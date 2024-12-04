Đốn tim nhà tuyển dụng với CV song ngữ Trung Việt độc đáo

Bạn đang tìm kiếm một công việc ở các công ty có quan hệ kinh doanh với Trung Quốc? Hay muốn nâng cao khả năng giao tiếp song ngữ Trung Việt? Vậy thì một CV song ngữ Trung Việt tuyệt vời để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng là rất cần thiết. Tham khảo bài viết sau để biết thêm cách viết CV xin việc song ngữ Trung Việt chuyên nghiệp!

1. CV song ngữ Trung Việt là gì?

CV song ngữ Trung Việt là một bản sơ yếu lý lịch tóm tắt trình độ học vấn, kĩ năng, kinh nghiệm,... của ứng viên khi tham gia quá trình tuyển mộ lao động của 1 tổ chức. Khác với CV thông thường chỉ được trÌnh bày bằng một ngôn ngữ, mẫu CV song ngữ Trung Việt được trình bày dưới hai hình thức song ngữ là tiếng Trung và tiếng Việt.

Với sự dịch chuyển các nguồn vốn từ Trung Quốc cùng sự hội nhập quốc tế khiến Tiếng Anh đang dần trở thành một ngôn ngữ thứ hai - một ngôn ngữ đại trà thì một bản CV song ngữ Trung Việt sẽ là tạo được ấn tượng mạnh với nhà tuyển dụng, và đây cũng là một tiêu chí để người tuyển dụng có thể tìm được ứng viên ưu tú, phù hợp với những mục tiêu ngắn hạn và trung hạn của tổ chức.

Chính vì vậy, khi nộp hồ sơ tuyển dụng vào các công ty nước ngoài (đặc biệt là các công ty có vốn đầu tư của Trung Quốc hay có người quản lý trực tiếp là người Trung Quốc) thì tạo CV song ngữ Trung Việt là một yêu cầu cơ bản đối với mỗi ứng viên tiếp nhận quá trình tuyển dụng.

CV song ngữ Trung Việt (Nguồn: Internet)

2. Những ai cần CV song ngữ Trung Việt?

Là một loại CV không quá phổ biến, nhưng CV song ngữ Trung Việt là một loại vũ khí sắc bén giúp bạn trở nên nổi bật giữa một rừng CV xin việc được gửi đến văn phòng tuyển dụng. Nếu bạn đang tìm kiếm những vị trí sau đây, thì CV Trung Việt chính là một lựa chọn nên cân nhắc khi nộp hồ sơ tuyển dụng đấy nhé!

2.1. Sư phạm Tiếng Trung

Là một ngành đặc thù, sư phạm Tiếng Trung đòi hỏi bạn phải có một trình độ chuyên môn nhất định gắn với công việc thường xuyên phải sử dụng ngôn ngữ này. Vì thế, tạo CV song ngữ Trung Việt là tối cần thiết trong quá trình tìm kiếm cơ hội việc làm của bạn. Hãy tự tạo cho mình một bản TopCV thật ấn tượng với chính ngôn ngữ chuyên môn của bạn, sẽ rất hữu ích trong quá trình ứng tuyển đấy.

2.2. Biên/phiên dịch tiếng Trung

Việc làm biên phiên dịch là một nhóm ngành phải vận dụng liên tục các kĩ năng đọc, nghe và và diễn đạt bằng cả hai ngôn ngữ, CV song ngữ Trung Việt chính là bước đầu để bạn thể hiện trình độ chuyên môn của bạn. Nếu muốn trở thành một biên/phiên dịch tương lai, đừng ngại ngần mà hãy tạo ngay một bản CV song ngữ.

Người làm Biên/phiên dịch tiếng Trung cần dùng mẫu CV song ngữ Trung Việt (Nguồn: Internet)

2.3. Hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung

Chắc chắn rồi, một người đang đảm nhận vị trí việc làm hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung sẽ phải thường xuyên tiếp xúc với những người Trung Quốc bản địa. Tiếng Trung là yếu tố quyết định đến khả năng và mức lương của bạn. một CV song ngữ sẽ là lựa chọn không tồi.

2.4. Môi trường làm việc nói tiếng Trung

Đây sẽ là một điểm cộng rất lớn cho bạn đấy. Khi tiếng Anh đang dần trở nên phổ biến, các chứng chỉ tiếng Anh dần trở nên đại trà, thì việc sở hữu khả năng nói một ngoại ngữ rất khó và ít phổ biến này chính là điểm sáng trong hồ sơ của bạn. Đây chắc chắn sẽ là ấn tượng sâu sắc với nhà tuyển dụng. Sở hữu khả năng ngoại ngữ này cho thấy bạn sẽ dễ hòa nhập với văn hóa của công ty và dễ dàng trao đổi giao tiếp với người quản lý hơn.

2.5. Bất kì công ty nào

Đúng thế, bạn không hề đọc nhầm đâu. Cho dù bạn có đang ứng tuyển vào công ty nào đi chăng nữa, thì một mẫu CV xin việc song ngữ Trung Việt vẫn luôn rất khác biệt. Xu hướng phát triển của thế giới đang phá vỡ dần sự quản lý của nhà nước mà thay vào đó là sự thả nổi điều tiết của thị trường. Với việc rỡ bỏ các hàng rào thuế quan và các hàng rào phi thương mại, đây là thời kì hoàng kim của thương mại quốc tế.

Cùng với vị thế đắc lợi của Việt Nam (gần Trung Quốc với đường biên giới dài cả ở đất liền và lãnh hải, và nguồn nhân công giá rẻ cùng những tài nguyên khoáng sản giàu có và phong phú) thì Việt Nam luôn là thị trường đầu tư vốn tiềm năng cho doanh nghiệp và chính phủ Trung Quốc. Vì thế, biết tiếng Trung đúng là một lợi thế rất lớn đúng không? Đương nhiên rồi, một mẫu CV song ngữ Trung Việt sẽ là lựa chọn cần lưu tâm đấy.

Tiếng Trung sẽ là lợi thế của bạn khi tạo CV song ngữ Trung Việt (Nguồn: Internet)

3. Bạn cần viết gì vào CV song ngữ Trung Việt?

Cách viết chi tiết các mục trong CV là:

3.1. Thông tin cá nhân: (个人信息)

Viết ngắn gọn các thông tin cơ bản: ngày tháng năm sinh và thông tin liên hệ. Thông tin liên hệ bao gồm địa chỉ nhà riêng, số điện thoại cá nhân, số điện thoại cố đinh, email và facebook cá nhân.

Một lưu ý nhỏ khi sử dụng mail để điền vào cv. Hãy thể hiện sự chuyên nghiệp ngay cả những chi tiết nhỏ nhất. Tránh sử dụng các mail thiếu chuyên nghiệp như [email protected], conangthichbuonmộ[email protected],... hãy sử dụng những email tối giản, gắn với chuyên môn cá nhân, chẳng hạn như [email protected], [email protected].

3.2. Trình độ học vấn (学术水平)

Ở Học vấn trong CV song ngữ Trung Việt​ hãy trình bày những nội dung đã được học ở trường dưới dạng 2 ngôn ngữ là tiếng Trung và tiếng Việt. Viết 1 cách vắn tắt và đúng nội dung.

3.3. Kinh nghiệm làm việc (经验)

Nếu đã từng làm 1 công việc ở 1 vị trí tương đương đòi hỏi khả năng sử dụng song song 2 ngôn ngữ Trung - Việt bạn nên dành thời gian viết mục này rõ ràng, cẩn thận (bằng cả tiếng Trung và tiếng Việt). Việc này rất quan trọng nếu bạn đang tìm 1 vị trí ứng tuyển sư phạm Trung, hay biên phiên dịch tiếng Trung.

Kinh nghiệm làm việc là phần không thể thiếu trong mẫu CV xin việc song ngữ Trung Việt (Nguồn: Internet)

4. Lưu ý khi viết CV song ngữ Trung Việt

Chúng ta cần lưu ý về hình thức trình bày, đặc biệt có thể chèn các từ vựng thường gặp vào CV xin việc.

4.1. Về hình thức trình bày

Hình thức trình bày nên:

- Dùng những phông chữ tối giản và dễ đọc (với tiếng việt thì nên sử dụng Time NewRoman, Arial, Tahoma,...) còn với Tiếng Trung nên sử dụng loại kí tự giản thể. Nên tự thiết kế một CV hoàn chỉnh và khoa học cho mình, nếu bạn lowtech thì có thể tham khảo các mẫu cv tại job3s.ai.

- Hãy chú trọng đến định dạng của CV (kiểu chữ, cỡ chữ, dãn cách hợp lý). Các mục lớn nên được viết to và rõ ràng, các ý nhỏ hơn viết dưới phông chữ nhỏ và mờ hơn.

- Sai chính tả sẽ khiến CV bị mất điểm rất nhiều.

- Nên chọn những mẫu CV có thiết kế nền nã, gam màu trung tính thay vì các gam màu quá chói mắt, tương phản rõ rệt.

- Đừng cố viết CV dài dòng, gây mệt mỏi và và xao lãng cho người đọc.

- Hãy sử dụng:

(1) Biểu tượng của gmail thay cho 邮箱: cùng có nghĩa là email.

(2) Hình ảnh thu nhỏ của cuộc gọi thoại thay cho 电话 khi nói về số điện thoại

(3) khi nói về các kĩ năng văn phòng và phần mềm, thay vì viết là Microft Word/excel hay photoshop bạn có thể sử dụng các logo nhỏ để thay thế. Điều này sẽ giúp cho mẫu CV song ngữ Trung Việt của bạn dễ hiểu, trông không quá nặng nề, đồng thời cũng sẽ khiến CV của bạn trở nên sinh động hơn.

Những điều cần lưu ý khi viết CV song ngữ Trung Việt (Nguồn: Internet)

4.2. Từ vựng thường gặp trong CV song ngữ Trung Việt

+ 工作经验: kinh nghiệm đã tích lũy trong quá trình làm việc

+ 单位: công ty cũ đã từng làm việc

+ 岗位: chức vụ, vị trí khi công tác ở các công ty cũ. Đó có thể là:

* 工作人员: nhân viên

* 经理: quản lý, giám đốc

* 部长: trưởng phòng,...

+ 自我评价: tự đánh giá

+ 上进心强 : có tinh thần cầu tiến, cầu thị trong công việc.

+ 工作认真细心: nhân viên mẫn cán, hết lòng phục vụ công việc.

+ 性格开朗乐观: cởi mở, lạc quan, dễ hòa đồng.

+ 适应性强: có thể thích ứng nhanh với môi trường của tổ chức

+ 责任心强: trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

+ 身体健康 /shēntǐ jiànkāng: sức khỏe tốt

+ 开朗, 自信 好学、谦虚、: cởi mở, thoải mái, ham học hỏi, khiêm tốn.

Trên đây là những điểm cần lưu ý khi viết một CV song ngữ Trung Việt mà Job3S đã chia sẻ với bạn. Hãy bắt tay vào việc lập trình một bản CV xin việc song ngữ Trung Việt để tạo nên sự khác biệt và gây ấn tượng trong mắt nhà tuyển dụng.Chúc bạn sẽ thành công tìm kiếm một việc làm nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp nhé!