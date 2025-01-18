Dấn thân là gì? Tại sao cần phải dấn thân trong công việc?

1. Dấn thân là gì?

Dấn thân là gì? Dấn thân là hành động lao vào công việc hoặc một vấn đề nào đó, bất chấp cả những khó khăn và chông gai có thể được thấy trước.

Sống dấn thân là gì? Sống dấn thân có nghĩa là nỗ lực hết mình, không ngại gian nan, khó khăn, không sợ hãi để làm những việc vốn được cho là nguy hiểm, đầy trắc trở.

Tóm lại, dấn thân không phải là như con thiêu thân. Đây là hành động can đảm vượt qua được những thử thách và khó khăn. Và việc dấn thân trở nên tích cực hay tiêu cực chính là do quyết định, phẩm chất của chúng ta mà thành.

Dấn thân là một từ ngữ thường được sử dụng trong cuộc sống

2. Lợi ích khi sống dấn thân là gì?

Sau khi đã tìm hiểu khái niệm dấn thân là gì, hãy cùng xem sống dấn thân sẽ mang lại những lợi ích gì. Nếu bạn sống dấn thân, bạn sẽ có cơ hội đạt được những điều sau đây:

2.1. Khơi gợi sự sáng tạo và đam mê

Khi bạn bằng lòng với việc ở trong vùng an toàn, hàng ngày lặp đi lặp lại một công việc thì chắc chắn sẽ không có sự sáng tạo. Nhưng khi bạn dấn thân vào làm một việc gì đó, thì đó là lúc khả năng sáng tạo của bạn được kích thích. Sống dấn thân còn là một cơ hội tốt để bạn phát hiện được đam mê của mình mà có thể trước đây bạn chưa tìm thấy.

2.2. Rèn luyện tính dũng cảm

Nếu bạn nhìn thấy được các khó khăn, thử thách nhưng bạn vẫn dấn thân vào để làm thì bạn sẽ được rèn luyện bản tính dũng cảm và can trường. Đó là lý do mà mỗi khi có người hỏi "dấn thân là gì" hoặc "sống dấn thân là gì", người ta thường dễ liên tưởng đến người trẻ - Những người dám nghĩ, dám làm và dám đối mặt, chấp nhận thử thách. Sống dấn thân chắc chắn sẽ khiến bạn thay đổi và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Sống dấn thân sẽ giúp bạn rèn luyện được tính dũng cảm

2.3. Học hỏi được nhiều kỹ năng, kiến thức mới

Khi bạn dấn thân bắt tay vào làm một việc gì mới, chẳng hạn như tham gia vào một dự án mới, bắt đầu một công việc mới ở môi trường hoàn toàn xa lạ, hoặc đơn giản là thay đổi cách thức làm việc, thay đổi một đối tác khác,... bạn sẽ học được thêm nhiều kiến thức cũng như kỹ năng mới giúp bạn vui vẻ và hài lòng với cuộc sống hiện tại.

2.4. Có nhiều cơ hội để phát triển

Sống dấn thân cũng sẽ giúp bạn tiếp cận được nhiều cơ hội, và môi trường làm việc tốt hơn. Từ đó có thể mở ra một tương lai tốt hơn với nhiều điều mới mẻ chờ đón bạn. Nếu bạn cứ mãi ở trong vùng an toàn mà không chịu bước ra thì chắc chắn sẽ không thể có được cơ hội để phát triển.

2.5. Mở rộng được các mối quan hệ

Khi sống dấn thân chắc chắn bạn có thể tiếp xúc được với nhiều người, làm quen với nhiều bạn mới, có cơ hội tiếp xúc và học hỏi từ những người tài giỏi và tinh anh trong xã hội.

Bạn sống dấn thân và tìm cách phát triển bản thân thì chắc chắn cũng sẽ thu hút những người có cùng quan điểm, tần số với mình.

2.6. Hạnh phúc với kết quả đạt được

Khi bạn sống dấn thân và đạt được thành tựu thì chắc chắn sẽ mang lại cho bạn niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào, tự tin vào bản thân. Những cảm xúc đó sẽ là nguồn năng lượng tích cực giúp bạn xây dựng thế giới nội tâm mạnh mẽ và nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần của bạn.

Tuy lúc đầu có những thử thách, khó khăn mang lại cho bạn cảm giác lo lắng, sợ hãi, căng thẳng,... nhưng một khi bạn đã quen với công việc và tìm cách xử lý được nó thì cảm giác hạnh phúc về thành tựu đạt được chắc chắn sẽ có giá trị hơn rất nhiều lần.

Lợi ích của việc sống dấn thân là hạnh phúc với thành tựu mình đạt được

2.7. Cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần

Dấn thân vào công việc sẽ giúp bạn cải thiện được sức khoẻ thể chất và tinh thần. Có rất nhiều người nghĩ rằng, khi cố gắng theo đuổi cái mới với nhiều rủi ro thì sẽ khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi và stress. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là các vấn đề ban đầu. Khi bạn đã quen dần với công việc và bạn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý thì bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi chinh phục thành công.

3. Làm thế nào để sống dấn thân?

Khi đã hiểu rõ khái niệm dấn thân là gì, thì việc tiếp theo cần tìm hiểu là làm thế nào để sống dấn thân. Nếu bạn vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu thì có thể áp dụng những lời khuyên sau đây:

3.1. Đầu tư vào bản thân

Đầu tư vào bản thân có nghĩa là tự nâng cao năng lực, kỹ năng, kiến thức và sức khỏe. Hãy dành thời gian để học hỏi, khám phá và thực hành, bạn chắc chắn sẽ phát triển thành một phiên bản tốt hơn và có giá trị hơn.

Sống dấn thân là biết cách đầu tư vào bản thân

3.2. Dám đối mặt với nỗi sợ hãi

Nỗi sợ hãi sẽ bảo vệ chúng ta khỏi bị tổn hại, thất vọng hoặc đau lòng. Nhưng nó cũng sẽ khiến cho chúng ta nhu nhược và hèn nhát nếu cứ mãi e dè mà không chịu đối mặt. Do đó, để hiểu được sống dấn thân là gì và thực hành nó thì trước tiên bạn cần học cách đối mắt và vượt qua nỗi sợ của bản thân.

Thay vì trốn tránh những nỗi sợ hãi và tin chắc rằng chúng sẽ mang đến cho bạn nỗi đau, thì hãy học cách xác định nỗi sợ hãi của bạn đến từ đâu, nó muốn nói với bạn điều gì và bạn có thể làm được gì để đối phó với nó.

3.3. Tin tưởng vào bản thân mình

Nếu bạn có ước mơ, có đam mê, đừng chỉ ngồi đó suy nghĩ mà hãy lấy hết can đảm để tin rằng bạn có thể thành công và không ngần ngại biến điều đó thành hiện thực. Tin tưởng vào bản thân sẽ thúc đẩy bạn thực hiện được mong muốn.

3.4. Dám hành động

Sau khi học cách tin tưởng vào chính mình, bước tiếp theo là bạn phải hành động, bắt đầu từ những hành động nhỏ, chẳng hạn như: Đăng ký một khoá học mới, luyện tập một môn thể thao mới hoặc gặp gỡ, làm quen với một đồng nghiệp mới... Bất kể là gì thì có làm vẫn hơn không, nếu không làm gì thì ngay cả cơ hội thất bại bạn cũng không thể có.

3.5. Tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần

Yêu cầu hỗ trợ là dấu hiệu của sự cam kết và quyết tâm. Vì vậy, đừng ngần ngại mà hãy tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết. Mọi sự dấn thân đều không dễ dàng, chắc chắn bạn sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải. Nhưng dù là bất kỳ vấn đề gì, nếu có thể hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân hoặc cộng đồng của mình.

Dù cái bạn nhận lại không hẳn là sự hỗ trợ về tài chính mà có thể là lời khuyên từ bạn bè, chuyên gia, những người có kinh nghiệm hoặc là sự động viên, cổ vũ về mặt tinh thần. Tất cả những sự hỗ trợ đó đều đáng trân trọng và sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trên con đường sống dấn thân.

3.6. Dám khác biệt và tạo nên sự khác biệt

Mong muốn được chấp nhận và hoà nhập vào xã hội là nhu cầu của con người. Và để đạt được mục tiêu này, chúng ta thường cố gắng giống những người xung quanh mình nhất. Điều đó vô hình chung đã tạo nên sự sợ hãi và kìm nén mỗi cá nhân trong tập thể.

Do đó, điều bạn cần làm là hãy cứ sáng tạo và mạnh dạn thực hiện ý tưởng của mình. Đừng bao giờ e ngại hay sợ sệt những ánh mắt soi mói của người đời.

Sống dấn thân là dám khác biệt và tạo nên sự khác biệt

4. Dấn thân trong kinh doanh - Có nên hay không?

Để xem việc dấn thân trong kinh doanh có nên hay không thì hãy cùng xem những khía cạnh cụ thể dưới đây:

4.1. Bước ngoặt mang tính quyết định

Trong hoạt động kinh doanh, dấn thân vô cùng quan trọng, bởi đây là yếu tố mang tính quyết định rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của một công ty, doanh nghiệp trên thị trường. Dấn thân để tự khẳng định vị thế và thương hiệu của công ty, doanh nghiệp. Đây được xem là bước ngoặt mang đến sự thành công cho công ty, doanh nghiệp.

Dấn thân không chỉ đòi hỏi các doanh nhân phải có kiến thức mà còn đề cao việc doanh nhân vận dụng tri thức đó vào thực tế như thế nào. Bên cạnh sự dũng cảm mà còn phải biết vận dụng và thể hiện sự dũng cảm đó đúng nơi, đúng thời điểm thì mới đem lại hiệu quả cao.

4.2. Thử thách các doanh nhân phải đối mặt

Dấn thân trong kinh doanh không đơn giản là sự chấp nhận thua thiệt về mặt thể xác hay tinh thần mà đó còn là sự thử thách đối với các doanh nhân. Do đó, dấn thân trong kinh doanh thực chất là một thử thách, giúp bạn khẳng định, vượt lên chính mình và dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Dấn thân trong kinh doanh là một thử thách giúp bạn vượt lên chính mình và dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn

4.3. Vấn đề đặt ra với mọi doanh nhân

Dấn thân là một vấn đề khá nan giải đối với tất cả các doanh nhân hiện nay. Điều quan trọng là các doanh nhân cần phải biết là nhạy bén với thời thế và biết nắm bắt cơ hội. Các thành quả trong quá khứ đều có thể làm nền móng và là cơ sở cho sự thành công ở tương lai.

Qua nội dung trên đây, job3s đã cùng bạn tìm hiểu rõ dấn thân là gì và có những hiểu biết thú vị cho bản thân về sự dấn thân trong công việc, trong kinh doanh và trong cuộc sống. Nếu biết cách dấn thân, bạn sẽ đạt được những điều tuyệt vời nhất theo mong muốn của bản thân.

