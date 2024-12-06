Mẫu CV thiết kế đồ họa sáng tạo, chuyên nghiệp & độc đáo

Mẫu CV thiết kế đồ họa sáng tạo, chuyên nghiệp & độc đáo
CEO Tony Vũ Thứ Sáu, 06/12/2024
Một CV thiết kế đồ họa ấn tượng sẽ giúp bạn thể hiện được khả năng của mình trong công việc tới nhà tuyển dụng. Bởi ngành Graphic Design đòi hỏi ứng viên phải có sự sáng tạo. Vì vậy, trong bài viết này, Job3s sẽ giới thiệu tới bạn một số mẫu xin việc thiết kế đồ họa đẹp cùng cách viết hiệu quả nhất.

1. Bố cục thiết kế đồ họa chuyên nghiệp

Hẳn những bạn thiết kế đồ họa (graphic design) sẽ rất rõ tầm quan trọng của bố cục, hình thức của một sản phẩm thiết kế. CV cũng vậy, một chiếc CV thiết kế đồ họa đáp ứng đủ tiêu chí nhà tuyển dụng cần phải đảm bảo:

Cấu trúc CV bao gồm:

  • Thông tin cá nhân
  • Học vấn
  • Mục tiêu nghề nghiệp
  • Kỹ năng
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Các phần thông tin thêm (nếu có)

Cỡ chữ và font chữ:

Nên chọn cỡ chữ trong khoảng 10 – 12pt. Ngoài ra, bạn cũng nên sử dụng các phông chữ đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Ví dụ như Times New Roman, Cambria, Arial, Calibri, Muli hay Lato.

Thứ tự viết phần kinh nghiệm:

Một cách viết CV xin việc thiết kế đồ họa hiệu quả là sử dụng cấu trúc thời gian đảo ngược. Cấu trúc này giúp bạn làm nổi bật những kinh nghiệm làm việc của mình trên hồ sơ xin việc. Nhiều CV hiện đại cũng đã áp dụng cấu trúc này.

Tuy nhiên, nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm trong ngành thiết kế đồ họa thì cũng đừng lo. Bạn có thể chọn cấu trúc CV bán thời gian. Cấu trúc này cho phép bạn thuyết phục nhà tuyển dụng bằng trình độ học vấn và các kỹ năng mềm của mình.

cv thiết kế đồ họa đẹp
Nắm rõ bố cục, hình thức của CV trước sau đó mới tiến hành thiết kế

2. Mẫu CV thiết kế đồ họa yêu thích

Sau đây, Job3s xin giới thiệu tới bạn 3 mẫu CV ngành thiết kế đồ họa được nhiều ứng viên sử dụng nhất hiện nay:

2.1. CV thiết kế đồ họa chuyên nghiệp

Mẫu CV xin việc thiết kế đồ họa này sử dụng màu sắc tương phản để tạo điểm nhấn cho các thông tin quan trọng như tiêu đề, kỹ năng, kinh nghiệm làm việc… Phông chữ đơn giản, dễ đọc và phù hợp với lĩnh vực thiết kế đồ họa. Bố cục CV rõ ràng, logic và thống nhất, có sử dụng các biểu tượng, hình ảnh, đồ họa để minh họa cho các nội dung.

cv thiết kế đồ họa
Mẫu CV ngành thiết kế đồ họa bằng tiếng Anh

2.2. CV thiết kế đồ họa tiêu chuẩn

CV thiết kế đồ họa tiêu chuẩn lựa chọn phông chữ không quá cầu kỳ để nhà tuyển dụng có thể nắm bắt thông tin ứng viên một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra, bố cục được thiết kế gọn gàng, thống nhất và còn sử dụng các đường kẻ, khung để phân chia từng phần.

cv ngành thiết kế đồ họa
CV xin việc thiết kế đồ họa có phông chữ đơn giản, dễ đọc
cv tiếng anh ngành thiết kế đồ họa
Bản CV tuy đơn giản nhưng vẫn rất chuyên nghiệp

2.3. CV thiết kế đồ họa sáng tạo

Điểm nhấn của mẫu CV ngành thiết kế đồ họa đầy sáng tạo này nằm ở những hình vẽ độc đáo với màu sắc tươi sáng. Đây là bản CV được nhiều ứng viên lựa chọn bởi chúng rất phù hợp với ngành thiết kế đồ họa. Chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý từ nhà tuyển dụng!

mẫu cv xin việc thiết kế đồ họa
Bản CV thiết kế đồ họa sử dụng hình vẽ độc đáo, sáng tạo (Nguồn: Internet)
mẫu cv thiết kế đồ họa
Mẫu CV được thiết kế vô cùng đáng yêu, phù hợp với ứng viên nữ (Nguồn: Internet

3. Cách viết CV xin việc thiết kế đồ họa chuyên nghiệp

3.1. Thông tin cá nhân

Để nhà tuyển dụng có thể liên lạc với bạn trong trường hợp được mời phỏng vấn, ứng viên nên để phần thông tin liên hệ ở đầu CV thiết kế đồ họa và viết một cách rõ ràng nhất. Bạn cần ghi những thông tin quan trọng sau đây:

  • Họ và tên
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ
  • Email chuyên nghiệp
  • Link online Portfolio (nếu có)

Bạn cũng nên chú ý không viết số nhà trong địa chỉ, để tránh bị tiết lộ thông tin cá nhân. Trong phần này, bạn chỉ cần viết tỉnh thành phố, quận là được.

3.2. Học vấn

Bạn có thể trở thành 1 Graphic Designer mà không cần phải trải qua đào tạo hay bằng cấp. Nhưng nếu được học trong những chương trình chính quy về ngành Thiết kế đồ họa thì sẽ có thêm nhiều cơ hội hơn. Sau đây là cách ghi phần học vấn mà Job3s thấy hiệu quả nhất cho các ứng viên đã học tập tại chương trình đào tạo chính quy về ngành Thiết kế đồ họa:

  • Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
  • Chuyên ngành Thiết kế đồ họa
  • 2020 - 2024

3.3. Mục tiêu nghề nghiệp

Đây là phần để bạn giới thiệu về bản thân, khả năng, kinh nghiệm, thành tựu và những gì bạn có thể đóng góp cho công ty, tổ chức. Bạn nên viết rõ mục tiêu nghề nghiệp thiết kế đồ họa cần chia thành ngắn hạn và dài hạn. Phần này sẽ giúp nhà tuyển dụng hiểu bạn là ai và bạn muốn gì khi làm việc trong ngành.

Bạn có thể viết mục tiêu ngắn hạn là trở thành một nhà thiết kế đồ họa năng động, sáng tạo với kỹ năng giải quyết vấn đề tốt. Còn mục tiêu dài hạn trong vòng 5 năm tới là mong muốn trở thành một trưởng phòng thiết kế, có thể tạo ra những thiết kế chất lượng, giúp tăng doanh thu sản phẩm của công ty.

mục tiêu nghề nghiệp thiết kế đồ họa
Bạn cần có mục tiêu cụ thể trong CV xin việc thiết kế đồ họa (Nguồn: Internet)

3.4. Kỹ năng

Để làm việc trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, bạn cần có kỹ năng chuyên môn về design. Đây là một yếu tố quan trọng, bởi nó là nền tảng căn bản giúp bạn tìm được việc làm mơ ước. Vì vậy, ứng viên nên ghi rõ những kỹ năng của mình trong CV thiết kế đồ họa để thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng. Những kỹ năng đó bao gồm:

  • Kỹ năng cứng: Là những khả năng chuyên môn liên quan đến công việc và được học qua giáo dục hoặc kinh nghiệm. Ví dụ như sử dụng các phần mềm Photoshop, Illustrator,...
  • Kỹ năng mềm: Là những đặc điểm cá nhân liên quan đến cách bạn làm việc và giao tiếp với mọi người. Ví dụ như quản lý thời gian, giải quyết tình huống, lắng nghe, giao tiếp,...

Có thể thêm các kỹ năng trong CV bằng tiếng Anh để tạo sự ấn tượng tốt hơn.

kỹ năng trong cv xin việc thiết kế đồ họa
Ứng viên cần phân biệt rõ kỹ năng cứng và kỹ năng mềm (Nguồn: Internet)

3.5. Kinh nghiệm làm việc

Bạn nên viết kinh nghiệm làm việc theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất. Sau đó, bạn hãy liệt kê những công việc đã làm và các thành tựu đã đạt được bằng các gạch đầu dòng. Ngoài ra, mỗi công việc nên có từ 3-5 dòng. Bạn cũng nên chọn những kinh nghiệm phù hợp nhất với mô tả công việc để đưa vào hồ sơ xin việc. Dưới đây là cách viết kinh nghiệm hiệu quả cho CV thiết kế đồ họa:

kinh nghiệm làm việc trong cv thiết kế đồ họa
Bạn cần liệt kê kinh nghiệm theo trình từ từ mới tới cũ (Nguồn: Internet)

4. Tăng sức thuyết phục cho CV bằng cách thêm Portfolio

Đối với một số ngành nghề, viết CV online không phải là yếu tố quan trọng duy nhất. Bạn cũng cần có hồ sơ năng lực (Portfolio) để giới thiệu về những dự án mà bạn đã làm trước đây. Nếu thêm phần này vào trong CV của mình, Job3s tin rằng cơ hội đạt được vị trí nhân viên Design của bạn sẽ có khả năng hơn.

Ví dụ như khi bạn ứng tuyển vào agency quảng cáo ở vị trí Designer, những mẫu CV sáng tạo do bạn tự thiết kế khi tham gia câu lạc bộ ở trường đại học cũng sẽ là cơ sở để nhà tuyển dụng đánh giá năng lực của bạn.

Portfolio nên được trình bày chỉn chu để thể hiện khả năng thiết kế, gu thẩm mỹ, kỹ thuật diễn họa tốt của bạn để có thể thương lượng được mức lương cao theo năng lực. Như vậy, hãy thêm vào CV thiết kế đồ họa của mình một bản Portfolio chất lượng nhất nhé!

Portfolio kèm cv thiết kế đồ họa
Gửi kèm Portfolio với CV để gia tăng sức thuyết phục

5. Mẹo giúp CV thiết kế đồ họa ấn tượng

Để CV xin việc thiết kế đồ họa của bạn sáng tạo, chuẩn về hình thức và nội dung, bạn nên chú ý một số điều sau đây:

  • Sử dụng các từ chỉ hành động và các từ khóa liên quan để CV thiết kế của bạn vượt qua được các hệ thống theo dõi ứng viên trên các trang web việc làm.
  • Làm nổi bật được những thành tựu mà bạn đã đạt được.
  • Điều chỉnh chức danh công việc để khớp hơn với nghề nghiệp mà bạn đang ứng tuyển.
  • Sử dụng các gạch đầu dòng để nhà tuyển dụng không bỏ sót bất kỳ điều gì quan trọng trong CV thiết kế đồ họa của bạn.
  • Kiểm tra lại CV của bạn để không có lỗi chính tả hoặc ngữ pháp.
CV xin việc thiết kế đồ họa
Luôn kiểm tra kỹ CV trước khi gửi cho nhà tuyển dụng

Như vậy, Job3s đã chia sẻ tới bạn mẫu CV thiết kế đồ họa được yêu thích nhất hiện nay và cách để bạn tạo ra CV chuyên nghiệp cho riêng mình. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có thêm ý tưởng để viết sơ yếu lý lịch ấn tượng và thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng. Chúc bạn thành công trong quá trình xin việc và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực thiết kế đồ họa.

