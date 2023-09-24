Hồ sơ xin việc dán ảnh 3x4 hay 4x6? Kích cỡ ảnh chuẩn

Hồ sơ xin việc dán ảnh 3x4 hay 4x6? Đây là câu hỏi mà nhiều bạn gặp thắc mắc khi chuẩn bị ảnh chân dung. Tùy thuộc vào từng loại giấy tờ hay yêu cầu của doanh nghiệp mà bạn sử dụng kích thước ảnh hồ sơ là 3x4 hay 4x6 cho phù hợp. Theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu kích thước dán ảnh hồ sơ xin việc theo loại tài liệu và giấy tờ đúng chuẩn.

1. Hồ sơ xin việc cần ảnh 3x4 hay 4x6?

Từ trước đến nay nhiều bạn vẫn gặp tình trạng nhầm lẫn về kích thước ảnh vào hồ sơ xin việc. Phụ thuộc vào nội dung cũng như kích thước loại giấy tờ mà sử dụng loại ảnh phù hợp, tham khảo bảng dưới đây:

Loại hồ sơ Ảnh 3x4 Ảnh 4x6 Bìa hồ sơ xin việc Nên dùng Đơn xin việc Nên dùng Sơ yếu lý lịch Nên dùng CV Nên dùng Nên dùng Giấy khám sức khỏe Nên dùng

Các loại hồ sơ đã tạo form sẵn thì bạn chỉ cần chuẩn bị kích thước ảnh phù hợp theo yêu cầu là được.

Đối với CV, tùy thuộc vào bố cục và khung ảnh mà lựa chọn kích thước ảnh cân đối.

Ngoài ra, khi dán ảnh hồ sơ xin việc, nên dự phòng 2-3 cái ảnh với 2 loại kích thước khác nhau kèm theo hồ sơ.

2. Ý nghĩa của việc dán ảnh hồ sơ xin việc

Dán ảnh chân dung hay dán ảnh hồ sơ xin việc không chỉ là một điều kiện bắt buộc cần phải có, mà việc này còn mang lại ý nghĩa sau:

Người đọc giảm sự rối mắt với nội dung trong hồ sơ.

Tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng.

Đối với công việc yêu cầu về ngoại hình thì việc dán dán hình hồ sơ xin việc để nhà tuyển dụng xem xét, đánh giá vẻ đẹp của từng ứng viên.

Nhận diện thương hiệu cá nhân với các ứng viên khác và tránh nhầm hồ sơ.

Dán ảnh vào hồ sơ xin việc để tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

3. Quy định khác về việc dán hình hồ sơ xin việc

Hồ sơ xin việc dán ảnh 3x4 hay 4x6 phụ thuộc vào bố cục mỗi loại tài liệu, giấy tờ. Tuy nhiên, khi chụp ảnh chân dung dán vào hồ sơ xin việc, bạn cần lưu ý những điều sau:

Lựa chọn phông nền tối giản, không quá nhiều họa tiết, không trùng với màu áo.

Nên chọn áo sơ mi làm trang phục chụp ảnh chân dung vừa lịch sự vừa nghiêm túc

Khi chụp ảnh dáng ngồi thẳng, miệng mỉm cười nhẹ để phong thái tươi tắn, nhã nhặn.

Giấy khám sức khỏe bắt buộc phải dán ảnh với kích thước thường được sử dụng là 4x6.

Phong thái tươi tắn cùng trang phục lịch sự thể hiện sự chuyên nghiệp (Nguồn: Internet)

4. Cách chuẩn bị ảnh dán hồ sơ xin việc chuyên nghiệp

Bạn muốn dán ảnh hồ sơ xin việc chuyên nghiệp và ấn tượng, tham khảo một số điều cần chuẩn bị để sở hữu ảnh chân dung đẹp:

4.1. Trang phục lịch sự

Tất cả các ảnh dùng để dán vào hồ sơ xin việc phải đảm bảo yếu tố nhẹ nhàng và nghiêm túc. Vậy nên, khi chọn trang phục, bạn nên lựa chọn những kiểu áo kín đáo như áo sơ mi, áo thun có cổ.

4.2. Trang điểm nhẹ nhàng

Trang điểm là một phương pháp giúp bạn sở hữu ảnh chân dung đẹp mắt, tươi tắn hơn. Đối với nữ, nên buộc gọn tóc và nam thì cạo râu sạch sẽ để gương mặt sắc nét hơn.

Trang điểm nhẹ nhàng giúp bạn sở hữu bộ ảnh chân dung đẹp hơn (Nguồn: Internet)

4.3. Chọn nơi chụp ảnh chất lượng

Chất lượng ảnh phụ thuộc khá nhiều vào địa điểm mà bạn chọn chụp ảnh. Nên lựa chọn địa điểm chụp ảnh uy tín để giúp bạn sở hữu những tấm ảnh chân dung rõ nét và ấn tượng.

4.4. Lưu file ảnh để dùng khi cần

Sau khi chụp ảnh, bạn đừng quên xin file ảnh và lưu lại để dùng khi cần thiết hoặc sử dụng trong thiết kế mẫu CV đơn giản. Hơn nữa, lưu file ảnh sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian đi chụp ảnh mỗi khi có nhu cầu.

Lựa chọn địa điểm chụp ảnh hưởng đến chất lượng ảnh (Nguồn: Internet)

Hồ sơ xin việc dán ảnh 3x4 hay 4x6? Bài viết trên đây Job3s đã chia sẻ chi tiết về kích cỡ ảnh chuẩn cho từng loại tài liệu. Ảnh chân dung trong hồ sơ xin việc cũng mang lại nhiều ý nghĩa đặc biệt khi xin việc. Chính vì thế, trước khi dán hình hồ sơ xin việc, bạn nên tham khảo các quy định và cách chuẩn bị trước khi chụp để có những tấm hình đẹp và ấn tượng.