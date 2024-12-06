CV là gì? Cách tạo CV đơn giản bằng mẫu có sẵn

CV là gì? CV viết tắt là gì? Đây là cụm từ mà nhiều bạn bước vào giai đoạn xin việc, thực tập đặt câu hỏi cũng như thắc mắc trong thời gian gần đây. Cùng Job3s làm rõ khái niệm cũng như tìm hiểu những thông tin về CV xin việc là gì dưới đây nhé!

1. CV là gì?

CV (Curriculum Vitae) là bản tóm tắt về thông tin cá nhân, trình độ học vấn, kỹ năng liên quan đến vị trí công việc ứng tuyển. Hay nói một cách dễ hiểu, CV là một bản sơ yếu lý lịch của ứng viên mà thông qua đó, doanh nghiệp đánh giá khái quát về năng lực của ứng viên.

Nhiều người thường nhầm lẫn CV với Resume (sơ yếu lý lịch), cùng là tài liệu ứng tuyển công việc nhưng mục đích sử dụng hoàn toàn khác nhau. Bạn có thể tham khảo thêm trong bài viết phân biệt Resume và CV Job3s đã phân tích rõ ràng.

CV là loại tài liệu ứng viên gửi nhà tuyển dụng để giới thiệu về năng lưc và kinh nghiệm của mình

2. Tại sao cần chuẩn bị CV xin việc?

Có thể nói, CV xin việc có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với ứng viên trong giai đoạn nộp đơn ứng tuyển tại doanh nghiệp. CV ấn tượng không chỉ giúp ứng viên tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng mà còn cung cấp đầy đủ thông tin về bản thân.

Lý do quan trọng nhất mà ứng viên nên chuẩn bị để gửi CV là gì? Bởi vì đây chính là yếu tố giúp bạn cạnh tranh với nhiều ứng viên khác để có được công việc mong ước. Bởi vì trong một vị trí ứng tuyển, không chỉ một mình bạn nộp đơn mà có thể rất nhiều ứng viên cũng đang gửi CV cho doanh nghiệp. Ngoài ra còn có 1 số lý do sau:

Tóm tắt kỹ năng, kinh nghiệm

Phản ảnh sự chuyên nghiệp

Gắn kết với yêu cầu công việc

Đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng

Nộp CV là bước quan trọng giúp ứng viên có được công việc mình muốn làm

3. Thông tin cần có trong CV xin việc là gì?

Khác với bản sơ yếu lý lịch được tạo form sẵn mà bạn thường hay mua ở nhà sách. Các nội dung cần chuẩn bị trước khi nộp CV là gì? CV xin việc hoàn chỉnh phải đảm bảo cung cấp một số nội dung sau:

3.1. Tiêu đề CV

Tiêu đề CV là phần đầu tiên trong một CV, nhằm tóm tắt ngắn gọn về ứng viên, nhấn mạnh vào vị trí công việc đang ứng tuyển. Điều này giúp nhà tuyển dụng hoặc người xem CV nhanh chóng hiểu được về bạn và mục tiêu nghề nghiệp của ứng viên.

Tiêu đề CV thể hiện tên ứng viên và vị trí công việc ứng tuyển

3.2. Thông tin cá nhân

Đây là phần thông tin cơ bản thường được viết ở đầu trang CV, nhằm mục đích giúp nhà tuyển dụng phân biệt CV của bạn với nhiều ứng viên khác. Bên cạnh đó, nhà tuyển dụng cũng có thể nắm bắt được thông tin của bạn về họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, số điện thoại,...

3.3. Học vấn

Đối với phần học vấn, bạn nên trình bày ngắn gọn chi tiết về cấp bậc học gần nhất. Chẳng hạn như đại học, cao đẳng hay THPT,..., đối với những bạn tốt nghiệp đại học, cao đẳng cần ghi rõ ngành học và thành tích ( xếp loại, điểm số trung bình). Ngoài ra, đối với những bạn học thạc sĩ, tiến sĩ hay tham gia các dự án, đề tài nghiên cứu cũng nên liệt kê ra để ghi điểm với nhà tuyển dụng.

3.4. Mục tiêu nghề nghiệp

Hầu hết, một số bạn mới lần đầu viết CV thường hay thắc mắc về định hướng mục tiêu nghề nghiệp trong CV là gì? Thậm chí, một số bạn gặp khó khăn khi không biết viết mục tiêu như thế nào thu hút nhà tuyển dụng.

Bật mí bạn cách viết mục tiêu CV chuẩn, chinh phục mọi nhà tuyển dụng mà bạn có thể tham khảo ngay. Đầu tiên, bạn nên chia mục tiêu thành ngắn hạn và dài hạn để nhà tuyển dụng đánh giá khả năng phát triển công việc của bạn. Sau đó, bạn nên tìm hiểu kỹ lưỡng về yêu cầu cũng như mô tả công việc mà doanh nghiệp thường nêu ra ở phần thông tin tuyển dụng. Cuối cùng, đề ra những mục tiêu liên quan đến vị trí ứng tuyển cũng như mong muốn mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

Tham khảo mẫu mục tiêu trong CV xin việc

3.5. Kỹ năng

Kỹ năng cũng là một trong những yếu tố nhà tuyển dụng đánh giá năng lực của bản thân bạn có phù hợp với vị trí công việc. Vậy nên, dựa theo yêu cầu vị trí công việc mà bạn nên liệt kê những kỹ năng liên quan. Hơn nữa, bạn không nên tập trung một phần kỹ năng nào đó mà phải đảm bảo cung cấp cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. Phần kỹ năng cứng sẽ liên quan đến nghiệp vụ, chuyên môn.

Còn về kỹ năng mềm thiên hướng về khả năng, năng khiếu của bản thân hỗ trợ cho công việc.

Ví dụ: Bạn ứng tuyển vào vị trí nhà thiết kế đồ họa

Thể hiện rõ kỹ năng của bản thân trong CV xin việc

3.6. Kinh nghiệm làm việc

Bạn mô tả ngắn gọn theo dạng liệt kê những công việc bạn đã từng làm liên quan đến vị trí ứng tuyển. Bao gồm tên công ty, vị trí, chức danh công việc đã đảm nhiệm, các nhiệm vụ, thành tích đã đạt được.

Một lưu ý nhỏ bạn nên cân nhắc trong việc liệt kê kinh nghiệm làm việc, đó là không nên viết những công việc làm trong thời gian ngắn, dưới 6 tháng.

Mẫu phần kinh nghiệm trong trong CV chuẩn

3.7. Sở thích

Không phải sở thích nào của bạn cũng nên điền vào CV, bởi vì có thể sẽ khiến nhà tuyển dụng đánh giá không cao về bạn. Đồng thời, sở thích là yếu tố giúp nhà tuyển dụng đánh giá tính cách của bạn. Vậy nên, lựa chọn một vài sở thích hỗ trợ ngành, nghề ứng tuyển hoặc chứng tỏ kỹ năng mềm của bạn

3.8. Chứng chỉ

Nếu bạn đã tham gia một số khóa học được cấp chứng chỉ thì bạn cũng có thể liệt kê vào đây. Phần này cũng khiến nhà tuyển dụng đánh giá cao về khả năng của bạn.

3.9. Người tham chiếu

Người tham chiếu trong CV là gì? Để xác minh kinh nghiệm làm việc của bạn có thực sự đúng hay không. Nhà tuyển dụng thường liên hệ với đơn vị công tác cũ của bạn. Vậy nên, phần người tham chiếu là nơi cung cấp thông tin liên hệ của người lãnh đạo bạn tại nơi làm việc cũ. Số lượng người tham chiếu trong CV không nên vượt quá 3 người.

Cách ghi người tham chiếu:

Họ và tên

tên Chức danh

Đơn vị công tác

Thông tin liên hệ (email, số điện thoại)

4. Lỗi sai cần tránh khi viết CV là gì?

Một CV hoàn chỉnh và đạt tiêu chuẩn cần phải đảm bảo hình thức cũng như nội dung chi tiết bắt mắt và thật logic. Để đạt được điều đó, bạn không để CV của mình mắc phải bất kỳ lỗi nào. Vậy các lỗi thường gặp phải trong bản CV là gì? Lưu lại một vài lỗi cần tránh khi viết CV dưới đây:

Viết những thông tin không liên quan

Thông tin cá nhân là phần giới thiệu sơ lược về bản thân của bạn mà nhà tuyển dụng cần nắm rõ. Hơn nữa, phần này mang tính nghiêm túc và quan trọng lẫn nội dung và hình thức.Vì vậy, bạn không nên đưa những thông tin không cần thiết vào, chẳng hạn như cung hoàng đạo, màu sắc yêu thích,...

Lỗi chính tả và cách diễn đạt

Lỗi chính tả là một trong những lỗi cơ bản mà nhiều bạn thường mắc phải. Bởi vì trong quá trình tạo CV xin việc, bạn không rà soát lỗi hoặc font chữ khiến việc mắc lỗi chính tả trở nên phổ biến.

Chọn ảnh CV không có thiện cảm

Một tấm ảnh chân dung với khuôn mặt quá nghiêm túc hay nhăn nhó, khó chịu cũng gây ấn tượng không tốt. Hãy chọn ảnh chụp chính diện, không nhất thiết phải là ảnh thẻ, có thể tươi cười trước ống kính để tạo một bức ảnh thiện cảm sẽ là sự đầu tư xứng đáng.

Lưu ý: Không nên dùng ảnh tự sướng, ảnh toàn thân hay ảnh quá cũ, quá mờ.

Trình bày tất cả kinh nghiệm không theo trật tự nào cả

Một số bạn nghĩ việc trình bày càng nhiều kinh nghiệm sẽ càng có lợi cho bạn. Tuy nhiên, đây là cách nghĩ sai, bởi nếu bạn trình bày tất cả kinh nghiệm làm việc, nhưng không liên quan đến vị trí ứng tuyển, thì nhà tuyển dụng đánh giá không cao về năng lực của bạn. Hơn nữa, việc trình bày kinh nghiệm không theo một trật tự nào sẽ khiến bạn càng mất điểm với nhà tuyển dụng.

Lỗi sắp xếp trình tự thời gian kinh nghiệm làm việc

5. Tạo CV dễ dàng trên Job3s

Hiện nay, trên ứng dụng của Job3s đã phát triển phần mềm tạo CV miễn phí và cực đơn giản cho mọi người. Xem ngay cách tạo CV nhanh chóng dưới đây

Bước 1: Truy cập vào trang web job3s.ai, đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản để sử dụng mẫu CV.

Bước 2: Vào danh mục “Hồ sơ & CV”, chọn mục "Mẫu CV xin việc".

Bước 3: Lựa chọn mẫu CV mà bạn yêu thích và nhấn “Dùng mẫu này”.

Bước 4: Tiến hành chỉnh sửa CV, bạn có thể tùy chỉnh các thông tin để phù hợp với bản thân.

Bước 5: Sau khi lưu CV, hệ thống sẽ tự động chuyển sang mục "Quản lý CV", bạn có thể tải CV xuống hoặc chọn xem trước bản CV để điều chỉnh thông tin.

CV sau khi tạo xong được lưu trữ để chỉnh sửa bất cứ khi nào, có thể tải về để sử dụng



Trên đây là những nội dung chia sẻ của Job3s về khái niệm “CV là gì?” và một số thông tin cần biết về CV xin việc. Hy vọng với thông tin bài viết trên sẽ giúp bạn cách tạo CV đơn giản và nhanh chóng tại nhà.