Những mẫu CV giáo viên tiếng anh đúng tiêu chuẩn

Lượng CV giáo viên tiếng anh đổ về các cơ sở giáo dục ngày một lớn. Đây là kết quả của thực trạng các bậc phụ huynh hiện nay vô cùng quan tâm đến việc học tiếng anh của con em mình. Để giúp bạn nhanh chóng được đi dạy tiếng anh, Job3s mong muốn gửi đến bạn một số mẫu CV đẹp và cách viết đúng tiêu chuẩn.

1. Cấu trúc CV giáo viên tiếng anh

Cấu trúc tốt nhất của một mẫu CV giáo viên tiếng anh đó là đảm bảo sự chỉn chu, nghiêm túc trong từng câu chữ, đúng ngữ pháp tiếng anh để đảm bảo tính chất của ngành Giáo dục. Trong bản CV, bạn tránh viết lan man, sắp xếp kinh nghiệm từ gần nhất đến xa nhất, tránh lỗi định dạng, đặc biệt trình bày dễ đọc với các đầu mục to rõ, các khoảng trắng được sắp xếp hợp lý.

CV của giáo viên tiếng Anh cần nghiêm túc, tỉ mẩn trong từng chi tiết (Nguồn: Internet)

Phần nội dung trong CV cho giáo viên tiếng anh hãy đề cập đến những thành tích, kinh nghiệm nổi bật nhất của bản thân, chú ý mô tả ngắn gọn, không dài dòng, tập trung vào thông tin chính.

2. Mẫu CV giáo viên tiếng anh

CV cho giáo viên tiếng anh có đa dạng mẫu mã để bạn chọn lựa. Điều quan trọng là bạn phải hiểu bản thân mình và nhắm đúng mẫu CV cho giáo viên tiếng anh phù hợp với hoàn cảnh và kinh nghiệm của mình.

2.1. CV giáo viên tiếng anh tiêu chuẩn

Bố cục của mẫu CV tiếng Anh tiêu chuẩn luôn được lòng các ứng viên vì sự trình bày mạch lạc, rõ ràng về quy chuẩn giãn cách dòng, màu sắc, chữ viết nhất quán từ đầu đến cuối CV. Nhà tuyển dụng cũng rất thích phong cách CV này.

Tiêu chuẩn trong từng cách diễn đạt là điểm nổi bật của dạng CV theo kiểu truyền thống (Nguồn: Internet)

Màu sắc chia bố cục CV thành 2 phần rõ ràng, mạch lạc và rất chi tiết (Nguồn: Internet)

2.2. CV giáo viên tiếng anh chuyên nghiệp

Bạn dạy tiếng anh đã lâu và cần trình bày kinh nghiệm của mình hãy lựa chọn TopCV chuyên nghiệp để ghi điểm với nhà tuyển dụng. Từng chi tiết trong CV đều phải thể hiện được điều đó như giọng văn, cách dẫn dắt, cách lựa chọn font chữ,...

Chuyên nghiệp trong ngữ pháp, chính tả và không có lỗi sai đánh máy (Nguồn: Internet)

2.3. CV giáo viên tiếng anh basic

Mẫu CV giáo viên tiếng anh kiểu tối giản sẽ phù hợp với những bạn ít kinh nghiệm trong việc dạy tiếng anh. Ứng viên chỉ cần đề cập một số thông tin về bản thân cũng như các hoạt động đã tích lũy được khi còn đi học với màu sắc nhẹ nhàng như trắng, đen, font chữ Arial 14.

Màu sắc và bố cục tối giản là phong cách chính của CV cơ bản (Nguồn: Internet)

2.4. CV giáo viên tiếng anh sáng tạo

Một người năng động, thích mới lạ nên chọn kiểu CV sáng tạo để thỏa mãn đam mê. Bạn được tự do giải phóng bản thân trong chiếc CV xin việc về cả hình thức lẫn nội dung sao cho nhà tuyển dụng thấy được chất riêng của bạn.

Sáng tạo mọi thứ cấu thành nên CV giáo viên tiếng anh của bạn để tạo dấu ấn hơn với nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

2.5. CV giáo viên tiếng anh thanh lịch

Phong cách thanh lịch toát ra từ CV sẽ tương thích với những cô giáo có tính cách bao dung, nhẹ nhàng, hiền dịu. Bản CV sở hữu xu hướng màu sắc pastel như hồng, trắng, xám,... kết hợp cùng một số hình ảnh trẻ trung.

Giáo viên tiếng anh nữ sẽ thích những tông màu thanh lịch nhẹ nhàng (Nguồn: Internet)

3. Cách viết CV giáo viên tiếng anh

Nhằm giúp bạn tiếp cận gần hơn với nhà tuyển dụng. Job3s sẽ chia sẻ cách viết 6 mục trong CV giáo viên tiếng anh sau đây.

3.1. Thông tin liên hệ

CV của giáo viên tiếng anh hoàn hảo nhất sẽ được bạn viết hoàn toàn bằng tiếng anh. Bạn có thể tạo ấn tượng ngay phần thông tin liên hệ của mình bằng một đoạn dẫn tiếng anh hoặc mô tả thông tin bản thân thông thường như các ngành nghề khác.

3.2. Kinh nghiệm làm việc

Job3s khuyên bạn nên chú ý sắp xếp kinh nghiệm làm việc theo thứ tự từ gần nhất đến xa khoảng 2 đến 3 năm, đề cập đến tất cả các công việc có liên quan đến kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh của bản thân, sử dụng các ký tự nhấn và cách dòng để làm nổi bật văn bản CV hơn.

3.3. Mục tiêu nghề nghiệp

Nếu bạn đã có trong mình ước muốn giúp nhiều người học tiếng anh tốt hơn thì hãy bày tỏ mục tiêu này đến nhà tuyển dụng bằng con số cụ thể. Đồng thời giúp họ thấy được bạn muốn cống hiến hết mình cho ngành Giáo dục đến khi không còn sức lực.

3.4. Kỹ năng

Để trở thành một người giáo viên tiếng anh chính hiệu, bạn cần nằm lòng và thành thạo tất cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để giúp học sinh học tiếng anh chuẩn và bài bản nhất. Ngoài ra, bạn cũng cần trau dồi bản thân thêm khả năng diễn đạt bằng ngôn từ, hình ảnh cụ thể để kiến thức đi sâu vào trí não các em nhanh hơn.

3.5. Học vấn

Hiển nhiên với một vị trí ứng tuyển giáo viên tiếng anh, bạn cần phải tốt nghiệp từ chuyên ngành có liên quan đến sư phạm, tiếng anh. Vì đây là tiền đề giúp bạn có truyền đạt kiến thức tiếng anh tốt hơn các chuyên ngành khác.

3.6. Khác

Công nghệ đổi mới từng ngày nên nếu bạn muốn gây ấn tượng mạnh với nhà tuyển dụng thì nên bổ sung thêm các chứng chỉ tin học, bằng cấp ngôn ngữ có giá trị như Toeic, IELTS, TOEFL. Bên cạnh đó, bạn hãy đính kèm các ấn phẩm giảng dạy của mình là các bài giảng trình chiếu Powerpoint.

4. Chú ý khi viết CV giáo viên tiếng anh

Sử dụng ảnh CV nghiêm túc

Giáo viên có thể ví như người của công chúng khi mọi ánh mắt của học viên đều hướng về họ. Vậy nên, ảnh CV cho giáo viên tiếng anh không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp mà còn đòi hỏi tạo được thiện cảm ban đầu. Bức ảnh cần thể hiện được biểu cảm khuôn mặt tươi tắn, rõ mặt, trang phục lịch sự.

Đính kèm video bài giảng mẫu hoặc giáo án mẫu

Chắc chắn video tiết giảng mẫu kèm theo CV của giáo viên tiếng anh sẽ đánh bật các đối thủ của bạn. Đồng thời, video hoặc portfolio dẫn link đến hồ sơ xin việc giáo viên tiếng anh trực tuyến sẽ giúp bạn minh họa kỹ năng giảng dạy và khéo léo khoe điểm mạnh cùng thành tích cá nhân một cách hiệu quả.

Tránh lỗi ngữ pháp tiếng anh

Điểm mấu chốt của mọi CV nằm ở năng lực ngôn từ toát lên sự tự tin và nội lực của ứng viên. Trên hết mọi ngành nghề, nghề giáo dục luôn cần đảm bảo sự chỉn chu qua văn phong chuẩn mực, đúng ngữ pháp, không mắc lỗi chính tả hay đánh máy.

Tập trung vào tiêu chí tối giản

Bản chất của ngành Giáo dục luôn đi kèm với sự nghiêm túc, logic và khoa học. Do vậy, CV của giáo viên tiếng anh không nên chọn những mẫu quá nhiều họa tiết rườm rà, hình minh họa độc đáo, thay vào đó hãy chọn mẫu đơn giản, màu sắc phổ thông.

Không nộp CV cho nhiều vị trí

Giáo viên tiếng anh sẽ được dạy rất nhiều học sinh có độ tuổi khác nhau tùy vào sở thích của bạn và mục tiêu đối tượng dạy bạn hướng đến. Do vậy, nếu đã xác định 1 cấp học sinh cụ thể thì đừng dùng CV của cấp này ứng tuyển sang CV của cấp học sinh khác.

Học sinh học tiếng anh có rất nhiều cấp nên đừng dùng 1 CV để ứng tuyển cho nhiều vị trí dạy (Nguồn: Internet)

Những bài viết liên quan:

- Top 30+ Mẫu CV Xin Việc Lễ Tân Được Quan Tâm Nhất

- Hướng dẫn cách viết CV Business Analyst chuẩn nhất 2023

Tìm hiểu các bài viết liên quan:

>> Tìm hiểu thêm: mẫu cv xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu thư xin việc tiếng anh

>> Tìm hiểu thêm bài viết: đơn xin việc mẫu

>> Tìm hiểu thêm bài viết: sơ yếu lí lịch mẫu

>> Tìm hiểu thêm bài viết: tải mẫu đơn xin nghỉ việc

Nhìn chung, để viết CV giáo viên tiếng anh thành công, bạn cần thể hiện năng lực của mình trong cách diễn đạt ngữ pháp tiếng anh ở các mục cơ bản mà Job3s đã trình bày. Chúc bạn sớm thực hiện được mong muốn đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức ngôn ngữ tiếng anh đến nhiều người.