng chỉ liên quan.

Thể hiện học vấn, kinh nghiệm và chứng chỉ liên quan. Thành tích: Nêu những thành tích nổi bật trong việc giảng dạy, thể hiện khả năng giảng dạy trẻ.

​2. Mẫu CV xin việc giáo viên mầm non

Mẫu CV xin việc cho giáo viên mầm non hiện nay được các trang web CV bố trí rất đẹp mắt, có trang còn cho ứng viên tự do thiết kế theo cách riêng. Sau đây, Job3s sẽ gợi ý đến bạn 5 mẫu CV giáo viên mầm non đưa ưa chuộng nhất tính đến thời điểm hiện tại.

2.1. CV giáo viên mầm non tiêu chuẩn

Phong cách viết tiêu chuẩn trong mẫu CV giáo viên mầm non chắc hẳn sẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất cho ngành giáo dục. Bởi từ font chữ, màu sắc,... đều toát lên sự chỉn chu, nghiêm túc, giọng văn gần gũi giúp nhà tuyển dụng thấy được sự bao dung trong cách nuôi dạy trẻ.

Trắng xanh là màu sắc phổ biến trong phong cách viết CV tiêu chuẩn (Nguồn: Internet)

2.2. CV giáo viên mầm non sáng tạo

Nếu bạn là người yêu thích sự phá cách trong cuộc sống thì kiểu mẫu CV xin việc cho giáo viên mầm non viết theo hướng sáng tạo sẽ dành cho bạn. Vì đây là CV xin việc bạn sẽ phải tự thiết kế tất cả các thành phần tạo nên văn bản này bao gồm: phần chữ, phần hình, màu sắc,...

Phông chữ phổ biến, bố cục sáng tạo cho bạn ứng viên ngành Giáo dục (Nguồn: Internet)

2.3. CV giáo viên mầm non thanh lịch

Ứng viên nữ có xu hướng chọn mẫu CV giáo viên mầm non kiểu thanh lịch hơn ứng viên nam. Vì màu sắc nhẹ nhàng, font chữ cũng không cầu kỳ, bố cục thường thức,... không quá nổi bật nhưng thể hiện được cá tính yêu trẻ của ứng viên.

Giáo viên giỏi tâm lý sẽ làm giáo viên mầm non khá tốt (Nguồn: Internet)

2.4. CV giáo viên mầm non chuyên nghiệp

Mẫu CV giáo viên mầm non chuyên nghiệp sẽ dành riêng cho những cô giáo hoặc thầy giáo đã có tuổi nghề dạy trẻ lâu năm, dễ dàng xử lý được các tình huống phức tạp trong việc giáo dục em bé mới lớn. Bản CV tập trung vào phần kinh nghiệm của ứng viên, cách tinh tế trong việc sắp xếp các đầu mục.

Ứng viên có kinh nghiệm dạy học dễ dàng ứng tuyển vị trí giáo viên mầm non có thể dạy tiếng Anh (Nguồn: Internet)

2.5. CV giáo viên mầm non basic

Một sự lựa chọn khá an toàn cho các ứng viên thích CV xin việc giáo viên mầm non kiểu cơ bản. Đây là dạng TopCV dành cho những bạn chưa hoặc có ít kinh nghiệm dạy trẻ, chỉ muốn bộc lộ bản thân một cách đơn giản nhất gồm hai phần giới thiệu bản thân và mục kinh nghiệm dạy trẻ để nhà tuyển dụng nắm được thông tin sơ lược.

Ảnh CV, font chữ,… tạo nên một bản CV đơn giản nhưng vô cùng tinh tế (Nguồn: Internet)

3. Bố cục viết CV giáo viên mầm non

Một chiếc CV xin việc giáo viên mầm non nhìn chung sẽ gồm 6 mục cơ bản bao gồm: giới thiệu bản thân, kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, học vấn và mục khác. Để biết cách viết chi tiết cho từng mục trong mẫu CV xin việc giáo viên mầm non, mời bạn đọc tiếp các phần tiếp theo của bài.

3.1. Giới thiệu bản thân

Ngành giáo dục hay ngành nào cũng vậy, khi viết CV ứng tuyển giáo viên mầm non, điều đầu tiên bạn cần viết đó là trình bày về bản thân các thông tin cơ bản theo một cách đặc biệt để nhà tuyển dụng chú ý. Khéo léo biến tấu mục họ và tên, địa chỉ, số điện thoại,.. thành một câu chuyện cũng là một gợi ý hoàn hảo dành cho bạn.

3.2. Mục tiêu nghề nghiệp

Phần mục tiêu nghề nghiệp của giáo viên, bạn cần viết mục tiêu thể hiện được khát vọng, mong muốn của mình. Có thể chia thành mục tiêu ngắn hạn và dài hạn như sau:

Mục tiêu ngắn hạn: Trở thành giáo viên tiếng Anh nhiệt huyết, tạo môi trường học tập thân thiện, khuyến khích học sinh tự tin giao tiếp.

Trở thành giáo viên tiếng Anh nhiệt huyết, tạo môi trường học tập thân thiện, khuyến khích học sinh tự tin giao tiếp. Mục tiêu dài hạn: Trong 3 năm tới, trở thành giáo viên ưu tú và truyền cảm hứng, đóng góp vào hệ thống giáo dục, phát triển tư duy sáng tạo, hướng dẫn thế hệ mầm non tự tin, trở thành công dân toàn cầu.

3.3. Kỹ năng

Ngành Giáo dục yêu cầu rất cao cả phần kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. Do vậy, bạn cần trau dồi chuyên môn tốt cũng như phát triển khả năng ăn nói thuyết phục,... để ghi vào CV giáo viên mầm non một cách chân thực nhất nhé.

Kỹ năng quan trọng

Một cô giáo quản thúc được lũ trẻ cần có sự am hiểu về kiến thức tâm lý học, khoa học tự nhiên, vẽ, ca hát, múa, nhảy đồng thời sử dụng thành thạo tin học văn phòng, khả năng ngoại ngữ tốt, kiến thức lịch sử, xã hội sâu rộng. Điều này giúp các bé có hứng thú học tập và tiếp thu bài giảng nhanh hơn.

Kỹ năng bổ sung

Cùng với đó là một trái tim thấu cảm, biết bao dung và yêu thương những lỗi lầm của trẻ nhỏ và tổ hợp kỹ năng khác như giao tiếp, xử lý vấn đề, tổ chức, quản lý thời gian, tư duy phản biện,... để ứng biến trước mọi tình huống bất ngờ trong quá trình dạy trẻ như trẻ khóc, quậy phá, không chịu đi ngủ, trẻ hiếu động hoặc tự kỷ chỉ tập trung vào điều nó thích,...

3.4. Kinh nghiệm làm việc

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm hay làm nổi bật phần học vấn của mình và bổ sung thêm các công việc làm thêm như gia sư, trợ giảng,... Còn nếu bạn đã có kinh nghiệm, hãy trình bày theo các mốc thời gian giảng dạy tại một cơ sở giáo dục, nhấn mạnh vào các phương pháp giảng nhé.

3.5. Học vấn

Mục học vấn vô cùng quan trọng đối với một giáo viên mầm non. Vì nhà tuyển dụng cần một người dạy có kiến thức chuyên môn vững để dễ dàng truyền đạt những kiến thức bổ ích đó đến các bé theo một cách sinh động nhất.

3.6. Khác

Để CV giáo viên mầm non trở nên sinh động hơn, bạn có thể đề cập đến các dự án cá nhân liên quan như viết lách, ấn phẩm sách báo đã thực hiện, bằng khen liên quan, các chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tin học,....

4. Những lưu ý khi viết CV giáo viên mầm non

Rà soát lỗi chính tả trước khi gửi CV giáo viên mầm non

Là một người giáo viên, bạn cần chỉn chu trong từng câu chữ, lời nói và đặc biệt không được phép xảy ra việc sai chính tả trên chiếc CV xin việc của mình. Nhà tuyển dụng cũng sẽ bị tụt cảm xúc nếu thấy một chiếc CV cẩu thả, thiếu tính cẩn thận.

Trình bày súc tích, không lan man

Bạn nên tập trung vào ý chính, tuyệt đối không lan man dài dòng, tóm gọn trong tối thiểu 1 đến 2 trang A4 để tóm tắt lịch sử quá trình đi dạy của bản thân. Điều này giúp nhà tuyển dụng dễ nắm được thông tin hơn về bạn.

Sử dụng ảnh CV nghiêm túc

Nghề Giáo luôn đòi hỏi có sự nghiêm túc trong cử chỉ, hành động,... nên bạn cần để một chiếc ảnh CV trang phục lịch sử, đầu tóc gọn gàng, trang điểm nhẹ và nở một nụ cười duyên để gây thiện cảm với nhà tuyển dụng. Tuyệt đối tránh ảnh tự sướng hoặc ảnh hình theo phong cách “vô thưởng vô phạt”.

Nộp kèm với đơn xin việc

Đơn xin việc có thể mô tả chi tiết hơn các dự án dạy học của bạn, bài giảng bạn hay sử dụng trong các tiết dạy,... là một cách thông minh để tiếp cận nhà tuyển dụng. Cố gắng trình bày rõ hơn về con người, triết lý sống trong sự nghiệp dạy học để họ biết bạn tận tâm như thế nào.

Điều chỉnh CV trước khi gửi đi

Không phải lúc nào bạn cũng trong trạng thái tỉnh táo để viết CV chính xác. Do vậy, bạn nên kiểm tra nhiều lần xem các mục, bố cục, thông tin,... trong CV có sai chỗ nào không?đã phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng hay chưa?, đồng thời nhờ người bạn tin tưởng kiểm tra giúp mình trước khi gửi CV nhé.

Kiểm tra CV trước khi gửi đi giúp bạn tránh những kết quả đáng tiếc không mong muốn (Nguồn: Internet)

Mong rằng những nội dung mà Job3s đã hướng dẫn bạn ở trên, bạn sẽ dễ dàng viết được bản CV giáo viên mầm non một cách ưng ý nhất và sớm giành tấm vé vào vòng phỏng vấn với nhà tuyển dụng nhé!