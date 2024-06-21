1. CV xuất - nhập khẩu tiếng Anh quan trọng như thế nào?

CV xuất - nhập khẩu là bản tóm tắt thông tin, trình độ, kinh nghiệm cũng như kỹ năng của ứng viên khi có nhu cầu ứng tuyển vào vị trí nhân viên xuất - nhập khẩu. Dựa trên thông tin được đưa ra trên bản CV, nhà tuyển dụng đưa ra những đánh giá nhất định về ứng viên, từ đó quyết định việc ứng viên có lọt qua vòng hồ sơ, đến với vòng phỏng vấn hay không. Vì lý do đó, CV cần được thiết kế một cách tỉ mỉ, ngắn gọn nhưng súc tích, đủ truyền tải thông tin và gây ấn tượng.

CV xuất - nhập khẩu tiếng Anh giúp tạo ấn tượng tốt hơn với nhà tuyển dụng

Liên quan đến vị trí nhân viên xuất- nhập khẩu, đặc thù của công việc này là giao dịch, làm việc với cơ quan/doanh nghiệp nước ngoài. Do đó, ứng viên biết/thành thạo tiếng Anh sẽ giành được lợi thế hơn. Lợi thế này sẽ thể hiện rõ hơn nếu CV được sử dụng là bản CV tiếng Anh. Trên thực tế, một số nhà tuyển dụng cũng đưa ra yêu cầu bắt buộc đối với ứng viên về bản CV tiếng Anh.

2. Cách viết CV xuất - nhập khẩu bằng tiếng Anh chuyên nghiệp

Có nhiều mẫu CV xuất - nhập khẩu tiếng Anh khác nhau được người lao động lựa chọn và sử dụng. Mỗi mẫu thiết kế thể hiện cá tính riêng của từng người nhưng mục đích chung vẫn là truyền tải thông tin cũng như gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.

Đối với mẫu CV xuất - nhập khẩu bằng tiếng Anh, ứng viên cần sử dụng đúng từ cũng như đúng ngữ pháp. Một sai sót nhỏ khi dùng từ hoặc diễn đạt câu văn cũng có thể khiến nhà tuyển dụng đánh giá hồ sơ của bạn không cao. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách viết CV xuất - nhập khẩu tiếng Anh mà ứng viên có thể tham khảo.

2.1. Cách viết thông tin cá nhân trong bản CV xuất - nhập khẩu tiếng Anh

Thông tin cá nhân là mục đầu tiên trong bản CV. Đối với bản CV xuất - nhập khẩu tiếng Anh, việc trình bày cần phù hợp với văn phong trong tiếng Anh, ứng viên không cần đưa ra quá nhiều thông tin mà chỉ cần gạch đầu dòng các thông tin cần thiết. Email và số điện thoại là 2 mục quan trọng nhất, cho phép nhà tuyển dụng dễ dàng liên hệ với bạn.

Một điều đặc biệt cần chú ý khi viết CV xuất - nhập khẩu bằng tiếng Anh đó là việc đưa sở thích cá nhân vào mục “Thông tin cá nhân”. Trên thực tế, nhà tuyển dụng nước ngoài luôn đánh giá cao sở thích của một người, do đó, việc đưa ra sở thích cá nhân có thể tăng điểm cộng cho ứng viên. Ứng viên có thể liệt kê một vài sở thích như: Cắm trại (camping), ngồi thiền (meditation), hướng đạo sinh (scouting), leo núi (trekking), tập yoga, đi làm tình nguyện (volunteering),…

Mẫu viết phần “Thông tin” trong CV tiếng Anh

2.2. Hướng dẫn viết mục tiêu nghề nghiệp trong CV tiếng Anh

Mục tiêu nghề nghiệp là phần để cá nhân trình bày định hướng cũng như mong muốn của cá nhân trong công việc. Không chỉ với mẫu CV xuất - nhập khẩu, CV ứng tuyển tất cả các ngành nghề đều cần đến phần nội dung này.

Khi viết CV xuất - nhập khẩu tiếng Anh, ứng viên có thể tham khảo một số cấu trúc viết như sau:

Tôi luôn hướng tới … I always aim at + noun (phrase)/ V-ing + … Tôi tìm kiếm cơ hội để … I always seek for opportunities to + verb (bare infinitive) Tôi luôn cố gắng để … I always strive to + verb (bare infinitive) + … … là mục tiêu lớn nhất của tôi Noun (phrase)/ V-ing has always been my biggest/ultimate goal. Tôi mong muốn được … I aspire to + verb (bare infinitive) + … Mục tiêu ngắn hạn/ dài hạn của tôi là … My short/ long-term goal(s) is/ are + noun (phrase)/ V-ing

2.3. Cách viết trình độ học vấn trong CV xuất - nhập khẩu

Một mục nội dung khác được yêu cầu bắt buộc trong bản CV xuất - nhập khẩu đó là trình độ học vấn. Tùy thuộc vào sở thích cá nhân mà ứng viên có thể trình bày phần nội dung này theo thứ tự thời gian ngược (bậc học cao nhất đến bậc học thấp nhất) hoặc xuôi (bậc học thấp nhất đến bậc học cao nhất). Thông tin trong từng bậc học nên triển khai theo trình tự: Trường theo học, thời gian theo học, chuyên ngành, thành tích đạt được (học lực, điểm).

Ví dụ về cách viết trình độ học vấn trong CV xuất - nhập khẩu bằng tiếng Anh

2.4. Cách viết mục “Kinh nghiệm làm việc” trong CV xuất - nhập khẩu tiếng Anh

Như đã trình bày ở trên, kinh nghiệm làm việc là mục nội dung rất quan trọng trong một bản CV, nó thể hiện kinh nghiệm làm việc thực tế của ứng viên, là cơ sở để nhà tuyển dụng đánh giá năng lực, kỹ năng cũng như mức độ phù hợp với vị trí tuyển dụng. Ở phần nội dung này, ứng viên này trình bày dạng gạch đầu dòng, trình bày ngắn gọn những kinh nghiệm thực tế của bản thân. Lưu ý, nên ghi thêm thông tin liên quan đến doanh nghiệp đã từng làm việc ở vị trí tương ứng.

Trong tiếng Anh có một số cụm từ hay thường được dùng để nói về kinh nghiệm làm việc, ứng viên có thể tham khảo để trình bày trong bản CV xuất - nhập khẩu tiếng Anh.

Các cụm từ thường được sử dụng khi viết CV xuất - nhập khẩu bằng tiếng Anh phần “Kinh nghiệm làm việc”

2.5. Cách trình bày phần “Thành tựu” trong CV xuất - nhập khẩu

Nội dung phần “Thành tựu” trong CV xuất - nhập khẩu thường liên quan đến những thành tích mà cá nhân đã đạt được trong quá trình học tập cũng như làm việc. Cấu trúc chung cho các mục thành tựu này là: Thành tựu đạt được - Thời gian - Địa điểm/ Chương trình/ Cuộc thi. Ví dụ như sau: Employee of The Year - 2016 - NewStar Express, Ho Chi Minh City.

Lưu ý, thành tích mà cá nhân đạt được nên trình bày dạng gạch đầu dòng, chỉ nên đưa ra thành tựu nổi bật nhất. Nếu thành tích bạn đạt được tương đối nhiều, hãy chọn lọc và đưa thành tích mà bạn tự hào nhất vào nội dung bản CV xuất - nhập khẩu.

2.6. Cách viết kỹ năng trong CV xuất - nhập khẩu bằng tiếng Anh

Một phần khác không bắt buộc trong CV xuất - nhập khẩu nhưng nếu chúng xuất hiện sẽ làm tăng thêm độ tin cậy cũng như thể hiện tốt hơn năng lực của ứng viên đó là “Kỹ năng”. Kỹ năng được trình bày trong CV có thể là kỹ năng chuyên môn hoặc kỹ năng mềm.

Trong tiếng Anh các kỹ năng này thường được miêu tả bằng các cụm từ mang tính tích cực như “Good” (Tốt), “Excellent” (Xuất sắc), “Outstanding” (Nổi bật),… Ứng viên viết CV xuất - nhập khẩu tiếng Anh có thể tham khảo các cụm từ nói về kỹ năng chuyên môn cũng như kỹ năng mềm như sau:

Một số cụm từ sử dụng để nói về kỹ năng khi viết CV tiếng Anh

3. Một số điều cần lưu ý khi viết CV xuất - nhập khẩu

Một bản CV xuất - nhập khẩu tiếng Anh có thể tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng không chỉ cần đầy đủ thông tin mà bố cục cũng như nội dung bên trong cũng rất quan trọng. Trong quá trình viết CV xuất - nhập khẩu, ứng viên có thể tham khảo nhiều nguồn khác nhau. Một số điều lưu ý dưới đây giúp ứng viên dễ dàng có được bản CV tiếng Anh đặc biệt, thể hiện được năng lực, trình độ cũng như cá tính của mình.

3.1. Tham khảo và tạo CV xuất - nhập khẩu trên job3s

Sự phát triển của công nghệ thông tin cho phép ứng viên ứng tuyển vị trí nhân viên xuất- nhập khẩu sử dụng các công cụ khác nhau để tạo CV xuất - nhập khẩu bằng tiếng Anh. Ngoài các ứng dụng chuyên biệt, ứng viên có thể viết CV ngay trên website tuyển dụng job3s.

Với nền tảng công nghệ AI tiên tiến, website job3s không chỉ đưa ra danh sách việc làm nhanh chóng, chính xác trong thời gian ngắn mà còn cho phép ứng viên tạo CV online hoàn toàn miễn CV. CV sau khi viết có thể lưu lại và nộp online hoặc tải về máy. Với nhiều mẫu CV khác nhau, việc tạo CV xuất - nhập khẩu trên job3s trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Job3s cho phép ứng viên tạo CV online miễn phí, rút ngắn thời gian tạo CV nhưng vẫn giúp ứng viên có được bản CV ấn tượng

3.2. Lựa chọn phông chữ dễ đọc

Sử dụng mẫu CV xuất - nhập khẩu trên job3s, ứng viên thường được gợi ý về loại phông chữ sử dụng. Một số mẫu CV có thể sử dụng phông chữ đặc biệt, ứng viên cần thay đổi để đảm bảo font chữ đơn giản nhất, giúp nhà tuyển dụng dễ đọc, dễ nắm bắt thông tin. Time New Roman là một trong những dạng phông chữ được nhiều người lựa chọn.

Tuy nhiên, đối với CV xuất - nhập khẩu tiếng Anh, bạn có thể tùy chỉnh sang phông Arial, Cambria hoặc Garamond. Các phông chữ này khi dùng với tiếng Anh sẽ phù hợp hơn. Ngoài ra, ứng viên cũng nên sử dụng cỡ chữ 12, 13 hoặc 14 cho bản CV.

3.3. Sử dụng đúng câu từ và ngữ pháp

Sử dụng sai ngữ pháp là điều đặc biệt tối kỵ khi viết CV xuất - nhập khẩu tiếng Anh. Do đó, với những cụm từ không chắc chắn, ứng viên nên thay đổi cách diễn đạt hoặc tham khảo trên các công cụ dịch. Mẹo nhỏ khi tạo CV cho ứng viên đó là việc không nên sử dụng bản CV mới hoàn thành. Bạn nên quay lại đọc nội dung trong CV sau khoảng thời gian 2 tiếng. Lúc này, khi đầu óc đủ tỉnh táo, ứng viên có thể nhận thấy lỗi sai hoặc những điều bất hợp lý.

3.4. Nội dung CV xuất - nhập khẩu không nên quá dài

Một đến hai trang là độ dài phù hợp dành cho một bản CV xuất - nhập khẩu. Theo khảo sát, CV quá dài có thể khiến thông tin được truyền tải trở nên “loãng”, không gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Một số ứng viên có mong muốn trình bày thông tin một cách chi tiết nhất với mong muốn ghi được mức điểm cao với doanh nghiệp nhưng điều đó có thể khiến CV trở nên quá trình và gây tác dụng ngược. Nếu bạn muốn đưa ra các bằng chứng liên quan đến kinh nghiệm làm việc, thành tích, hãy nêu thành file riêng và gửi kèm với bản CV.

Nội dung trong bày trong CV xuất- nhập không nên quá dài, chỉ dừng lại ở mức 1 đến 2 trang

3.5. Lựa chọn tông màu trung tính cho CV

Xuất- nhập khẩu là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận, đôi khi có phần rập khuôn, do đó, một bản CV xuất - nhập khẩu có tông màu trung tính sẽ phù hợp hơn là tông màu lòe loẹt. Tuy nhiên, gam màu bạn sử dụng vẫn nên có sự nổi bật nhất định, không nên đơn giản quá.

Viết CV xuất - nhập khẩu bằng tiếng Anh có các phần nội dung tương tự như CV xuất - nhập khẩu tiếng Việt, tuy nhiên, cách dùng từ, ngữ pháp có thể khác biệt, đòi hỏi ứng viên cần thận trọng khi sử dụng. Sự kết hợp giữa nội dung ngắn gọn, xúc tích cùng mẫu CV đẹp, bố cục hài hòa là điểm cộng cho bản CV của bạn, dễ gây ấn tượng hơn với nhà tuyển dụng. Bằng công cụ tạo CV online miễn phí trên job3s, ứng viên có thể tạo ra bản CV xuất - nhập khẩu trong thời gian ngắn. Hãy tạo tài khoản và trải nghiệm ngay tính năng đặc biệt này ại website tuyển dụng job3s.