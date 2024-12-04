Mẫu đơn xin việc lái xe và cách viết hay đầy đủ cần nắm rõ

Có thể thấy từ việc giao hàng, giao đồ ăn cho đến các lái xe công nghệ, bất cứ nơi nào ta cũng có nhìn thấy các lái xe. Như vậy, nhu cầu cao đòi hỏi một lượng nhân sự lái xe lớn. Một mẫu đơn xin việc lái xe thuyết phục là tài liệu rất cần thiết cho ứng viên muốn tìm việc. Dưới đây là bài viết sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để nắm rõ nội dung và cách viết đơn xin việc lái xe chi tiết nhất.

1. Vì sao phải viết mẫu đơn xin việc lái xe?

Đây là câu hỏi khá nhiều đến từ các ứng viên bởi nhiều người cho rằng đây chỉ là công việc phổ thông, không yêu cầu bằng cấp thì tại sao phải viết đơn xin việc cho tốn công. Đấy chính là một quan điểm lệch lạc, đi ngược với xu hướng của các nhà tuyển dụng. Bất cứ ngành nghề nào cũng cần có tài liệu xin việc, nhà tuyển dụng muốn chọn ứng viên tốt nhất chứ không phải là chọn đại.

Thứ hai là mặc dù hiện nay công việc lái xe không yêu cầu bằng cấp cao và có mức lương rất hấp dẫn. Nhiều người chạy xe ô tô công nghệ như be, grab,... hoặc cái lái xe công ty khoe rằng họ có thể kiếm từ 10-15 triệu mỗi tháng. Chính vì thế mà tỷ lệ cạnh tranh của công việc này rất cao, tỉ lệ trượt việc lái xe rất nhiều. Vậy thì một mẫu đơn xin việc lái xe thuyết phục thì mới có cơ hội làm công việc này.

Viết đơn xin việc lái xe giúp ứng viên tạo cơ hội việc làm cho mình (Nguồn: Internet)

2. Mẫu đơn xin việc lái xe thì gồm những gì?

Nhìn chung đơn xin việc lái xe thì cũng giống như những đơn xin việc thông thường khác nhưng thường yêu cầu kèm theo là bạn phải có bằng lái xe, đó là yếu tố bắt buộc cơ bản bạn phải có. Chẳng có nhà tuyển dụng lái xe nào mà muốn tuyển một người không có bằng lái.

Đơn xin việc lái xe sẽ gồm có những nội dung cơ bản sau:

Quốc hiệu, tiêu ngữ

Tên đơn

Kính gửi tên công ty tuyển dụng

Thông tin cá nhân của bạn

Tên vị trí bạn muốn ứng tuyển

Lý do bạn thuyết phục nhà tuyển dụng

Lời cam kết khi được nhận

Chữ ký và lời cảm ơn

Bất cứ phần nào trong mẫu đơn xin việc lái xe bạn cũng không thể được thiếu, nếu thiếu một trong những nội dung cơ bản trên thì trong mắt nhà tuyển dụng, bạn không chỉ chuẩn bị cẩu thả mà còn xin việc với thái độ không nghiêm túc, không chuyên nghiệp.

Mẫu đơn xin việc lái xe chuẩn chỉnh (Nguồn: Internet)

3. Cách viết mẫu đơn xin việc lái xe đúng cách

Có thể với nội dung phần trên thì các bạn đã bước đầu hình dung sơ lược được đơn xin việc lái xe gồm có những gì, yêu cầu những nội dung nào rồi. Dưới đây sẽ là các bước để bạn có thể hoàn toàn tự tin nộp hồ sơ xin việc lái xe mà không còn phải e ngại trượt công việc nữa rồi.

3.1. Mở đầu

Về nội dung mở đầu thì bạn phải lưu ý có đầy đủ tên quốc hiệu, tiêu ngữ, tên đơn nhưng nếu dựa theo mẫu online trên Job3s thì bạn không cần lo những chuyện ấy nữa. Tiếp theo bạn phải viết chính xác tên công ty mà bạn ứng tuyển, bạn có thêm chữ “quý” trước tên công ty để tăng mức độ tôn trọng của bạn đối với công ty.

Ví dụ: Kính gửi quý Công ty Cổ phần thanh toán Hưng Hà.

Phần mở đầu trong mẫu đơn xin việc lái xe (Nguồn: Internet)

3.2. Nội dung chính

Các nội dung chính trong mẫu đơn xin việc lái xe bao gồm:

- Thông tin cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán thì bạn cần viết thêm thông tin bằng lái xe.

- Lý do ứng tuyển: Bạn cần thuyết phụ nhà tuyển dụng lại phải tuyển bạn. Lý do thuyết phục ở đây có thể là những kinh nghiệm lái xe của bạn ra sao kèm theo đó là những đức tính cần phải có ở một tài xế. Một trong những đức tính mà nhà tuyển dụng sẽ tuyển bạn ngay tức khắc đó là sự cẩn thận.

- Kinh nghiệm làm việc: Kinh nghiệm lái xe sẽ gia tăng sự tin tưởng của các nhà tuyển dụng. Nếu bạn chưa bao giờ lái xe thì có thể cho nhà tuyển dụng thấy bạn có khả năng xử lý tốt hết mọi tình huống mà các lái xe kinh nghiệm khác gặp phải.

Điều đặc biệt quan trọng là bạn không nên liệt kê những kinh nghiệm làm việc không liên quan, nó không chỉ làm đơn xin việc của bạn rối loạn mà còn khiến nhà tuyển dụng không ưng ý.

Phần nội dung chính trong mẫu đơn xin việc lái xe (Nguồn: Internet)

3.3. Kết đơn

Phần kết trong mẫu đơn xin việc lái x, bạn phải đưa ra được lời cam kết khi được nhận. Lời cam kết của bạn phải thể hiện được tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc tốt và gắn bó lâu dài với công ty.

Thái độ của bạn thể hiện qua câu từ phải thật chân thành nhưng không kém phần tự tin. Các nhà tuyển dụng sẽ xem xét phần cam kết bên cạnh lí do thuyết phục để có nhận bạn vào làm hay không. Một người lái xe tốt trong mắt họ không chỉ có kinh nghiệm tốt mà còn có thái độ làm việc tốt.

Điều bạn không thể thiếu nữa đó là lời cảm ơn đến nhà tuyển dụng đã đọc đơn của bạn. Lời cảm ơn này cũng là điều bắt buộc trong đơn xin việc thôi, nó thể hiện thái độ lịch sự của bạn khi viết đơn.

Kết thúc sẽ là chữ kí viết đơn của bạn, sau khi kí thì nhớ viết rõ họ tên của bạn ra.

Phần kết trong mẫu đơn xin việc lái xe (Nguồn: Internet)

Trên đây là bài hướng dẫn cách viết mẫu đơn xin việc lái xe đúng cách dành cho những ai chưa nắm rõ. Hy vọng với bài viết của Job3s sẽ khiến các bạn ứng viên tìm được công việc lái xe hợp lý cũng như có kinh nghiệm cho những lần viết đơn khác.