Gợi ý mẫu CV xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh và cách viết chuẩn

Bạn đang tìm mẫu CV xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh thuyết phục để apply một trong những vị trí công việc hấp dẫn có yếu tố quốc tế như Purchasing Staff, Sales Logistics,... tại các công ty vận chuyển giao nhận hay công ty xuất nhập khẩu lớn nhưng chưa rõ cách viết như thế nào? Triển khai những nội dung gì và cần lưu ý ra sao? Đừng lo lắng, trong bài viết này hãy cùng với Job3s khám phá ngay trong bài viết sau đây nhé.

1. Vì sao phải viết CV xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh?

Đối với ngành cần nhiều kiến thức về quốc tế và vốn ngoại ngữ lẫn các khách hàng chủ yếu các doanh nghiệp nước ngoài, một bản CV xuất nhập khẩu tiếng Việt không có tác dụng PR bản thân ứng viên và chứng minh thực lực, kỹ năng lẫn vốn ngôn ngữ phục vụ cho công việc trước nhà tuyển dụng.

Dù mẫu CV xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh được lấy trên website và điền nội dung thì bản tóm lược các thông tin về cá nhân người tìm việc liên quan trực tiếp đến công việc đều đóng vai trò quan trọng chính là “khúc dạo đầu” gửi đến nhà tuyển dụng.

Một bản CV tiếng Anh ngành xuất nhập khẩu xuất sắc về mặt “ngoại hình” giúp bạn đặt trước một chân vào vòng phỏng vấn và từ đó kết nối bạn đến với vị trí công việc mơ ước trong ngành xuất nhập khẩu. Vậy nên hãy chuẩn bị đầy đủ và chỉn chu nhất có thể nhé. Ngay sau đây, chúng ta sẽ khám phá xem, trong một bản CV xuất nhập khẩu tiếng Anh chuẩn chỉnh chuyên nghiệp cần lưu ý những nội dung gì nhé.

CV tiếng Anh ngành xuất nhập tạo cơ hội vào vòng phỏng vấn (Ảnh: Internet)

2. Bí quyết viết CV xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh

Mỗi người sẽ có một ý tưởng riêng trước yêu cầu tạo một mẫu CV xuất nhập khẩu gửi đến nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, dù ít hay nhiều trường thông tin muốn truyền tải, hãy cố gắng tập trung vào những thông tin quan trọng có thể hỗ trợ đắc lực cho bạn trong quá trình hoàn thành thật tốt những yêu cầu công việc như nhà tuyển dụng mong muốn. Sau đây, với kinh nghiệm tuyển dụng của mình, Job3s sẽ mang đến bố cục mà bạn cần đảm bảo trong một mẫu CV xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh của mình.

2.1. Personal Information - Thông tin cá nhân

Không quá nhiều những bài hướng dẫn trên mạng nhắc đến điều này, chắc họ nghĩ rằng, đây là nội dung căn bản ai cũng biết khi trình bày một bản CV tiếng Anh. Tuy nhiên, cũng vì lý do đó, nên nhiều “ma mới” đã bỏ qua hoặc trình bày những không đầy đủ, không đúng chuẩn gây mất điểm trong mắt nhà tuyển dụng ngay từ nội dung đầu tiên của mẫu CV đẹp.

Đây được biết đến là trường thông tin mở đầu CV để mang đến một cái nhìn tổng quát về ứng viên. Bạn sẽ trình bày một số thông tin căn bản nhất bao gồm:

Full name (tên đầy đủ)

Position (vị trí công việc như Purchasing Staff, Custom Clerk hay Operator)

Gender (giới tính)

Email

Address (địa chỉ)

Mobile phone number (số điện thoại cá nhân)

Ngoài ra, còn có thêm ảnh đại diện. Với ảnh đại diện, vì nằm ở vị trí đắc địa nhất có tác dụng làm nổi bật hình thức CV xin việc đơn giản nên hãy lựa chọn một ảnh thật chuyên nghiệp, lịch sự để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Tất cả những nội dung trong Personal Information nên trình bày một cách dễ nhìn và tối ưu bằng icon đặt trước nhé.

Bí quyết viết CV xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh thuyết phục nhà tuyển dụng (Ảnh: Internet)

2.2. Personal Quote/Summary

Bên cạnh những thông tin cơ bản về bản thân như những top CV khác, trong mẫu CV xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh hãy giúp nhà tuyển dụng hiểu về bản thân bản hơn bằng những mô tả ngắn gọn nhất khoảng 2,3 dòng và làm nổi bật được những phẩm chất phù hợp với vị trí công việc họ đang tìm kiếm. Bạn có thể giới thiệu về điểm mạnh của bản thân chẳng hạn. Một ví dụ cho để viết trong CV cho trường nội dung này như sau:

“I have to say that I'm young and yet extremely mature. I'm also willing to learn and grow. Besides, I’m passionate about achieving a challenging position which allows meaningful contributions to a business’ success”.

2.3. Career Goals

Career Goals là mục tiêu nghề nghiệp. Đây là nội dung đáng chú ý giúp người viết khẳng định được mục tiêu, kế hoạch dài lâu của bản thân trong quá trình đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu đó. Đây là trường thông tin quan trọng nhất là những vị trí thiên về kinh doanh như Sales. Khi trình bày Career Goals, hãy lưu ý trình bày cụ thể, ngắn gọn và tốt nhất nên chia thành từng giai đoạn như short term, long term, Mid-term nhé. Một số gợi ý cho bạn khi viết trường thông tin này như là:

“I’m Looking for a position in a professional, active and challenging working environment, especially export-import companies” hay ‘Im Improving knowledge as well as experiences in export-import areas and willing to seize opportunities to develop my career”.

Ngoài ra cũng có thể đề cập đến một vị trí công việc trong tương lai mình sẽ vươn tới để chứng minh với nhà tuyển dụng rằng, bạn có tham vọng và chí tiến thủ, ví dụ như là:

“I try my best to become an expert in export-import field /logistics field/supply chain management in next 5 years.”

Mục tiêu nghề nghiệp trong CV xuấp nhập khẩu giúp NTD hiểu được định hướng ứng viên (Ảnh: Internet)

2.4. Core Skills

Chúng ta vẫn thường nghe đến vai trò quan trọng của kinh nghiệm trong những CV chuyên ứng tuyển các vị trí liên quan trực tiếp đến các yếu tố quốc tế và có phần lo lắng khi kinh nghiệm của mình khá non xanh. Tuy nhiên, bạn không cần quá lo lắng về điều đó. Bởi lẽ, song song với Working Experience, core Skills (kỹ năng quan trọng) mà bạn sở hữu có thể phục vụ tốt cho công việc xuất nhập khẩu cũng giúp bạn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng không kém gì kinh nghiệm.

Dĩ nhiên, để hút được nhà tuyển dụng, bạn cần phải đưa vào đó, những Skills hỗ trợ đắc lực cho công việc. Phần này hãy nêu ngắn gọn bằng những gạch đầu dòng thôi nhé.

Các kỹ năng quan trọng bạn có thể tham khảo để đưa vào CV xuất nhập khẩu bao gồm:

Communication skills (Kỹ năng xã hội)

Negotiation and persuasion skills (Kỹ năng đàm phán và thuyết phục)

Ability to use English specialized in commercial correspondence email and international transactions (khả năng sử dụng tiếng anh chuyên ngành trong lĩnh vực thương mại khi viết email trao đổi với đối tác tốt và trong các giao dịch quốc tế

Computer literacy (kỹ năng cơ bản về máy tính)

Influence in Listening, Writing, Speaking and reading in English (thành thạo nghe, nói, đọc, viết trong tiếng Anh)…

Kỹ năng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh nên được đưa vào trong CV xuất nhập khẩu (Ảnh: Internet)

2.5. Education Background

Một nội dung mà bạn cũng nên để ý trong mẫu CV xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh chính là Education Background. Phần lớn các trường đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu hoặc liên quan đến yếu tố quốc tế tại Việt Nam khá hot và hút sự quan tâm của nhiều đối tượng tuyển dụng. Do vậy, hãy trình bày cụ thể các thông tin gồm: tên trường đại học, năm theo học, chuyên ngành và xếp loại. Bạn có thể trình bày như sau:

- VNU University of Languages and International Studies (September, 2016 - June, 2020)

- Major: Import and Export

- Excellent

2.6. Working Experience

Không những trong CV xuất nhập khẩu tiếng Anh mà CV đăng ký ứng tuyển chuyên ngành nào cũng vậy, kinh nghiệm là nội dung rất quan trọng quyết định đến 70% khả năng lọt vào vòng phỏng vấn của ứng viên. Đây cũng là trường nội dung bạn có thể viết dài và chi tiết nhất mà không sợ bị trừ điểm.

Vậy để gây ấn tượng với working Experience trong CV xuất nhập khẩu tiếng Anh thì cần trình bày những gì? Đầu tiên đó chính là tên công ty, thời gian bạn từng thực tập hay làm việc liên quan đến nghiệp vụ xuất nhập, vị trí công việc từng đảm nhiệm cụ thể và mô tả công việc đó. Bạn có thể theo dõi một ví dụ nho nhỏ dưới đây để tham khảo:

LT Import and Export Company (March, 2018 to at the present)

Logistics Sales Staff

- Collect potential customers’ information

- Arrange and manage customer information effectively and logically

- Search for new customers and make sure the sales target monthly

- Update freight(A/F and O/F) from shipping lines and overseas shipping agents (...)

Nếu là người có nhiều năm kinh nghiệm hãy chú ý trình bày kinh nghiệm của mình theo trình tự từ gần đến xa nhé.

Phần kinh nghiệm được làm nổi bật nhất trong CV xuất nhập khẩu (Ảnh: Internet)

>>> Xem thêm: Cách viết kỹ năng trong CV tiếng Anh để lại ấn tượng cực tốt

3. Lưu ý khi viết CV xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh

Bạn lưu ý những điều sau đây để CV xuất nhập khẩu được chỉn chu hơn.

3.1. Dùng những mẫu CV trung tính, không lòe loẹt

Bên cạnh nội dung, những ứng viên cũng nên để ý một chút về hình thức CV, bởi đây là yếu tố đầu tiên lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng xuất nhập khẩu. Hãy chỉ chọn những mẫu CV xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh có màu trung tính hoặc màu phản ánh được thương hiệu của đơn vị bạn đang ấn tượng, không nên sử dụng những màu lòe loẹt quá để đảm bảo dịu mắt người nhìn và tạo ấn tượng tốt nhé.

Mẫu CV xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh đơn giản, không lòe loẹt (Ảnh: Internet)

3.2. Tận dụng cụm từ tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu

Khi bạn Master trong lĩnh vực nào đó, hãy biết cách thể hiện điều đó trong CV thông qua những cụm từ mà chỉ vị trí hay công việc của bạn thường xuyên sử dụng. Trong CV xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh cũng vậy, hãy chọn lọc cho mình một vốn từ vựng chuyên ngành kha khá trước khi viết CV nhé, đảm bảo vốn từ tiếng Anh này sẽ gây ấn tượng với nhà tuyển dụng của bạn và giúp bạn thể vốn ngoại ngữ thành thạo nữa đấy.

3.3. Check kỹ chính tả và cấu trúc tiếng Anh

Sau khi hoàn thiện CV, dù đã rất chắc chắn bạn cũng không nên bỏ qua khâu kiểm tra lại lần nữa để sửa các lỗi chính tả và các cấu trúc tiếng Anh không hợp lý. Việc này là cần thiết để chắc chắn CV của bạn không bị điểm trừ khi những nhà tuyển dụng khó tính hay những công ty nước ngoài cảm thấy “lạc lõng” vì cách sử dụng tiếng Anh của bạn có phần bị “Việt hóa”.

Kiểm tra kỹ chính tả và ngữ pháp (Ảnh: Internet)

Trên đây chính là một số thông tin quan trọng bạn cần đảm bảo trong một bản CV xuất nhập khẩu tiếng Anh cũng như cách thức triển khai các trường thông tin. Bên cạnh đó là những gợi ý giúp bạn có thể tạo một mẫu CV xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh dễ dàng cho mình. Job3s chúc bạn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng ngay từ lần đầu tiên.