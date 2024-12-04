Mẫu đơn xin việc lái xe và cách viết hay đầy đủ cần nắm rõ

Mẫu đơn xin việc lái xe và cách viết hay đầy đủ cần nắm rõ
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 04/12/2024
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Vì sao phải viết mẫu đơn xin việc lái xe?
  4. 2. Mẫu đơn xin việc lái xe thì gồm những gì?
  6. 3. Cách viết mẫu đơn xin việc lái xe đúng cách
    1. 3.1. Mở đầu
    2. 3.2. Nội dung chính
    3. 3.3. Kết đơn

Có thể thấy từ việc giao hàng, giao đồ ăn cho đến các lái xe công nghệ, bất cứ nơi nào ta cũng có nhìn thấy các lái xe. Như vậy, nhu cầu cao đòi hỏi một lượng nhân sự lái xe lớn. Một mẫu đơn xin việc lái xe thuyết phục là tài liệu rất cần thiết cho ứng viên muốn tìm việc. Dưới đây là bài viết sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để nắm rõ nội dung và cách viết đơn xin việc lái xe chi tiết nhất.

1. Vì sao phải viết mẫu đơn xin việc lái xe?

Đây là câu hỏi khá nhiều đến từ các ứng viên bởi nhiều người cho rằng đây chỉ là công việc phổ thông, không yêu cầu bằng cấp thì tại sao phải viết đơn xin việc cho tốn công. Đấy chính là một quan điểm lệch lạc, đi ngược với xu hướng của các nhà tuyển dụng. Bất cứ ngành nghề nào cũng cần có tài liệu xin việc, nhà tuyển dụng muốn chọn ứng viên tốt nhất chứ không phải là chọn đại.

Thứ hai là mặc dù hiện nay công việc lái xe không yêu cầu bằng cấp cao và có mức lương rất hấp dẫn. Nhiều người chạy xe ô tô công nghệ như be, grab,... hoặc cái lái xe công ty khoe rằng họ có thể kiếm từ 10-15 triệu mỗi tháng. Chính vì thế mà tỷ lệ cạnh tranh của công việc này rất cao, tỉ lệ trượt việc lái xe rất nhiều. Vậy thì một mẫu đơn xin việc lái xe thuyết phục thì mới có cơ hội làm công việc này.

nộp đơn xin việc lái xe
Viết đơn xin việc lái xe giúp ứng viên tạo cơ hội việc làm cho mình (Nguồn: Internet)

>> Xem thêm: Mẫu CV xin việc phục vụ đầy đủ và chi tiết kèm hướng dẫn

2. Mẫu đơn xin việc lái xe thì gồm những gì?

Nhìn chung đơn xin việc lái xe thì cũng giống như những đơn xin việc thông thường khác nhưng thường yêu cầu kèm theo là bạn phải có bằng lái xe, đó là yếu tố bắt buộc cơ bản bạn phải có. Chẳng có nhà tuyển dụng lái xe nào mà muốn tuyển một người không có bằng lái.

Đơn xin việc lái xe sẽ gồm có những nội dung cơ bản sau:

  • Quốc hiệu, tiêu ngữ
  • Tên đơn
  • Kính gửi tên công ty tuyển dụng
  • Thông tin cá nhân của bạn
  • Tên vị trí bạn muốn ứng tuyển
  • Lý do bạn thuyết phục nhà tuyển dụng
  • Lời cam kết khi được nhận
  • Chữ ký và lời cảm ơn

Bất cứ phần nào trong mẫu đơn xin việc lái xe bạn cũng không thể được thiếu, nếu thiếu một trong những nội dung cơ bản trên thì trong mắt nhà tuyển dụng, bạn không chỉ chuẩn bị cẩu thả mà còn xin việc với thái độ không nghiêm túc, không chuyên nghiệp.

mẫu đơn xin việc lái xe
Mẫu đơn xin việc lái xe chuẩn chỉnh (Nguồn: Internet)

3. Cách viết mẫu đơn xin việc lái xe đúng cách

Có thể với nội dung phần trên thì các bạn đã bước đầu hình dung sơ lược được đơn xin việc lái xe gồm có những gì, yêu cầu những nội dung nào rồi. Dưới đây sẽ là các bước để bạn có thể hoàn toàn tự tin nộp hồ sơ xin việc lái xe mà không còn phải e ngại trượt công việc nữa rồi.

3.1. Mở đầu

Về nội dung mở đầu thì bạn phải lưu ý có đầy đủ tên quốc hiệu, tiêu ngữ, tên đơn nhưng nếu dựa theo mẫu online trên Job3s thì bạn không cần lo những chuyện ấy nữa. Tiếp theo bạn phải viết chính xác tên công ty mà bạn ứng tuyển, bạn có thêm chữ “quý” trước tên công ty để tăng mức độ tôn trọng của bạn đối với công ty.

Ví dụ: Kính gửi quý Công ty Cổ phần thanh toán Hưng Hà.

mở đầu của đơn xin việc lái xe
Phần mở đầu trong mẫu đơn xin việc lái xe (Nguồn: Internet)

3.2. Nội dung chính

Các nội dung chính trong mẫu đơn xin việc lái xe bao gồm:

- Thông tin cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán thì bạn cần viết thêm thông tin bằng lái xe.

- Lý do ứng tuyển: Bạn cần thuyết phụ nhà tuyển dụng lại phải tuyển bạn. Lý do thuyết phục ở đây có thể là những kinh nghiệm lái xe của bạn ra sao kèm theo đó là những đức tính cần phải có ở một tài xế. Một trong những đức tính mà nhà tuyển dụng sẽ tuyển bạn ngay tức khắc đó là sự cẩn thận.

- Kinh nghiệm làm việc: Kinh nghiệm lái xe sẽ gia tăng sự tin tưởng của các nhà tuyển dụng. Nếu bạn chưa bao giờ lái xe thì có thể cho nhà tuyển dụng thấy bạn có khả năng xử lý tốt hết mọi tình huống mà các lái xe kinh nghiệm khác gặp phải.

Điều đặc biệt quan trọng là bạn không nên liệt kê những kinh nghiệm làm việc không liên quan, nó không chỉ làm đơn xin việc của bạn rối loạn mà còn khiến nhà tuyển dụng không ưng ý.

nội dung của đơn xin việc lái xe
Phần nội dung chính trong mẫu đơn xin việc lái xe (Nguồn: Internet)

3.3. Kết đơn

Phần kết trong mẫu đơn xin việc lái x, bạn phải đưa ra được lời cam kết khi được nhận. Lời cam kết của bạn phải thể hiện được tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc tốt và gắn bó lâu dài với công ty.

Thái độ của bạn thể hiện qua câu từ phải thật chân thành nhưng không kém phần tự tin. Các nhà tuyển dụng sẽ xem xét phần cam kết bên cạnh lí do thuyết phục để có nhận bạn vào làm hay không. Một người lái xe tốt trong mắt họ không chỉ có kinh nghiệm tốt mà còn có thái độ làm việc tốt.

Điều bạn không thể thiếu nữa đó là lời cảm ơn đến nhà tuyển dụng đã đọc đơn của bạn. Lời cảm ơn này cũng là điều bắt buộc trong đơn xin việc thôi, nó thể hiện thái độ lịch sự của bạn khi viết đơn.

Kết thúc sẽ là chữ kí viết đơn của bạn, sau khi kí thì nhớ viết rõ họ tên của bạn ra.

phần kết đơn xin việc lái xe
Phần kết trong mẫu đơn xin việc lái xe (Nguồn: Internet)

>> Xem thêm: Tuyệt chiêu viết CV nhân viên thu mua hút hồn nhà tuyển dụng

Trên đây là bài hướng dẫn cách viết mẫu đơn xin việc lái xe đúng cách dành cho những ai chưa nắm rõ. Hy vọng với bài viết của Job3s sẽ khiến các bạn ứng viên tìm được công việc lái xe hợp lý cũng như có kinh nghiệm cho những lần viết đơn khác.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »