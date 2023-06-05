Mẫu CV lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh cực xịn

Bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm mẫu CV lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh? Lễ tân khách sạn là công việc thường xuyên phải giao tiếp bằng tiếng Anh, nhất là ở các khách sạn ở khu du lịch có nhiều khách nước ngoài thì nhân viên lễ tân lại càng phải thành thạo kỹ năng giao tiếp. Xem ngay nhé!

1. Sự cần thiết của mẫu CV lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh

Lễ tân khách sạn là công việc đòi hỏi cao về kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, nhất là ở các khách sạn lớn, khách sạn tại các khu du lịch nổi tiếng thường xuyên có khách du lịch từ nước ngoài. Do đó, trong quá trình tuyển dụng nhân viên lễ tân, rất nhiều khách sạn đã yêu cầu ứng viên cần phải chuẩn bị mẫu CV lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh.

Nếu không được yêu cầu CV tiếng Anh, các bạn ứng viên cũng có thể chuẩn bị CV online free trong hồ sơ xin việc để gây được ấn tượng với nhà tuyển dụng, tạo sự khác biệt so với các ứng viên khác cũng như khẳng định được trình độ của bản thân.

2. Chọn mẫu CV lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh

Ngoài việc tự chuẩn bị các mẫu CV lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh, các bạn có thể tham khảo các mẫu CV xin việc tiếng Anh tại website Job3s. Các mẫu CV xin việc có sự phong phú cả về nội dung và hình thức. Các bạn chỉ cần chỉnh sửa nội dung cho phù hợp là có thể tải về miễn phí.

3. Cách viết mẫu CV lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh

Dưới đây Job3s hướng dẫn viết CV lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh

3.1. Personal Details (Thông tin cá nhân)

Các thông tin cá nhân cần có trong phần thông tin cá nhân bao gồm: họ tên, ngày sinh, địa chỉ sinh sống, số điện thoại, email. Các bạn có thể sử dụng các biểu tượng (icon) để trình bày phần thông tin này để dễ quan sát hơn.

Nên có mục thông tin họ và tên được viết chữ in hoa, to, rõ ràng ở phần đầu của toàn bộ nội dung CV để nhà tuyển dụng có thể dễ dàng quan sát được thông tin chung của ứng viên.

Ảnh cá nhân trong CV lễ tân khách sạn không nhất thiết phải là ảnh chân dung trong các bộ hồ sơ. Các bạn có thể sử dụng các bức ảnh tươi vui, trẻ trung của bản thân để thể cá tính bản thân, nhưng vẫn cần đảm bảo sự trang trọng, lịch sự, đúng với hình thức của tải mẫu CV xin việc.

3.2. Personal Statement or Objective (Mục tiêu nghề nghiệp)

Mục tiêu nghề nghiệp lễ tân khách sạn các bạn có thể nêu ra những mong muốn, mục tiêu của bản thân trong thời gian gần hoặc trong tương lai, có thể gắn mục tiêu này với mục tiêu chung của doanh nghiệp. Ví dụ: mục tiêu cải thiện kỹ năng làm việc, mục tiêu thăng tiến, mục tiêu làm hài lòng khách hàng, mục tiêu cải thiện dịch vụ khách sạn, mục tiêu học hỏi,...

Gợi ý viết mục tiêu lễ tân khách sạn tiếng Anh:

“I look forward to working in a professional and courteous environment. Constantly improving your professional skills to move up to a higher position, thereby contributing to building a better hotel by working experience and understanding to satisfy customers during their stay at the hotel.”

Với những bạn sinh viên mới ra trường thì có thể viết như sau:

“Try to get used to the actual reception environment as quickly as possible (for fresh graduates). Meet the department's kpi criteria to become an official receptionist.”

3.3. Skills (Kỹ năng)

Theo bạn, những kỹ năng nào thường được nhà tuyển dụng đánh giá cao trong các ứng viên tham gia ứng tuyển làm lễ tân? Các bạn có thể nêu ra những kỹ năng bản thân có thể làm tốt và đánh giá kỹ năng này theo cấp độ: kỹ năng giao tiếp (communication skills), kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh (English communication skills), tin học văn phòng (office information), kỹ năng xử lý tình huống (Ability to solve problem),...

Ví dụ:

- Good health.

- Balanced appearance, good-looking form, charming.

- Good communication skills.

- In order to improve the quality of the hotel front desk staff, in addition to the above-mentioned training forms, it is also necessary to have new training and a more methodical training system.

3.4. Ducation Background (Trình độ học vấn)

Để chứng minh được trình độ học vấn của bản thân, các bạn cần nêu các thông tin: thời gian đào tạo tại trường, tên trường đào tạo, chuyên ngành đào tạo, số điểm GPA cuối khóa. Lưu ý khi viết, các bạn cần viết chuyên ngành đào tạo gần nhất ở đầu tiên.

Mẫu CV lễ tân khách sạn bằng tiếng anh phần trình độ học vấn:

“9/2018 - 1/2022: National Economic University - Hotel management

GPA: 3,2

9/2015 - 5/2019: National Economic University - Public relation

GPA: 3,4”

3.5. Work Experience (Kinh nghiệm làm việc)

Với những bạn đã có kinh nghiệm thì kinh nghiệm làm việc lễ tân khách sạn khá dễ viết, chỉ cần các thông tin: thời gian làm việc, vị trí công việc, tên công ty, nhiệm vụ tại vị trí đó. Các công việc cũng cần được viết theo thứ tự từ công việc gần nhất. Với những bạn chưa có kinh nghiệm ở vị trí lễ tân khách sạn thì có thể nêu tên những công việc đã từng làm trước đó hoặc những công việc có liên quan đến công việc này.

Lưu ý với những bạn đã có kinh nghiệm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau: Các bạn chỉ nên nêu những công việc bạn có thời gian làm việc dài, chọn lọc các công việc có liên quan tới vị trí hiện tại. Các bạn không nên liệt kê quá nhiều, nó sẽ không giúp cho các bạn trở nên nổi bật hơn so với các ứng viên khác mà gây phản ứng ngược, nhà tuyển dụng sẽ nghĩ bạn là người không gắn bó lâu dài.

Gợi ý viết như sau:

“1/2021 - 12/2021: Receptionists - International hotel

- Welcome the customers

- Check-in procedures

- Check-out procedures

- Hotel reservation on request

- Answer customer information on the phone…”

3.6. Activities (Hoạt động)

Tại mục này, các bạn sinh viên mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm thì có thể nêu các thông tin về hoạt động trong trường như việc tham gia câu lạc bộ, các chương trình, sự kiện, các cuộc thi trong trường. Trong đó, cần nêu đầy đủ thông tin về thời gian, vị trí trong hoạt động và những nhiệm vụ của bạn trong hoạt động đó.

Với những bạn đã đi làm thì có thể nêu những dự án mà bản thân đã từng tham gia hoặc các hoạt động xã hội: hoạt động thiện nguyện, nhân đạo,...

Gợi ý viết:

“9/2019: MGC club - National Economic University

Head of communications

- Media planning for the club

- Carry out media campaign

- Coordinate with members to perform tasks”

3.7. Other Informations (Các thông tin khác)

Ngoài các thông tin trên, các bạn có thể bổ sung nội dung vào mẫu CV lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh về chứng chỉ, bằng cấp, người tham chiếu, sở thích cá nhân hoặc bất kỳ thông tin nào mà bạn cảm thấy là lợi thế và sự khác biệt của bản thân, là cơ hội cho các bạn thể hiện năng lực bản thân.

4. Lưu ý khi viết CV tiếng Anh lễ tân khách sạn

Khi sử dụng mẫu CV lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh, các bạn cần chú ý những điều sau:

Tránh lỗi chính tả, ngữ pháp

Tránh những lỗi cơ bản này để hạn chế thấp nhất tình trạng sai. Các bạn có thể sử dụng các phần mềm kiểm tra lỗi ngữ pháp tiếng Anh hoặc nhờ bạn bè của mình chỉnh sửa trước khi gửi CV xin việc.

Trình bày đúng trọng tâm

Tất cả thông tin trong bản CV cần được trình bày tập trung, ngắn gọn vào những ý chính viết dưới dạng gạch đầu dòng để nhà tuyển dụng có thể quan sát, theo dõi. Chỉ nên thiết kế và viết bản CV trong 1 trang A4, sử dụng một loại font chữ đồng nhất, làm rõ được ý chính, không quá lòe loẹt, màu mè.

Lưu ý đối với ứng viên đã có kinh nghiệm

Nếu như bạn là một ứng viên có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề thì cần trình bày kinh nghiệm làm việc trước để nhà tuyển dụng thấy rõ được khả năng của bạn.

Lưu ý đối với ứng viên chưa có kinh nghiệm

Còn trường hợp bạn là sinh viên vừa mới ra trường thì nên đưa trình độ học vấn đến trước để làm sáng các thông tin đáng giá. Tuy không có nhiều kinh nghiệm nhưng cũng không được để trống mục đó mà hãy đưa vào những hoạt động bạn đã tham gia trong quá trình học tập, thực tập,..cũng sẽ là một ưu thế cho bạn.

