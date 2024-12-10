Mẫu & cách viết CV tiếng Nhật file word chuẩn chuyên nghiệp

Ngày càng nhiều người quan tâm đến cách viết mẫu CV tiếng Nhật file word theo cách riêng chuyên nghiệp hơn là những mẫu CV tiếng Nhật thông thường. Bởi vì Nhật Bản là một trong số quốc gia có vốn đầu tư trực tiếp hàng đầu vào Việt Nam. Job3s sẽ gợi ý đến bạn mẫu và cách viết CV tiếng Nhật để tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng Nhật Bản ở bài viết sau.

1. Giới thiệu về CV tiếng Nhật file word

Trước khi biết cách viết, bạn phải hiểu được mẫu CV tiếng Nhật file word là gì và các nguyên tắc khi viết loại CV này.

1.1. CV tiếng Nhật file word là gì?

CV tiếng Nhật bằng bản word là bản tóm lược thông tin cá nhân của ứng viên bao gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, mục tiêu nghề nghiệp, kinh nghiệm làm việc, sở thích, bằng cấp chứng chỉ,... một các sơ lược nhất. Đây là mẫu CV giúp các nhà tuyển dụng người Nhật sàng lọc ứng viên nhanh nhất.

Mẫu CV tiếng Nhật file word phong cách thanh lịch, đơn giản (Nguồn: Internet)

1.2. Nguyên tắc viết CV tiếng Nhật chuẩn

Người Nhật yêu cầu rất cao tác phong chuyên nghiệp, chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ. Do đó, khi viết mẫu CV tiếng Nhật file word bạn cần đảm bảo nguyên tắc:

Gọn gàng, đơn giản, đúng font chữ quy định

Không sai lỗi chính tả

Chiều dài không vượt quá 2 trang A4

Phần thông tin liên lạc không được phép sai

2. Download mẫu CV tiếng Nhật file word

Để có thể download CV file word tiếng Nhật vừa ý với bản thân, trước tiên bạn nên tìm hiểu yêu cầu của công việc, công ty mình ứng tuyển rồi sau đó mới chọn mẫu phù hợp để tải về.

Tìm hiểu về yêu cầu công việc và ngành nghề

Trong bất cứ vấn đề nào trong cuộc sống không chỉ tìm việc, điều đầu tiên bạn cần làm đó là đi tìm hiểu thông tin. Chỉ khi bạn biết rõ ngành nghề, công ty mình ứng tuyển thì khi đó bạn mới đánh giá được bản thân có phù hợp để tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp của mình tại “bến đỗ” mới hay không.

File word tải CV tiếng Nhật chuẩn ngành nghề nào cũng áp dụng được (Nguồn: Internet)

Lựa chọn mẫu CV phù hợp với vị trí tuyển dụng

Hãy cân nhắc đến vị trí bạn muốn ứng tuyển là ngành kỹ thuật, sáng tạo, bay bổng hay nghiêm túc, khoa học để lựa chọn mẫu CV phù hợp. Bạn không thể ứng tuyển ngành IT nhưng lại chọn mẫu thiết kế sáng tạo, màu sắc hoa lá cành, phá cách để thể hiện bản thân. Trong khi đó mẫu này chỉ phù hợp với ngành Marketing, thiết kế đồ họa,…

Chọn mẫu CV xin việc tiếng Nhật trình bày khoa học, logic dù ở vị trí ứng tuyển nào (Nguồn: Internet)

3. Cách viết CV tiếng Nhật file word

Viết mẫu CV tiếng Nhật file word trông lúc đầu thì khó nhưng nếu biết cách viết thì cũng khá đơn giản. Dưới đây, Job3s sẽ gợi ý đến bạn cách viết dạng CV này trên file word một cách bài bản và đầy đủ nhất.

3.1. Thông tin cá nhân

Bắt đầu với thông tin cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email. Thông tin này được liệt kê ở phía trên cùng bên trái của CV. Tiếp theo, bạn có thể viết một đoạn ngắn giới thiệu bản thân (gọi là 自己PR trong tiếng Nhật). Trình bày về bản thân, mục tiêu nghề nghiệp và những kỹ năng, kinh nghiệm quan trọng mà bạn có.

Ví dụ:

氏名: 田中太郎

生年月日: 19XX年X月X日

住所: 東京都中央区X町X番地

電話番号: 090-XXXX-XXXX

メールアドレス: [email protected]

国籍: 日本

ビザ: 在留資格-技術・人文知識・国際業務

Thông tin cá nhân trong CV bằng tiếng Nhật bản word (Nguồn: Internet)

3.2. Học vấn

Liệt kê thông tin về học vấn của bạn theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Ghi rõ tên trường, ngành học, các bằng cấp đã đạt được và năm tốt nghiệp. Đưa vào mẫu CV tiếng Nhật file word phần học vấn, bao gồm tên trường, ngành học, cấp độ của bằng cấp (nếu có) và năm tốt nghiệp. Nếu có thêm thông tin quan trọng như luận án, đề tài nghiên cứu, học bổng, bạn cũng có thể đề cập đến chúng.

Ví dụ:

学歴:

大学名: XYZ大学

専攻: コンピューターサイエンス

学位: 学士号

卒業年: 20XX

高校名: ABC高校

専攻: 理科

卒業年: 20XX

Mục học vấn trong CV tiếng Nhật được trình bày chi tiết theo mốc thời gian (Nguồn: Internet)

3.3. Bằng cấp, chứng chỉ

Bắt đầu phần bằng cấp và chứng chỉ bằng cách ghi "学歴・資格" ở đầu dòng, nghĩa là "Học vấn và Chứng chỉ". Sắp xếp các bằng cấp và chứng chỉ của bạn theo thứ tự thời gian từ cao nhất đến thấp nhất. Đối với mỗi mục, ghi rõ tên bằng cấp, tên trường hoặc tổ chức cấp chứng chỉ, năm hoàn thành và các thông tin liên quan khác.

Ví dụ:

学歴・資格:

大学名: XYZ大学

専攻: コンピューターサイエンス

学位: 学士号

卒業年: 20XX

資格名: ITパスポート

取得機関: 独立行政法人情報処理推進機構

取得年: 20XX

Bằng cấp đã đạt được qua các năm (Nguồn: Internet)

3.4. Mục tiêu nghề nghiệp

Trong phần mục tiêu nghề nghiệp (職務目標, Shokumu Mokuteki) của mẫu CV tiếng Nhật file word, bạn hãy nêu rõ lý do tại sao bạn quan tâm và muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực đó. Sử dụng ngôn ngữ đơn giản và trực quan để trình bày mục tiêu của bạn. Hãy sử dụng câu ngắn gọn và súc tích để diễn tả mục tiêu nghề nghiệp của bạn.

Ví dụ:

“ 情報技術エンジニアリングの分野でキャリアを築きます。ソフトウェア開発でリーダーの地位を獲得します。プログラミングの知識とスキルを活用して、重要なソフトウェア プロジェクトに参加します。多国籍の労働環境でチームワークとコミュニケーションスキルを開発します。エンジニアリング上の課題を解決するための革新的なテクノロジー ソリューションの創出に貢献します。”

Viết rõ mục tiêu nghề nghiệp theo thời gian ngắn hạn hoặc dài hạn (Nguồn: Internet)

3.5. Kinh nghiệm làm việc

Đưa ra thông tin về kỹ năng và kinh nghiệm làm việc của bạn. Bạn có thể sắp xếp thông tin theo thứ tự thời gian hoặc theo độ quan trọng. Đối với mỗi kỹ năng hoặc kinh nghiệm, hãy cung cấp thông tin cụ thể về nhiệm vụ và thành tựu đã đạt được. Nếu bạn có nhiều kinh nghiệm làm việc, hãy bắt đầu từ những kinh nghiệm quan trọng nhất liên quan đến công việc bạn đang xin.

Ví dụ:

会社名: ABC株式会社

期間: 20XX年X月 - 20XX年X月

役職: プロジェクトマネージャー

プロジェクト管理と計画策定

チームの指導と調整

リソースの管理と予算コントロール

プロジェクト進捗状況の監視と報告

会社名: XYZ株式会社

期間: 20XX年X月 - 20XX年X月

役職: ソフトウェアエンジニア

ウェブアプリケーションの開発とテスト

データベースの設計と最適化

フロントエンドとバックエンドのコーディング

システムの保守と障害対応

Kinh nghiệm làm việc được trình bày từ gần nhất đến xa nhất (Nguồn: Internet)

3.6. Điểm mạnh

Phần điểm mạnh làm việc (強み, Tsukuyomi) trong CV tiếng Nhật là nơi bạn trình bày những điểm mạnh, kỹ năng và phẩm chất cá nhân mà bạn mang lại cho công việc. Đưa ra một mô tả ngắn gọn và súc tích về mỗi điểm mạnh. Sử dụng các từ ngữ mạnh mẽ và thể hiện rõ ràng cách mà điểm mạnh của bạn có thể đóng góp cho công việc.

Ví dụ:

プロジェクトマネジメント: 複数のプロジェクトを同時に管理し、タスクの割り当て、進捗管理、リソース調整を行いました。

チームワーク: チームの一員として円滑なコミュニケーションを図り、協力してプロジェクトの目標を達成しました。

解決能力: 複雑な問題に対して分析力と創造力を駆使し、効果的な解決策を見つけました。

コミュニケーションスキル: クライアントとの良好な関係を築き、要件を理解し、的確なフィードバックを提供しました。

Trình bày điểm mạnh giúp bạn PR bản thân tốt hơn (Nguồn: Internet)

3.7. Sở thích

Nếu có, bạn có thể đề cập đến hoạt động xã hội và sở thích cá nhân của bạn. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng thông tin này liên quan đến công việc và tạo ấn tượng tích cực với nhà tuyển dụng. Mục đích chỉ để thể hiện bản thân bạn và cho họ thấu hiểu con người bạn hơn. Tránh việc miêu tả quá chi tiết và sử dụng các câu ngắn gọn để tạo ra sự súc tích và dễ đọc.

Ví dụ:

“ 新しい科学技術に関する本を読んでください。ギターを弾いて音楽を作曲します。

募金活動やコミュニティ支援などの社会活動やボランティア活動に参加しましょう。運動したり、水泳やサッカーなどのスポーツをしたりしましょう。旅行して、さまざまな国の文化、芸術、料理を発見してください。”

Hình ảnh minh họa mục sở thích trong CV tiếng Nhật (Nguồn: Internet)

4. Lỗi thường gặp khi viết CV tiếng Nhật file word

Để có sự hoàn chỉnh cho mẫu CV tiếng Nhật file word thì bạn cần lưu ý tránh những lỗi sau đây:

CV quá dài

CV quá dài có thể khiến người đọc mất hứng và không đọc hết. Ngược lại, CV quá ngắn có thể không đủ thông tin để cho nhà tuyển dụng có cái nhìn đầy đủ về bạn. Hãy cân nhắc và điều chỉnh chiều dài CV để đảm bảo nó phù hợp và đủ thông tin.

Quá quan trọng vị trí việc làm

Nhà tuyển dụng thuê bạn về là để phục vụ doanh nghiệp họ chứ không phải thuê bạn về để dạy bạn cách làm việc sao cho hiệu quả. Do đó, đừng quá quan trọng vị trí việc làm của mình mà hãy chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy bạn có giá trị.

Dùng 1 CV cho nhiều vị trí

Mỗi vị trí bạn ứng tuyển sẽ có yêu cầu khác nhau, bạn không thể sử dụng 1 CV để ứng tuyển cho nhiều vị trí cùng lúc vì như vậy sẽ xảy ra tình huống “dâu ông này cắm cằm bà kia”. Nhà tuyển dụng không đủ sự kiên nhẫn để đọc CV của bạn.

Chú ý tránh các lỗi sai không đáng có khi viết CV tiếng Nhật file word (Nguồn: Internet)

Đặt sai tiêu đề

Không sử dụng tiêu đề một cách chung chung, hãy đặt tiêu đề rõ ràng nhất có thể để nhà tuyển dụng dễ dàng sàng lọc mẫu CV tiếng Nhật file word của bạn một cách nhanh nhất. Ví dụ: Bạn ứng tuyển vị trí nhân viên kinh doanh thì tiêu đề mail sẽ là:

“CV_NGUYEN_VAN_A_ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NH N VIÊN KINH DOANH”

Ảnh không phù hợp

Tránh sử dụng những hình ảnh gợi cảm, lòe loẹt, tự sướng gây mất thiện cảm cho nhà tuyển dụng và chỉ cho thấy bạn là người không nghiêm túc trong công việc. Thay vào đó, hãy chọn ảnh ăn mặc lịch sự, cười thân thiện, ảnh nền xanh hoặc trắng với kích thước ảnh 4x6cm.

Địa chỉ email thiếu chuyên nghiệp

Tránh dùng dạng email thiếu chuyên nghiệp như [email protected],... để gửi CV cho nhà tuyển dụng. Bạn hãy sử dụng các tên địa chỉ email như [email protected],... và tốt nhất là tên của chính bạn, thể hiện nét riêng của bạn.

Lỗi hình thức

Một mẫu CV tiếng Nhật file word không có cấu trúc rõ ràng và sắp xếp hợp lý sẽ làm mất đi tính tổ chức và dễ đọc. Hãy đảm bảo rằng bạn có một sự sắp xếp hợp lý với các phần như thông tin cá nhân, mục tiêu nghề nghiệp, học vấn, kinh nghiệm làm việc và kỹ năng.

Lỗi chính tả

Việc có lỗi chính tả và ngữ pháp trong CV sẽ tạo ra ấn tượng không tốt về kỹ năng viết của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra cẩn thận CV để đảm bảo không có lỗi sai chính tả và ngữ pháp trước khi gửi bản CV cho nhà tuyển dụng.

Mong rằng với cách viết mẫu CV tiếng Nhật file word mà Job3s đã gửi đến bạn ở bài viết trên sẽ có ích cho bạn trên con đường sự nghiệp. Trong quá trình viết CV, bạn cố gắng hạn chế tránh mắc các lỗi được trình bày ở trên để có một bản CV hoàn thiện nhất, ghi điểm tuyệt đối với nhà tuyển dụng nhé!