1. Data Engineer là gì?

Khái niệm Data Engineer là gì? Data Engineer là một người chuyên về việc xây dựng và duy trì hệ thống xử lý dữ liệu trong một doanh nghiệp.

Ngành Data Engineer luôn làm việc với các nguồn dữ liệu khác nhau đồng thời cần phải có kiến thức về công nghệ và các công cụ liên quan như cơ sở dữ liệu, hệ thống lưu trữ, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu, các công nghệ xử lý dữ liệu lớn (big data), hay các công nghệ liên quan đến việc xây dựng hệ thống xử lý dữ liệu như Hadoop, Spark, Kafka, và công nghệ đám mây.

Data Engineer còn thường tham gia vào việc thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu, bao gồm:

Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, xây dựng các ống dẫn dữ liệu (data pipelines) để chuyển dữ liệu từ nguồn đến hệ thống lưu trữ.

Xây dựng các quy trình xử lý dữ liệu để biến dữ liệu thô thành dữ liệu có giá trị.

Đảm bảo tính an toàn, bảo mật và tuân thủ quy định về quyền riêng tư khi làm việc với dữ liệu.

Nắm rõ khái niệm Data Engineer là gì giúp mọi người hiểu hơn về vị trí công việc này

2. Những vị trí công việc của Data Engineer

Nếu các bạn đã nắm rõ Data Engineer là gì, thì vấn đề tiếp theo cần tìm hiểu chính là các vị trí công việc. Vậy vị trí công việc của Data Engineer là gì? Một số vị trí công việc phổ biến mà một Data Engineer có thể đảm nhận, cụ thể:

Data Engineer: Đây là vị trí chính của một Data Engineer. Công việc bao gồm xây dựng, triển khai và duy trì hệ thống xử lý dữ liệu, bao gồm cả việc thiết kế cơ sở hạ tầng dữ liệu, xây dựng các ống dẫn dữ liệu và xử lý dữ liệu.

Big Data Engineer: Ở vị trí này, bạn sẽ tập trung vào việc xử lý và quản lý dữ liệu lớn (big data). Công việc bao gồm xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng big data, sử dụng các công nghệ như Hadoop và Spark để xử lý dữ liệu lớn và phân tán.

Data Warehouse Engineer: Một Data Warehouse Engineer chuyên về việc xây dựng và quản lý data warehouse, nơi tổ chức và lưu trữ dữ liệu của một tổ chức. Công việc bao gồm thiết kế cấu trúc dữ liệu, xây dựng quy trình ETL (Extract, Transform, Load) để chuyển dữ liệu vào data warehouse và đảm bảo tính nhất quán và hiệu suất của hệ thống.

Data Integration Engineer: Một Data Integration Engineer tập trung vào việc tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau vào một hệ thống chung. Công việc bao gồm xây dựng các ống dẫn dữ liệu, xử lý và biến đổi dữ liệu từ các nguồn khác nhau để đảm bảo tính nhất quán và chất lượng của dữ liệu.

Data Pipeline Engineer: Một Data Pipeline Engineer tập trung vào việc xây dựng và quản lý các quy trình xử lý dữ liệu trong hệ thống. Công việc bao gồm xây dựng các ống dẫn dữ liệu, lập lịch thực thi quy trình, xử lý lỗi và đảm bảo tính tin cậy của quy trình xử lý dữ liệu.

Đây chỉ là một số ví dụ về vị trí công việc trong lĩnh vực Data Engineering và có thể có nhiều vai trò khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của tổ chức.

Việc làm Data Engineer đem lại vô số cơ hội phát triển nghề nghiệp với mức thu nhập hấp dẫn

3. Data Engineer yêu cầu những kỹ năng gì?

Kỹ năng cần có của Data Engineer là gì? Data Engineer yêu cầu một số kỹ năng chính để thực hiện công việc một cách hiệu quả. Dưới đây là một số kỹ năng quan trọng mà một Data Engineer cần có:

Kiến thức về dữ liệu: Data Engineer cần hiểu về cấu trúc dữ liệu, nguyên tắc cơ bản về quản lý dữ liệu và các phương pháp xử lý dữ liệu. Kiến thức về các nguồn dữ liệu khác nhau và các công nghệ liên quan cũng là một yêu cầu cần thiết.

Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu: Data Engineer cần có kỹ năng làm việc với ngôn ngữ truy vấn dữ liệu như SQL (Structured Query Language) để truy vấn, biến đổi và tối ưu hóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu: Data Engineer cần hiểu về các loại cơ sở dữ liệu như cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database), cơ sở dữ liệu phi quan hệ (non-relational database) và cơ sở dữ liệu đám mây. Có kiến thức về thiết kế cơ sở dữ liệu, tối ưu hóa truy vấn và quản lý cơ sở dữ liệu là một lợi thế.

Công nghệ xử lý dữ liệu lớn (Big Data) : Data Engineer cần hiểu về các công nghệ và công cụ xử lý dữ liệu lớn như Hadoop, Spark, Kafka và các hệ thống xử lý dữ liệu phân tán khác. Hiểu về các khái niệm và mô hình xử lý dữ liệu lớn như MapReduce, HDFS, và streaming data là cần thiết.

Kỹ năng lập trình: Data Engineer cần có kỹ năng lập trình để xây dựng và duy trì các quy trình xử lý dữ liệu. Ngôn ngữ lập trình phổ biến trong lĩnh vực này bao gồm Python, Java, Scala và SQL.

Kỹ năng sử dụng các công cụ: Data Engineer cần có kỹ năng làm việc với các công cụ và công nghệ khác nhau như ETL (Extract, Transform, Load), data integration, data modeling, data warehousing, và data visualization. Cũng cần hiểu về các công nghệ đám mây như AWS, Azure hoặc Google Cloud Platform.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Đây là kỹ năng cần thiết đối với một Data Engineer, bởi trong công việc luôn cần đến sự phân tích chính xác để tìm ra được ý nghĩa của dữ liệu. Từ đây có thể tìm ra, và thực hiện theo trình tự các bước giải quyết.

Kỹ năng quản lý thời gian: Đây là lĩnh vực mà thời gian luôn là yếu tố quan trọng, cần biết quản lý để thực hiện công việc hiệu quả nhất. Bởi công việc này mất rất nhiều thời gian và nhiều giai đoạn khác nhau để xử lý lượng dữ liệu lớn.

Kỹ năng viết báo cáo: Một trong những kỹ năng quan trọng cần được cải thiện đó chính là trình bày báo cáo. Sau khi hoàn thành, nghiệm thu kết quả, bạn cần phải viết dễ hiểu và đưa ra các kết luận so sánh cuối cùng để báo cáo với cấp trên.

Ngoài ra, các kỹ năng tương tác xã hội như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý dự án cũng rất quan trọng để làm việc hiệu quả trong môi trường làm việc đa nhóm.

4. Cơ hội việc làm của Data Engineer

Cơ hội làm việc của Data Engineer là gì? Việc làm Data Engineer đem lại vô số cơ hội phát triển nghề nghiệp với mức thu nhập hấp dẫn và cơ hội thăng tiến cao.

Hiện nay, xu hướng công nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Vì vậy các doanh nghiệp cũng quan tâm rất nhiều tới lĩnh vực quản lý nguồn dữ liệu. Họ thường có nhu cầu và mong muốn mở rộng tài nguyên.

Do vậy, vị trí Data Engineer lúc này thực sự cần thiết, bởi đây là những người sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện, đáp ứng các nhu cầu trên. Ngành nghề này sẽ ngày càng phát triển và trở thành xu hướng trong thời gian tới.

Data Engineer đem đến nhiều cơ hội việc làm và mức thu nhập hấp dẫn

6. Mức thu nhập của Data Engineer là bao nhiêu?

Data Engineer là gì và có thu nhập khoảng bao nhiêu? Mức lương của Data Engineer khá đang dạng và phụ thuộc vào trình độ cũng như kinh nghiệm thực tế của mỗi người. Vị trí này có mức thu nhập trung bình lên tới khoảng 23.6 triệu đồng/tháng. Cụ thể:

Đơn vị: VNĐ/tháng/người

Vị trí Kinh nghiệm Mức lương thực tế Data Engineer Chưa có kinh nghiệm 10 - 20 triệu VNĐ/tháng Từ 2 - 5 năm 20 - 40 triệu Trên 5 năm 40 - 80 triệu VNĐ/tháng Big Data Engineer Chưa có kinh nghiệm 15 - 25 triệu VNĐ/tháng Từ 2 - 5 năm 25 - 50 triệu VNĐ/tháng Trên 5 năm 50 - 100 triệu VNĐ/tháng Data Warehouse Engineer Chưa có kinh nghiệm 15 - 25 triệu VNĐ/tháng Từ 2 - 5 năm 25 - 45 triệu VNĐ/tháng Trên 5 năm 45 - 80 triệu VNĐ/tháng Data Integration Engineer Chưa có kinh nghiệm 15 - 25 triệu VNĐ/tháng Từ 2 - 5 năm 25 - 45 triệu VNĐ/tháng Trên 5 năm 45 - 80 triệu VNĐ/tháng Data Pipeline Engineer Chưa có kinh nghiệm 15 - 25 triệu VNĐ/tháng Từ 2 - 5 năm 25 - 45 triệu VNĐ/tháng Trên 5 năm 45 - 80 triệu VNĐ/tháng

Data Engineer có nhiều cơ hội việc làm trong các công ty công nghệ, các ngành công nghiệp như tài chính và thương mại điện tử, các công ty khởi nghiệp và cả trong lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục. Sự phát triển của lĩnh vực dữ liệu đang tạo ra nhiều cơ hội mới cho Data Engineer.

Hy vọng qua bài viết này, các bạn có thể hiểu rõ hơn Data Engineer là gì, đồng thời khám phá những điều chưa biết về Data Engineer để có thể tìm ra được định hướng của bản thân và phát triển trong tương lai.